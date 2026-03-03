Oamenii sunau pentru programări la spital, dar telefonul era pus pe modul silențios, ca să nu deranjeze angajata. Ce a urmat
Antena1, 4 martie 2026 00:40
Oamenii sunau pentru programări la spital, dar telefonul era pus pe modul silențios, ca să nu deranjeze angajata! Ce s-a întâmplat când a apărut controlul, pe neașteptate. Vicepreședintele Consiliul Județean Călărași, Bogdan Mihai, a filmat totul.
• • •
Acum 2 ore
00:40
Acum 4 ore
22:40
Chefi la cuțite, 3 martie 2026. Cine a câștigat a doua amuletă din sezonul 17. Chef Mihai Toader a dat verdictul # Antena1
Descoperă cine a câștigat a doua amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17, din data de 3 martie 2026. Chef Mihai Toader a fost cel care a făcut degustarea și a dat verdictul.
Acum 6 ore
20:30
Cine este Mihai Dimian, noul ministru propus la Educație. Ce s-a aflat despre el și ce a ieșit la iveală # Antena1
Descoperă cine este Mihai Dimian, noul ministru al Educației, ce studii are și ce s-a aflat despre el.
20:20
Mesaje de pe toate continentele pentru Sandra Izbașa după participarea la Power Couple România: „Este copleșitor” # Antena1
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică s-au arătat vulnerabili în fața camerelor și au cucerit inimile fanilor din întreaga lume. Cei doi au dovedit că iubirea este un limbaj universal, iar acum trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor.
Acum 8 ore
18:10
Ana Bărbosu, numită gimnasta anului de Federația Europeană de Gimnastică: „Sunt profund impresionată” # Antena1
Ana Bărbosu a fost desemnată gimnasta europeană a anului, potrivit anunțului Federației Europene de Gimnastică. Românca a primit cele mai multe voturi din partea publicului.
Acum 12 ore
17:50
Care e diferența de vârstă dintre Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică. La ce trucuri apelează cei doi soți pentru a-și menține relația # Antena1
Ce nu s-a spus despre relația celor doi. Secretele bine ascunse au ieșit la iveală, iar diferențele de vârstă nu mai contează atunci când între ei există iubire și înțelegere.
17:40
Mireasa, sezon 13. Claudia, acuzații pentru mai mulți concurenți. Cum au reacționat cei vizați # Antena1
Claudia și-a spus opiniile negative față de mai mulți concurenți și mame din casa Mireasa. În emisia live de pe 3 martie 2026, iubita lui Daniel și-a susținut părerile.
16:50
Primăvara începe cu startul filmărilor pentru show-ul fenomen, de la Antena 1, Insula Iubirii! # Antena1
Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10
16:40
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care românii au strâns 2 milioane de dolari, ca s-o salveze! Povestea dureroasă a tinerei # Antena1
Andreea Anița, tânăra cu o boală necruțătoare pentru care românii s-au solidarizat să strângă peste două milioane de dolari, a dcecedat. Vestea a fost dată chiar de mama ei.
16:40
Mireasa, sezon 13. Ema, deranjată de reacția explozivă a lui Alan. Ce i-a reproșat în live după ce a văzut imagini cu el și Daniel # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 3 martie 2026, Ema i-a atras atenția lui Alan despre reacția lui explozivă în dialogul cu Daniel.
15:40
Cum a fost descoperit cel mai mare chihlimbar din lume în România. Ani de zile a fost folosit ca opritor de ușă # Antena1
Cel mai mare chihlimbar din lume a fost descoperit în România într-un mod inedit și a fost folosit ani de zile drept opritor de ușă.
15:20
Compania Honor a dezvăluit un „smartphone robot”, în cadrul Mobile World Congress, din Barcelona, unul dintre cele mai mari evenimente din domeniul tech.
15:00
NASA a anunțat schimbări mari legate de programul Artemis. De ce nu vor mai ajunge oamenii pe Lună # Antena1
NASA a anunțat schimbări mari legate de programul Artemis, care urma să readucă oamenii pe Lună, satelitul natural al Pământului.
14:50
De unde vine terminația "-escu" de la numele de familie românești și care e semnificația acesteia # Antena1
Multe nume de familie românești au terminația „-escu”, dar puțin știu că acest sufix ascunde o istorie mai puțin cunoscută.
14:30
Mireasa, sezon 13. Sebastian a acordat cartonașul roșu unei concurente și a trimis-o în cursa de eliminare # Antena1
După ce a sunat AdrenaLINIA, Sebastian a primit misiunea de a acorda cartonașul roșu unui concurent.
14:20
14:10
Apple a dezvăluit iPhone 17e, o versiune mai accesibilă a celebrului smartphone, ce vine cu o îmbunătățire semnificativă.
14:00
Cine este Teodora Tompea, noua prezentatoare de la Observator. Ce pasiuni are prezentatoarea TV și ce alte ocupații mai are # Antena1
Teodora Tompea este noua prezentatoare a Observatorului de la ora 16:00.
13:50
În luna martie 2026, calendarul creștin ortodox este mult mai bogat în semnificații și sărbători importante.
13:00
Mireasa, sezon 13. Care erau, de fapt, problemele personale care au făcut-o pe Roxana să plângă în live # Antena1
În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Roxana a mărturisit că mai tare a durut-o reacția lui Sebastian decât comportamentul Amaliei față de ea.
13:00
Horoscop zilnic 4 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul de 4 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
13:00
Laurette Atindehou, imobilizată la pat după ce și-a făcut Aquafilling. Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital # Antena1
Momente de grele de imaginat pentru artista Laurette Atindehou. A ajuns imobilizată la pat, iar acest lucru a obligat-o să absenteze din online. Declarațiile ei au sfâșiat publicul: „Am trăit coșmarul vieții mele”.
Acum 24 ore
12:40
Nunta secretă din showbiz! Actorii Zendaya și Tom Holland s-au căsătorit în secret. Cine i-a dat de gol # Antena1
Celebrii actori de la Hollywood, Zendaya și Tom Holland, s-au căsătorit recent fără să dea de știre în presă.
12:30
Premiera Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Ștefan, victorios aseară. Urmează emoții uriașe la amuletă # Antena1
”Ne jurizează un Chef pregătit, care are pretenții!”
12:20
Claudia și Daniel au încălcat regulamentul și și-au aflat sancțiunea în direct, la Mireasa Capriciile Iubirii, în emisia de pe 2 martie 2026.
11:50
Vedetele din România care au apartamente în Dubai. Câți bani au investit în casele de lux din orașul aflat la granița cu războiul # Antena1
Mai multe vedete din România se bucură de apartamente de lux în Dubai și case atât de elegante că îți taie răsuflarea.
11:40
Kelly Osbourne este de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut fiica lui Ozzy Osbourne de-a lungul timpului # Antena1
Cele mai noi apariții ale vedetei i-au îngrijorat pe fani. Vedeta nu mai arată deloc așa cum o știau cu toții, din cauza morții tatălui său.
11:30
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală # Antena1
Ce spun medicii specialiști despre sănătatea lui Donald Trump. Președintele, în vârstă de 79 de ani, este atent monitorizat.
09:50
Elena Gheorghe și Adela Popescu, duet într-o piesă despre prietenie. Cele două artiste au lansat „Îți mulțumesc pentru că ești” # Antena1
După o perioadă de absență îndelungată, Adela Popescu revine pe scena muzicală. Elena Gheorghe și Adela Popescu, duet într-o piesă despre prietenie.
09:20
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, în lacrimi pe rețelele de socializare la o lună de la despărțirea de Răzvan. Ce s-a întâmplat # Antena1
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a postat recent un video pe rețelele de socializare în care a început să plângă din cauza despărțirii de Răzvan.
02:00
Horoscopul lunii martie 2026. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ # Antena1
Horoscopul lunii martie 2026 pentru fiecare zodie în parte arată care sunt previziunile astrale. Descoperă ce ți-au pregătit astrele în ultima lună din an.
Ieri
01:10
O tânără a văzut că îi cade părul mult, dar a zis că e de la stres. Când și câinele a pățit la fel i s-a părut bizar. Ce a găsit # Antena1
O tânără a observat că a a început să îi cadă părul din ce în ce mai rău, dar a crezut că e de la sport. Ulterior, când și câinelui său a început să îi cadă părul, aceasta a înțeles că ceva nu este în regulă. Ce a descoperit, de fapt.
2 martie 2026
23:20
Chefi la cuțite, 2 martie 2026. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 17. Raluca Bădulescu a dat verdictul # Antena1
Chefi la cuțite sezonul 17 a început în forță cu o probă de gătit savuroasă, condimentată cu doze generoase de adrenalină. Descoperă cine a câștigat amuleta în prima ediție din acest sezon, din data de 2 martie 2026.
21:30
Jim Carrey, într-o apariție rară în Franța alături de partenera sa. Actorul este de nerecunoscut # Antena1
Specialiștii în chirurgie plastică au propria lor teorie legată de celebrul actor de la Hollywood.
21:10
Floriile sunt una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox și se prăznuiesc în fiecare an în duminica de dinaintea Paștelui.
20:10
Cum să câștigi la loto fără să plătești o avere. Rețeta succesului și secretele folosite de jucătorii cu experiență în domeniu # Antena1
Chiar dacă nu există vreun truc magic care să îți asigure victoria garantată la loto, jucătorii experimentați știu cât de important este să aplice anumite secrte pentru a spori șansele succesului.
18:10
Tinerii au dat uitării întâlnirile fizice și aleg un partner virtual din jocurile de fantezie romantică! Cum se întâmplă relația # Antena1
Numeroase tinere au început să renunțe la partenerii reali și să opteze pentru unul virtual, din jocurile de fantezie romantică! Până unde se poate ajunge și cât de departe pot merge unele femei.
17:40
Cum le răspunde Iustina de la Insula Iubirii celor care au criticat-o pentru că a mers însărcinată în Dubai: „Adevărul este că...” # Antena1
Iustina, Cornel și fiica lor sunt blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian. Tânăra însărcinată a primit mai multe critici despre faptul că a plecat gravidă și cu un copil după ea.
16:20
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, clarificări despre o speculație din online: „Vreau să lămuresc o situație” # Antena1
La finalul emisiei live de Mireasa de pe 2 martie 2026, Simona Gherghe a dorit să facă o clarificare referitoare la o speciulație care circulă pe grupurile Mireasa.
16:10
Horoscop zilnic 3 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul de 3 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
15:50
Mireasa, sezon 13. Diana și Marian sunt într-o cunoaștere: „Emoțiile de la început parcă sunt mai mari” # Antena1
Diana și Marian au declarat că sunt într-o cunoaștere în casa Mireasa, în emisia live de pe 2 martie 2026.
15:30
15:10
Ce se întâmplă dacă adolescenții renunță la băuturile răcoritoare cu zahăr. Efectul pe care puțini l-ar ghici # Antena1
Experții au dezvăluit ce se întâmplă dacă adolescenții renunță la băuturile răcoritoare cu zahăr, cu un efect neașteptat.
14:50
Mireasa, sezon 13. Sebastian și Amalia sunt într-o cunoaștere: „E un amalgam de sentimente” # Antena1
După ce au petrecut toată noaptea petrecerii împreună, Sebastian și Amalia au declarat, în emisia live de Mireasa de pe 2 martie 2026, că sunt într-o cunoaștere.
14:40
Care e diferența dintre migrenă și durere de cap. Cele 4 stadii la care trebuie să fii atent # Antena1
Te-ai întrebat care e diferența dintre migrenă și durere de cap? Cele 2 afecțiuni sunt diferite și pot indica probleme diferite de sănătate.
14:20
„Luna Sângerie” din 2026. Când va avea loc eclipsa lunară totală și de ce nu va mai fi vizibilă până în 2028 # Antena1
„Luna Sângerie” din 2026 va avea loc în curând și va fi ultima eclipsă lunară totală pe care o vom putea admira până în 2028.
14:10
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc s-a căsătorit cu Alexandra Saint-Mleux. Cum au fost surprinși în ziua nunții # Antena1
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc s-a căsătorit cu Alexandra Saint-Mleux într-o ceremonie privată la Monaco.
13:20
Rezultate Loto, 1 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,22 milioane de lei la tragerile de joi, 5 martie # Antena1
Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro) la tragerile de joi, 5 martie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 1 martie 2026, la toate categoriile de joc.
13:20
Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie: 10 premii la împlinirea a 10 ani de povești captivante # Antena1
Primăvara vine cu bucuria Mărțișorului, Săptămâna sărbătoririi femeilor – dar și cu aniversarea unui deceniu de povești memorabile la Happy Channel, în cea mai potrivită zi pentru locul unde curajul, sensibilitatea și forța femeilor au fost mereu celebrate. Pe 8 martie, Happy Channel marchează împlinirea a 10 ani oferind cadouri celor mai fidele telespectatoare.
12:50
Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul suferind la TV. Nicu Grigore s-a accidentat grav la Survivor # Antena1
Bella Santiago a privit cu durere momentul în care Nicu Grigore s-a accidentat în timpul duelului de la Survivor.
