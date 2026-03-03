Horoscopul lunii martie 2026. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ
Antena1, 3 martie 2026 02:00
Horoscopul lunii martie 2026 pentru fiecare zodie în parte arată care sunt previziunile astrale. Descoperă ce ți-au pregătit astrele în ultima lună din an.
• • •
Acum o oră
02:00
Acum 2 ore
01:10
O tânără a văzut că îi cade părul mult, dar a zis că e de la stres. Când și câinele a pățit la fel i s-a părut bizar. Ce a găsit # Antena1
O tânără a observat că a a început să îi cadă părul din ce în ce mai rău, dar a crezut că e de la sport. Ulterior, când și câinelui său a început să îi cadă părul, aceasta a înțeles că ceva nu este în regulă. Ce a descoperit, de fapt.
Acum 4 ore
23:20
Chefi la cuțite, 2 martie 2026. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 17. Raluca Bădulescu a dat verdictul # Antena1
Chefi la cuțite sezonul 17 a început în forță cu o probă de gătit savuroasă, condimentată cu doze generoase de adrenalină. Descoperă cine a câștigat amuleta în prima ediție din acest sezon, din data de 2 martie 2026.
Acum 6 ore
21:30
Jim Carrey, într-o apariție rară în Franța alături de partenera sa. Actorul este de nerecunoscut # Antena1
Specialiștii în chirurgie plastică au propria lor teorie legată de celebrul actor de la Hollywood.
21:10
Floriile sunt una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox și se prăznuiesc în fiecare an în duminica de dinaintea Paștelui.
Acum 8 ore
20:10
Cum să câștigi la loto fără să plătești o avere. Rețeta succesului și secretele folosite de jucătorii cu experiență în domeniu # Antena1
Chiar dacă nu există vreun truc magic care să îți asigure victoria garantată la loto, jucătorii experimentați știu cât de important este să aplice anumite secrte pentru a spori șansele succesului.
Acum 12 ore
18:10
Tinerii au dat uitării întâlnirile fizice și aleg un partner virtual din jocurile de fantezie romantică! Cum se întâmplă relația # Antena1
Numeroase tinere au început să renunțe la partenerii reali și să opteze pentru unul virtual, din jocurile de fantezie romantică! Până unde se poate ajunge și cât de departe pot merge unele femei.
17:40
Cum le răspunde Iustina de la Insula Iubirii celor care au criticat-o pentru că a mers însărcinată în Dubai: „Adevărul este că...” # Antena1
Iustina, Cornel și fiica lor sunt blocați în Dubai, după închiderea spațiului aerian. Tânăra însărcinată a primit mai multe critici despre faptul că a plecat gravidă și cu un copil după ea.
16:20
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, clarificări despre o speculație din online: „Vreau să lămuresc o situație” # Antena1
La finalul emisiei live de Mireasa de pe 2 martie 2026, Simona Gherghe a dorit să facă o clarificare referitoare la o speciulație care circulă pe grupurile Mireasa.
16:10
Horoscop zilnic 3 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul de 3 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
15:50
Mireasa, sezon 13. Diana și Marian sunt într-o cunoaștere: „Emoțiile de la început parcă sunt mai mari” # Antena1
Diana și Marian au declarat că sunt într-o cunoaștere în casa Mireasa, în emisia live de pe 2 martie 2026.
15:30
15:10
Ce se întâmplă dacă adolescenții renunță la băuturile răcoritoare cu zahăr. Efectul pe care puțini l-ar ghici # Antena1
Experții au dezvăluit ce se întâmplă dacă adolescenții renunță la băuturile răcoritoare cu zahăr, cu un efect neașteptat.
14:50
Mireasa, sezon 13. Sebastian și Amalia sunt într-o cunoaștere: „E un amalgam de sentimente” # Antena1
După ce au petrecut toată noaptea petrecerii împreună, Sebastian și Amalia au declarat, în emisia live de Mireasa de pe 2 martie 2026, că sunt într-o cunoaștere.
14:40
Care e diferența dintre migrenă și durere de cap. Cele 4 stadii la care trebuie să fii atent # Antena1
Te-ai întrebat care e diferența dintre migrenă și durere de cap? Cele 2 afecțiuni sunt diferite și pot indica probleme diferite de sănătate.
14:20
„Luna Sângerie” din 2026. Când va avea loc eclipsa lunară totală și de ce nu va mai fi vizibilă până în 2028 # Antena1
„Luna Sângerie” din 2026 va avea loc în curând și va fi ultima eclipsă lunară totală pe care o vom putea admira până în 2028.
14:10
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc s-a căsătorit cu Alexandra Saint-Mleux. Cum au fost surprinși în ziua nunții # Antena1
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc s-a căsătorit cu Alexandra Saint-Mleux într-o ceremonie privată la Monaco.
Acum 24 ore
13:20
Rezultate Loto, 1 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,22 milioane de lei la tragerile de joi, 5 martie # Antena1
Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro) la tragerile de joi, 5 martie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 1 martie 2026, la toate categoriile de joc.
13:20
Happy Channel a lansat concursul aniversar al lunii martie: 10 premii la împlinirea a 10 ani de povești captivante # Antena1
Primăvara vine cu bucuria Mărțișorului, Săptămâna sărbătoririi femeilor – dar și cu aniversarea unui deceniu de povești memorabile la Happy Channel, în cea mai potrivită zi pentru locul unde curajul, sensibilitatea și forța femeilor au fost mereu celebrate. Pe 8 martie, Happy Channel marchează împlinirea a 10 ani oferind cadouri celor mai fidele telespectatoare.
12:50
Cum a reacționat Bella Santiago când și-a văzut soțul suferind la TV. Nicu Grigore s-a accidentat grav la Survivor # Antena1
Bella Santiago a privit cu durere momentul în care Nicu Grigore s-a accidentat în timpul duelului de la Survivor.
12:20
Bariera termică este soluția care separă partea de aluminiu din exterior de cea din interior printr-un material izolator, astfel încât frigul și căldura să nu se transmită direct prin profil.
12:20
(P) Comfortex Energy, de la proiect la montaj: sistem complet de prindere panouri fotovoltaice # Antena1
Într-un proiect fotovoltaic, dincolo de calitatea panourilor, pot apărea probleme și erori la montaj: o clemă aleasă greșit pentru grosimea panoului, o îmbinare care îți consumă timp pe șantier, un suport nepotrivit pentru tipul de acoperiș.
12:10
Închiderea unui balcon sau a unei terase începe de la nevoia de a folosi spațiul în orice moment, fără să fii deranjat de ploaie, vânt sau praf. În practică, nu e suficient să montezi orice geam.
12:00
Atunci când plănuiești o escapadă într-o destinație insulară cu relief variat, una dintre cele mai importante decizii este alegerea locației pentru cazare. De multe ori, aceeași insulă poate oferi experiențe complet diferite la o distanță de doar câteva zeci de kilometri.
11:50
Într-o lume în care tot mai mulți oameni sunt preocupați de gătit sănătos, fără substanțe toxice, vasele din oțel carbon (Carbon Steel) de la Oti devin alegerea preferată a bucătarilor profesioniști și a celor care gătesc conștient acasă. Fără compromisuri. Fără chimicale. Doar performanță pură, naturală.
11:50
Diseară, premiera sezonului 17 Chefi la cuțite. Jurații gătesc în casă nouă, iar Raluca Bădulescu vine la degustarea amuletei # Antena1
În această seară, de la ora 20:30, Irina Fodor va da startul noului sezon Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu se reunesc la masa juraților pentru a descoperi noi concurenți pasionați de gătit, dar se reîntâlnesc și pe terenul aprigelor confruntări ale amuletelor.
Ieri
15:20
Nicoleta Luciu a vorbit cu durere despre cele două sarcini pierdute: „Plângeam în prosop să nu mă audă nimeni”. Ce a dezvăluit # Antena1
Nicoleta Luciu și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele două sarcini pe care le-a pierdut, dar și despre depresia care a urmat.
14:20
Câte rochii va schimba Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea: „Una este ca de păpușă”. Cum va arăta artista în ziua cea mare # Antena1
Jurata Eurovision România 2026 a dezvăluit câte rochii va purta la nunta cu Victor Cornea. Iată ce amănunte a oferit Andreea Bălan!
12:10
Îţi mai aduci aminte de actrița care a jucat în „Valentina, grăsuța mea frumoasă”? Cum arată Natalia Streignard la 55 de ani # Antena1
În urmă cu două decenii, telenovela „Valentina, grăsuţa mea frumoasă” făcea furori în toată lumea şi înregistra audienţe record. Datorită rolului principal, actriţa Natalia Streignard a cunoscut imediat succesul. Iată cum arată azi!
11:50
Rezultate Loto azi, 1 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 1 martie 2026, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!
11:20
Reuniune surpriză pentru fanii „Baywatch”! Cum arată Erika Eleniak și Nicole Eggert în prezent # Antena1
Starurile din „Baywatch”, Erika Eleniak, în vârstă de 56 de ani, și Nicole Eggert, 54 de ani, au avut parte de o reuniune surpriză. Iată cum arată acum!
11:00
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a murit după atacul SUA-Israel/ Trump avertizează Iranul să nu riposteze # Antena1
Presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.
10:20
Final imprevizibil de săptămână, diseară, la Survivor. Multă emoție la Consiliul Tribal și la Duelul de eliminare # Antena1
Două luni de la momentul în care au lăsat în urmă confortul și au ales să facă parte din cea mai mare provocare a vieții lor. Săptămâni la rând în care au înțeles că pentru hrană și siguranță, trebuie să dea totul pe traseu.
10:20
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini splendide cu vila de la munte a vedetei: „Terapie curată” # Antena1
Andreea Marin și-a construit o casă de vacanță în comuna Telega, județul Prahova.
09:20
Cele patru zodii care sunt de neoprit până la finalul anului 2026. Cine sunt preferații astrelor # Antena1
Patru semne zodiacale sunt de neoprit pentru restul anului 2026. Iată cine sunt nativii cărora viața le surâde pe toate planurile!
08:10
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o # Antena1
Celebra actriță făcea furori în tinerețe, însă operațiile estetice i-au distrus înfățișarea. Iată despre cine este vorba!
07:10
Jucăria virală care a dispărut de pe rafturile magazinelor. Cum a ajuns să fie vândută și cu 350 de dolari # Antena1
Jucăria virală care a dispărut de pe rafturile magazinelor e legată de o poveste emoționantă cu o mică maimuță ce a devenit cunoscută în întreaga lume.
07:10
O femeie a născut un „copil minune” după ce a primit un transplant de uter de la o donatoare moartă. Cum a fost posibil # Antena1
O femeie a născut un „copil minune” în urma unui transplant de uter, pe care l-a primit de o donatoare care a decedat.
07:10
Experții au dezvăluit cum îți schimbă alcoolul creierul și ce abilitate importantă poate suferi o transformare profundă în urma acestui obicei.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță # Antena1
Interpreta de muzică de petrecere a postat pe rețelele de socializare imagini în costum de baie din vacanța în care a fost alături de soțul ei.
17:10
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, blocați în Dubai, în contextul războiului din Iran: „Se aud bombe din depărtare” # Antena1
Iustina și Cornel de la Insula Iubirii sunt în Dubai, iar zborul lor către România programat pentru 3 martie a fost anulat pe fondul situației de securitate din regiune.
16:20
Meghan Markle, prima imagine cu chipul lui Lilibeth, fiica ei cu Prințul Harry. Cum arată micuța # Antena1
Meghan Markle a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care se vede parțial chipul lui Lilibeth, fiica ei cu prințul Harry.
15:20
Cum arăta Paulina Porizkova în tinerețe. Imagini nemaivăzute cu modelul care punea pe jar imaginația bărbaților # Antena1
Paulina Porizkova are 60 de ani, dar continuă să fie un reper în industria frumuseții. Iată, mai jos, imagini de colecție cu modelul în tinerețe!
14:20
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Face în paralel cursuri de gătit și încheie ziua la 1 dimineața # Antena1
Irina Columbeanu studiază la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York și a povestit despre noua ei viață.
13:20
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au # Antena1
Deși sunt artiste de succes și fac bani frumoși pe scenă, multe dintre cântărețele de muzică populară nu se dau înapoi când vine vorba de munca de zi cu zi. Iată despre cine este vorba!
12:10
Liliana și Teo au dezvăluit sexul copilului. Foștii concurenți ai sezonului 11 Mireasa au spus dacă așteaptă fetiță sau băiețel # Antena1
Liliana și Teo din sezonul 11 Mireasa au dezvăluit sexul bebelușului pe care îl așteaptă. Cei doi mai au puțin până când vor deveni părinți.
12:10
Cucerea femeile la vremea lui, dar azi e greu de recunoscut! Cum arată Jeremy Meeks, desemnat „cel mai sexy deținut din lume” # Antena1
Jeremy Meeks, desemnat „cel mai frumos infractor din lume”, continuă să se bucure de popularitate. Iată cât de mult a îmbătrânit!
11:40
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 8. Aventura continuă cu răsturnări de situație și limite depășite # Antena1
Survivor. Faimoși vs Războinici continuă cu o săptămână încărcată de momente importante. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
11:20
Războinicii au câștigat o super recompensă, însă Faimoșii au o misiune clară – să obțină Imunitatea în această seară, la Survivor! # Antena1
Gândul că ar putea ieși din camp și să ajungă la o super petrecere, dorința de a lua o pauză de la tot ceea ce presupune cel mai dur format de televiziune și motivația de a începe etapa cu un câștig au rezultat într-o seară de neuitat, la Survivor. Faimoși vs Războinici.
11:20
Cum arată apartamentul de lux de 380.000 de euro în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Cât plătește chirie # Antena1
Potrivit informațiilor din presă, Cristian Boureanu de la Survivor 2026 locuiește cu chirie într-un apartament de lux din Capitală.
