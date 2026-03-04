Ce faci dacă ți-au furat contul de WhatsApp: Pașii pentru recuperarea acestuia

13:40

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au fost sesizați de către o tânără de 27 de ani, cu privire la faptul că a fsot gresată fizic de către soțul ei. „Imediat, în baza sesizării, polițiștii au efectuat verificări din care au stabilit faptul că, între cei doi parteneri, ar fi avut loc un conflict spontan, [...]