„Don Pasquale” revine pe scena Operei Brașov
BizBrasov.ro, 2 martie 2026 17:40
Sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, publicul se va reîntâlni cu un personaj îndrăgit din lirca universală – Don Pasquale – din opera omonimă a lui Gaetano Donizetti. Don Pasquale este un bătrân burlac bogat, dar naiv, egoist și morocănos, a cărui dorință de a se căsători cu tânăra Norina [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
17:40
Sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, publicul se va reîntâlni cu un personaj îndrăgit din lirca universală – Don Pasquale – din opera omonimă a lui Gaetano Donizetti. Don Pasquale este un bătrân burlac bogat, dar naiv, egoist și morocănos, a cărui dorință de a se căsători cu tânăra Norina [...]
Acum 2 ore
16:40
Un constructor din Cluj va amenaja un nou pod pe drumul spre Budila. Valoarea lucrărilor se apropie de 4 milioane de lei # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a semnat contractul de achiziție publică a lucrărilor pentru poriectarea și construcția unui nou pod pe DJ 103B, pe raza comunei Budila. Firma executantă este SC Dacia Faber SRL din Cluj, care va realiza demolarea podului existent, construirea noului pod proiectat și prestarea serviciilor de asistență tehnică, în conformitate cu obligațiile asumate [...]
16:30
Încep cursurile gratuite de pregătire pentru Bacalaureat și Admitere, organizate de Universitatea Transilvania din Brașov # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov organizează și în acest an, începând din luna martie, cursuri gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat, dar și pentru examenele de admitere din cadrul universității. În luna aprilie, se va organiza și o simulare a examenului de admitere la Facultatea de Medicină. La fel ca în fiecare an, și de [...]
16:10
Zărneștiul, prima localitate din județul Brașov care a emis oficial hotărârea de interzicere a jocurilor de noroc # BizBrasov.ro
Consiliul Local al oraşului Zărneşti a adoptat, astăzi, o hotărâre prin care se interzice desfăşurarea jocurilor de noroc pe raza localităţii, a anunţat primarul Alexandru Igrişan. Este prima localitate din județ care emite o astfel de hotărâre în baza legii (OUG 7/2026) care dă dreptul primăriilor să scoată „păcănelele” în afara orașului. De altfel, și [...]
Acum 4 ore
16:00
O familie de brașoveni, martoră la lovitura din Dubai: „Eram la plajă când au fost interceptate primele drone chiar deasupra noastră/ Fiecare pleacă pe cont propriu și încearcă să găsească o ieșire riscând foarte mult. Nu avem un plan” # BizBrasov.ro
Concediu transformat în coșmar: O familie de brașoveni, aflată în vacanță în Dubai, era la plajă în momentul atacului iranian. „Când a început asediul, eram cazați în Dubai Marina. Eram la plajă (BJR), când au fost interceptate primele drone/rachete chiar deasupra noastră. Am plecat către camere pentru a ne face un rucsac cu strictul necesar. [...]
15:10
Retailerul de proximitate polonez Froo se extinde în România. A deschis 4 magazine în Brașov și unul în Predeal # BizBrasov.ro
Retailerul de proximitate polonez Froo se extinde în România. A deschis 4 magazine în Brașov și unul în Predeal. Froo, lanțul de magazine de proximitate al companiei poloneze Zabka, a deschis săptămâna trecută noi locații în Brașov, Craiova și Ploiești. Retailerul caută antreprenori locali care să opereze noile magazine, având în plan 1.300 de noi [...]
15:00
Compania Falcon Defence anunţă intrarea oficială pe piaţa din România prin lansarea unei platforme integrate de producţie pentru materiale energetice şi muniţie de artilerie # BizBrasov.ro
Compania Falcon Defence, parte a Falcon Group, intră pe piața din România prin lansarea unei platforme integrate de producție pentru materiale energetice și muniție de artilerie, susținută de contracte în valoare de 253 milioane de euro pentru livrări în 2026. Contractele vor fi onorate prin rețeaua existentă de facilități de producție ale grupului din Europa [...]
Acum 6 ore
13:50
Reglementarea prețului la gaze, începând cu data de 1 aprilie, se va oficializa săptămâna viitoare. Depozitele de gaze sunt la aproximativ 40%, astăzi, cu 10% peste media Uniunii Europene # BizBrasov.ro
Actul normativ cu privire la reglementarea preţului la gaze naturale după data de 1 aprilie va fi adoptat în Guvern cel mai târziu săptămâna viitoare, a anunţat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. „România, din fericire, este ţara care produce aproximativ 90% din gazele pe care le consumă în momentul de faţă. Din acest motiv, este [...]
13:40
Ministrul Energiei după estimarea scumpirii carburanților până la 10 lei: „Orice scumpire mai mare de 3-5 bani pe litru la pompă în acest moment nu este justificată” # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei după estimarea scumpirii carburanților până la 10 lei: „Orice scumpire mai mare de 3-5 bani pe litru la pompă în acest moment nu este justificată”. România are suficiente stocuri de carburanți pentru 90 de zile în caz de avarie și orice scumpire mai mare de 3-5 bani pe litru la pompă în acest [...]
13:40
„Cadou” de Mărțișor: O tânără din Codlea, bătută se soțul ei. Bărbatul consumase alcool # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au fost sesizați de către o tânără de 27 de ani, cu privire la faptul că a fsot gresată fizic de către soțul ei. „Imediat, în baza sesizării, polițiștii au efectuat verificări din care au stabilit faptul că, între cei doi parteneri, ar fi avut loc un conflict spontan, [...]
13:10
Record absolut la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: luna februarie 2026 a avut cel mai mare trafic de pasageri de la deschiderea aerogării și până acum # BizBrasov.ro
Record absolut la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: luna februarie 2026 a avut cel mai mare trafic de pasageri de la deschiderea aerogării și până acum. Deși februarie a fost o lună scurtă, cu doar 28 de zile, Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav a înregistrat cel mai mare număr de pasageri din scurta sa istorie: 38.373 de [...]
13:00
Grădina Zoologică Brașov și-a modificat programul de vizitare, trecând la programul de vară. „Începând din 1 martie vă așteptăm la Zoo Brașov conform programului de vară, de marți până duminică, între orele 09:00 și 19:00, ultimele bilete fiind puse în vânzare la ora 18:15. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați pagina noastră de [...]
13:00
Bucureşti şi Cluj-Napoca domină clasamentul celor mai scumpe oraşe din România, potrivit datelor Numbeo, o platformă online globală care colectează şi publică date comparative despre costul vieţii, calitatea vieţii şi indicatori socio-economici din oraşe şi ţări din întreaga lume. Privite în ansamblu, cifrele indică faptul că cele mai scumpe oraşe nu sunt automat şi cele [...]
12:40
Campanie în Marea Britanie pentru ca limba română să devină o opțiune pentru examenele naționale. În Londra, româna este cea mai vorbită limbă, după engleză # BizBrasov.ro
Campanie în Marea Britanie pentru ca limba română să devină o opțiune pentru examenele naționale. În Londra, româna este cea mai vorbită limbă, după engleză. În Marea Britanie a fost lansată o petiție pentru ca limba română să devină o opțiune pentru examenul național GCSE (General Certificate of Secondary Education), scrie BBC. Campania, susținută de [...]
12:30
O brașoveancă, aflată în vacanță în Dubai, detalii despre prima noapte tensionată în hotel, după declanșarea alertelor de securitate # BizBrasov.ro
O brașoveancă, aflată în vacanță în Dubai, povestește cum trăit prima noapte tensionată în hotel, după declanșarea alertelor de securitate. Turiștii au fost treziți de sistemele naționale de alertă și s-au adunat în holurile hotelului, unii fiind nevoiți să doarmă pe jos, în așteptarea unor informații clare pentru siguranța lor. Incidentul a început în miezul [...]
12:10
VIDEO Grup de salvamontiști, surprins de avalanșă în Munții Bucegi: Imagini cu momentul în care zăpada se prăbușește de pe versanți # BizBrasov.ro
Mai mulți salvamontiști au fost surprinși, duminică, de o avalanșă în Munții Bucegi, la coborâre din platoul Bucegi către cabana Padina. Doi dintre salvamontiști au fost prinși sub plăcile de zăpadă. Potrivit martorilor, unul dintre aceștia a ieșit singur, iar celălat a fost scos teafăr.
Acum 8 ore
11:30
Bani elvețieni pentru reabilitarea energetică a sediului RATBV. Lucrările vor dura 15 luni, iar investiția se apropie de 29 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Brașovul este una dintre municipalitățile care au reușit, din nou, să acceseze o finanțare nerambursabilă de la guvernul elvețian, de data aceasta prin cel de al doilea program elvețiano-român. Fondurile obținute, 28,6 milioane de lei, vor fi utilizate pentru eficientizarea energetică și modernizarea sediului administrativ al operatorului de transport RATBV. Săptămâna trecută, o delegație din [...]
11:20
Crucea din Cutun, unul dintre simbolurile Brașovului vechi de peste 700 de ani, propusă pentru revenirea la locul de origine # BizBrasov.ro
În Șcheii Brașovului există peste 70 de troițe, mărturii ale credinței și identității comunității locale. Pe lângă troițele tradiționale la care merg, în zilele de sărbătoare, cele șapte grupuri de juni, alte cruci sunt amplasate la intersecții de drumuri, în curțile sau pe zidurile caselor. Multe dintre ele au fost ridicate în urmă cu secole [...]
10:40
Cum ne putem feri de infarct? Informații esențiale pentru populație, de la specialiștii în Cardiologie Intervențională ai Spitalului Clinicco # BizBrasov.ro
Infarctul miocardic rămâne una dintre principalele cauze de deces, însă vestea importantă este că, în multe situații, poate fi prevenit. Specialiștii în cardiologie intervențională din cadrul Spitalul Clinicco atrag atenția asupra unor pași simpli și eficienți care pot reduce semnificativ riscul cardiovascular. Infarctul apare atunci când o arteră a inimii se blochează brusc, oprind circulația [...]
Acum 12 ore
10:00
Patriarhul Daniel cere sprijin credincioșilor pentru a finaliza lucrările la Catedrala Națională. Unele dintre picturi au fost doar „de formă” la inaugurare # BizBrasov.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a îndemnat credincioșii să sprijinire cu bani finalizarea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naționale, scrie Agerpres, care citează Agenția Basilica a Patriarhiei Române. Patriarhul a explicat că, deși pictura Catedralei Naționale a fost sfințită în forma realizată până în acel moment, lucrările nu sunt încă încheiate. „Mai sunt, însă, [...]
10:00
Activități educative, interactive și practice, pentru toate vârstele, la Zoo Brașov, cu ocazia Zilei Mondiale a Faunei Sălbatice # BizBrasov.ro
Mâine, între orele 10:00-16:00, Grădina Zoologică Brașov marchează Ziua Mondială a Faunei Sălbatice, un prilej dedicat descoperirii diversității faunei și florei sălbatice și conștientizării beneficiilor pe care protejarea acestora le aduce comunităților. Evenimentul îmbină activități educative, interactive și practice, pentru toate vârstele, menite să evidențieze rolul esențial al fiecărei specii în menținerea echilibrului natural și [...]
09:50
Județul Brașov, văzut în presa din Ungaria ca viitorul centru european de procesare a mineralelor rare # BizBrasov.ro
Județul Brașov, văzut în presa din Ungaria ca viitorul centru european de procesare a mineralelor rare. După cum Biz Brașov vă anunța în luna decembrie, procesarea pământurilor rare extrase în Groenlanda s-ar putea face în județul Brașov, la Feldioara, după ce România și compania americană Critical Metals au semnat un acord privind construirea unei fabrici [...]
05:50
De luna aceasta, polițiștii locali sunt cu ochii pe „blatiștii” care circulă cu RATBV. Primăria ia în calcul să desființeze structura de control a operatorului, pe motiv de ineficiență # BizBrasov.ro
Consiliul Local a modificat Regulamentul privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul public local de persoane în municipiul Braşov. Astfel, începând de luna aceasta, potrivit noilor prevederi, polițiștii locali vor avea mână liberă să deruleze acțiuni de control în mijloacele de transport în comun. Cel puțin o perioadă, agenții vor face echipă cu controlorii RATBV, [...]
05:40
Câte mere mâncate pe zi ne fac mai sănătoși? Merele sunt considerate fructe ușor de procurat, dar cu un aport mare de vitamine și minerale ce fac bine organismului. Expresia „un măr pe zi ține doctorul departe” nu este doar o vorbă din popor, ci are în spate o serie de argumente nutriționale și studii [...]
05:40
Ce se mai întâmplă cu parcul fotovoltaic din Stupini. De când va avea Brașovul energie de la soare # BizBrasov.ro
Proiectul parcului fotovoltaic din cartierul brașovean Stupini, demarat în 2023 de Primăria Brașov, a ajuns se apropie de momentul decisiv al operaționalizării. După o perioadă marcată de întârzieri și prelungiri contractuale, municipalitatea anunță că investiția a intrat în linie dreaptă. Potrivit reprezentanților municipalității, în această perioadă se realizează branșamentele necesare conectării centralei la Sistemul Energetic [...]
05:40
Sistemul mai riguros de sancționare a celor care nu achită tariful în parcările publice va intra în vigoare de la 1 mai. Ce „păsuire” primesc șoferii care ocupă un loc peste intervalul plătit # BizBrasov.ro
Regulamentul de utilizare a parcărilor publice din municipiul Brașov a fost modificat, astfel încât sistemul de sancționare să fie mai riguros, dar și mai eficient. Astfel, ă Poliției Locale să îi sancționeze direct pe șoferii care nu și-au achitat parcarea sau cărora le-a expirat timpul pentru care au plătit, fără a mai lăsa doar invitații, [...]
05:40
Firma brașoveană Automobile DAC SA, care a preluat brandul DAC de la Roman SA, a livrat pe piață 2 autobuze electrice, după ce în decembrie a livrat o autobasculantă electrică uriașă # BizBrasov.ro
Firma brașoveană Automobile DAC SA, care a preluat brandul DAC de la Roman SA, a livrat pe piață 2 autobuze electrice, după ce în decembrie a livrat o autobasculantă electrică uriașă. Firma brașoveană Autovehicule DAC S.A., un nume emblematic al industriei auto românești, a revenit în forță pe piața, odată cu finalizarea, anul trecut, a [...]
Acum 24 ore
04:50
Cetatea Făgăraș, instrucţiuni pentru administrarea acesteia: „Pentru înjurături cu dracul sau alte asemenea… să fie bătuţi cu pietre” # BizBrasov.ro
La sfârşitul secolului al XVI-lea, cetatea şi domeniul Făgăraşului devin din dominium regal domeniu princiar. Începând cu Sigismund Bathory principii Transilvaniei au dat cetatea şi domeniul principeselor drept dotă, începând cu Maria Christierna, Ecaterina de Brandenburg, Szuszana Lórántfi sau Anna Bornemisza, care, rezidând aici lungi perioade de timp, au încercat să le administreze cât mai [...]
04:30
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în ianuarie 2026 a fost de 529, în creştere cu 36,69% faţă de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 387 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, [...]
Ieri
17:40
Războiul din Iran: primii americani uciși în luptă. Iranul susține că a trimis 4 rachete balistice asupra unui portavion al SUA # BizBrasov.ro
Războiul din Iran: primii americani uciși în luptă. Iranul susține că a trimis 4 rachete balistice asupra unui portavion al SUA. Armata SUA a anunțat duminică primele victime în rândul forțelor americane implicate în războiul din Iran. Comandamentul Central a comunicat pe scurt informațiile, evitând să ofere deocamdată detalii suplimentare despre moartea militarilor. Trei militari [...]
14:30
Un tânăr în vârstă de 19 ani a încercat să se „pregătescă” pentru 1 martie cu produse furate dintr-un magazin de pe strada Griviței din Brașov. A sărbătorit venirea primăverii în arest # BizBrasov.ro
Un tânăr în vârstă de 19 ani a încercat să se „pregătescă” pentru 1 martie cu produse furate dintr-un magazin de pe strada Griviței din Brașov. A sărbătorit venirea primăverii în arest. Ieri în jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați că o persoană a sustras mai multe produse [...]
13:50
Analiză: Războiul din Iran poate duce prețul carburanților în România la peste 10 lei pe litru # BizBrasov.ro
Analiză: Războiul din Iran poate duce prețul carburanților în România la peste 10 lei pe litru. Analiștii se așteaptă ca luni dimineață, la deschiderea burselor, cotațiile petroliere să urce la valori foarte ridicate. Aceasta deoarece prin Strâmtoarea Ormuz trec aproximativ 20% dintre cantitățile de țiței la nivel mondial. Membrii organizației țărilor cu mari rezerve de petrol, OPEC+, [...]
13:30
„Mărțișoare” anticipate de la polițiștii brașoveni: 60 de amenzi aplicate, un dosar penal deschis, 2 permise de conducere și 7 certificate de înmatriculare reținute # BizBrasov.ro
„Mărțișoare” anticipate de la polițiștii brașoveni: 60 de amenzi aplicate, un dosar penal deschis, 2 permise de conducere și 7 certificate de înmatriculare reținute. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secțiile de Poliție Urbane, împreună cu Biroul Rutier, au organizat și desfășurat ieri o acțiune pentru diminuarea riscului de victimizare a populației, prin activități [...]
13:10
Scandal monstru la Apața. Un tânăr și-a agresat unchiul și a băgat în spital un vecin, după care a dormit în arest # BizBrasov.ro
Scandal monstru la Apața. Un tânăr și-a agresat unchiul și a băgat în spital un vecin, după care a dormit în arest. Vineri seara în jurul orelor 22.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hoghiz au fost sesizați cu privire la faptul că, la o adresă din localitatea Apața, are loc un conflict, iar [...]
12:40
VIDEO În ce stadiu se află construcția magazinului austriecilor de la Mömax, la Brașov. Sunt concurenții IKEA # BizBrasov.ro
VIDEO În ce stadiu se află construcția magazinului austriecilor de la Mömax, la Brașov. Sunt concurenții IKEA. Retailerul austriac de mobilă Mömax construiește un nou magazin, la Brașov, pe un teren de 37.000 mp situat în Cartier Coresi – schema de utilizare mixtă dezvoltată de Ceetrus și administrată de Nhood România în Brașov. Investiția, anunțată [...]
11:20
Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. 30 de rachete au lovit clădirea în care liderul suprem al Iranului a fost ucis # BizBrasov.ro
Cum l-au depistat și omorât SUA și Israel pe ayatollahul Khamenei. 30 de rachete au lovit clădirea în care liderul suprem al Iranului a fost ucis. Primul val al bombardamentul SUA – Israel asupra Iranului a avut loc ieri dimineață, pe lumină, lucru care a uimit. Chiar și Trump a spus că e posibil să existe [...]
10:00
FOTO Intervenție a elicopterului SMURD Brașov pentru extragerea unui turist care și-a rupt piciorul, în masivul Piatra Craiului. Pericol mare de avalanșă # BizBrasov.ro
Intervenție a elicopterului SMURD Brașov pentru extragerea unui turist care și-a rupt piciorul, în masivul Piatra Craiului. Pericol mare de avalanșă. Ieri, în jurul orei 15:30, salvamontiștii din Zărnești au fost solicitați prin 112 să intervină în zona Colții Găinii, pentru o persoană de 51 de ani care a suferit un traumatism la genunchiul stâng, [...]
09:30
Mărțișorul: Semnificația zilei de 1 martie, prima zi de primăvară. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții românești # BizBrasov.ro
Mărțișorul: Semnificația zilei de 1 martie, prima zi de primăvară. Care sunt cele mai cunoscute și îndrăgite tradiții românești. Data de 1 Martie anunță sosirea primăverii și ocupă un loc aparte în rândul sărbătorilor românești cu valoare simbolică. În centrul acestei tradiții se află Mărțișorul, dăruit și purtat ca expresie a aprecierii și a legăturilor [...]
08:50
Liderul suprem al Iranului – Ali Khamenei – este mort, dar bombardamentele vor continua „cât timp va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul”, anunţă Donald Trump / Presa iraniană de stat confirmă moartea liderului suprem # BizBrasov.ro
Liderul suprem al Iranului – Ali Khamenei – este mort, dar bombardamentele vor continua „cât timp va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul”, anunţă Donald Trump / Presa iraniană de stat confirmă moartea liderului suprem. După cum anunța, pe surse Biz Brașov, aseară, Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Atac coordonat al SUA și Israel asupra Iranului. Surse israeliene: S-a pierdut legătura cu liderul suprem Ali Khamenei. Nu există ”nicio certitudine cu privire la soarta lui” # BizBrasov.ro
Atac coordonat al SUA și Israel asupra Iranului. Surse israeliene: S-a pierdut legătura cu liderul suprem Ali Khamenei. Nu există ”nicio certitudine cu privire la soarta lui”. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei ar fi fost rănit sau chiar ucis în urma atacului asupra Iranului de sâmbătă dimineață, susțin surse israeliene. Informația nu a fost [...]
16:20
„E primul an, după 2007, când vin tineri de bunăvoie în Armată și nu forțați”, spune ministrul Apărării Naționale # BizBrasov.ro
„E primul an, după 2007, când vin tineri de bunăvoie în Armată și nu forțați”, spune ministrul Apărării Naționale. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că anul acesta este pentru prima oară, după desfiinţarea stagiului militar obligatoriu ăn 2007, când vor fi tineri care vin în Armată de bună voie şi nu fortaţi. Ministrul Apărării a [...]
15:40
Pieton izbit de mașină, posibil pe trecerea de pietoni, în Centrul Civic al Brașovului # BizBrasov.ro
Pieton izbit de mașină, posibil pe trecerea de pietoni, în Centrul Civic al Brașovului. Un pieton a fost lovit astăzi în jurul orei 15 de un autoturism, chiar în zona trecerii de pietoni de pe bulevardul Mihail Kogălniceanu, în Brașov. Din imaginile postate pe grupurile de trafic rutier din Brașov se vede că pietonul se [...]
14:30
EXCLUSIV FOTO: Imagini șocante cu rănile bărbatului care susține că a fost bătut de 3 polițiști brașoveni care „supravegheau” o parcare aflată lângă o farmacie din municipiul Brașov # BizBrasov.ro
EXCLUSIV FOTO: Imagini șocante cu rănile bărbatului care susține că a fost bătut de 3 polițiști brașoveni care „supravegheau” o parcare aflată lângă o farmacie din municipiul Brașov. După cum Biz Brașov vă informa în exclusivitate astăzi, un bărbat în vârstă de 50 de ani susține că a fost bătut și practic, mutilat, de 3 [...]
13:20
„Doamnă” din Predeal – beată și fără permis de conducere – a ajuns cu mașina în șanț, la Cheia (Bran), în această dimineață # BizBrasov.ro
„Doamnă” din Predeal – beată și fără permis de conducere – a ajuns cu mașina în șanț, la Cheia (Bran), în această dimineață. În această dimineață în jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost dirijați la un accident rutier soldat cu pagube materiale, care s-a produs pe DN 73F, în localitatea [...]
12:50
„Lovitură” în valoare de 40.000 de lei: Casa unui brașovean a fost prădată de hoți Cercetările în acest caz au fost demarate de polițiști la sfârșitul lunii ianuarie, după ce au fost sesizați de către un bărbat ăn vârstă de 43 de ani din municipiul Brașov, cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns [...]
12:30
După ce a „țintit” de mai multe ori magazine non-stop, un hoț din Făgăraș a fost prins și arestat pentru 30 de zile # BizBrasov.ro
După ce a „țintit” de mai multe ori magazine non-stop, un hoț din Făgăraș a fost prins și arestat pentru 30 de zile. La data de 26 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au fost sesizați cu privire la faptul că în perioada 18-20 februarie a.c., un bărbat, a sustras, în repetate rânduri [...]
11:30
EXCLUSIV Vestul Sălbatic: Trei polițiști brașoveni, dați pe mâna procurorilor, după ce un bărbat a reclamat că a fost bătut și reținut ilegal într-o autospecială de poliție. Victima susține că agenții i-au rupt mâinile # BizBrasov.ro
EXCLUSIV Vestul Sălbatic: Trei polițiști brașoveni, dați pe mâna procurorilor, după ce un bărbat a reclamat că a fost bătut și reținut ilegal într-o autospecială de poliție. Victima susține că agenții i-au rupt mâinile. Un cetățean în vârstă de 50 de ani din Codlea susține că a fost bătut și mutilat săptămâna aceasta, de 3 [...]
10:40
IAR Brașov (IARV) a realizat în 2025 venituri totale din exploatare de 432,13 milioane lei, în scădere cu 4,90% față de cele de 411,94 milioane lei din exercițiului financiar precedent. În același interval de raportare, cheltuielile totale de exploatare au avansat cu 1,08%, la 385,08 milioane lei, de la 380,98 milioane lei. Profitul net a [...]
10:10
Analiză: orașele Timișoara, Brașov și Sibiu au cele mai multe parcări publice din România, raportat la numărul de locuitori # BizBrasov.ro
Analiză: orașele Timișoara, Brașov și Sibiu au cele mai multe parcări publice din România, raportat la numărul de locuitori. Iași și Constanța au cele mai scumpe parcări rezidențiale, pe an, dintre marile municipii ale țării, iar Timișoara, Sibiu și Brașov au cele mai multe parcări publice raportate la numărul de locuitori, conform unei analize realizate [...]
09:50
FC SR Brașov, un proiect al fostului edil Allen Coliban, a intrat oficial în faliment. Administratorul judiciar al clubului se luptă în instanță pentru atragerea răspunderii fostului primar și a asociaților săi # BizBrasov.ro
Tribunalul Brașov a decis, miercuri, 26 februarie, intrarea în procedura simplificată de faliment a Asociaţia Clubul Sportiv Fotbal Club Braşov – Steagul Renaşte, fosta Asociație Clubul Sportiv Scotch Braşov (cea care şi-a schimbat din 15 iunie 2021 numele în Asociaţia Club Sportiv Fotbal Club Braşov – Steagul Renaşte) înființată de fostul edil Allen Coliban, concubina [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.