#fwdBV Locul unde brașovenii și turiștii stau la coadă pentru gustul autentic românesc: tone de ciolane, coaste sau papanași vândute anual
BizBrasov.ro, 4 martie 2026 05:40
La poalele Tâmpei, în inima Brașovului, se scrie zilnic o poveste cu miros de mâncare autentic românească, în care fiecare client devine parte din legenda Ursului Carpatin. Într-un Brașov plin de farmec, există un loc unde mirosul de coaste rumenite, ciolan afumat și papanași cu foiță de aur îi adună pe oameni ca la o [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
05:50
Noi semafoare cu radar ar urma să fie instalate pe străzile Brașovului. O intersecție importantă ar urma să fie resistematizată # BizBrasov.ro
Din toamna anului trecut, proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzile Brașovului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi a fost extins, fiind instalate semafoare cu radar și pe strada Lungă. Vorbim de sisteme care în cazul în care șoferii depășesc viteza legală, semaforul comută automat pe culoarea roșie [...]
05:50
Populisme marca USR. După ce inițial au votat majorările de impozite, consilierii locali ai partidului pozează în salvatori și propun reducerea lor, în contextul în care Guvernul a decis aplicarea unor reduceri # BizBrasov.ro
După ce în decembrie 2025 au votat majorarea taxelor și impozitelor locale în Brașov, consilierii USR–FDGR revin acum, în martie 2026, cu un proiect prin care susțin reducerea acestora. Demersul vine imediat după ce Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care permite autorităților locale să ajusteze în sens descendent nivelul fiscalității. Grupul consilierilor USR–FDGR [...]
05:50
Cum a pătruns un tânăr de 25 de ani în incinta Colegiului Meșotă și s-a plimbat prin clase: Portărița nu era atentă, iar profesorul de serviciu nu l-a observat/ Poliția l-a depistat, iar individul se afla sub influența drogruilor # BizBrasov.ro
Conducerea Colegiului Național Ioan Meșotă a reacționat pe grupurile de whatsapp pe care comunică cu părținții elevilor după ce BizBrașov a relatat că un individ a pătruns în incinta școlii și s-a plimbat prin clase, participând la ore și filmând elevii. „Este adevărat că joi, dimineață, la începutul programului, deși la poartă se aflau în [...]
05:40
Odată cu modernizarea drumului de pe Valea Doftanei, alternativa la DN 1, sunt necesare lucrări la rețeaua de înaltă tensiune în valoare de 2,73 milioane de lei # BizBrasov.ro
Odată cu demararea lucrărilor de amenajare a drumului alternativă la DN 1 de pe Valea Doftanei, atât Electrica, cât și Transelectrica au fost obligate să efectueze investiții în modernizarea sau translatarea rețelelor din proximitatea șoselei. Astfel, Transelectrica a lansat o licitație publică pentru mutarea unor sâlpi de pe linia de înaltă tensiune LEA kV Brazi [...]
05:40
#fwdBV Locul unde brașovenii și turiștii stau la coadă pentru gustul autentic românesc: tone de ciolane, coaste sau papanași vândute anual # BizBrasov.ro
La poalele Tâmpei, în inima Brașovului, se scrie zilnic o poveste cu miros de mâncare autentic românească, în care fiecare client devine parte din legenda Ursului Carpatin. Într-un Brașov plin de farmec, există un loc unde mirosul de coaste rumenite, ciolan afumat și papanași cu foiță de aur îi adună pe oameni ca la o [...]
05:30
Anexa gospodărească este o construcție care completează funcția principală a locuinței. Pergolele ușoare, construcțiile demontabile sau unele amenajări minore pot fi realizate fără autorizație, dar doar dacă respectă strict condițiile legale. Ce se înțelege prin anexă gospodărească Din punct de vedere urbanistic, anexa gospodărească este o construcție auxiliară, destinată să deservească locuința principală amplasată pe [...]
Acum 2 ore
05:10
Brașovenii de la Delcar au vândut 22.000 de mașini în cei peste 25 de ani de existență # BizBrasov.ro
Povestea Delcar începe în decembrie 1999, ca o afacere de familie construită cu viziune, perseverență și curaj. Într-o perioadă în care piața auto era încă la început de drum, fondatoarea Delcar a avut curajul să creadă în brandul Škoda și să pună bazele unui parteneriat pe termen lung. Doar un an mai târziu, compania devenea [...]
05:10
49 de ani de la dezastru: Cutremurul din ’77 a transformat casele de pe străzile din Centrul istoric al Brașovului în moloz. Muncitorii de la fabricile mari cotizau la „Contul 1977”, din care se finanțau reparațiile caselor și ajutorarea răniților # BizBrasov.ro
Astăzi, 4 martie 2026, se împlinesc 49 de ani de la marele cutremur ce a afectat România în primăvara anului 1977. Cotidianul brașovean „Drum nou” conținea încă de a doua zi după cutremur, adică din 5 martie 1977, numeroase relatări despre acesta, începând cu decretul președintelui Nicolae Ceaușescu de instituire a stării de necesitate pe [...]
05:00
Dacă cineva reușește să îți preia numărul de telefon sau să te păcălească să dai codul de verificare, poate activa contul de WhatsApp pe alt dispozitiv. De aici pornește lanțul: mesaje către prieteni cu „împrumută-mă”, linkuri frauduloase, solicitări de bani sau încercări de a fura alte conturi folosind încrederea socială. Recuperarea este posibilă în multe [...]
Acum 24 ore
16:20
INSP: Țigările electronice și cele din tutun încălzit, la fel de toxice precum cele clasice. Nivelul de dependență este însă mai ridicat # BizBrasov.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a atras atenția cu privire la riscul țigărilor electronice, dar și a produselor pe bază de tutun încălzit. Specialiștii precizează că și acestea sunt la fel de toxice precum țigările clasice, dar și că dau un nivel ridicat de dependență. Faptul că țigările electronice sau produsele pe bază de tutun încălzit ar [...]
15:50
Un virus Android deghizat în aplicație bancară îți poate prelua controlul telefonului # BizBrasov.ro
Cercetătorii ESET avertizează asupra „PromptSpy”, un virus Android care se deghizează în aplicație bancară. Malware-ul imită serviciile JPMorgan Chase pentru a inspira încredere victimelor. Este primul virus Android care folosește inteligență artificială în timp real, potrivit ESET, citat de Cybersecurity360.it. Odată descărcat, virusul lansează automat o pagină web. Aceasta se prezintă fraudulos ca un serviciu al băncii [...]
15:40
Sorin Grindeanu, președintele PSD, fost audiat marți, 3 martie, la Curtea de Apel București, într-un dosar de corupție instrumentat de DNA. În prezent, Grindeanu ocupă funcția de președinte al Camerei Deputaților. Dosarul o vizează pe Claudița Selavărdeanu, fost vicepreședinte al ANRP, trimisă în judecată de DNA pentru permiterea accesului la informații nedestinate publicului. Sorin Grindeanu [...]
15:40
Brașovul, în topul județelor cu mame adolescente: Peste 600 de fete au născut, într-un singur an # BizBrasov.ro
Din cele 143.637 de nașteri care au avut loc în 2024, 13.018 provin de la mame cu vârsta între 15 și 19 ani, în 601 de cazuri fiind vorba de mame cu vârsta sub 15 ani, potrivit datelor INS. În cazul a 23 de mame cu vârsta sub 15 ani este vorba despre a doua [...]
15:30
„Șoferul” în vârstă de 18 ani, mort în accidentul din Victoria, nu avea permis de conducere # BizBrasov.ro
Polițiștii din Victoria intervin la accidentul din Victoria, în urma căruia un tânăr de 18 ani a murit. „Din primele date obținute până la acest moment de la fața locului, în accident ar fi implicat un autoturism, al cărui conducător auto, un tânăr de 18 ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o [...]
15:10
Un tânăr de 25 de ani și-a scos brățara de monitorizare și a plecat la plimbare prin Făgăraș # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, după ce le-a fost semnalată o alertă, dată prin dispeceratul sistemului de monitorizare electronică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, în care se arăta faptul că un bărbat, care se afla sub măsura monitorizării electronice, nu ar respecta obligațiile impuse. „Imediat, [...]
15:00
Tânăr de 18 ani, mort în accidentul din Victoria, în urma căruia o mașină a intrat într-un copac # BizBrasov.ro
Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit în accidentul din Victoria, în urma căruia o mașină a intrat într-un copac. „De asemenea, a fost identificată o a treia victimă, un copil în vârstă de aproximativ 13 ani, care nu se afla în autoturism la sosirea forțelor de intervenție la fața locului”, a transmis [...]
14:50
Radiografia arborilor din Brașov: intervenții urgente pe Aleea de Sub Tâmpa și în Parcul Dima # BizBrasov.ro
Primăria Brașov, împreună cu specialiști din domeniul silvic, a realizat o amplă evaluare a stării de sănătate a arborilor din zona Aleii de Sub Tâmpa și din Parcul Gheorghe Dima. Demersul vine după incidentul grav de vara trecută, când un arbore aparent sănătos s-a prăbușit peste două persoane. Analiza a fost extinsă și în alte [...]
14:30
După ce s-a aprovizionat dintr-un magazin, dar „a uitat” să plătească, un bărbat de 45 de ani s-a ales cu o „cazare” în Arest # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 4 Poliție, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce acesta ar fi sustras produse dintr-o societate comercială. Ieri dimineață, în jurul orei 11.00, polițiștii din [...]
14:30
Guvernul a publicat în Monitorul Oficial prevederileprin care se vor acorda reduceri de taxe și impozite locale, pentru persoanele cu handicap și pentru proprietarii clădirilor vechi. Cine beneficiază de reducerea cu 50% la plata impozitelor în 2026? În cazul persoanelor cu handicap: -Persoane cu grad de handicap grav: reducere 50% pentru impozitul pe clădirea de [...]
14:20
Accident grav: O mașină a intrat într-un copac, în Victoria/ A fost solicitat elicopertul SMURD # BizBrasov.ro
Accident rutier în orașul Victoria. Un autoturism a intrat într-un copac. „În urma accidentului au rezultat două victime, inconștiente. La fața locului se deplasează un echipaj de stingere cu apă și spumă, dotat cu modul de descarcerare, un echipaj de descarcerare, două echipaje SMURD, precum și elicopterul SMURD”, a transmis Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt [...]
14:20
Vicepreședinta executivă a Comisia Europeană, brașoveanca Roxana Mînzatu, a anunțat alocarea a 65 de milioane de euro pentru sprijinirea personalului din educație, printr-o realocare de fonduri în cadrul Programul Educație și Ocupare, finanțat prin Fondul Social European Plus. Măsura vizează aproximativ 220.000 de profesioniști din învățământul preuniversitar și universitar, care vor primi câte un voucher [...]
14:10
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către un bărbat în vârstă de 31 de ani, cu privire la faptul că un necunoscut l-ar fi lovit și i-ar fi furat o sumă de bani, în timp ce se afla pe o stradă din Râșnov. „În baza sesizării, polițiștii [...]
14:00
Doi săceleni „au ras” 55 de arbori dintr-o pădure de la marginea orașului. Au fost reținuți de către polițiști # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați ieri de către reprezentanții silvici cu privire la faptul că, în urmă cu 3 zile, ar fi fost tăiat în mod ilegal și sustras materialul lemnos rezultat din fondul forestier național, situat în zona cantonului nr. 7 – Pârâul Mușatului, din municipiu. Verificările efectuate de către [...]
13:10
Cristina Chiriac, propunerea Ministrului Justiției pentru funcția de procuror general, apare într-un raport european din 2025 privind atacuri la libertatea presei # BizBrasov.ro
Propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general al României, Cristina Chiriac, a fost șefa DNA Iași din mai 2022. În martie 2023, DNA Iași a pus sub supraveghere totală (interceptări și filaj) jurnaliști care efectuau investigații sub acoperire privind tranzitul de cereale din Ucraina. Acum un an, jurnalistul Victor Ilie a dezvăluit această operațiune [...]
13:00
Fără cazier la dosar pentru permisul auto. Verificarea situației juridice a solicitantului se va realiza direct la ghișeu # BizBrasov.ro
Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCÎ) anunță eliminarea obligativității prezentării certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru obținerea permisului de conducere, conform unui comunicat publicat pe site-ul oficial. Instituția precizează că serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor nu mai solicită cazierul judiciar în cadrul operațiunilor specifice obținerii permisului [...]
12:40
Cât te costă petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Care este meniul # BizBrasov.ro
Retrasă din tenis, Simona Halep nu doar că profită de timpul liber pe care îl are, însă a pus și bazele unor afaceri, precum hotelul din Poiana Brașov pe care îl deține de ceva timp. Locații importante din țară au început să aibă oferte pentru 8 martie, astfel că și hotelul deținut de Simona Halep [...]
12:10
Copiii din jurul Munților Făgăraș pot câștiga o excursie în Parcul Național Pădurile Bavareze prin programul „Adoptă un colț de natură” # BizBrasov.ro
Fundația Conservation Carpathia lansează cea de-a patra ediție a programului „Adoptă un colț de natură”, prin care încurajează copiii și tinerii din comunitățile din jurul Munților Făgăraș să se implice activ în protejarea și promovarea naturii locale. Cei mai implicați 15 participanți vor câștiga o excursie în Parcul Național Pădurile Bavareze din Germania, unde vor [...]
11:30
Olympus, fabrica de lapte Brașov, printre cei mai mari angajatori din producția de lactate # BizBrasov.ro
Cel mai mare angajator din producția de lactate și brânzeturi este Hochland România controlat de un grup german, cu 473 de angajați în 2024, în creștere cu 10% față de anul anterior. Pe locul al doilea se situează Fabrica de Lapte Brașov controlată de un grup elen, cu 469 de angajați în 2024, în creștere cu [...]
11:30
Ochii virtuali din Râșnov nu iartă nimic. Doi tineri care „au sădit” coji de semințe într-un parc au fost sancționați, după ce întreaga lor „chermeză” a fost surprinsă de camerele de supraveghere # BizBrasov.ro
Pentru că în unele cazuri civilizarea se poate face doar „cu forța”, edilii din Râșnov au decis să extindă sistemul de supraveghere video al orașului în special în zonele sensibile unde erau înregistrate frecvent probleme atât în ceea ce privește ordinea publică, cât și curățenia. Astfel, zilele trecute, două persoane au fost surprinse de camerele [...]
11:20
Pentru a nu panica lumea, s-a luat decizia amânării testării sistemelor de alarmare publică # BizBrasov.ro
În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară [...]
10:40
PSD a lansat o petiție online pentru construirea Catedralei Ortodoxe în Centrul Civic. A strâns până acum trei semnături # BizBrasov.ro
Social-democrații au demarat în această dimineață o campanie de strângere de semnături pentru construirea Catedralei Ortodoxe Brașov, a anunțat viceprimarul Brașovului, Lucian Patrașcu, președintele organizației municipale a PSD Brașov. Până momentul scrierii acestei știri, a „reușit” să strângă trei semnături. „Brașovul este un oraș cu o identitate clară și cu o comunitate profund atașată de [...]
10:20
Miercuri, 4 martie, se va desfășura exercițiul național „Miercurea sirenelor”. Între orele 10:00 și 11:00, autoritățile vor testa sistemele de alarmare publică din întreaga țară. Populația este îndemnată să trateze exercițiul ca pe o oportunitate de familiarizare cu semnalele de alarmare și cu regulile de comportament în caz de urgență. Prin astfel de acțiuni, protecția [...]
10:20
FOTO „AVA Trophy”, un nou turneu internațional de handbal juvenil lansat cu succes la Brașov # BizBrasov.ro
Prima ediție AVA Trophy a avut loc în august 2025 la Brașov și a reprezentat lansarea oficială a unui nou concept de turneu internațional de handbal juvenil, creat pentru a oferi tinerilor sportivi o platformă competitivă de nivel european. Evenimentul a fost organizat de ACS AVATAR Brașov, club sportiv dedicat performanței în handbal juvenil, recunoscut [...]
10:00
Primarul din Săcele, Virgil Popa, anunță că va face o analiză a situației celor 11 săli de jocuri de noroc din localitate. „În urma modificărilor legislative privind organizarea jocurilor de noroc și a responsabilităților care revin autorităților locale, în această săptămână vom analiza situația celor 11 locații existente pe raza Municipiului Săcele. Pentru mine, ca [...]
09:50
De la „enigmă imobiliară” la destinație clară. Fostul Centru de Cercetare de la Rulmentul ajunge la Școala Germană Kronstadt # BizBrasov.ro
Clădirea fostului Institut de Cercetare din zona Rulmentul (ICPROA de pe strada 13 Decembrie nr. 96) are, în sfârșit, o destinație clară. După ce imobilul a fost preluat de municipalitate la finalul anului trecut, primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat în plenul Consiliului Local că spațiul va fi utilizat de Școala Profesională Germană Kronstadt. Declarația [...]
09:50
Deși lucrările la parcarea multietajată de tip park&ride din cartierul Bartolomeu au fost finalizate încă de la sfârșitul anului trecut, obiectivul nu poate fi utilizat nici în prezent. Motivul îl reprezintă procedurile administrative care nu au fost încă finalizate, deschiderea fiind posibilă abia după intabularea imobilului. Până atunci, municipalitatea brașoveană suportă costurile necesare pentru securizarea [...]
09:20
Elevii intră în vacanță în aprilie: Cât durează și de când începe ultimul modul de învățare # BizBrasov.ro
În aprilie, elevii din întreaga țară vor intra în vacanța de primăvară, perioadă prevăzută în structura oficială a anului școlar 2025-2026. Intervalul liber este programat în apropierea sărbătorilor pascale și marchează trecerea către etapa finală a acestui an de studiu. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, reluarea cursurilor va da startul ultimului modul, care se [...]
09:00
Accident mortal într-o pădure din apropiere de Zărnești: Un lucrător forestier și-a pierdut viața # BizBrasov.ro
Un accident grav s-a produs în zona Bârsa Groșetului – Pârâul lui Boboc. „Am fost solicitați prin 112 pentru un caz grav în care un lucrător forestier a suferit un accident în zona Bârsa Groșetului – Pârâul lui Boboc. La intervenție au fost mobilizate în regim de urgență un echipaj terestru, precum și elicopterul din [...]
07:40
Luna martie aduce, în mod tradițional, discuții despre rolul femeilor în business. Dincolo de simbolistică însă, adevărata valoare a leadershipului feminin se vede în perioadele de tranziție — atunci când deciziile sunt dificile, iar echilibrul dintre responsabilitate și empatie devine esențial. Industria serviciilor traversează o etapă de transformare accelerată, marcată de digitalizare și adaptare continuă [...]
Ieri
06:00
Rețeaua de socializare Instagram va alerta părinții dacă un adolescent are „gânduri întunecate” # BizBrasov.ro
Rețeaua de socializare Instagram va alerta părinții dacă un adolescent are „gânduri întunecate”. Instagram anunță o funcție nouă care poate schimba felul în care părinții află că un adolescent ar putea trece printr-o perioadă dificilă. Începând de săptămâna viitoare, platforma va trimite notificări către părinții care au activat supravegherea parentală, atunci când adolescentul caută în [...]
05:50
Kaufland, sancționat pentru că nu a respectat autorizația de construire în cazul magazinului din Avantgarden. Ce nereguli au fost găsite pe șantier # BizBrasov.ro
Polițiștii locali au efectuat luna trecută controale la șantierele din cartierul Avantgarden, în urma cărora au fost constatate încălcări ale prevederilor legale în domeniile disciplina în construcții și circulația pe drumurile publice. În culpă, a fost și șantierul magazinului Kaufland, unde agenții au constatat că nu au fost respectate prevederile autorizației de construire. Pe lângă [...]
05:40
Cafeaua scade riscul de diabet de tip 2. Studiile arată că un consum regulat scade considerabil acest risc # BizBrasov.ro
Cafeaua scade riscul de diabet de tip 2. Studiile arată că un consum regulat scade considerabil acest risc. Milioane de oameni din întreaga lume obișnuiesc să bea cafea zilnic. Băutura este apreciată nu atât pentru gustul ei, cât pentru efectul ei energizant. Dar pe lângă plăcerea gustului, cercetările recente sugerează că această băutură intens consumată [...]
05:40
După ce a făcut un control la spitalul din Făgăraș, DSP s-a ales cu mutarea sediului din incinta unității sanitare. Primăria plătește aproape 180.000 de lei pentru a le asigura un nou spațiu inspectorilor sanitari # BizBrasov.ro
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov își mută biroul zonal din Făgăraș, după aproximativ 25 de ani în care a funcționat în incinta Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure”. Relocarea vine chiar în urma unui control efectuat de inspectorii sanitari la unitatea medicală, în luna octombrie anul trecut. Astfel, recent, municipalitatea a încheiat un contract în [...]
05:00
Cartea funciară și actele de proprietate nu reprezintă aceleași documente, dar funcționează împreună. Actul de proprietate este fundamentul juridic al dreptului, iar cartea funciară este mecanismul care îl validează și îl protejează în raport cu terții. Deși sună birocratic, aceste documente oferă stabilitate juridică reală și previn riscurile. Ce să știi despre cartea funciară Cartea [...]
04:50
Anxietatea în rândul tinerilor. 6 cauze explicate psiholog: „Nu e o singură cauză, e un de factori” # BizBrasov.ro
Tânăra generație a României tinde să fie mai anxioasă decât cele precedente, susține psihologul Radu Leca. „În medie, pare mai anxioasă și totodată, mai vocală despre asta decât generațiile anterioare. Dar aici sunt două nuanțe importante: Da, există indicii reale – în multe țări, inclusiv în Europa, că anxietatea, depresia și stresul raportate la adolescenți [...]
2 martie 2026
17:40
Sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, publicul se va reîntâlni cu un personaj îndrăgit din lirca universală – Don Pasquale – din opera omonimă a lui Gaetano Donizetti. Don Pasquale este un bătrân burlac bogat, dar naiv, egoist și morocănos, a cărui dorință de a se căsători cu tânăra Norina [...]
16:40
Un constructor din Cluj va amenaja un nou pod pe drumul spre Budila. Valoarea lucrărilor se apropie de 4 milioane de lei # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a semnat contractul de achiziție publică a lucrărilor pentru poriectarea și construcția unui nou pod pe DJ 103B, pe raza comunei Budila. Firma executantă este SC Dacia Faber SRL din Cluj, care va realiza demolarea podului existent, construirea noului pod proiectat și prestarea serviciilor de asistență tehnică, în conformitate cu obligațiile asumate [...]
16:30
Încep cursurile gratuite de pregătire pentru Bacalaureat și Admitere, organizate de Universitatea Transilvania din Brașov # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov organizează și în acest an, începând din luna martie, cursuri gratuite de pregătire pentru examenul de bacalaureat, dar și pentru examenele de admitere din cadrul universității. În luna aprilie, se va organiza și o simulare a examenului de admitere la Facultatea de Medicină. La fel ca în fiecare an, și de [...]
16:10
Zărneștiul, prima localitate din județul Brașov care a emis oficial hotărârea de interzicere a jocurilor de noroc # BizBrasov.ro
Consiliul Local al oraşului Zărneşti a adoptat, astăzi, o hotărâre prin care se interzice desfăşurarea jocurilor de noroc pe raza localităţii, a anunţat primarul Alexandru Igrişan. Este prima localitate din județ care emite o astfel de hotărâre în baza legii (OUG 7/2026) care dă dreptul primăriilor să scoată „păcănelele” în afara orașului. De altfel, și [...]
16:00
O familie de brașoveni, martoră la lovitura din Dubai: „Eram la plajă când au fost interceptate primele drone chiar deasupra noastră/ Fiecare pleacă pe cont propriu și încearcă să găsească o ieșire riscând foarte mult. Nu avem un plan” # BizBrasov.ro
Concediu transformat în coșmar: O familie de brașoveni, aflată în vacanță în Dubai, era la plajă în momentul atacului iranian. „Când a început asediul, eram cazați în Dubai Marina. Eram la plajă (BJR), când au fost interceptate primele drone/rachete chiar deasupra noastră. Am plecat către camere pentru a ne face un rucsac cu strictul necesar. [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.