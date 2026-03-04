SURSE USR s-a reformat până a dat de PSD: mandate pe viață și liber la angajări pe bani publici
Cotidianul de Hunedoara, 4 martie 2026 05:50
USR și-a schimbat statutul la Congresul de la Sibiu.
Acum 30 minute
06:10
PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților se reunesc miercuri, de la ora 09:00, la Palatul Victoria. Bugetul mult așteptat riscă să provoace cel mai amplu scandal din Coaliție de la înființarea sa, în iunie 2025.
Acum o oră
05:50
SURSE USR s-a reformat până a dat de PSD: mandate pe viață și liber la angajări pe bani publici # Cotidianul de Hunedoara
USR și-a schimbat statutul la Congresul de la Sibiu.
05:50
EXCLUSIV Dezmăț pe bani publici. Chef de jumătate de milion de euro pentru primari. Fără cazare # Cotidianul de Hunedoara
În data de 8-11 februarie, primarii de comună din țară au venit la București să discute cu premierul Ilie Bolojan și șeful PSD, Sorin Grindeanu, mult disputata reformă a administrației locale. La acel moment, reforma se afla în lucru la Guvern.
05:50
INTERVIU/ PRO și CONTRA vacanțelor în Dubai pentru elevi. Gabriel Diaconu: “Cred că unii oameni s-au imbecilizat doctrinar” # Cotidianul de Hunedoara
În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al atacurilor cu rachete care au afectat inclusiv zona turistică din Dubai, mai mulți copii români rămași blocați acolo au devenit subiectul unei ample dezbateri în spațiul public. Discuția s-a extins rapid către responsabilitatea instituțiilor, reacțiile jurnaliștilor și tonul comentariilor din media.
Acum 8 ore
23:40
Oana Țoiu, despre umbrela nucleară a Franței: România a fost invitată la această discuție # Cotidianul de Hunedoara
Aflată la Varșovia, Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, a explicat faptul că România a fost invitată la discuția referitoare la umbrela nucleară a Franței.
22:40
Sediul Consulatului SUA din Dubai ar fi fost lovit de o dronă iraniană, potrivit CNN.
22:30
România condamnă atacurile Teheranului. Oficial al Iranului, convocat de MAE # Cotidianul de Hunedoara
România a lansat un „protest ferm" față de atacurile militare ale regimului de la Teheran.
Acum 12 ore
22:10
Ministrul de Externe Oana Țoiu: Solicităm un armistițiu temporar pentru evacuarea civililor din Orientul Mijlociu # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a declarat într-un interviu pentru televiziunea poloneză faptul că diplomația europeană trebuie să facă demersuri pentru un „armistițiu temporar" în Orientul Mijlociu.
22:00
Spania a decis să opună solicitării SUA de a utiliza bazele sale pentru atacuri asupra Iranului.
21:40
Președintele Emmanuel Macron, despre războiul din Orientul Mijlociu: Republica Islamică e responsabilă # Cotidianul de Hunedoara
Într-un discurs public adresat națiunii, Emmanuel Macron a vorbit despre războiul din Iran și consecințele sale.
20:50
Mai multe familii din Sibiu cer în instanță închiderea singurului centru de dresaj canin al MAI din cauza zgomotului. Oamenii reclamă lătratul din timpul nopții.
20:10
În toate bazele militare din România nivelul de alertă este ridicat la „BRAVO".
19:20
Manuscrisele lui George Enescu, ținute afară în containere. Control solicitat de Ministerul Culturii # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Culturii a solicitat efectuarea unui control la Muzeul Național „George Enescu" pentru a se verifica modul în care au fost păstrate manuscrisele compozitorului.
19:10
Este viabilă umbrela nucleară a Franței, cu incertitudinea alegerilor prezidențiale din 2027? Sau oferta lui Macron vrea să oprească reculul evident al Franței în conducerea NATO
19:00
Motorină „gratis” prin metoda skimming. Bulgari, prinși la furat în benzinăriile din România # Cotidianul de Hunedoara
Doi bulgari au fost reținuți după ce au montat aparate de clonat carduri în benzinării din Ploiești. Aceștia furau datele altor firme pentru a alimenta gratuit camioanele unei companii de transport. Prejudiciul este de 30.000 de lei, iar suspecții au fost prinși în flagrant.
18:40
Pariu în industria națională de apărare. Investiții de 200% în tehnologie „Made in Romania” pentru drone și muniție tactică # Cotidianul de Hunedoara
Industria românească de apărare nu e, în fapt, o industrie, ci un mozaic de inițiative fragmentate, adesea concurente între ele, rar aliniate strategic. Companiile de stat și cele private operează în logici diferite, uneori chiar paralele, fără o viziune comună care să le lege într-un ecosistem coerent.
18:40
În premieră, la standul României este prezentă Via Transilvanica – „Drumul care uneşte". Proiectul este promovat la ITB Berlin ca exemplu de turism activ şi sustenabil.
18:30
Grupul Renault va anunța spre sfârșitul săptămânii noi informații despre unul din cele două noi modele pe care le lansează anul acesta.
18:20
Coleg „vândut” pentru a scăpa firma. Trei muncitori din Argeș, judecați pentru că au mințit # Cotidianul de Hunedoara
Trei angajați din Argeș sunt judecați pentru mărturie mincinoasă după ce au negat că un bărbat mort într-o explozie le era coleg. Firma funcționa ilegal și ignorase ordinele de închidere. Administratorii sunt acuzați de ucidere din culpă, iar bunurile lor au fost puse sub sechestru.
18:20
Un elev de 14 ani a murit, după ce i s-a făcut rău la ora de sport.
18:10
Este viabilă umbrela nucleară a Franței, cu incertitudinea alegerilor prezidențiale din 2027? Sau oferta lui Macron vrea să oprească reculul evident al Franței în conducerea NATO
17:40
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat creșterea numărului de focoase nucleare și a vorbit despre extinderea rolului Franței în securitatea europeană. „Partenerii noştri sunt pregătiţi", a spus Emmanuel Macron.
17:30
Peste 3.000 de români cer repatrierea din Israel, iar 16.000 sunt monitorizați de MAE. Purtătorul de cuvânt Andrei Țărnea a explicat că zborurile prin Egipt au fost plătite de pasageri prin agenții de turism.
Acum 24 ore
17:20
Vestea bună pentru Vest este că organizațiile care contestă supremația SUA sunt scindate. Vestea proastă este că asta face Rusia și mai periculoasă
17:20
Vanghelie și-a făcut partid și l-a pus pe Călin Georgescu lider spiritual: Simion e trădător! # Cotidianul de Hunedoara
Marian Vanghelie a înființat Partidul România Românilor și vrea să îl facă pe Călin Georgescu președinte. Despre George Simion are o părere foarte proastă, îl acuză că nu e suveranist autentic.
17:10
Femeile și politica mare. Cifrele pe funcții-cheie, dincolo de vorbe frumoase, arată ipocrizia ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Doar trei femei în Guvern, niciuna la cârma unui mare partid și putere mai degrabă simbolică în Parlament. Acesta e rezumatul prezenței doamnelor în politica mare.
17:00
Veste bună pentru șoferi. Hârtia care ne mânca timpul a dispărut oficial de la dosar # Cotidianul de Hunedoara
Poliția nu mai cere cazierul judiciar pentru obținerea permisului de conducere. Verificarea se face acum pe loc, la ghișeu, cu acordul solicitantului.
17:00
În 2025, Ana Maria Bărbosu (19 ani) a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig, iar în prezent este studentă la Stanford University.
16:50
„Există un mecanism prin care suntem în legătură cu armatorii, sindicatele și agențiile care angajează personal navigant", a explicat purtătorul de cuvânt MAE.
16:50
Deși săptămâna aceasta ar trebui să avem proiectul final de buget, între partidele aflate la guvernare sunt neînțelegeri. PSD amenință că nu votează bugetul dacă nu sunt acceptate toate măsurile de solidaritate.
16:20
Trump a acuzat în mai multe rânduri Iranul că își reconstruiește programul nuclear distrus anul trecut de Israel, avertizând totodată că nu va permite Teheranului să dețină arme atomice.
15:30
Cum scapi de instanță în disputa cu firmele de asigurări și pensii private. Ce face ASF pentru românii care au acțiuni uitate # Cotidianul de Hunedoara
Interviu cu omul doi din ASF, prim-vicepreședintele Gabriel Avrămescu
15:30
Cei 28 de elevi blocaţi în Dubai din cauza conflictului militar din regiune, care a determinat închiderea spaţiului aerian pentru zborurile comerciale, se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată.
15:20
Coincidență sau nu, principalele figuri ale puterii din România au legături cu domeniul matematicii. Acum, cu noua propunere pentru Educație, pare că acest „clan al matematicienilor" de la putere se va mări.
15:20
Sporuri planfonate în sistemul medical. Ce le spune angajaților ministrul Rogobete VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Sănătății a decis să plafoneze o serie de sporuri salariale acordate în Sănătate.
15:20
Marinescu, la Bilanț: Digitalul amplifică tensiunile din sistemul judiciar # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Justiției spune că dacă statul aplică sancţiuni, dar nu recuperează prejudiciul, intervenţia rămâne parţială şi limitată, oferind posibilitatea grupărilor criminale să opereze în continuare.
15:10
„Eu nu vă spun [că Salvador era cel mai bun dintre cei care au ales], eu vă spun că, raportat la situația de la Uzina Mecanică Sadu, unde trebuie, pentru o sumă foarte mică de bani, cineva să aibă curaj să intre și să spargă grupurile care sunt foarte închegate acolo...", a declarat Miruță marți.
15:00
Ținta Ministerului Transporturilor în 2026. 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres # Cotidianul de Hunedoara
România țintește deschiderea a 250 km de autostradă și drum expres în 2026. Secretarul de stat Ionel Scrioșteanu a anunțat 800 km de șantiere active și progrese la podul peste Prut.
14:50
Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg. Acesta a prezentat oficial scrisorile de acreditare.
14:50
„Vocea BOR” i-a răspuns Oanei Lasconi: Când e vorba de Patriarhul Daniel, nu putem întoarce obrazul # Cotidianul de Hunedoara
„Despre „feminismul" și „moralitatea" acestui fost lider „suprem" al Iranului se poate afirma că sunt susținute și documentate poate doar de imaginația personală a celei care a făcut declarația", a transmis purtătorul de cuvânt al BOR.
14:50
Cât de pregătite sunt spitalele din România pentru situații de forță majoră. Explicațiile ministrului Sănătății Video # Cotidianul de Hunedoara
În cazul unor situații deosebite, așa cum este cazul conflictelor militare, rețeaua de spitale trebuie să funcționeze la capacitate maximă pentru a oferi sprijin victimelor.
14:50
Evoluțiile foarte bune ale lui Ionuț Radu în poarta Celtei Vigo, au aras atenția celor de la Juventus, care îl monitorizează în vederea unui transfer în vară.
14:30
VIDEO Întâlnire cu scântei între Ceaușescu și Grindeanu la Curtea de Apel. Ce a spus de OUG 13 # Cotidianul de Hunedoara
„Începând din acel moment, dialogul meu cu Liviu Dragnea a încetat".
14:20
În contextul temerilor privind un posibil Al Treilea Război Mondial, tot mai mulți oameni se întreabă care ar fi statul în care ar trebui să se mute cu familia ca să fie în siguranță.
14:20
Curățenie pe stâlpii din Capitală. Primăria a început să dea jos reclamele montate ilegal # Cotidianul de Hunedoara
Primăria Capitalei a demontat peste 60 de reclame ilegale de pe Calea Floreasca și din centrul orașului.
14:10
Ai cont la bancă? Vezi noile comisioane care intră în vigoare în câteva săptămâni # Cotidianul de Hunedoara
O nouă scumpire anunțată de bănci lovește direct buzunarul românilor obișnuiți!
14:00
Peste 200.000 de profesioniști din preuniversitar și universitar vor primi 1.500 de lei, dintre care 65% trebuie cheltuiți pentru cursuri de formare profesională.
13:50
UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. România nu stă prea bine # Cotidianul de Hunedoara
Capitolul cu cea mai spectaculoasă evoluţie este cel al încasărilor din bilete, care au atins 18 milioane de euro, o creştere de 40% într-un singur an.
13:50
Radu Burnete a fost prezent, marţi, la dezbaterea "România: creştere economică bazată pe competitivitate". Dezbatera a fost organizată de Guvernul României în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale. "Noi avem nevoie să ne punem în mişcare mediul privat în felul în care n-am făcut-o de foarte multă vreme. Asta înseamnă ca capitalul românesc să facă mult […]
13:40
Deşi proprietarii doresc să rămână anonimi, tabloul lor va fi împrumutat pe termen lung la Rijksmuseum începând de miercuri.
