Țoiu: România e invitată la discuțiile despre umbrela nucleară propusă de Macron

18:20

Trei angajați din Argeș sunt judecați pentru mărturie mincinoasă după ce au negat că un bărbat mort într-o explozie le era coleg. Firma funcționa ilegal și ignorase ordinele de închidere. Administratorii sunt acuzați de ucidere din culpă, iar bunurile lor au fost puse sub sechestru. The post Coleg „vândut” pentru a scăpa firma. Trei muncitori din Argeș, judecați pentru că au mințit appeared first on Cotidianul RO.