Statele Unite au „autorizat” plecarea personalului său neesenţial din Arabia Saudită şi Oman
News.ro, 4 martie 2026 06:20
Statele Unite au „autorizat” miercuri personalul diplomatic neesenţial să părăsească Arabia Saudită şi Oman, au anunţat ambasadele celor două ţări din Golf, vizate de atacurile Teheranului ca răspuns la operaţiunea militară americano-israeliană împotriva Iranului.
• • •
22:40
Dr. Elena Claudia Teodorescu: Autopalparea sânilor este importantă, dar nu ţine locul investigaţiilor preventive # News.ro
Dr. Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie şi imagistică medicală, afirmă că autopalparea sânilor este importantă, dar nu ţine locul investigaţiilor preventive. Ea a explicat când trebuie făcută această autoinspecţie şi de ce este ea importantă.
22:40
22:40
Dr. Elena Claudia Teodorescu: În general cancerul de sân nu doare. Doare extrem de rar, în stadii avansate/ Durerea este extrem de frecventă şi nu ar trebui să ne sperie durerea pentru că ea, în general, este hormonală # News.ro
Dr. Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie şi imagistică medicală, afirmă că durerea de sân nu poate fi considerată semn al cancerului, ci mai degrabă este legată de hormoni. ”Dacă vorbim de o jenă în punct fix care nu are legătură cu perioada menstruală, atunci ne putem gândi că acolo este ceva, nu neapărat că este un cancer”, adaugă medicul.
22:30
De ce mamografia cu tomosinteză este preferabilă mamografiei clasice/ Dr. Claudia Teodorescu: ne permite să vedem anumite lucruri de fineţe, anumite detalii sau lucruri pe care nu le-am fi putut vedea deloc cu mamografia 2D # News.ro
Mamografia cu tomosinteză este o investigaţie pe care numeroşi specialişti o recomandă, dacă o femeia care îşi face preventiv controale are de ales între mamografia clasică şi cea cu tomosinteză. Dr. Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie şi imagistică medicală, doctor în ştiinţe medicale a explicat care este diferenţa dintre cele două investigaţii şi cât de iradiantă este o mamografie.
22:30
Ruud Gullit, fostul Balon de Aur şi legendă a fotbalului mondial, a lansat un atac usturător la adresa fotbalului modern.
22:10
Însărcinatul cu afaceri a.i. al Iranului la Bucureşti, convocat la MAE/ I s-a transmis ”protestul ferm” al României faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu şi faţă de evoluţiile recente din Cipru # News.ro
Însărcinatul cu afaceri a.i. al Iranului la Bucureşti, Javad Karimi, a fost convocat, marţi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), ”pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu”. Totodată, acestuia i s-a transmis ”protestul ferm” al României faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum şi faţă de evoluţiile recente din Cipru
22:10
Prim-ministrul britanic Keir Starmer va trimite nava de război HMS Dragon în Cipru pentru a ajuta la apărarea insulei în urma unui atac asupra unei baze aeriene britanice la începutul acestei săptămâni.
22:00
POLITICO: SUA iau în considerare sprijin militar pentru vasele care traversează Strâmtoarea Ormuz # News.ro
Administraţia Trump ia în considerare acordarea de protecţie militară petrolierelor şi vaselor pentru gaz lichefiat care traversează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a calma preţurile la energie, care au crescut de când Iranul a avertizat că va ataca navele ce trec prin acest punct strategic, au declarat marţi pentru Politico.com două surse.
21:50
Dr. Elena Claudia Teodorescu: Persoanele considerate ”cu risc crescut” în ceea ce priveşte cancerul de sân trebuie să facă investigaţii preventive mai des decât populaţia generală/ Medicul explică şi care sunt aceste categorii # News.ro
Femeile care fac parte din categoria persoanelor considerate a fi ”cu risc crescut” în ceea ce priveşte cancerul de sân trebuie să facă investigaţii preventive mai des decât populaţia generală. Dr. Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie şi imagistică medicală, a explicat care sunt aceste categorii de paciente, dar şi care sunt investigaţiile pe care aceste femei trebuie să le facă pentru a depista în stadii precoce boala.
