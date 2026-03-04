Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz

23:30

Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Finanţelor Publice, afirmă că a discutat cu angajaţii din ministerul pe care l-a condus în Executivul precedent despre ajutoarele sociale pe care PSD le propune pentru acest an şi pe care UDMR le susţine, parţial. ”Am avut astăzi o discuţie cu foştii mei colegi din Ministerul de Finanţe, pot să înţeleg şi abordarea strict contabilicească sau strict matematică sau strict tehnocrată, dar până la urmă, politicile publice se fac în Parlament şi Parlamentul îşi asumă această responsabilitate de a spune: acolo da, acolo nu. Şi vrei, nu vrei, trebuie să iei decizii de genul acesta când faci un buget”, susţine vicepremierul.