Războiul din Orientul Mijlociu: Canada solicită respectarea normelor internaţionale de angajament

Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că nu este bine că România nu are un buget aprobat pentru acest an, subliniind că partidele din coaliţie mai au ”două-trei chestiuni de discutat” pe tema bugetului, dar că acestea sunt ”esenţiale”. Tanczos spune că bugetul va fi trimis spre vot şi aprobare pe premisele pe care a fost construit, înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu, care a destabilizat pieţele petrolului şi gazelor.