Sistemul genial pus la punct de Israel care a permis eliminarea ayatollahului: ”Totul era pregătit de ani de zile”
Aktual24, 4 martie 2026 06:20
CNN a dezvăluit cum a reușit Israelul să identifice locația ayatollahului. Camerele de trafic de pe străzile din Teheran ar fi oferit imagini în timp real pentru identificarea unor ținte militare și politice, potrivit unui oficial israelian citat în relatări de presă. Potrivit acestuia, sistemul de supraveghere ar fi fost compromis informatic cu ani în […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
06:50
Clericii au ales noul ayatollah însă se tem să-i anunțe oficial numele pentru a nu fi bombardat. Cine este Mojtaba Khamenei # Aktual24
Fiul fostului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a devenit principalul favorit pentru a prelua conducerea Republicii Islamice, potrivit a trei oficiali iranieni familiarizați cu deliberările clericilor responsabili de alegerea succesorului. Aceștia au declarat că clericii analizează posibilitatea de a anunța desemnarea lui Mojtaba Khamenei chiar miercuri dimineață, însă există și rezerve în interiorul conducerii […]
Acum o oră
06:20
Sistemul genial pus la punct de Israel care a permis eliminarea ayatollahului: ”Totul era pregătit de ani de zile” # Aktual24
CNN a dezvăluit cum a reușit Israelul să identifice locația ayatollahului. Camerele de trafic de pe străzile din Teheran ar fi oferit imagini în timp real pentru identificarea unor ținte militare și politice, potrivit unui oficial israelian citat în relatări de presă. Potrivit acestuia, sistemul de supraveghere ar fi fost compromis informatic cu ani în […]
Acum 8 ore
23:30
Secretarul pentru Securitate Internă Kristi Noem refuză să retragă declarația în care îi numea „teroriști interni” pe cei doi americani uciși de agenții federali # Aktual24
Secretarul pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, nu și-a retras declarațiile în care i-a numit pe cei doi cetățeni americani uciși de ofițerii de aplicare a legilor de imigrare la Minneapolis la începutul acestui an „teroriști interni”, susținând totodată că agenții nu respectă cotele de arestări, potrivit The Guardian. Apărând pentru prima dată după crime […]
23:10
Diferența dintre mâncatul de foame și mâncatul emoțional impactul asupra sănătății fizice și psihice # Aktual24
Mâncatul este o nevoie biologică esențială, dar felul în care mâncăm poate reflecta mult mai mult decât simpla necesitate de energie. În societatea modernă, oamenii nu mai mănâncă doar pentru a-și potoli foamea fiziologică, ci și pentru a gestiona stresul, anxietatea, tristețea sau plictiseala. Diferența dintre mâncatul de foame și mâncatul emoțional este una subtilă, […]
Acum 12 ore
22:50
Procurorii din orașul Forlì, din nordul Italiei, investighează un șofer de ambulanță, suspectat de uciderea a cinci pacienți vârstnici. Toate decesele suspecte au avut loc în timp ce sau la scurt timp după ce pacienții au fost transportați într-o ambulanță condusă de bărbatul în vârstă de 27 de ani, au declarat avocații victimelor pentru The […]
22:40
OpenAI modifică acordul cu Pentagonul, în timp ce Sam Altman recunoaște că pare „superficial” # Aktual24
OpenAI modifică acordul încheiat în grabă pentru furnizarea de inteligență artificială Departamentului de Război al SUA (DoW), după ce directorul executiv al proprietarului ChatGPT a recunoscut că acesta părea „oportunist și superficial”. Contractul a stârnit temeri că inteligența artificială a startup-ului din San Francisco ar putea fi utilizată pentru supravegherea în masă internă, dar șeful […]
22:20
Președintele american Donald Trump a insistat, marți, că Israelul nu a presat SUA să lanseze atacurile inițiale împotriva Iranului în weekend, potrivit The Guardian. „Cred că ei urmau să atace primii și nu am vrut să se întâmple asta. Deci, dacă e să fi făcut ceva, aș fi forțat Israelul. Am purtat negocieri cu acești […]
22:10
Numărul 3 din cadrul Pentagonului s-a distanțat marți de moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, afirmând că acesta a fost ucis într-un atac israelian. Depunând mărturie în fața Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, subsecretarul de stat din cadrul Departamentului de Război, Elbridge Colby, a declarat că atacul în care au fost uciși […]
22:00
Consumul fructelor joacă un rol fundamental în menținerea sănătății organismului, însă mulți oameni se întreabă dacă fructele pot contribui la îngrășare. Răspunsul depinde mai ales de momentul zilei în care sunt consumate, de cantitatea aleasă și de modul în care sunt integrate în alimentația zilnică. Fructele reprezintă o sursă naturală de energie, vitamine și antioxidanți, […]
21:50
ONU spune că aparentul atac asupra unei școli de fete din Iran poate fi considerat o crimă de război # Aktual24
Atacul aerian „devastator” de sâmbătă, asupra unei școli din sudul Iranului, ar putea fi considerat crime de război dacă se constată că a vizat civili sau că a fost efectuat fără discriminare, încălcând dreptul international, a declarat, marți, Ravina Shamdasani, purtătoare de cuvânt a Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, potrivit AP. „Copii, […]
21:40
De la sistemul Iron Dome la Iron Beam. A utilizat Israel tehnologii laser pentru a se proteja de atacurile lansate de Hezbollah? Care sunt limitele noilor sisteme # Aktual24
Israelul, Statele Unite și alte țări lucrează de mulți ani la dezvoltarea unor sisteme laser care să poată fi utilizate în scop militar. Progresele recente în domeniul tehnologiei au permis ca laserele să devină, în sfârșit, mai practice pentru uz militar, iar interesul stârnit de presupusa interceptare a rachetelor Hezbollah cu ajutorul sistemelor israeliene arată […]
21:40
Trump spune că „cineva din interiorul” guvernului iranian ar putea fi cea mai bună alegere pentru a prelua puterea # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că „cineva din interiorul” guvernului iranian ar putea fi cel mai potrivit să preia puterea odată ce războiul dintre SUA și Israel se va încheia. Remarcile sale au venit la patru zile după începerea unui război care a ucis sute de oameni, aproape toți în Iran, potrivit Associated Press. […]
21:10
20 de opere necunoscute până acum, atribuite lui Michelangelo, au fost identificate în urma unui studiu recent # Aktual24
Douăzeci de lucrări anterior puțin cunoscute sau a căror autenticitate era considerată incertă au fost acum atribuite artistului renascentist Michelangelo, potrivit unui studiu relatat de publicația italiană Il Messaggero și citat de agenția ANSA. Ipoteza care schimbă legenda Timp de secole s-a crezut că Michelangelo ar fi distrus sute de schițe, desene, sculpturi și planșe […]
20:50
Surse: Fotbalistul Keita Abdul Kader (Rapid), săltat de polițiști după ce a plecat de la un grav accident rutier în București # Aktual24
Fotbalistul ivorian Keita Abdul Kader, mijlocaș la FC Rapid București, ar fi fost implicat marți dimineață, în jurul orei 5:50, într-un accident rutier produs pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Zamfir Nicolae, potrivit unor surse. Conform surselor, sportivul ar fi accidentat o femeie în vârstă de 68 de ani, care se afla în traversare […]
20:40
Unul din cinci europeni vede SUA ca pe o „amenințare”. Se îndreaptă opinia publică către China? # Aktual24
Aproximativ 20% dintre locuitorii celor mai mari țări ale Europei consideră acum SUA „o amenințare majoră”, o proporție mai mare decât cea a Coreei de Nord și a Chinei. Statele Unite au început anul 2026 cu foc și furie, relatează Euronews. De la răsturnarea președintelui Nicolás Maduro în Venezuela în ianuarie, până la conflictul deschis […]
20:40
Atacurile americano-israeliene din Iran si riposta „regională” a Teheranului au provocat și creșterea încă moderată a prețurilor pentru energie pe piețele mondiale, care se va revărsa și în prețurile pentru consumatori. În cazul României, aceasta scumpire a carburanților ar putea fi însă în avantajul statului, care se bate cu deficitul bugetar. Prețurile energiei continuă să […]
20:30
Israel și SUA au spulberat clădirea cu cei 88 care urmau să aleagă noul ayatollah: „Am vrut să îi împiedicăm să aleagă un nou lider suprem” # Aktual24
Forțele aeriene israeliene au lovit marți clădirea care găzduiește Consiliul Experților din Iran, în orașul sfânt Qom, într-o încercare de a perturba procesul de desemnare a unui nou lider suprem, a declarat un oficial israelian din domeniul apărării, potrivit Axios. Potrivit sursei citate, lovitura ar fi avut loc în timp ce erau numărate voturile. „Am […]
20:20
Cine ar putea să preia conducerea Iranului. Donald Trump: „Majoritatea persoanelor la care ne gândeam sunt moarte” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că majoritatea liderilor iranieni pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru a conduce țara după război sunt morți. „Majoritatea persoanelor la care ne gândeam sunt moarte (…) Și acum avem un alt grup de lideri. Este posibil ca și ei să fie morți (…) În curând nu […]
19:40
SUA, măsură fără precedent față de o țară NATO. Trump: „Voi întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat marți că „va întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania” din cauza poziției acesteia față de ofensiva împotriva Iranului și a afirmat că „nu vrea să aibă nimic de-a face” cu această țară, după ce guvernul spaniol a refuzat să autorizeze utilizarea de către Washington a bazelor militare de pe […]
19:20
Fiica lui Kim Jong-un a executat un test cu o pușcă cu lunetă într-un poligon: „O armă minunată” # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a oferit puști cu lunetă ca daruri ceremoniale oficialilor de partid și militarilor, descriindu-le drept o „armă deosebită” și un simbol al încrederii sale, potrivit informațiilor transmise de KCNA, potrivit Reuters. Gestul lui Kim Jong-un de a oferi arme ca daruri ceremoniale nu este unul obișnuit. Puștile cu lunetă au fost […]
19:10
Italia a primit solicitări pentru sisteme de apărare antiaeriană din partea țărilor din Orientul Mijlociu # Aktual24
Țările din Orientul Mijlociu au cerut Italiei să le furnizeze sisteme de apărare aeriană pentru a se proteja împotriva atacurilor iraniene. Ministrul Apărării din Italia, Guido Crosetto a menționat că această problemă este delicată, deoarece Roma, împreună cu aliații săi, se concentra pe furnizarea de apărare aeriană Ucrainei, relatează Reuters. Țările din Orientul Mijlociu cer […]
18:40
Politica de migrație. Cererile de azil în UE au scăzut cu aproape 20% anul trecut, față de 2024 # Aktual24
Numărul cererilor de azil în Europa a scăzut cu aproape o cincime anul trecut față de 2024, potrivit noului raport anual al Agenției Uniunii Europene pentru Solicitanții de Azil (EUAA). În total, aproximativ 822.000 de cereri au fost înregistrate în cele 27 de state membre ale UE, precum și în Norvegia și Elveția, ceea ce […]
18:20
Răspunsul premerului britanic la atacurile lui Donald Trump: ”Am acționat în interesul național” # Aktual24
Premierul britanic Keir Starmer a afirmat că a acționat în interesul național atunci când a blocat, într-o primă etapă, utilizarea unei baze militare britanice de către United States pentru atacuri asupra Iranului, răspunzând criticilor venite din partea administrației americane. Liderul de la Londra a subliniat că decizia sa a fost luată pentru protejarea intereselor Regatului […]
18:10
”Războinicul”. Trump stabilește un record: președintele care a autorizat operațiuni militare împotriva mai multor țări decât orice alt președinte american # Aktual24
Donald Trump a autorizat operațiuni militare împotriva mai multor țări decât orice alt președinte american din epoca modernă. Potrivit publicației americane Axios, în 2025, Trump a autorizat mai multe atacuri aeriene decât Joe Biden în toți cei patru ani ai președinției sale. Lista țintelor includea țări care nu se confruntaseră niciodată cu atacuri directe din […]
18:10
Plăți și transferuri în străinătate – cum gestionezi banii simplu dintr-un singur loc? (P) # Aktual24
Gestionarea banilor dintr-un singur loc înseamnă control, claritate și liniște Când ai mai multe conturi, carduri și aplicații, riscul de confuzie crește. Nu mai ții pasul cu cheltuielile, abonamentele active sau cursurile valutare care se aplică pentru plăți internaționale. Platforma ZEN.COM elimină stresul generat de aceste situații și oferă o imagine clară asupra banilor, în […]
Acum 24 ore
17:30
Banca Centrală a Rusiei a contestat decizia de înghețare permanentă a activelor rusești la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg # Aktual24
Banca Centrală a Rusiei a intentat un proces la Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg, contestând regulamentul UE privind înghețarea permanentă a activelor rusești, a relatat serviciul de presă al Băncii Centrale într-un comunicat. „Regulamentul UE interzice orice transfer direct sau indirect al activelor Băncii Rusiei pe o perioadă nedeterminată și exclude posibilitatea protecției judiciare […]
17:20
Un tribunal federal respinge încercarea administrației Trump de a încetini procesul de rambursare a tarifelor vamale # Aktual24
O instanță federală a respins luni încercarea administrației Trump de a încetini procesul de rambursare a tarifelor în valoare de miliarde de dolari, pe care Curtea Supremă le-a respins ca fiind ilegale luna trecută. Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul Federal a început următoarea fază a procesului de rambursare, trimițând-o unei instanțe inferioare pentru […]
17:10
SUA folosesc în Iran pentru prima dată drone „kamikaze” LUCAS. Ironia este că ele sunt inspirate din modelul Shahed # Aktual24
Statele Unite ale Americii au folosit dronele de atac unidirecționale cu cost redus pentru prima dată în luptă în timpul atacurilor asupra Iranului din 28 februarie, a declarat Comandamentul Central al SUA într-o postare pe X. SUA au lansat o serie de atacuri împotriva Iranului în cadrul Operațiunii Epic Fury, desfășurată împreună cu Israelul, scrie […]
17:00
Botoșani: Tragedie la ora de sport. Un elev de 14 ani s-a stins din viață sub privirile colegilor # Aktual24
O veste cutremurătoare a lovit comunitatea din Ipotești chiar astăzi, 3 martie, unde un adolescent de doar 14 ani a murit brusc în timpul orelor de curs. Incidentul a avut loc în sala de sport a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”. Copilul s-a prăbușit neașteptat la pământ în timp ce se afla la ora de educație […]
16:50
Cine este noua șefă a RetuRO: ”Experienţă de peste 25 de ani în cadrul unor organizaţii multinaţionale” # Aktual24
Adela Smeu va prelua funcţia de director general (CEO) al RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare din România, începând cu data de 19 martie 2026, informează compania printr-un comunicat. Adela Smeu are o experienţă de peste 25 de ani în cadrul unor organizaţii multinaţionale, este un lider orientat spre rezultate şi a condus transformări complexe ale […]
16:40
Disperare la Beijing. China presează Iranul să nu închidă Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru exporturile de petrol și gaze # Aktual24
China intervine discret în criza din Golf pentru a-și proteja securitatea energetică, punând presiune pe Teheran să evite orice acțiune care ar putea bloca Strâmtoarea Ormuz sau afecta exporturile vitale de gaze ale Qatarului. Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că autoritățile de la Beijing exercită presiuni asupra oficialilor iranieni […]
16:40
Un incident extrem de grav a avut loc marți, 3 martie, lângă o școală din Birmingham. Alarma s-a dat în zona Alum Rock, unde locuiesc foarte mulți români, iar străzile au fost imediat blocate de numeroși polițiști înarmați. Școala primară a fost închisă de urgență pentru siguranța copiilor, iar oamenii din cartier s-au baricadat în […]
16:30
SURSE România, prezentă la masa discuțiilor privind umbrela nucleară a Franței. Care țări UE ar urma să fie acoperite # Aktual24
Surse oficiale din Administratia Prezidentiala au confirmat, marți, pentru aktual24.ro că România a fost prezentă la masa discuțiilor NATO pe tema propunerii președintelui Franței privind ”umbrela nucleară”. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța își va spori arsenalul nuclear și, pentru prima dată, va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale nucleare în țări […]
16:20
Zelenski este dispus să trimită ”cei mai buni specialiști” în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu, însă pune o condiție clară care îl vizează pe Vladimir Putin # Aktual24
Ucraina este gata să trimită cei mai buni experți în interceptarea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, dacă liderii regionali îl pot convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg. Drone și rachete iraniene au atacat orașe din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, […]
16:10
Vicepreședinte CSM: ”În rândul magistraţilor există un nivel de frustrare foarte ridicat” # Aktual24
Procurorul Bogdan Staicu, vicepreşedinte al CSM, a declarat marţi că în rândul magistraţilor există „un nivel de frustrare foarte ridicat” în legătură cu noile condiţii de pensionare iar riscurile pentru sistemul judiciar ar fi demotivarea, îndeplinirea mecanică a atribuţiilor şi „generalizarea unei conduite conformiste”. Bogdan Staicu a participat marţi al prezentarea bilanţului activităţii Parchetului General […]
16:10
Răspuns european. Franța, Germania și Grecia trimit fregate, avioane de luptă și sisteme de apărare antiaeriană în Cipru după atacurile iraniene cu drone # Aktual24
Franța va trimite sisteme de rachete, sisteme anti-drone și o fregată în Cipru, după un atac cu drone asupra unei baze aeriene britanice de pe insulă. Ajutorul din partea Franței a fost anunțat după o convorbire telefonică între președintele cipriot Nikos Christodoulides și omologul său francez, Emmanuel Macron. În cadrul convorbirii, Christodoulides i-a cerut sprijinul […]
16:00
Polițiștii au deschis o anchetă urgentă marți, 3 martie, după apariția unor imagini șocante în spațiul public, unde un tânăr a fost filmat în timp ce trăgea cu pistolul într-un centru comercial din Craiova. Imaginile surprind momentul în care gloanțele sunt îndreptate spre o persoană care fuge disperată. Oamenii legii s-au sesizat imediat ce filmarea […]
15:40
Lumea se pregătește astăzi pentru un șoc energetic masiv, după ce Iranul a închis oficial Strâmtoarea Hormuz, emitând un avertisment dur oricăror nave care încearcă să treacă prin această cale navigabilă vitală. Având în vedere că aproximativ 20% din consumul global de petrol trece prin acest coridor îngust, închiderea a trimis unde de șoc pe […]
15:30
Compania își ajustează operațiunile din cauza situației de securitate extrem de tensionate, iar zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman și Arabia Saudită sunt anulate, măsură de precauție care rămâne în vigoare inclusiv până pe data de 7 martie. Sharm El Sheikh devine noua poartă către Europa Wizz Air caută soluții rapide pentru a ajuta […]
15:20
Parchetul General, despre operațiunile Moscovei: România, vizată de atacuri hibride tot mai sofisticate în ultimii doi ani # Aktual24
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat marți, la prezentarea bilanțului Ministerului Public pentru anul 2025, că România a fost expusă, în ultimii doi ani, unor forme tot mai sofisticate de atac hibrid, care au vizat subminarea încrederii în instituțiile statului și amplificarea tensiunilor sociale. Potrivit acestuia, campaniile de dezinformare și manipulare coordonată în […]
15:00
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, fost premier instalat de Liviu Dragnea, a susținut marți, pe Curtea de Apel, că nu știe ”de unde a pornit OUG 13”. Abordat de protestatarul Marian Tivilic ”Ceaușescu”, Grindeanu a fost întrebat cine i-a livrat OUG 13. Fostul premier PSD a spus că nu știe ”de unde a pornit”. ”Nu știu […]
15:00
Adrian Ilie a spus DA ofertei lui Gigi Becali. „Cobra” revine să facă scouting la FCSB, dar cu o condiție # Aktual24
FCSB traversează o criză istorică după ce a ratat prezența în play-off pentru prima dată. Gigi Becali caută soluții urgente și l-a contactat telefonic pe fostul mare internațional Adrian Ilie, deoarece dorește înființarea unui departament de scouting profesionist pentru a aduce jucători de valoare. „Cobra” revine lângă echipă într-un moment extrem de dificil din punct […]
14:40
Politică externă în familie. Melania Trump a prezidat reuniunea Consiliului de Securitate al ONU # Aktual24
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a prezidat luni, 2 martie, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind copiii și educația în situații de conflict. A fost prima dată când soția unui lider mondial în exercițiu a prezidat o reuniune a Consiliului de Securitate, format din 15 membri, organismul ONU responsabil cu menținerea […]
14:30
Alertă în Argeș. Incendiu puternic la o hală din Ștefănești, opt autospeciale la fața locului # Aktual24
Un incendiu violent a izbucnit marți, 3 martie, într-o hală din orașul Ștefănești. Pompierii din Argeș au fost alertați imediat și au intervenit cu forțe impresionante la fața locului, dar flăcările s-au extins rapid la nivelul acoperișului, punând în pericol întreaga structură industrială. Salvatorii depun eforturi uriașe pentru a lichida focul cât mai repede posibil. […]
14:30
Kakaia izolare? Noul ambasador SUA și-a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui Nicuşor Dan # Aktual24
Noul ambasador al Statele Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, a prezentat marţi scrisorile de acreditare preşedintelui Nicuşor Dan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Propaganda AUR a susținut ăn mod repetat că Bucureștiul ar fi izolat de SUA după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut. […]
14:20
Zelenski: Am obținut documente cu planurile Rusiei pentru 2026–2027. Kremlinul are planuri ambițioase # Aktual24
Ucraina a obținut documente care prezintă planurile Rusiei pentru perioada 2026–2027. Obiectivele inamicului nu au nicio legătură cu realitatea, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă. Kremlinul are planuri ambițioase de a captura patru capitale regionale. „Am obținut planuri (pentru) 2025–2027. Cele din 2025 sunt deja oarecum depășite. Putem vedea […]
14:20
Putin l-a lăudat pe Viktor Orban pentru ”poziția principială” privind Ucraina. Convorbire între cei doi lideri # Aktual24
Liderul rus Vladimir Putin și premierul ungar Viktor Orbán au purtat o convorbire telefonică în cadrul căreia au discutat despre Ucraina și evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, potrivit informațiilor transmise de Kremlin. Primul subiect abordat a fost descris drept „escaladarea bruscă a situației din jurul Iranului” și din întregul Orient Mijlociu, inclusiv posibilele consecințe asupra […]
14:00
Războiul pe buget. Surse, PSD are o mulțime de nemulțumiri: ”Nu suntem de acord cu 21 de miliarde pentru Programul Saligny” # Aktual24
Există nemulțumiri în coaliție, în special din partea PSD, privind împărțirea bugetului pentru primării, în special în ceea ce privește transpunerea referendumului și faptul că Bucureștiul ar urma să fie scutit de contribuția la fondul de solidaritate pentru primării, potrivit unor surse politice. Sursele indică faptul că discuțiile vizează modul de repartizare a sumelor și […]
14:00
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța își va spori arsenalul nuclear și, pentru prima dată, va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale nucleare în țări aliate, în cadrul unei strategii menite să consolideze independența Europei în materie de securitate. Declarația a fost făcută la baza militară de la L’Ile Longue, pe coasta […]
14:00
Vești bune vin astăzi pentru milioane de familii din întreaga țară chiar de la începutul primăverii, deoarece peste 7 milioane de români vor primi banii de la stat mai devreme în această lună. ANPIS a decis să devanseze plățile pentru alocații, indemnizații și ajutoare destinate persoanelor vulnerabile. Primele sume vor intra pe carduri chiar în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.