Ultimul Don: Faimosul boss al mafiei siciliene Cosa Nostra, Benedetto Santapaola, a murit în închisoare, după 30 de ani de detenție

Lumea se pregătește astăzi pentru un șoc energetic masiv, după ce Iranul a închis oficial Strâmtoarea Hormuz, emitând un avertisment dur oricăror nave care încearcă să treacă prin această cale navigabilă vitală. Având în vedere că aproximativ 20% din consumul global de petrol trece prin acest coridor îngust, închiderea a trimis unde de șoc pe […]