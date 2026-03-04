Merz i-a cerut lui Trump să intensifice presiunea asupra Rusiei și să includă Europa în negocierile de pace
StirileProtv.ro, 4 martie 2026 07:20
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace în Ucraina, scrie dpa.
Acum 10 minute
07:50
07:50
07:50
07:50
Acum 30 minute
07:40
07:40
07:40
07:40
07:40
07:30
07:30
Acum o oră
07:20
07:20
Acum 12 ore
23:10
23:10
22:50
22:50
22:40
22:00
21:30
21:20
21:10
21:10
20:40
20:40
20:20
20:00
20:00
20:00
20:00
19:50
19:50
19:50
19:40
19:40
19:30
19:30
19:20
19:10
Acum 24 ore
18:30
18:20
18:10
18:00
18:00
17:50
17:50
17:50
17:30
17:30
17:30
