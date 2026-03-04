Tulcea: Exerciţii militare cu muniţie de război în Poligonul Cataloi

00:00

*(Interviu cu Nicoleta Scarlat, director de marketing şi vânzări la Eisberg)Reporter: Cu ce rezultate a încheiat Eisberg anul 2025?Nicoleta Scarlat: Nu chiar cum ne aşteptam, dar măsurile fiscale nu pot fi contracarate la fel de rapid, pe cât are statul obiceiul de a le schimba. Instabilitatea economică este unul dintre factorii care ne afectează direct, prin relaţia cu partenerii noştri B2B.