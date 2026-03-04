Armata SUA anunţă că a and #8222;degradat grav and #8221; apărarea Iranului şi a lovit circa 2.000 de ţinte
Bursa, 4 martie 2026 07:20
Comandantul United States Central Command (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, a declarat marţi, în a patra zi a războiului, că Iranul a lansat până acum peste 500 de rachete balistice şi peste 2.000 de drone în atacuri de represalii, potrivit Reuters.
COTAR: Cerem Guvernului soluţii de urgenţă, pentru atenuarea creşterii preţului carburanţilor # Bursa
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) Solicită măsuri de urgenţă din partea Guvernului, pentru evitarea unei crize economice fără precedent, în contextul ameninţării de pe piaţa internaţională a carburanţilor care ar putea avea un impact devastator asupra României.
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace în Ucraina, scrie dpa.
Poligonul de garnizoană Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduieşte, miercuri şi joi, noi exerciţii militare cu muniţie de război, acestea urmând să se încheie la sfârşitul lunii, potrivit unei informări publicate de autoritatea locală pe site-ul propriu.
Belgia impune o cauţiune de 10 milioane de euro petrolierului rusesc and #8221;Ethera and #8221; # Bursa
Belgia a stabilit o cauţiune de 10 milioane de euro pentru petrolierul rusesc Ethera, reţinut duminică, a anunţat marţi guvernul federal, potrivit Reuters.
* Tranzacţii de 226 milioane lei, peste cele din sesiunea anterioară* Indicele BET a marcat a şasea zi de scădere consecutivă, înregistrând un recul de 9,3% faţă de ultimul record istoric
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,62%.
Euro a crescut, ieri, cu 0,0009 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0981 lei/euro.
2Performant încheie un an de ajustare operaţională, marcat de stabilizare a activităţii şi accent pe disciplină financiară. Într-un context de consum mai slab şi presiune pe segmente cheie, compania a pus prioritate pe eficientizare şi optimizarea ecosistemului, pregătind terenul pentru etapa următoare de dezvoltare, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
*(Interviu cu Nicoleta Scarlat, director de marketing şi vânzări la Eisberg)Reporter: Cu ce rezultate a încheiat Eisberg anul 2025?Nicoleta Scarlat: Nu chiar cum ne aşteptam, dar măsurile fiscale nu pot fi contracarate la fel de rapid, pe cât are statul obiceiul de a le schimba. Instabilitatea economică este unul dintre factorii care ne afectează direct, prin relaţia cu partenerii noştri B2B.
Pe fondul războaielor, crizelor de mediu şi tensiunilor geopolitice care zguduie aprovizionarea globală cu alimente, comercianţii de mărfuri agricole se îndreaptă tot mai mult către pieţele financiare, ceea ce măreşte riscul ca sistemul alimentar global să devină nesustenabil, a avertizat un expert de top al ONU în domeniul comerţului, care susţine că o nouă criză alimentară ar putea izbucni curând, potrivit unei investigaţii publicate ieri de site-ul european Follow the Money.
Bursele europene au scăzut ieri, atenţia investitorilor fiind îndreptată spre conflictul din Orientul Mijlociu, respectiv consecinţele economice ale acestuia.
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi în general frumoasă şi caldă pentru această perioadă. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări seara şi noaptea în vestul şi nord-vestul ţării, unde izolat vor posibile ploi slabe.
Tonul l-a dat, nici nu se putea altfel, propaganda regimului de la Kremlin. În faţa camerelor de luat vederi, să-l vadă o lume întreagă, Putin a început să îşi smulgă părul din cap, compleşit de furie şi de supărare că prietenul lui, Trump, şi-a pierdut minţile şi a trecut la necugetate acţiuni militare de amploare împotriva Iranului.
Închiderea Strâmtorii Hormuz de către forţele iraniene reprezintă un eveniment cu efect sistemic asupra economiei globale, în special asupra Asiei. Potrivit datelor ce se află pe site-ul Agenţiei Internaţionale pentru Energie, blocada elimină din circuitul internaţional aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi, plasând sub presiune directă securitatea energetică a marilor economii asiatice şi europene.
* Acţiunile companiei au încheiat sesiunea bursieră la preţul de 10,5 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 44 milioane lei, cele mai mari de ieri de la bursa noastră * George Ciubotaru, vicepreşedintele companiei: and #8222;Listarea la bursă ne aduce mai multă vizibilitate şi mai multă responsabilitate, dar şi oportunitatea să accelerăm proiectele pe care ni le-am propus and #8221;* Societatea intenţionează să distribuie dividende de cel puţin 30% din profitul net anual consolidat
Preţurile petrolului şi gazelor cresc puternic, acţiunile scad, randamentele obligaţiunilor urcă # Bursa
* Cotaţiile europene ale gazelor naturale au crescut cu aproximativ 90% de vineri până în prezent * Temeri că vom avea creşteri de preţuri similare cu cele generate de invazia Ucrainei de către Rusia * Rohan Khanna, Barclays: and #8221;Investitorii se întorc, practic, la modelul şocului energetic din 2022 and #8221;
Record negativ pentru libertatea presei: 29% mai multe ameninţări la adresa jurnaliştilor, anul trecut # Bursa
Mass-media din Europa se află într-o zonă de risc major privind libertatea de exprimare, iar datele oficiale arată că nu mai vorbim despre incidente izolate, ci despre o degradare sistemică a climatului jurnalistic, potrivit raportului european privind libertatea presei, publicat ieri şi întocmit de organizaţiile partenere ale Platformei Consiliului Europei pentru protecţia jurnalismului şi siguranţa jurnaliştilor.
Trump: Atacul asupra Iranului a fost preventiv, and #8222;altminteri ar fi lovit ei primii and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că operaţiunea militară lansată împreună cu Israelul împotriva Iranului a avut un caracter and #8222;preventiv and #8221;, susţinând că, în absenţa acestei intervenţii, Teheranul ar fi atacat primul.
Israelul va redeschide parţial spaţiul aerian joi, urmând să fie efectuate zboruri limitate pentru repatrierea cetăţenilor # Bursa
Ministrul israelian al Transporturilor, Miri Regev, a anunţat că aeroportul Ben-Gurion va fi redeschis parţial începând de joi, pentru un număr limitat de zboruri de intrare destinate aducerii în ţară a cetăţenilor israelieni blocaţi în străinătate.
Marea Britanie trimite distrugătorul HMS Dragon în Cipru pentru consolidarea apărării anti-drone # Bursa
Regatul Unit a decis să trimită în Cipru distrugătorul antiaerian HMS Dragon, după ce o dronă iraniană a provocat avarii pistei bazei aeriene britanice Akrotiri, a anunţat marţi premierul Keir Starmer.
Statele Unite au folosit pentru prima dată în Iran o dronă-kamikaze, după finalizarea unei proceduri accelerate de achiziţie de către Pentagon.
Armata israeliană a anunţat că l-a eliminat pe comandantul în exerciţiu al unităţii libaneze a Forţei Quds din cadrul Iranului, în urma unui atac desfăşurat la Teheran.
Xinhua: Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem al Iranului, este în viaţă şi activ în viaţa publică # Bursa
Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, este în viaţă şi se află într-o stare bună de sănătate, potrivit agenţiei semi-oficiale Mehr.
Iran: Nu au fost detectate scurgeri radioactive după atacurile asupra uzinei nucleare de la Natanz # Bursa
Autorităţile iraniene au anunţat marţi că nu au fost identificate scurgeri radioactive în urma bombardamentelor israeliano-americane desfăşurate duminică asupra instalaţiei subterane de îmbogăţire a uraniului de la Natanz.
Preşedintele american Donald Trump a declarat că, după încheierea războiului dintre SUA, Israel şi Iran, ar fi preferabil ca la conducerea Iranului să ajungă o persoană din interiorul ţării, şi nu Reza Pahlavi, fiul fostului şah al iranului, detronat în urma revoluţiei din 1979.
Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că forţele armate ale Statelor Unite au obţinut rezultate decisive împotriva sistemelor de apărare ale Iranului, declarând că and #8222;aproape totul a fost distrus and #8221;.
Trump ameninţă cu întreruperea relaţiilor comerciale cu Spania din cauza poziţiei faţă de ofensiva din Iran # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că intenţionează să and #8222;întrerupă toate relaţiile comerciale cu Spania and #8221;, invocând poziţia guvernului de la Madrid faţă de ofensiva militară împotriva Iranului.
Populaţia civilă din Cipru nu are motive să se teamă că ar putea deveni ţinta unor atacuri iraniene în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat marţi ambasadorul României în Cipru, Dan Mihalache.
Iranul a respins ferm afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora ar fi solicitat reluarea negocierilor cu Statele Unite, susţinând că nu va intra în dialog atât timp cât continuă atacurile aeriene americane şi israeliene.
Bombardamentele israeliano-americane au vizat instituţia responsabilă cu desemnarea noului ayatollah # Bursa
Loviturile aeriene lansate marţi de Israel şi SUA asupra Iranului au vizat clădirea în care îşi desfăşoară activitatea instituţia însărcinată cu desemnarea succesorului ayatollahului Ali Khamenei, ucis sâmbătă, în prima zi a conflictului.
Channel 12: O sursă occidentală afirmă că Qatar a participat la loviturile din Iran din ultimele 24 de ore # Bursa
Qatar ar fi lansat în ultimele 24 de ore lovituri asupra unor ţinte din Iran, ca reacţie la atacurile de represalii ale Teheranului din zona Golfului Persic.
China îşi exprimă opoziţia faţă de atacurile militare lansate de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului şi cere încetarea imediată a ostilităţilor, a declarat marţi ministrul chinez de externe, Wang Yi, într-o convorbire telefonică cu omologul său israelian, Gideon Saar, potrivit Ministerului de Externe de la Beijing.
Putin va transmite Iranului preocupările liderilor din Golf; Rusia infirmă dovezi ale programului nuclear militar iranian # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să comunice autorităţilor de la Teheran îngrijorările exprimate de liderii statelor din Golful Persic în legătură cu atacurile iraniene asupra infrastructurii din regiune, a anunţat marţi Kremlinul.
Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis sâmbătă dimineaţă într-un atac aerian atribuit Statelor Unite şi Israelului, care a vizat un complex din centrul Teheranului (unde se află birourile şi reşedinţa liderului suprem, precum şi instituţii-cheie ale statului iranian), potrivit unei analize publicate de Al Jazeera la 3 martie 2026
Ministrul portughez de externe, Paulo Rangel, a declarat că Portugalia a acordat Statelor Unite autorizaţia de a utiliza baza sa aeriană Lajes din Insulele Azore, dar sub rezerva unor condiţii, printre care utilizarea acesteia doar pentru misiuni and #39;defensive and #39;
Atacuri israeliano-americane au vizat sediul instituţiei însărcinate cu alegerea unui nou lider suprem ca succesor al ayatollahului Ali Khamenei, ucis în prima zi de război în Iran, sâmbătă, scrie presa iraniană
Franţa intenţionează să trimită sisteme antirachetă şi antidronă în Cipru după ce o bază aeriană britanică de pe insulă a fost atacată de drone, în timp ce Grecia s-a angajat, la rândul ei, să apere micul stat mediteranean
LIFE IS HARD închide subdivizia de Telecomunicaţii şi îşi concentrează activitatea pe IT and C şi Asigurări # Bursa
LIFE IS HARD (LIH), companie tech listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă demararea unui proces de eficientizare a activităţii, în urma unor rezultate financiare sub aşteptări în 2025, prin care va renunţa la subdivizia de Telecomunicaţii şi îşi va orienta resursele către segmentele cu potenţial mai ridicat de creştere şi profitabilitate.
City Grill Group: Cifra de afaceroi de 90 milioane euro în 2025 şi venituri în creştere cu 10% # Bursa
City Grill Group a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro, brandurile sale generând venituri de 75 de milioane de euro, în creştere cu 10% faţă de anul anterior, la care s-au adăugat contribuţiile noilor branduri integrate în grup Marty Restaurants şi Aubergine.
Golin România a coordonat comunicarea ofertei publice iniţiale (IPO) a Electro-Alfa International, una dintre cele mai vizibile şi apreciate listări antreprenoriale din ultimii ani la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
eToro: Conflictul din Orientul Mijlociu aruncă piaţa petrolului într-o zonă de incertitudine # Bursa
Pieţele financiare reacţionează negativ la actualul context geopolitic imprevizibil, conflictul din Orientul Mijlociu a generat mişcări bruşte în toate clasele de active.
Lion solicită revocarea preşedintelui board-ului FP, în timp ce slovenii cer demiterea lui Andrei Octav Moise # Bursa
* Fosta SIF Banat-Crişana îşi justifică solicitarea de revocare a lui Matej Rigelnik pe baza aceloraşi motive invocate de Ministerul Finanţelor pentru demiterea lui Istvan Sarkany şi Florian Munteanu* Slovenii susţin că Andrei Moise a fost ales în board prin votul acţionarilor minoritari, dar, deoarece acesta şi-a vândut participaţia în FP, poziţia sa în Comitetul Reprezentanţilor Acţionarilor nu mai este justificat
Visual Fan S.A., listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul ALW, a anunţat rezultatele financiare preliminare pentru 2025, marcate de o creştere cu peste 120%.
Raport Binance: Meta revine la stablecoin-uri, Ethereum accelerează upgrade-urile anti-cuantice, iar Bitcoin revine la 70.000 de dolari # Bursa
Binance evidenţiază revenirea Meta în zona stablecoin-urilor, planurile ambiţioase ale Ethereum pentru a face faţă ameninţărilor cuantice şi o posibilă reluare a trendului ascendent pentru Bitcoin.
Polonia nu intenţionează să furnizeze sprijin militar pentru loviturile SUA împotriva Iranului, a afirmat marţi ministrul polonez al apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, aflat într-o vizită la Washington
Guvernul iranian a anunţat marţi că interzice exporturile de produse alimentare şi agricole, ca urmare a războiului în desfăşurare cu Israelul şi Statele Unite
Turcia interacţionează cu toate părţile pentru a găsi o modalitate de a pune capăt războiului din Iran şi a se reveni la masa negocierilor, a declarat ministrul de externe turc Hakan Fidan, adăugând că Ankara se află, de asemenea, în discuţii cu Omanul pe această temă, întrucât această ţară din Golf depune eforturi în acelaşi scop
