National.ro, 4 martie 2026 07:20
BERBEC Nivelul pretențiilor dv. pentru a căuta perfecțiunea la locul de muncă ar putea dăuna progresului în carieră iar munca în echipă, îți va permite un control mai bun al obiectivelor profesionale. TAUR Astăzi va începe o nouă etapă profesională, va fi important să vă planificați prioritățile dacă doriți să faceți un pas decisiv […]
Umbrela nucleară a lui Macron și tăcerea lui Nicușor Dan. România, scut sau decor strategic?
România este invitată la discuții despre „umbrela nucleară" franceză, iar mesajul oficial este unul calm, tehnic, aproape de neatins. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că decizia se va lua în CSAT, după consultări. Totul pare procedural. În paralel, Emmanuel Macron anunță public că Franța își mărește arsenalul nuclear, schimbă doctrina strategică și este pregătită […]
Prețul carburanților în România ar putea atinge 10 lei/litru. Ministrul Energiei schimbă discursul de la „minciuni sfruntate" la „există acest risc"
Prețul carburanților din România ar putea atinge pragul de 10 lei/litru, însă la fel de rapid precum cresc cotațiile petrolului pare să se schimbe și discursul oficial. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trecut în doar 24 de ore de la a cataloga scenariul drept „minciuni sfruntate" la a admite public că „există acest risc" dacă […]
Pentru prima dată în istorie, Franța s-a oferit să transfere temporar o parte din arsenalul său nuclear în țările europene aliate, ca parte a revizuirii doctrinei nucleare. Luni, președintele Emmanuel Macron a prezentat noua doctrină de „descurajare avansată" care ar implica o cooperare mai strânsă între Franța și alte opt națiuni europene: Germania, Olanda, Polonia, […]
Există momente în care un stat este obligat să demonstreze că are coloană vertebrală, reflexe instituționale și oameni capabili să gestioneze situații-limită. Atacurile din Orientul Mijlociu, cu rachete care lovesc din Dubai și Riad până în Abu Dhabi, și zboruri anulate, plus sute de români blocați în această regiune sunt exact genul de criză care […]
În binecunoscutul stil userist, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, s-a apărat în fața parlamentarilor în scandalul blocării în instanță a barajului Mihăileni arătând că ceilalți au fost de vină. "Cultura de improvizație și lucrările de mântuială" care au fost făcute până acum vor întârzia finalizarea barajului, a spus Diana Buzoianu. Dincolo de anunțul cu refacerea tuturor […]
Ucraina ar putea rămâne fără armele fabricate în SUA, de care are nevoie pentru a rezista rachetelor rusești, deoarece forțele americane își consumă muniția în operațiunile împotriva Iranului. Chiar înainte ca SUA să înceapă atacurile aeriene, oficialii de la Washington își exprimau îngrijorarea că un război cu Iranul ar putea epuiza stocurile de arme americane. […]
O serie de mari cluburi europene, printre care Barcelona, AC Milan și AS Monaco, este anchetată de Parchetul din Principatul Monaco, care a deschis o investigație preliminară pentru corupție, spălare de bani și deturnare de fonduri. Procurorii au pus ochii pe contractele de „promovare turistică" pe care statul african Republica Democrată Congo le-a încheiat cu […]
Liderul ASIAA: "Borfașii și derbedeii din clasa politică au condamnat la moarte industria de apărare"
Președintele Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică, Constantin Bucuroiu, a criticat dur clasa politică, acuzându-i pe "derbedeii și borfașii" din clasa politică că au condamnat la moarte industria de apărare, după ce România s-a mai împrumutat de 16,7 miliarde de euro. Banii din SAFE nu vor ajunge la societățile de stat din industria […]
Cristi Chivu este hotărât să facă o adevărată revoluție în lotul lui Inter, la vară, după terminarea sezonului. Cu șanse mari să câștige campionatul, antrenorul grupării „nerazzurre" își face planuri pentru ediția viitoare, când vrea să „spargă" bariera primăverii în Champions League. Inter caută să își întărească lotul pentru sezonul următor, scrie presa din Italia. Cele […]
Statele Unite și Israelul au ucis conducerea de vârf a Iranului, au distrus infrastructura militară și au umilit teocrația care părea odată de neînvins. Moartea liderului suprem Ali Khamenei lasă un vid imens. Președintele american Donald Trump pare să creadă că atacurile aeriene vor declanșa o revoltă. I-a îndemnat pe iranieni să „preia controlul" asupra […]
Liderul Cartelului Jalisco Nueva Generación, supranumit „El Mencho", a fost înmormântat. Trupul neînsuflețit a fost depus într-un sicriu aurit, iar ceremonia funerală a avut loc la Guadalajara. Nemesio Oseguera Cervantes, supranumit „El Mencho", liderul Cartelului Jalisco Nueva Generación (Jalisco Noua Generație), a fost înmormântat luni într-un cimitir situat în Zapopan, notează AP. Slujba religioasă și […]
De la lansarea primelor atacuri aeriene asupra Iranului, Donald Trump a recurs la o succesiune amețitoare de argumente pentru a justifica ofensiva militară. Administrația pendulează între necesitatea eliminării unui program nuclear despre care Trump afirmase anterior că a fost deja „anihilat", pedepsirea Teheranului pentru sprijinirea terorismului și milițiilor irakiene, până la prezentarea campaniei drept o […]
Culoarele de tranzit ale UE, mai strategice decât barajele. Derogare rapidă pentru o autostradă care intră peste ariile protejate
Trecerea peste legislația dură de mediu, impusă de UE, este foarte posibilă, atunci când interesele Uniunii Europene o cer. Guvernul a aprobat, prin ordonanță de urgență, derogarea de la regimul ariilor protejate pentru Autostrada Sibiu-Pitești, care face parte din rețeaua centrală de transport transeuropean (TEN-TCore). Desigur că, în acest caz, activiștii de mediu au tăcut […]
Bursele globale cedează în fața creșterii prețurilor petrolului. Inflație generalizată?
Bursele globale au înregistrat marți o scădere semnificativă, afectate de creșterea prețurilor petrolului în a patra zi a războiului israelo-american împotriva Iranului, care reînvie temerile legate de o inflație generalizată. Investitorii europeni rămân sub presiune, principalele piețe financiare înregistrând deprecieri severe la deschidere. Bursa din Milano conduce topul scăderilor cu un declin de 2,38%, urmată […]
Cam așa interpretez eu, cu câtă gândire critică am, ceea ce se întâmplă acum în lume. Vă povesteam săptămâna trecută despre un click la delete, ce urma la sfârșitul săptămânii. Nu mi-a șoptit vreun expert cu chipiu. Era un rezultat de analiză matematică. Acum vă prezint ce rezultate mi-au ieșit la analiza matematică după ultimele […]
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților – așadar, al treilea om în stat – și totodată liderul PSD, a ajuns marți, 3 martie, la instanță, pentru a fi audiat ca martor. Grindeanu – fost premier, actualmente șef al Camerei Deputaților – s-a prezentat la Curtea de Apel București (CAB), pentru a da declarații în fața instanței. […]
Pentru a doua oară în mai puțin de un an, Donald Trump lansează o ofensivă împotriva Iranului, fără a supune dezbaterii publice riscurile unui nou conflict de amploare în Orientul Mijlociu. Printre acțiunile militare recente ale administrației Trump se numără loviturile asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, precum și operațiunea de […]
Cu ceva zile în urmă, treziți din somn probabil de alarma RO-Alert de la ora patru dimineața, judecătorii CCR, după ce eroic au escaladat nămeții de februarie pentru a ajunge la serviciu, au reușit la a șasea încercare – după cinci tentative și tot atâtea amânări – să se adune pentru a da o rezoluție […]
Ce aflăm de la ministrul Apărării, după ce a fost crescut nivelul de alertă la Baza de la Deveselu: „Crește vigilența"
La o zi după ce s-a aflat că a fost crescut nivelul de alertă de la Baza Deveselu, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ministrul Apărării a făcut câteva precizări. După ce armata Statelor Unite a crescut nivelul de alertă la baza militară de la Deveselu, șeful MApN spune că nu există niciun motiv de […]
Oamenii obosiți nu mai iubesc la fel/ Ce se întâmplă cu relațiile când epuizarea devine stil de viață
Nu toate relațiile se destramă din lipsă de iubire. Unele se erodează din lipsă de energie. În ultimii ani, în practica clinică apare tot mai frecvent un tipar discret: cupluri care nu se află în conflict major, dar care funcționează într-o stare de oboseală constantă. Nu există crize dramatice, ci o diminuare treptată a disponibilității […]
1. Iranul susține că forțele navale și aeriene ale statelor membre U.E sunt organizații teroriste. E ca și cum i-ai spune "ah, aventurierule!" unui ochelarist care s-a accidentat grav, stropindu-se cu cerneală, la olimpiada de chimie. După ce fătălăii Planetei au fost confundați cu toreadorii, cred că Ursula și Macron se sună și își spun […]
Imagini din satelit: Instalația nucleară iraniană de la Natanz, lovită în timpul atacurilor americano-israeliene/Ce anunță AIEA
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat marți existența unor avarii produse la instalația nucleară iraniană de la Natanz, în urma recentelor atacuri americano-israeliene. E vorba despre intrările la uzina subterană de îmbogățire a uraniului de la Natanz, care au suferit unele daune. „În baza celor mai recente imagini din satelit, AIEA
Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Bombele sau ce visează românii sunt doar invenții pentru cei care vor să fie vedete în satul lor” # National.ro
Anamaria Prodan neagă războiul din Orientul Mijlociu, deși presa internațională a relatat despre incidente produse în Dubai, inclusiv incendii provocate de resturi de drone și interceptări ale sistemelor de apărare antiaeriană. Impresara în vârstă de 53 de ani ține legătura permanent cu familia sa din Dubai și spune că viața decurge normal. Aceasta a susținut […] The post Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Bombele sau ce visează românii sunt doar invenții pentru cei care vor să fie vedete în satul lor” first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan a semnat numirea: Mihai Dimian, noul ministru al Educației. Când va depune jurământul # National.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării, potrivit unui comunicat transmis, marți, 3 martie, de la Cotroceni. Anunțul a venit la scurt timp după ce propunerea de numire a fost înaintată oficial șefului statului de către premierul Ilie Bolojan. „Președintele României, Nicușor […] The post Nicușor Dan a semnat numirea: Mihai Dimian, noul ministru al Educației. Când va depune jurământul first appeared on Ziarul National.
Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că exerciţiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat, în urma unei evaluări privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample. Sirenele ar fi fost acționate pentru câteva minute, în mod controlat, pentru testarea echipamentelor și creșterea gradului de familiarizare a populației cu […] The post Nu vor mai suna sirenele în România. DSU a amânat exercițiul de alarmare publică first appeared on Ziarul National.
Mossad a avut acces, timp de ani, la rețeaua de camere de trafic din Teheran. Cum a fost ucis Ali Khamenei cu 30 de rachete # National.ro
Agenți Mossad au spart rețeaua de camere de trafic din Teheran și au spionat ani de zile mișcările ayatollahului Ali Khamenei și ale gărzilor sale de corp, o operațiune de anvergură care a culminat cu asasinarea acestuia. Liderul Suprem al Iranului a fost ucis sâmbătă, într-un raid aerian cu 30 de muniții de precizie. Israel […] The post Mossad a avut acces, timp de ani, la rețeaua de camere de trafic din Teheran. Cum a fost ucis Ali Khamenei cu 30 de rachete first appeared on Ziarul National.
Călin Georgescu, din nou la secția de poliție din Buftea. Vrea sau nu alegeri anticipate? „Concluzia: restartarea” – VIDEO # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat din nou, de această dată marți, 3 martie, la Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la scrutinul pentru cea mai înaltă funcție în stat fost așteptat de susținători. Călin Georgescu a făcut și câteva declarații în fața presei, transmițând un mesaj public, din […] The post Călin Georgescu, din nou la secția de poliție din Buftea. Vrea sau nu alegeri anticipate? „Concluzia: restartarea” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Militarii americani ar fi deschis focul împotriva protestatarilor pakistanezi. Mai mulți oameni uciși în Karachi # National.ro
Tensiunile din Pakistan au escaladat dramatic în weekend, după ce mai mulți protestatari au încercat să ia cu asalt consulatul Statelor Unite din Karachi. Pușcașii marini americani care au asigurat securitatea misiunii diplomatice ar fi deschis focul pentru a respinge atacul lor. Pușcași marini americani au tras în protestatari Militarii americani au tras asupra demonstranților […] The post Militarii americani ar fi deschis focul împotriva protestatarilor pakistanezi. Mai mulți oameni uciși în Karachi first appeared on Ziarul National.
Război în Orientul Mijlociu. Gardienii Revoluției susțin că au distrus o bază a SUA din Bahrain – VIDEO # National.ro
Gardienii Revoluției din Iran au anunțat marți dimineață că au lansat un nou val de atacuri, de data aceasta îndreptat împotriva unei baze militare a Statelor Unite din Bahrain, despre care au afirmat că au distrus-o. Agenția de știri Fars, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene, a declarat că Iranul a lovit o bază aeriană americană, […] The post Război în Orientul Mijlociu. Gardienii Revoluției susțin că au distrus o bază a SUA din Bahrain – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Gabriela Firea, mesaj de ultimă oră: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor” # National.ro
Europarlamentara PSD Gabriela Firea transmite, marți dimineață, 3 martie, că poziția PSD este una „clară, fermă” și susține că social-democrații vor să apere interesele celor care au fost afectați de măsurile de austeritate. Fosta șefă de la Primăria Capitalei avertizează că social-democrații nu pot vota un buget „care ignoră solicitările românilor”. „Poziția PSD este un […] The post Gabriela Firea, mesaj de ultimă oră: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor” first appeared on Ziarul National.
Proteste în SUA. Oamenii condamnă operaţiunea militară împotriva Iranului / Sondaj: Doar un sfert dintre americani aprobă atacurile # National.ro
Mii de americani s-au adunat pentru a condamna şi protesta împotriva operaţiunii militare americano-israeliene din Iran pe tot parcursul zilei de luni, în mai multe orașe, anunţă CNN. Proteste în toată America Locuitorii din Boston au ieşit în stradă în ciuda temperaturilor scăzute: un protestatar, adresându-se mulţimii, şi-a exprimat opoziţia faţă de „aceste războaie nesfârşite, […] The post Proteste în SUA. Oamenii condamnă operaţiunea militară împotriva Iranului / Sondaj: Doar un sfert dintre americani aprobă atacurile first appeared on Ziarul National.
Război în Orientul Mijlociu. Israelul a început invazia terestră! Trupele israeline au ajuns în sudul Libanului # National.ro
Este a patra zi de război în Orientul Mijlociu. Conflictul militar escaladează, după trei zile de bombardamente aeriene! Luptele s-au extins peste noapte în Liban, cu numeroase schimburi de focuri între Israel și Hezbollah. Israelul a bombardat mai multe ţinte Hezbollah din Beirut. Acest lucru a deschis, iată, un nou front în războiul declanșat de […] The post Război în Orientul Mijlociu. Israelul a început invazia terestră! Trupele israeline au ajuns în sudul Libanului first appeared on Ziarul National.
Grecia a reținut un bărbat suspectat că ar fi spionat o bază navală americană din Creta # National.ro
Un bărbat a intrat în vizorul autorităților din Grecia, pentru suspiciunea de spionaj. A fost reținut, din câte s-a aflat la începutul acestei săptămâni. Autoritățile din Grecia au reținut un bărbat în vârstă de 36 de ani, suspectat că ar fi spionat o bază navală americană de pe insula Creta, o bază strategică pentru Statele […] The post Grecia a reținut un bărbat suspectat că ar fi spionat o bază navală americană din Creta first appeared on Ziarul National.
O explozie puternică a tulburat liniștea într-un cartier din Sectorul 6 al Capitalei, distrugând o locuință. Deflagrația, produsă în zorii zilei de marți, 3 martie, a fost urmată de un incendiu violent și s-a soldat cu decesul unui om. O persoană a murit, după ce casa în care locuia, aflată pe strada Pietrele Doamnei din […] The post Explozie puternică în București: O persoană, găsită moartă sub dărâmături first appeared on Ziarul National.
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra. Ambasada SUA din Riad, lovită de drone iraniene VIDEO # National.ro
Un incendiu a izbucnit în cursul luni nopţii de luni spre marţi la ambasada americană la Riad în urma unui atac cu două drone, a anunţat Ministerul Apărării din Arabia Saudită. Aărarea aeriană saudită a interceptat patru drone care vizau cartierul diplomatic din Riad, potrivit AFP. Fum negru a fost văzut ridicându-se deasupra Cartierului Diplomatic […] The post Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra. Ambasada SUA din Riad, lovită de drone iraniene VIDEO first appeared on Ziarul National.
Ruta crucială pentru exporturile de petrol din Orientul Mijlociu, ÎNCHISĂ! Iranul va ataca orice navă trece prin Strâmtoarea Ormuz / Prețul țițeiului va exploda! # National.ro
Comandantul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz a fost închisă traficului maritim şi că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze”. Strâmtoarea Ormuz este crucială pentru exporturile de petrol din Orientul Mijlociu. Blocarea sa va arunca în aer prețurile la petrol și gaze. Moment critic pentru comerțul […] The post Ruta crucială pentru exporturile de petrol din Orientul Mijlociu, ÎNCHISĂ! Iranul va ataca orice navă trece prin Strâmtoarea Ormuz / Prețul țițeiului va exploda! first appeared on Ziarul National.
Primii 318 români, repatriați din Orientul Mijlociu cu două curse. Oamenii susțin că s-au descurcat pe cont propriu și acuză că statul român nu i-a ajutat # National.ro
Circa 300 de cetățeni români au ajuns luni noapte în țară cu două curse operate de TAROM spre Egipt. Cursele erau programate luni dimineață, dar au fost amânate din cauza întârzierilor generate de transportul terestru pe ruta Israel-Egipt şi a formalităților de frontieră. Românii care au ajuns în țară au declarat pentru jurnaliștii prezenți pe […] The post Primii 318 români, repatriați din Orientul Mijlociu cu două curse. Oamenii susțin că s-au descurcat pe cont propriu și acuză că statul român nu i-a ajutat first appeared on Ziarul National.
De nenumărate ori, Donald Trump a înregistrat eșecurile și umilințele președinților americani care s-au împotmolit în aventuri externe, de la retragerea haotică a lui Joe Biden din Afganistan până la invazia nefericită a lui George W. Bush în Irak. Și în ceea ce privește Iranul, Trump are o memorie de lungă durată, reflectând în ultimele […] The post Cum a devenit Donald Trump un intervenționist militar first appeared on Ziarul National.
Prețurile petrolului și gazelor au crescut vertiginos. Strâmtoarea Ormuz, punctul nevralgic # National.ro
Prețurile petrolului și gazelor au crescut, în contextul în care conflictul declanșat de atacurile americane și israeliene împotriva Iranului a stârnit temeri privind întreruperile aprovizionării. Luni, în jurul orei 08:45 GMT, barilul de Brent din Marea Nordului a crescut cu 8,66%, ajungând la 79,18 dolari, după ce mai devreme în aceeași sesiune atingea 82,37 dolari, […] The post Prețurile petrolului și gazelor au crescut vertiginos. Strâmtoarea Ormuz, punctul nevralgic first appeared on Ziarul National.
Escaladarea rapidă din ultimele zile a conflictului Iran vs. SUA&Israel readuce în prim-plan o temă care până nu demult părea rezervată scenariilor teoretice: cât de aproape este lumea de un nou conflict global? Pare că Al Treilea Război Mondial ne bate cu putere în ușă, iar întrebarea pe care trebuie să o punem este „Îi […] The post Al Treilea Război Mondial bate la ușă. Îi deschidem? first appeared on Ziarul National.
Ni se pregătește ceva! Rechiziția de bunuri și munca obligatorie a cetățenilor, introduse și în starea de alertă # National.ro
Programul legislativ al Guvernului pe acest an prevede și schimbarea Legii 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public. Una dintre modificări este extinderea rechiziției de bunuri și a prestării de servicii în interes public de către cetățeni și în starea de alertă. Mai mult, rechiziția de bunuri se va face […] The post Ni se pregătește ceva! Rechiziția de bunuri și munca obligatorie a cetățenilor, introduse și în starea de alertă first appeared on Ziarul National.
În lunile care au precedat războiul din Irak, administrația George W. Bush a depus eforturi extraordinare pentru a convinge lumea de necesitatea înlăturării dictatorului Saddam Hussein. În lunile care au precedat războiul cu Iranul, administrația Trump a afirmat fără dovezi că Republica Islamică își reconstruia programul nuclear după atacul american-israelian din iunie și chiar dezvolta […] The post Statele Unite au atacat Iranul doar din cauza Israelului? first appeared on Ziarul National.
Dezvăluirile „Național”, confirmate de ministrul Justiției. Radu Marinescu a făcut propunerile pentru șefia marilor parchete # National.ro
Ministrul Justiției a făcut, luni, nominalizările pentru șefia marilor parchete. Radu Marinescu a confirmat dezvăluirile Ziarului Național, care a anunțat încă din data de 16.02.2026 cine va conduce DNA, DIICOT și Parchetul General. Propunerile pentru șefia marilor parchete Nominalizările anunțate după interviuri vizează trei centre-cheie de putere în arhitectura judiciară: Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție […] The post Dezvăluirile „Național”, confirmate de ministrul Justiției. Radu Marinescu a făcut propunerile pentru șefia marilor parchete first appeared on Ziarul National.
Ilkay Gundogan a lansat un avertisment dur despre direcția în care se îndreaptă fotbalul modern și susține că fenomenul Lionel Messi este imposibil de repetat în următoarele decenii. Ajuns la 35 de ani și evoluând acum la Galatasaray, fostul mijlocaș al lui Borussia Dortmund și Manchester City a vorbit într un interviu pentru Frankfurter Allgemeine […] The post Gundogan e supărat pe fotbalul actual si trage un semnal de alarmă! first appeared on Ziarul National.
