Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură”

România nu este o putere nici măcar regională. Cumva, tind să cred că România nu este cea mai importantă putere nici măcar la ea în țară. Aș fi vrut să spun „la noi”, dar e riscant. Cine suntem „noi”, cetățenii? De ce ne tot băgăm în vorbă? Ce drept avem să ne dăm cu părerea […]