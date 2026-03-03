Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură”
Gândul, 4 martie 2026 00:30
Invitată în cadrul unei emisiuni din Polonia, înainte de a se întâlni cu omologul său Radoslaw Sikorski, Oana Țoiu a făcut o serie de declarații referitoare la evoluția din Orientul Mijlociu, dar și ce a însemnat eliminarea lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Acum, Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe fiul fostului Ayatollah, […]
Uciderea celui de-al doilea Lider Suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi trebuit să ducă „vidul de putere” sugerat de Donald Trump, mai ales după ce tot el s-a lăudat că l-a ucis pe generalul iranian Qasem Soleimani. N-au trecut decât 4 zile și Iranul are deja un al treilea Lider Suprem de la Revoluția […]
Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură” # Gândul
Care este cel mai vechi cuvânt scris în limba română. A fost inscripționat pentru prima dată în secolul al X-lea, dar e folosit și în zilele noastre # Gândul
Un cuvânt românesc vechi de peste o mie de ani a supraviețuit până în prezent, conform unei descoperiri fascinante. Este vorba despre un ulcior găsit la Capidava, care poartă inscripția ”ПETPE”, aceasta fiind considerată și prima scriere în limba română. Obiectul oferă o privire unică asupra istoriei timpurii a limbii și culturii noastre. Ulciorul a […]
Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate # Gândul
Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit sâmbătă, în jurul orei 12:20, în fața unui supermarket din orașul german Nuremberg. Suspectul este încă în libertate, iar polițiștii caută martori. Potrivit informațiilor transmise de autorități, citate de stiripesurse.ro, conflictul a izbucnit între român și un bărbat necunoscut, în […]
În ediția din 3 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă dureros asupra poziției României pe plan internațional, în contextul actualelor crize geopolitice, precum conflictul din Orientul Mijlociu. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Analistul Dan Dungaciu subliniază cum țara noastră a pierdut relevanța diplomatică și […]
Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței. „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient” # Gândul
Oana Țoiu, Ministrul de Externe al României, a luat parte la o vizită oficială în Polonia, acolo unde a purtat discuții cu omologul său Radoslaw Sikorski legate de situația din Orientul Mijlociu, precum și despre protejarea cetățenilor români și polonezi care doresc să se repatrieze. De asemenea, Oana Țoiu a adus în discuție și propunerea […]
Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice # Gândul
Luna martie chiar aduce primăvara în viața a trei zodii, prin aducerea unor vești bune și schimbări pozitive importante. Potrivit horoscopului, pentru nativii vizați este momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice și să se axeze pe ceea ce este cel mai important pentru ei, adică evoluție și bunăstare. Taur Iubitori ai […]
Cât costă petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ce opțiuni au turiștii # Gândul
Iată cât costă petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Turiștii care aleg să își petreacă weekendul în acest așezământ turistic au două opțiuni pentru felul principal, iar desertul va fi cu tentă festivă, spun organizatorii. Meniul va fi unul special, iar petrecerea va începe cu o seară înainte de Ziua […]
Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția # Gândul
Președintele sârb Aleksandar Vučić a avertizat asupra crizei din Strâmtoarea Ormuz și a escaladării războiului din Orientul Mijlociu după atacurile SUA asupra Iranului. „Dacă acest lucru continuă, noi toți, cei din Europa, vom experimenta literalmente iadul. Ceea ce este de o importanță vitală pentru oameni este închiderea Strâmtorii Ormuz.” Liderul sârb spune că ar exista […]
Miruță susține că Ponta i-a furat identitatea în 2005, pe vremea când conducea PSD. În 2005, PSD era condus de Adrian Năstase. Ponta a fost ales președinte PSD abia în 2010 # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat după ce Gândul a publicat documentele care atestă înscrierea sa în PSD în urmă cu două decenii. El spune că i-au fost folosite datele și invocă numele lui Victor Ponta, despre care spune că era șeful PSD în 2005. În realitate, președintele PSD în 2005 era Adrian Năstase, Ponta […]
Două femei din județul Botoșani, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă. Cine era autorul și cu ce armă și-a amenințat victimele # Gândul
Două femei, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă, într-o comună din județul Botoșani. Un tânăr cu cagulă pe cap le-a amenințat cu un cuțit de la o unghieră, cerându-le banii și bunurile de valoare. Speriate, victimele au sunat imediat la 112 după ce bărbatul a fugit cu suma de 300 […]
Iranul are un nou Lider Suprem. Adunarea Experților l-a desemnat pe fiul lui Khamenei să conducă republica islamică # Gândul
Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ca noul Lider Suprem al Iranului. Instituția, singura împuternicită care poate să-l desemneze și să-l demită pe Liderul Suprem, a fost presată de Gărzile Revoluționare Iraniene. Numirea a avut loc în aceeași zi când forțele aeriene SUA și IDF au atacat și […]
Adrian Severin: „Trebuie să facem orice ca să oprim războiul din Iran cât mai repede. Chiar și Trump dorește să se termine repede” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum trebuie făcut orice pentru a se opri războiul din Iran cât mai repede. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Există riscuri de escaladare spre un război mondial și […]
Cât câștigă un cerșetor într-o singură oră, în zona Pod Grozăvești. Poliția Locală: „Dacă vreți să îi ajutați cu adevărat, nu încurajați cerșetoria!” # Gândul
Poliția Locală a Sectorului 6 al Capitalei a surprins și sancționat un bărbat care cerșea în zona podului Grozăvești. Ulterior, acesta le-a mărturisit agenților că reușise să strângă aproximativ 300 de lei într-o singură oră. Potrivit autorităților, bărbatul nu prezenta nicio problemă medicală sau fizică ce l-ar fi împiedicat să muncească. Incidentul a fost relatat […]
MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului” # Gândul
În cursul zilei de marți, 3 martie 2026, Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, l-a convocat pe Javad Karimi, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Islamice Iran la București, la sediul ministerului, cu scopul de a i se prezenta „îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea […]
Emmanuel Macron a anunțat marți că Franța a trimite portavionul Charles de Gaulle în Marea Mediterană, ca răspuns la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu după atacurile americano-israeliene asupra Iranului. „Am ordonat portavionului Charles de Gaulle, activelor sale și fregatelor care îl escortează să se îndrepte spre Mediterană”, a spus liderul de la Champ Elysees.
Marius Tucă Show începe miercuri, 4 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H.D. Hartmann # Gândul
Invitatul zilei este H.D. Hartmann, profiler și analist. Emisiunea poate fi fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, de la PSD îl ironizează pe actualul ministru al Apărării, după dezvăluirea Gândul privind trecutul lui Miruță # Gândul
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor (PSD), a reacționat ironic pe rețelele de socializare în urma documentelor publicate în exclusivitate de Gândul, care atestă faptul că actualul deținător al portofoliului de Apărare, Radu Miruță, a fost membru PSD. Mihai Fifor a postat pe contul său de Facebook un mesaj scurt, dar plin de sarcasm la […]
Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele # Gândul
„Nu e adevărat, nu am semnat acea adeziune” își începe dialogul cu Gândul Radu Miruță. Ministrul nu contestă autenticitatea adeziunii, ci a semnăturii. Miruță susține că scrisul de pe adeziune îi aparține și că datele sunt reale. În ce împrejurare și-a dat datele PSD ne povestește chiar domnia sa: „Eu în 2005 eu am fost […]
Cum a fost sancționat un șofer de 29 de ani, după ce a rulat cu 204 km/h pe A3 Turda-Borș. Avea și permisul de conducere suspendat # Gândul
Un șofer în vârstă de 29 de ani, din Sibiu, a fost sancționat de polițiști, după ce a rulat cu 204 km/h pe Autostrada A3 Turda-Borș. În plus, polițiștii clujeni au descoperit că bărbatul în cauză a condus cu un permis auto suspendat. Un alt conducător auto a fost surprins în timp ce rulează cu […]
Rapperul britanic Ghetts și-a aflat pedeapsa după ce a provocat un accident rutier, soldat cu decesul unei persoane. Ce au decis judecătorii # Gândul
Rapperul britanic Ghetts a fost condamnat marţi, de judecătorii Tribunalului Penal din Londra, la 12 ani de închisoare pentru moartea unui student pe care l-a lovit cu maşina sa în timp ce conducea cu mult peste limita de viteză, potrivit Agerpres. Cântărețul, în vârstă de 41 de ani, al cărui nume real este Justin Clarke-Samuel, este […]
România nu este o putere nici măcar regională. Cumva, tind să cred că România nu este cea mai importantă putere nici măcar la ea în țară. Aș fi vrut să spun „la noi”, dar e riscant. Cine suntem „noi”, cetățenii? De ce ne tot băgăm în vorbă? Ce drept avem să ne dăm cu părerea […]
Echipa turcă de la CNN a fost arestată de poliția israeliană când filma pe stradă, în Tel Aviv # Gândul
Un reporter și un cameraman de la CNN au fost arestați de poliția israeliană chiar când filmau pe stradă, în Tel Aviv. Cei doi raportau de la fața locului după un alt atac balistic iranian asupra orașului Tel Aviv și în alte zone din centrul Israelului. Chiar în timpul transmisiunii, soldații s-au apropiat de cei […]
În comuna Prigoria din județul Gorj a fost descoperită o comoară care stârnește, de altfel, interesul multor specialiști în istorie. O persoană pasionată de detecție metalică a găsit, printre altele, mai multe monede grecești din argint, precum și alte elemente vechi de numismatică. Mai multe monede vechi au fost găsite în comuna Prigoria din județul […]
Ce riscă șoferii care circulă fără o poliță RCA valabilă. Problemele ar putea fi mai mari decât crezi, mai ales dacă provoci și un accident # Gândul
Verificarea datei de expirare a poliței RCA și reînnoirea acesteia la timp îi poate scuti de sancțiuni. Mulți conducători uită să o reînnoiască la timp, iar conducerea fără asigurare obligatorie poate duce la probleme serioase în trafic. Astfel, pe lângă o amendă consistentă, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare ale mașinii. […]
Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce a vrut să transmită fostul candidat la prezidențiale # Gândul
Călin Georgescu a publicat o dezmințire oficială pe rețelele de socializare, prin care neagă ferm speculațiile apărute recent în spațiul public privind implicarea sa în partide politice. Acesta a clarificat că nu a înființat și nu conduce nicio formațiune politică. În spațiul public apar afirmații potrivit cărora aș avea legături cu diverse partide politice sau […]
PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul # Gândul
Daniel Zamfir, senator PSD, a încărcat pe contul oficial de Facebook, în această seară, o fotografie în care apare în cârje, la ieșirea din spital. Alături de el s-a aflat și medicul ortoped Cătălin Cîrstoiu, care ocupă funcția de manager al Spitalului Universitar de Urgență București. Gândul a aflat ce a pățit senatorul. Potrivit surselor […]
Invitat la B1 TV, Traian Băsescu a declarat că războiul declanșat în Iran este „o treabă care oricum trebuia făcută”. Fostul președinte a menționat că inițiativa de a declanșa conflictul nu a fost luată în concordanță cu principiile europene, însă reprezintă o acțiune necesară pentru a deposeda Iranul de capacitatea de a produce arme nucleare. […]
Nicușor Dan, două texte diferite pe X și pe Facebook pentru noul ambasador al SUA. Pe X, în limba engleză, președintele și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru a întări Parteneriatul Strategic” și cooperarea în domeniul apărării. Pe Facebook, a transmis că „vom avea o colaborare foarte bună și eficientă” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat pe rețelele de socializare că l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg. Mesajul în limba română, postat de Nicușor pe Facebook, este, însă, foarte diferit față de cel în limba engleză, de pe X, o platformă utilizată în mare parte de americani. Nicușor Dan […]
Un cunoscut fotbalist de la Rapid București a accidentat grav o femeie și apoi a fugit cu mașina de la locul accidentului # Gândul
Fotbalistul ivorian Keita Abdul Kader, în vârstă de 25 de ani, care joacă pe post de mijlocaș la Rapid București, a fost implicat într-un accident marți dimineață, în jurul orei 05;50, produs în cartierul Colentina din Capitală, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae. El a lovit o femeie de 68 de ani, care traversa strada, […]
„Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare # Gândul
Pe 28 februarie 2026, Spania i-a refuzat Americii cererea de a utiliza bazele sale militare pentru a ataca Iranul. Refuzul a venit din partea premierului spaniol Pedro Sánchez. Trump s-a înfuriat din cauza refuzului guvernului spaniol de a permite Statelor Unite să folosească bazele din Rota și Morón pentru atacurileîmpotriva Iranului. José Manuel Albares, ministrul […]
În perioada postului, multe persoane se abțin să consume anumite tipuri de produse, precum carnea, lactatele, ouăle sau brânză (precum și produsele derivate). Însă, ce faci în momentul în care îți dorești să consumi anumite produse care au la bază ingrediente de origine animală, însă vrei să ții post? Există alternative rapide și sănătoase, susțin […]
Găsirea unei menajere de încredere poate părea un proces complicat, mai ales când este vorba despre accesul în propria locuință. Într-un context urban în care timpul este limitat, iar nevoia de organizare crește constant, soluțiile digitale simplifică considerabil procesul de selecție. Prin intermediul platformei, puteți alege o menajeră potrivită într-un mod fiabil, transparent și eficient. […]
Când are loc echinocțiul de primăvară 2026. Este momentul în care Soarele se află direct deasupra ecuatorului Pământului # Gândul
Echinocțiul de primăvară 2026 marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul Pământului, deplasându-se de la sud spre nord. Înclinarea axei Pământului este cea care produce această deplasare spre nord a traiectoriei aparente a Soarelui pe cer în această perioadă a anului, iar această înclinare aduce primăvara și vara în emisfera nordică. Termenul „equinox” provine din […]
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune # Gândul
Radu Dinel Miruță, în prezent ministru al Apărării, a semnat în 2005, pe vremea când era student, fișa de primire în Partidul Social Democrat. Miruță intra în PSD la recomandarea președintelui Consiliului Județean Gorj de la acea vreme, Ion Călinoiu. În documentul intrat în posesia Gândul, se vede negru pe alb că, imediat după Anul […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Eugen Teodorovici. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro # Gândul
Banca Centrală a Federației Ruse a anunțat marți că a intentat proces împotriva Uniunii Europeane, contestând decizia de a menține pe termen nedeterminat active suverane rusești în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, relatează Reuters. Banca Centrală de la Moscova estimează că aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au […]
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se duce la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump # Gândul
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a sosit la Washington DC, pentru o întâlnire cu președintele american, Donald Trump. Cancelarul a mai fost și anul trecut în Biroul Oval, pe 5 iunie 2025, când i-a dăruit un exemplar înrămat al certificatului de naștere al bunicului său, Frederick Trump, născut în Germania în 1869. Trump a comis atunci […]
Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri # Gândul
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din București, este acuzat că ar fi agresat sexual o copilă de 14 ani, în timpul meditațiilor la matematica, transmit surse pentru Gândul. Adolescenta este orfană și se află în grija unei mătușe, care a raportat incidentul la Poliție. Agresiunea ar fi avut loc la data de […]
A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer # Gândul
Poliţistul braşovean Dani Cek a anunțat, pe Facebook, vestea tristă că a murit Andreea Anița, tânăra de 27 de ani din Fălticeni, județul Suceava, pentru care românii au donat suma de 2,3 milioane de euro pentru a o ajuta să ajungă la tratament în SUA. Femeia se lupta, de 11 ani, cu o formă agresivă […]
Greșeala care îți distruge mașina de spălat rufe fără să îți dai seama. Ce nu ar trebui să folosești niciodată, potrivit experților # Gândul
Experții au adus în atenție un obicei care ar putea să distrugă mașina de spălat fără să îți dai seama. Ei susțin că nu ar trebui utilizat orice fel de truc pentru a scăpa de mirosul neplăcut din interiorul cuvei ori pentru a îndepărta reziduurile detergenților. În schimb, ei vin cu o altă soluție. Anumite […]
Turbulențe majore pe piața globală de țiței.După ce Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz, și Irak a oprit exporturile de țiței din regiunea Kurdistan # Gândul
Irakul condus de premierul Mohammed Shia’ al -Sudani a anunțat că va opri exporturile de țiței din regiunea Kurdistan, prin conducta cheie către portul turc Ceyhan. Aproximativ 200.000 de barili pe zi de exporturi au fost oprite după ce producătorii au redus producția de petrol, ca măsură de precauție pe fondul escaladării conflictului din Orientul […]
Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Penalul Marian Vanghelie, printre fondatori # Gândul
Tribunalul București a admis, luni, cererea de înregistrare a partidului „România românilor” și a acordat formațiunii personalitate juridică pentru înscrierea în Registrul Partidelor Politice. Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi liderul spiritual al partidului. Decizia a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată. „Admite cererea. Acordă personalitate juridică Partidului ‘Partidul România […]
Ministrul Energiei s-a râzgândit: „Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, s-ar putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei” # Gândul
Minstrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, la mai puțin de o zi după ce contrazicea scenariul în care carburanții ar putea să depășească pragul de 10 lei pe litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, că majorările ar putea fi mult mai mari de 3-5 bani. Oficialul spune acum că, dacă barilul de petrol va […]
Fuego, în doliu. Maestrul Jolt Kerestely a murit la 91 de ani: „Mi-a fost ca un părinte muzical” # Gândul
Maestrul Jolt Kerestely s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Paul Surugiu – Fuego a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după aflarea tristei vești. Îndrăgitul artist a menționat faptul că maestrul i-a fost precum „un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire”. Jolt Kerestely, compozitor și dirijor, a scris […]
Muzicologul Dinu Ciocan a murit, la vârsta de 92 de ani. „Ne despărțim de un spirit de înaltă altitudine intelectuală” # Gândul
Muzicologul și profesorulul universitar Dinu Ciocan, personalitate marcantă a cercetării teoretice și a semioticii muzicale din România, a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul a fost făcut de Universitatea Națională de Muzică din București, care a transmis un mesaj public de condoleanțe și recunoaștere a contribuției sale remarcabile. «Universitatea Națională de Muzică din […]
Hidratarea este unul dintre pașii esențiali în orice rutină de îngrijire a tenului, indiferent de vârstă sau tip de piele. În acest context, acidul hialuronic este un ingredient frecvent utilizat în formulele de îngrijire, inclusiv în cremele de față, datorită rolului său în susținerea hidratării zilnice a tenului. Ce este acidul hialuronic și de ce […]
Marius Budăi, deputat, fost ministru al Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Inteligența artificială trebuie transformată din teamă în oportunitate # Gândul
Deputatul și fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, susține că integrarea inteligenței artificiale și a robotizării în economia europeană trebuie abordată proactiv. În cadrul Conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”, acesta a subliniat importanța învățării continue, a parteneriatului onest între stat și angajatori și a pregătirii noilor generații pentru […]
Silvia Dinică, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Legislativul și zona de reglementare trebuie să fie cu un pas înaintea schimbărilor # Gândul
Conferința Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” a adus în prim-plan modul în care provocările legislative, oportunitățile tehnologice și nevoia de experiențe remarcabile pentru angajați se întâlnesc și se completează, transformând funcțiunea de resurse umane într-un motor real de performanță și competitivitate organizațională. Silvia Dinică, secretar de stat în Ministerul […]
Dumitru Dragomir: ”Din alegeri am înțeles că este inutil să mai vorbim/Dacă turul 2 se da înapoi, cine ieșea președinte?/Sistemul a pus piciorul” # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Dumitru Dragomir a comentat pe tema crizei politice care a urmat ca efect al anulării alegerilor din anul de grație 2024. Astfel, apreciază fostul investitor în fotbal, care a avut și o scurtă carieră de politician, acest fenomen le-a deschis ochii românilor asupra […]
