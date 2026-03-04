Surse: Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, se pregăteşte să devină ayatollah în Iran
ObservatorNews, 4 martie 2026 07:50
Fiul fostului ayatollah iranian Ali Khamenei este favorit pentru a-l înlocui în funcția de lider suprem, conform rapoartelor.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 4 martie 2026.
Momentul în care o maşină intră într-un cap de pod apoi ajunge în şanţ, la Bistriţa. O femeie, încarcerată # ObservatorNews
Accident grav, marţi, în judeţul Bistriţa! O familie a trăit clipe de coşmar după ce maşina în care se afla a intrat într-un cap de pod.
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 4 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
România, în topul ţărilor cu cel mai mare consum iraţional de antibiotice. Soluţia ar putea veni de la Cluj # ObservatorNews
România rămâne în topul țărilor europene cu cel mai mare consum irațional de antibiotice, un fenomen ce alimentează periculos rezistența bacteriilor la tratament. În fața acestei probleme tot mai grave, trei cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca vor cu ajutorul inteligenței artificiale, să dezvolte vaccinuri de nouă generație menite să combată bacteriile care nu mai răspund la antibioticele clasice. Rezistența antimicrobiană este considerată de experți o amenințare majoră la adresa sănătății globale.
Un băiat de 14 ani s-a stins în braţele medicilor, după ce a leşinat la şcoală. Dănuţ era pasionat de fotbal # ObservatorNews
Anchetă dureroasă într-un sat botoşănean! Un băiat de 14 ani a murit, după ce a leşinat în timpul orei de sport şi a intrat în stop cardio-respirator. Deşi a fost resuscitat atât de profesori, cât şi de medicul de pe ambulanţă, acesta nu a mai avut nicio şansă. A murit în braţele cadrelor medicale de la spitalul judeţean. Băiatul era pasionat de fotbal şi nu era cunoscut cu probleme medicale.
Cum a reușit Iranul să dezafecteze stația CIA din Arabia Saudită, într-un atac cu drone # ObservatorNews
Corespondenții Washington Post dezvăluie, marți, că dronele iraniene, care au atacat mai multe consulate și ambasade ale SUA din statele din Golf și Orient, au reușit să lovească și să dezafecteze și stația CIA din Riad, Arabia Saudită.
Negocieri la sânge între PNL şi PSD pe tema bugetului. Liderii Coaliţiei se întâlnesc miercuri pentru discuţii # ObservatorNews
Negocieri la sânge între PSD şi PNL pe tema bugetului. Liderii Coaliţiei se întâlnesc în această dimineaţă pentru a încerca să ajungă la un acord final pe împărţirea baniilor.
Dennis Man, al 10-lea gol în tricoul lui Eindhoven şi al 4-lea în ultimele cinci meciuri # ObservatorNews
Dennis Man, atacantul celor de la PSV Eindhoven, traversează o perioadă foarte bună în tricoul echipei olandeze.
Horoscop 5 martie 2026. Zodia care trebuie să asculte mai mult şi să vorbească mai puţin în cuplu # ObservatorNews
Horoscop 5 martie 2026. Este o zi în care este avantajată comunicarea, dar şi planurile financiare. Analizaţi cu grijă ofertele şi fiţi atenţi în ce vreţi să investiţi energie, timp şi bani.
Interul lui Chivu, favorit la calificarea în finala Cupei Italiei deşi evoluţia echipei nu a impresionat # ObservatorNews
Internazionale Milano este favorită la calificarea în finala Cupei Italiei după ce marţi seara, în prima manşă din semifinale, a obţinut un 0-0 pe terenul celor de la Como.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, devine tot mai precaut și determinat să-și consolideze puterea după recentele atacuri americane și israeliene asupra Iranului. Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a intensificat paranoia și dorința lui Putin de a obține victoria rapid.
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, miercuri, 4 martie 2026.
Chefi la cuţite, 3 martie 2026. Povestea Pitei Said, care a renunţat la Indonezia pentru România # ObservatorNews
Al doilea episod al sezonului 17 Chefi la cuțite, difuzat pe 3 martie 2026, a adus în fața juraților o concurentă venită din Indonezia şi stabilită în Bucureşti. Pita Said are 27 de ani şi le-a pregătit juraților o rețetă tradițională din țara ei de origine: pepes.
Ţoiu, la televiziunea poloneză: Cerem un armistiţiu temporar pentru evacuarea civililor din Orientul Mijlociu # ObservatorNews
Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, a afirmat că diplomaţia europeană ar trebui să insiste, în Orientul Mijlociu, pentru "un armistiţiu temporar negociat", care să permită evacuarea civililor. Ea a avertizat, totodată, că o eventuală escaladare a conflictului riscă să deturneze atenţia şi resursele de la sprijinul acordat Ucrainei. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii "On the Record" de la TVP World, înaintea întâlnirii de la Varşovia cu omologul său polonez, Radosław Sikorski, unde criza din Iran ar urma să fie principalul subiect de discuţie, potrivit News.ro.
"Totul a fost distrus în Iran". Planul lui Trump pentru viitorul Teheranului și critici către aliații europeni # ObservatorNews
Donald Trump a afirmat că era convins că Teheranul se pregătea să atace primul, după ce negocierile privind programul nuclear au eșuat. În conferința de presă susținută la Casa Albă alături de cancelarul german Friedrich Merz, Trump a transmis că "aproape totul a fost distrus în Iran" și a criticat dur Marea Britanie și Spania pentru lipsa de cooperare după loviturile americane.
Mucenici moldoveneşti cu miere sau munteneşti din strachină? Gustul copilăriei care împarte românii # ObservatorNews
O tradiţie veche, o dilemă nouă: mucenici moldoveneşti sau munteneşti? În timp ce unii cred că gustul desăvârşit este dat de aluatul cu miere, alţii spun că plăcerea e de fapt să-i mănânci din strachină cu lingura. Cofetarii au reinterpretat reţetele ca să ajungă şi la generaţiile tinere.
România, invadată de dealerii de droguri sintetice. 34 de tineri au murit în 2025 din cauza consumului # ObservatorNews
Ţara noastră se confruntă cu o creştere alarmantă a consumului şi traficului de droguri! Deşi capturile s-au triplat anul trecut faţă de 2024, traficanţii găsesc mereu metode să îşi extindă vânzarea de stupefiante periculoase. România nu mai este doar un coridor de tranzit, ci o piaţă de consum în plină expansiune.
Vremea de mâine 4 martie. Temperaturile urcă până la 16 grade în țară, cu înnorări spre seară # ObservatorNews
Vremea se menține mai blândă decât ar fi normal la început de martie. Urmează o noapte cu temperaturi care pot coborî până la -7 grade și cu ceață în mai multe regiuni, iar ziua de 4 martie aduce valori de până la 16 grade în țară, cer variabil și doar ploi slabe, izolate, în vest și nord-vest. Condiții similare se anunță în București și Cluj, în timp ce la munte vremea va fi în general plăcută, cu ușoare înnorări spre seară.
Cumpărăturile românilor în ultimele luni, analizate cu AI. "Carne nu ne mai permitem" # ObservatorNews
Trecem la economii! Nu mai cumpărăm de plăcere, ci numai strictul necesar. O platformă care analizează comportamentul consumatorilor, în timp real, cu ajutorul inteligenţei artificiale, arată că vânzările magazinelor scad, iar mulţi oameni au început să gătească mai mult acasă şi să rărească ieşirile în oraş.
Restricţii pe Podul Basarab timp de 6 luni. Nu a fost reparat niciodată de la inaugurare # ObservatorNews
Cel mai lung pasaj din Bucureşti se pregăteşte să intre în reparaţii. Asta înseamnă şase luni de restricţii de circulaţie pe podul Basarab pe unde trec 50 de mii de şoferi în fiecare zi. Dat în folosinţă în 2012, nu a avut parte de nicio reparaţie până acum, în ciuda traficului intens care provoacă uzură rapidă.
Schimbare radicală la amenzi: persoanele sancţionate nu mai pot plăti jumătate din suma minimă # ObservatorNews
Guvernul schimbă legea amenzilor. Cine va fi sancţionat nu mai scapă cu jumătate din suma minimă prevăzută de lege, trebuie să plătească jumătate din cât scrie poliţistul în procesul-verbal. În unele cazuri, asta înseamnă şi două mii de lei în plus pentru abateri cum ar fi tulburarea liniştii sau abateri în timpul protestelor.
ÎNREGISTRĂRI. Soţii Clinton, despre pedofilul Epstein: nu au fost apropiaţi sau nu îşi amintesc de el # ObservatorNews
Audierea soţilor Clinton în dosarul Epstein s-a încheiat cu scandal. Fosta primă doamnă a făcut o criză de nervi când a aflat că în mediul online s-au distribuit poze din timpul audierii. În schimb, fostul preşedinte a admis că s-a întâlnit cu pedofilul, dar afirmă că nu au avut o relaţie cordială.
"El Mencho", înmormântat în sicriu de aur, cu fanfară şi cinci camioane de coroane după razii sângeroase # ObservatorNews
Înmormântare cu mister, lux şi arme. Regele drogurilor din Mexic, ucis de forţele guvernamentale în timpul unei razii, a fost îngropat într-un sicriu aurit, în timp ce o formaţie cânta muzică populară. Traficanţii din cortegiu s-au ascuns sub umbrele negre deşi era o zi însorită. Zeci de soldaţi au fost trimişi în zonă şi au stat cu arma în mână în timpul ceremoniei funerare a lui El Mencho pentru că uciderea lui a fost declanşat proteste de amploare în Mexic.
"Tsunami economic" în Europa după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz. Cum e afectată România # ObservatorNews
Războiul din Orientul Mijlociu declanşează un lanţ periculos de scumpiri în toată Europa. Grăzile Revoluţionare, rămase principalul pilon de putere în Iran, au blocat traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz şi ameninţă că aruncă în aer orice petrolier care încearcă să treacă. Dacă Statele Unite nu intervin, finanţiştii prevăd un tsunami economic mondial, care va majora inflaţia şi dobânzile pentru credite.
Medicii i-au amputat piciorului unei femei din Brăila, victimă a şoferului fără permis "Sentiment" # ObservatorNews
Un şofer care conducea ilegal a fost reţinut de poliţişti după ce a trecut pe roşu şi a făcut dezastru într-o intersecţie din Brăila. A spulberat un pieton, a făcut praf o maşină şi un stâlp, apoi a fugit. Pentru a salva viaţa victimei, medicii au fost nevoiţi să ia o decizie dramatică.
Covrigii şi merdenelele de la patru producători, la analize de laborator. Care sunt "surprizele" # ObservatorNews
Semnal de alarmă pentru micul dejun preferat - covrigii şi merdenelele! Cel puţin de două ori pe săptămână, un român ronţăie ceva de la simigerie fără să se gândească la ingrediente. Observator a dus la analize covrigii şi pateurile. Rezultatul: prea multă sare, prea puţină brânză. Urmează un nou episod din campania "Ce ne puneţi în mâncare".
S-a prăbușit în sala de sport și a murit. Elev de 14 ani, resuscitat ore în şir în zadar, la Botoşani # ObservatorNews
Anchetă dureroasă la Botoşani, unde un elev de 14 ani a leşinat în timpul orei de sport şi a murit. Băiatul a fost resuscitat şi la şcoală, şi în ambulanţa care l-a dus la spital, însă medicii nu l-au putut readuce la viaţă. Părinţii spun că nu suferea de nicio afecţiune. Poliţiştii au deschis dosar penal şi aşteaptă rezultatul autopsiei pentru a afla ce s-a întâmplat.
Fotbalist vedetă de la Rapid, accident grav în Bucureşti. Kader Keita a plecat de la locul incidentului # ObservatorNews
Mijlocaşul rapidist Kader Keita, în vârstă de 25 de ani, originar din Coasta de Fildeş, a fost implicat într-un incident grav petrecut în Capitală. El a lovit o femeie cu maşina, apoi a plecat de la locul accidentului.
S-au prăbuşit vânzările de maşini, inclusiv second-hand. Românii îşi trec autoturismele pe gaz # ObservatorNews
Cele mai slabe cifre pentru industria auto, de la pandemia de Covid 19. Înmatriculările de maşini au scăzut puternic pentru a doua lună, consecutiv, semn că românii nu se mai avântă să facă achiziţii importante şi costisitoare, într-o perioadă de incertitudine, explică specialiştii. Declinul se vede atât pe piaţa autoturismelor noi, cât şi pe piaţa second-hand. Drept alternativă, mulţi îşi cumpără maşini pe gaz, ca să mai reducă din costurile lunare.
Draftul bugetului pentru 2026. Ministerele care primesc cei mai mulţi bani. ÎCCJ, fonduri duble faţă de 2025 # ObservatorNews
Coaliţia discută în această perioadă situaţia bugetului pentru anul 2026. Potrivit unui draft intrat în posesia Observator, ministerele care vor primi cei mai mulţi bani sunt, în ordine: Munca, Educaţia, Apărarea, Transporturile, Internele, Sănătatea şi Dezvoltarea. Însă cele mai multe vor primi mai puţini bani faţă de anul trecut, în timp ce bugetul Înaltei Curţi este dublu faţă de anul trecut, pentru drepturi salariale restante câştigate în instanţă.
Cine este Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA trimis de Trump la Bucureşti cu agenda "America First" # ObservatorNews
Noul ambasador american şi-a început de azi, oficial, mandatul în România. Darryl Nirenberg a fost primit de Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, acolo unde şi-a prezentat scrisoarea de acreditare semnată de președintele Donald Trump. Diplomatul a promis că va consolida relaţia dintre Statele Unite şi România, în special în domeniile Apărării și Energiei.
3.000 de români afectaţi de războiul din Iran cer repatrierea. Nu mai au bani pentru cazări # ObservatorNews
Peste trei mii de români blocaţi în Orientul Mijlociu cer repatrierea. Prinşi în mijlocul bombardamentelor, oamenii vor ca statul să intervină urgent să îi aducă acasă. Până acum s-au întors 300 de cetăţeni. Şi ei sunt însă revoltaţi şi reclamă că au plătit repatrierea din propriul buzunar. Iar situaţia copiilor din mai multe judeţe din Moldova plecaţi în tabără în Emirate are ecouri la nivel înalt. Mai marii din Educaţiei îi ameninţă cu absenţe în catalog.
Schimbare radicală la amenzile rutiere: şoferii, taxaţi jumătate din sancţiune, nu din minim # ObservatorNews
Guvernul schimbă legea amenzilor. Cine va fi sancţionat nu mai scapă cu jumătate din suma minimă prevăzută de lege, trebuie să plătească jumătate din cât scrie poliţistul în procesul-verbal. În unele cazuri, asta înseamnă şi două mii de lei în plus pentru abateri cum ar fi tulburarea liniştii sau abateri în timpul protestelor.
Război în Iran. Bazele SUA din toată lumea au ridicat nivelul de alertă, după ameninţările Teheranului # ObservatorNews
Cele trei baze militare americane din România ridică nivelul de alertă teroristă din cauza războiului din Orient. În timp ce armata americană continuă să bombardeze Teheranul, riposta Iranului e tot mai dură: ambasadele Statelor Unite din Riad şi Bahrain au fost lovite de drone. Americanii şi israelienii au pus la pământ în Teheran şi clădirea în care mulahii discută despre alegerea noului ayatollah. Donald Trump nu exclude o incursiune terestră în Iran.
Chiar și o parcare „pentru cinci minute” pe trotuar poate aduce amendă. În anumite situații, mașina este ridicată pe loc.
Controversa elevilor români blocaţi în Dubai. Expert: Vorbim de segregare în şcoli pe criterii economice # ObservatorNews
Elevii din Focșani, blocați de trei zile în Dubai din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, au fost subiectul criticilor din mediul online. Într-un interviu Exclusiv Observator acordat jurnalistei Teodora Tompea, Zeno Şuştac, preşedintele unei Asociaţii pentru Educaţie atrage atenția că prioritatea autorităților ar trebui să fie aducerea în siguranță a copiilor și profesorilor români, și nu discuțiile despre absențe sau sancțiuni.
Mulți șoferi uită să își reînnoiască polița RCA la timp. Conducerea fără asigurare obligatorie poate duce la amenzi mari și la reținerea documentelor mașinii.
Armata Germaniei are prea mulți șefi și prea puțini soldați, potrivit unui raport.
Mulți șoferi pleacă la drum fără să verifice dacă au toate actele la ei. Lipsa permisului de conducere în momentul controlului poate aduce amendă, chiar dacă nu ai comis nicio altă abatere.
Când începe, de fapt, declinul fertilităţii. Medic: Intrăm într-o zonă cu risc şi nu mai putem face predicţii # ObservatorNews
Tot mai multe femei amână momentul maternităţii în favoarea carierei şi a stabilităţii financiare, însă biologic timpul nu ţine pasul cu planurile personale. Despre subiectul infertilităţii a vorbit şi medicul specialist în obstetrică-ginecologie Irina Matei, în cadrul ediţiei de marţi Observator 16, într-un interviu cu Teodora Tompea.
Iranul dezminte afirmațiile lui Trump: Nu am cerut reluarea negocierilor, preşedintele SUA minte # ObservatorNews
Iranul nu are nicio intenţie de a negocia cu SUA atât timp cât continuă atacurile aeriene americane şi israeliene, a declarat marţi ambasadorul iranian pe lângă instituţiile ONU de la Geneva. Ali Bahreini a adăugat că "unicul limbaj posibil cu SUA în acest moment este cel al apărării", informează EFE, potrivit Agerpres.
Elevii blocaţi în Dubai, sfătuiţi să intre la ore online. Ministerul Educaţiei: "Absenţele vor fi motivate" # ObservatorNews
Peste 200 de elevi din diferite judeţe ale României - Suceava, Sibiu, Neamţ şi Vrancea - sunt blocaţi în Dubai, Emiratele Arabe Unite, ca urmare a bombardamentelor lansate de SUA şi Israel asupra Teheranului, respectiv a rachetelor trimise ca răspuns de Iran.
Fostul Ambasador SUA: "Era frumos" să ne sprijiniţi cu Iranul, România nu are un prieten mai bun decât America # ObservatorNews
Fostul ambasador al Statelor Unite la București critică lipsa unei poziții publice a României în conflictul dintre SUA, Israel și Iran. „Era frumos să fie spus un cuvânt de sprijin”, afirmă diplomatul, referindu-se la ofensiva american-israeliană împotriva regimului de la Teheran.
Femei de Poveste: Tânăra profesoară care a readus culoarea într-o școală unde copiii refuzau să mai vină # ObservatorNews
Continuăm seria femeilor de poveste şi o descoperim azi pe Ana-Maria Hanganu, o tânără profesoară de arte plastice. Ana Maria nu este doar "Profesorul debutant al anului din mediul rural", este omul care a transformat şcoala într-un loc unde copiii vor să vină, NU de unde pleacă. ŞI asta într-un sat de la periferia Iaşiului unde mulţi elevi nu prea mai găseau motivaţia să meargă la şcoală. O poveste despre vocație, curaj și puterea unui profesor de a schimba destine.
Jim Carrey, în centrul unei controverse după premiile Cesar: sosie sau android? Gestul care l-ar fi dat de gol # ObservatorNews
Cea mai nouă apariţie a lui Jim Carrey la premiile Cesar le-a amintit fanilor de filmul Masca şi asta din cauza chipului modificat al actorului care i-a făcut pe internauţi să spună că Jim Carrey NU mai este Jim Carrey. Unii cred că este o sosie, alţii că ar fi vorba despre un android, în timp ce majoritatea cred că este pur şi simplu vorba despre botox şi fillere.
SURSE: România analizează să fie şi sub umbrela nucleară a Franţei, după cea a NATO # ObservatorNews
România analizează posibilitatea de a participa la programul privind umbrela nucleară a Franței, anunțat luni de președintele Emmanuel Macron, au declarat surse politice pentru Observator. Țara noastră a participat la aceste discuții, dar în acest moment este prea devreme pentru o concluzie. România este oricum sub umbrela nucleară a SUA prin tratatele NATO.
Legătură strânsă între poluare şi depresie sau anxietate, avertizează Agenţia Europeană de Mediu # ObservatorNews
În Europa, problemele de sănătate mintală sunt legate de poluarea mediului, a avertizat marţi Agenţia Europeană de Mediu (AEM), care estimează că aplicarea legislaţiei europene în domeniu ar avea drept rezultat europeni mai puţin depresivi şi anxioşi, informează AFP, potrivit Agerpres.
Românii fac tot mai puţini copii. De ce amână tinerii momentul şi ce riscuri apar după 35 de ani # ObservatorNews
Rămânem tot mai puţini. Nu e prima oară când auziţi asta: natalitatea scade dramatic. Dar de ce am ajuns aici? Ce s-a schimbat faţă de generaţiile anterioare? Şi ce putem face mai departe? Între carieră şi familie, tot mai multe cupluri o aleg pe prima. Fără să-şi dea seama că, mai târziu, nu mai pot face ei alegerea asta. Pentru că timpul nu iartă. La 35-40 de ani, şansele să faci un copil sunt tot mai mici. Apare infertilitatea, iar de aici înainte urmează un drum lung, chinuitor şi foarte costisitor. Pe scurt, fertilizarea in vitro. Singura speranţă a cuplurilor.
Primăvara începe cu startul filmărilor pentru show-ul fenomen, de la Antena 1, Insula Iubirii # ObservatorNews
Cel mai așteptat format al anului. Show-ul fenomen care a câștigat atenția întregii țări, comentat la fiecare sezon și tot mai urmărit cu fiecare ediție, Insula Iubirii, a pornit încă o dată la drum, în Thailanda! Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! E vremea să se scrie povești de neuitat, care vor putea fi urmărite, în acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
