Trump amenință Spania cu blocarea schimburile comerciale după refuzul privind folosirea bazelor militare

21:50

Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, a afirmat că diplomaţia europeană ar trebui să insiste, în Orientul Mijlociu, pentru "un armistiţiu temporar negociat", care să permită evacuarea civililor. Ea a avertizat, totodată, că o eventuală escaladare a conflictului riscă să deturneze atenţia şi resursele de la sprijinul acordat Ucrainei. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii "On the Record" de la TVP World, înaintea întâlnirii de la Varşovia cu omologul său polonez, Radosław Sikorski, unde criza din Iran ar urma să fie principalul subiect de discuţie, potrivit News.ro.