Un băiat de 14 ani s-a stins în braţele medicilor, după ce a leşinat la şcoală. Dănuţ era pasionat de fotbal

16:50

Rămânem tot mai puţini. Nu e prima oară când auziţi asta: natalitatea scade dramatic. Dar de ce am ajuns aici? Ce s-a schimbat faţă de generaţiile anterioare? Şi ce putem face mai departe? Între carieră şi familie, tot mai multe cupluri o aleg pe prima. Fără să-şi dea seama că, mai târziu, nu mai pot face ei alegerea asta. Pentru că timpul nu iartă. La 35-40 de ani, şansele să faci un copil sunt tot mai mici. Apare infertilitatea, iar de aici înainte urmează un drum lung, chinuitor şi foarte costisitor. Pe scurt, fertilizarea in vitro. Singura speranţă a cuplurilor.