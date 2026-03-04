LIVE Război în Orientul Mijlociu, ziua a 5-a: „Suntem în avans față de planul de acțiune”, spune comandantul SUA din regiune / Teheranul a devenit un oraș fantomă: „Peste tot este fum și sânge”
HotNews.ro, 4 martie 2026 07:50
Atacul SUA asupra Iranului este în avans față de planul de acțiune, a declarat comandantul american pentru Orientul Mijlociu, în timp ce Israelul și SUA au lovit ținte aflate în interiorul țării, iar Iranul a…
Acum 10 minute
08:20
Fiul lui Khamenei, omul propus noul lider al Iranului, s-a tratat când a avut nevoie nu în țările prietene Rusia și China, ci într-un spital dintr-o altă mare capitală # HotNews.ro
Mojtaba Khamenei, 56 de ani, a fost presat de familie să aibă moștenitori, și s-a tratat, luni de zile, la spitalele Wellington și Cromwell din Londra, potrivit unui document al CIA, care a ajuns la…
Acum 30 minute
08:10
VIDEO De ce a ieșit crema emirilor din Dubai la mall în momentul în care țara este atacată de Iran # HotNews.ro
Prințul moștenitor al Dubaiului și președintele Emiratelor Arabe Unite au ieșit luni seară la cafea la Dubai Mall, cel mai mare centru comercial din Dubai, la scurt timp după atacuri ale Iranului care au vizat…
08:00
O nouă ședință despre buget la Guvern / Liderii coaliției, așteptați să ajungă la un acord cu privire la împărțirea banilor # HotNews.ro
Liderii coaliției se întâlnesc miercuri, pentru a doua oară săptămâna asta, ca să discute despre împărțirea fondurilor în bugetul de stat pentru 2026. PSD amenință cu ruperea coaliției în dacă nu îi sunt respectate condițiile,…
Acum o oră
07:50
07:30
Sesizarea lui Nicușor Dan pe legea plajelor de la Marea Neagră, dezbătută astăzi de CCR. Care sunt obiecțiile președintelui # HotNews.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) ia în discuţie miercuri sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind legea care permite autorităților locale să primească gratuit până la 20% din plajele turistice de la Marea Neagră. În luna noiembrie…
Acum 2 ore
07:10
Efecte din Iran: Prețul petrolului are o pondere dublă față de prețul gazelor în coșul de consum al românului. Ce înseamnă asta # HotNews.ro
Economistul-șef al Confederației Concordia, Iulian Lolea, avertizează: o escaladare prelungită a conflictului SUA–Iran ar putea împinge inflația la finalul anului spre 5-5,5%, de la ținta de 3,9-4%, prin creșterea prețului petrolului și efectele în lanț…
07:00
Cât mai durează războiul pornit de SUA în Iran? Depinde foarte mult de China. „Atacurile nu trebuie înțelese ca un scop în sine. Ele sunt doar începutul unei lupte mai ample împotriva Chinei” # HotNews.ro
Reacțiile din Vest și din Est sunt extrem de puternice după ce a început războiul din Orientul Apropiat. Atacul SUA și Israelului contra Iranului reprezintă o ușă pe care Occidentul va intra, apoi, în camera…
06:50
S-a scris foarte mult despre cel de-al șaptelea model Dacia care va intra în gama producătorului auto român în acest an, dar lipsesc deocamdată imaginile oficiale. Singurele fotografii au venit de pe șoselele unde au…
Acum 8 ore
01:00
Adunarea Experților din Iran l-a ales marți pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului ayatollah Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, a anunțat marți publicația din exil Iran International. Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al…
Acum 12 ore
23:50
Băsescu, despre mizele ofertei făcute de Macron: „Acum nu mai știi dacă protecția nucleară din NATO este mai puternică decât prietenia lui Trump cu Putin” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că o eventuală intrare a țărilor europene sub umbrela nucleară franceză, „în linii mari, decuplează Uniunea Europeană de Statele Unite din punct de vedere al securității”. Pe de altă…
23:40
ULTIMA ORĂ A fost ales succesorul ayatollahului Ali Khamenei, anunță presa iraniană de opoziție # HotNews.ro
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, drept următorul Lider Suprem al țării, sub presiunea Gărzii Revoluționare, au declarat marți surse familiarizate cu discuțiile, pentru Iran International, un canal de…
23:30
Proiect pus în dezbatere publică în Iași pentru interzicerea păcănelelor. Primarul Mihai Chirica: „Nu vor mai exista până la granițele municipiului” # HotNews.ro
Primăria Iași a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede interzicerea aparatelor de joc de tip slot-machine („păcănele”) pe raza municipiului. Proiectul, publicat marți pe site-ul Primăriei Iași, se află în dezbatere…
23:10
Scenariul militar aflat acum pe masa Washingtonului pentru ruta crucială de petrol din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Discuțiile sunt primul semn că președintele american Donald Trump începe să ia în serios creșterea prețurilor la combustibil care a început după declanșarea atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului. LIVE Atacuri aeriene în Liban și Iran. Israelul…
23:00
Zsolt Kerestely, unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai muzicii ușoare românești, a murit la vârsta de 91 de ani # HotNews.ro
Zsolt Kerestely, unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai muzicii ușoare românești, a murit marți, la vârsta de 91 de ani, potrivit Radio România Cultural și Agerpres. Anunțul decesului a fost făcut de Teatrul de…
22:40
Autoritățile au stins un incendiu care s-a produs în vecinătatea consulatului american din Dubai din cauza unui atac cu dronă, conform anunțului făcut de biroul de presă guvernamental local, citat de publicațiile Reuters, AFP și…
22:30
Explicațiile diferite și contradictorii ale administrației Trump despre scopul războiului din Iran nasc confuzie. „E ca și cum ar construi un avion în timpul zborului” # HotNews.ro
Motivul exact al intervenției militare care a provocat deja moartea a sute de iranieni și a șase soldați americani rămâne neclar, iar informațiile sugerează că amenințarea iraniană nu era iminentă, scriu Financial Times și Wall…
22:30
Cum explică șeful DSU Raed Arafat amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” # HotNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a amânat exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, programat pentru această săptămână, în contextul situației de securitate generate de războiul din Iran. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat marți,…
22:20
Reprezentantul Iranului la București, convocat la MAE de Oana Țoiu. „Apelul ferm” al României # HotNews.ro
Însărcinatul cu afaceri al Iranului la București, Javad Karimi, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, marți, din dispoziția ministrului Oana Țoiu, pentru a-i fi prezentate „îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita”…
22:00
Președintele american Donald Trump a declarat marți, în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval de la Casa Albă, că nu dorește ca iranienii să protesteze „încă”, scrie CNN. LIVE Atacuri aeriene în Liban și Iran.…
21:40
Noul serial „Yellowstone” a devenit un succes instant în streaming, dar schimbarea majoră a direcției nu a convins pe toată lumea # HotNews.ro
Numele cineastului american Taylor Sheridan a devenit sinonim cu unele dintre cele mai apreciate seriale lansate în ultimii ani, însă noua serie din universul „Yellowstone” creat de acesta nu i-a convins pe unii fani. Având…
21:20
Franța trimite portavionul nuclear Charles de Gaulle în Mediterană. Macron vrea o „coaliție” pentru apărarea „rutelor maritime critice” # HotNews.ro
„Republica Islamică Iran poartă principala responsabilitate” pentru războiul din Orientul Mijlociu, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, într-un discurs către națiune, marți seară, în a patra zi a operațiunii lansate de Statele Unite și Israel…
20:50
Unul dintre cei mai importanți lideri ai Iranului nu a murit, așa cum se credea – dezvăluire a unui site de opoziție # HotNews.ro
În weekend, în timpul atacurilor Israelului, presa iraniană a difuzat informații contradictorii despre soarta fostului președinte, unele surse afirmând că el a fost ucis, în timp ce altele au declarat că nu pot confirma această versiune.
20:30
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat că în ședința de marți a decis să aplice postului de televiziune România TV o amendă de 20.000 de lei, iar postului Realitatea Plus o sancțiune de 2.500…
20:30
SUA nu au avut un plan de evacuare pentru americanii din Orientul Mijlociu înainte de lansarea atacurilor asupra Iranului. Explicația neașteptată a lui Trump # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat marți că nu a existat un plan de evacuare pentru cetățenii americani din Orientul Mijlociu înainte de atacurile masive ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, argumentând că operațiunea militară…
20:20
Donald Trump, critic la adresa lui Keir Starmer: „Nu este Winston Churchill”. Mesaj dur și pentru Spania # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că este nemulțumit de premierul britanic Keir Starmer, care nu s-a alăturat atacului SUA–Israel asupra Iranului, dar a permis forțelor americane să utilizeze bazele Regatului Unit, notează The…
20:10
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului. Victima a ajuns la terapie intensivă # HotNews.ro
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost implicat dimineață într-un accident rutier în București. Acesta revenise în Capitală aproape de miezul nopții, după meciul câștigat de Rapid la Slobozia, scor 2-1, în ultimul…
19:40
Netanyahu ordonă armatei israeliene să înainteze în Liban. Operațiuni în „forță împotriva țintelor Hezbollah” # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul apărării au ordonat armatei „să avanseze și să ocupe noi poziții strategice înalte” în Liban, unde forțele israeliene au lansat un val de atacuri împotriva miliției șiite Hezbollah în…
19:40
ULTIMA ORĂ Trump afirmă că „aproape totul a fost distrus” în Iran și numește „cel mai rău scenariu” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a lăudat marți ampla operațiune militară americană în Iran și a afirmat că „aproape totul a fost distrus”, referindu-se la facilitățile militare ale Teheranului, în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval…
19:30
Ministrul Apărării, despre ridicarea nivelului de alertă la „BRAVO” în bazele militare din România: „Nu există niciun indicator care să arate un pericol suplimentar” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că ridicarea nivelului de alertă la „BRAVO” în bazele militare din România înseamnă o creștere a vigilenței, dar nu indică existența unui pericol…
Acum 24 ore
18:40
Primarul Capitalei promite concursuri „pe bune” pentru posturile de manageri de teatre și cere „sprijinul oamenilor de cultură”. Regulamentul, lansat în dezbatere # HotNews.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că astăzi a fost pus în dezbatere publică, pentru două săptămâni, regulamentul privind concursurile pentru posturile de manageri de teatre și i-a îndemnat pe oamenii „cu experiență” în domeniu…
18:10
Ministrul chinez de externe Wang Yi i-a transmis marți omologului său israelian Gideon Saar că China se opune atacurilor militare lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului și solicită încetarea imediată a ostilităților, potrivit…
18:10
Iranul dezminte că a solicitat SUA reluarea negocierilor: „Se știe că Trump inventează minciuni. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false” # HotNews.ro
Iranul nu are nicio intenție de a negocia cu SUA atât timp cât continuă atacurile aeriene americane și israeliene, a declarat marți ambasadorul iranian pe lângă instituțiile ONU de la Geneva, Ali Bahreini, conform căruia…
18:00
Viktor Orban, lăudat de Vladimir Putin. Detalii despre discuția telefonică de marți dintre liderii Ungariei și Rusiei # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a evidențiat „dorința” premierului ungar Viktor Orban „de a urma o cale echilibrată și suverană”, marți, într-o convorbire telefonică, în contextul opoziției manifestate de Budapesta față de eforturile Uniunii Europene de…
18:00
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile # HotNews.ro
Planul de extindere a războiului în Golf, conceput după conflictul de anul trecut cu Israelul, a fost pus în aplicare în ciuda morții lui Khamenei, scrie Financial Times. Atacurile au creat haos și îngrijorare în…
17:50
România analizează propunerea lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței. „Discuțiile sunt incipiente” # HotNews.ro
Franța vrea să-și extindă umbrela nucleară pentru a proteja alte state europene, iar Macron a menționat luni opt state care au convenit să participe la o nouă strategie de „descurajare avansată”. Surse de la Cotroceni…
17:30
Ministrul Energiei s-a răzgândit după nici o zi. „Minciunile sfruntate” privind prețul carburanților sunt acum plauzibile. „Da, există acest risc” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune astăzi că există riscul ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru în benzinăriile din România. Ieri, el a dezmințit acest scenariu. „Pe datele pe care le-am avut…
17:30
e-Factura pentru persoane fizice: ANAF actualizează din nou Formularul de înregistrare 082, după modificările aduse de Ordonanța 6/2026 # HotNews.ro
ANAF a pus în transparență un nou proiect de Ordin prin care vrea să actualizeze Procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale Formularului…
17:20
„Se testează relația lui Nicușor Dan cu PSD”. Cum comentează CTP propunerile făcute de Ministerul Justiției pentru conducerea marilor parchete # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a declarat, marți, la Europa FM, că „este o bătaie de joc la adresa președintelui Nicușor Dan” propunerea ministrului PSD al Justiției de a-i numi pe Marius Voineag și Alex Florența, actualii…
17:10
VIDEO Clădire-cheie de lângă Teheran, în care se adunau înalți clerici pentru alegerea noului lider suprem al Iranului, distrusă într-un bombardament # HotNews.ro
Israelul și SUA au atacat aerian și lovit marți, în a patra zi a războiului declanșat în Iran, clădirea din apropierea Teheranului a organismului însărcinat cu alegerea noului lider suprem al Iranului, au anunțat agențiile…
17:00
Oana Țoiu, după primele repatrieri din Israel: „Cetățenii români au fost însoțiți pe tot parcursul traseului”. Ruta pe care au fost evacuați # HotNews.ro
318 cetățeni români rămași blocați în Israel după suspendarea zborurilor în urma atacurilor SUA–Israel asupra Iranului au fost repatriați, a anunțat marți ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Cele două curse speciale operate de TAROM au…
17:00
Leo Grozavu (58 de ani) nu mai este antrenorul echipei FC Botoșani, care a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Clubul a făcut anunțul chiar înainte de ultima etapă a sezonului regular, în care se va…
17:00
Președintele american Donald Trump a spus marți că Iranul a dorit să reia discuțiile cu SUA, dar că el a răspuns că este „prea târziu”, în timp ce SUA și Israelul continuă operațiunea militară împotriva…
16:50
Noi acuzații de infracțiuni sexuale cu minori la adresa angajaților DGASPC Teleorman. Recorder spune că Poliția îngropase unul dintre cazuri # HotNews.ro
Nouă fete aflate în grija statului i-au acuzat de infracțiuni sexuale pe doi angajați de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman, potrivit Recorder, care spune că „instituțiile pare că au…
16:50
ULTIMA ORĂ Producție mutată în România. Grup italian furnizor major de componente auto, inclusiv pentru Dacia, se gândește să mute în țară producția oprită în alte unități # HotNews.ro
Grupul italian Sogefi, furnizor major de componente auto, inclusiv pentru Dacia, și-a îmbunătățit performanța operațională la fabrica de componente pentru suspensii din Oradea, care se află „pe o traiectorie bună” după cinci ani de la…
16:40
USR a lansat marți o hartă interactivă în care oamenii pot urmări în timp real harta localităților care pot interzice jocurile de noroc, în urma ordonanței de urgență date de guvern la finalul lunii februarie.…
16:30
Milionarul Velleanu, una dintre cele mai bizare dispariții din istoria Bucureștiului. Casa lui există și azi, cu tot cu misterele ei # HotNews.ro
Pe Calea Călărași, la numărul 65 e o prea frumoasă casă cu muze pe fațadă, cu medalioane sculptate, mascaroni și amorași, cu uși și tavane pictate. La interior, până și canaturile ușilor sunt pictate cu…
16:20
Legăturile procurorului propus să fie șeful-adjunct DIICOT: soția și socrul, condamnați pentru fraude / Soacra, primar PSD de 18 ani, îi donează bani. Cât a primit # HotNews.ro
Gill Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este una dintre cele două propuneri ale ministrului Justiției pentru funcția de procuror șef-adjunct la DIICOT. În trei declarații de avere…
16:10
Polonia dorește să fie autonomă în viitor în ceea ce privește descurajarea nucleară, a declarat marți prim-ministrul Donald Tusk, în contextul în care Europa încearcă să își consolideze capacitățile independent de Statele Unite, transmite Reuters.…
16:00
Peste 3.000 de cetățeni români aflați în țări afectate de izbucnirea războiului din Iran au solicitat în mod concret ajutor pentru repatriere, a anunțat, marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, potrivit…
16:00
Dacia va lansa două noi modele în 2026, iar despre unul dintre ele vom afla informații joi dimineața, a anunțat grupul Renault. Câteva zile mai târziu, pe 10 martie, șeful grupului va anunța planul denumit…
