Israelul anunţă noi atacuri asupra a zeci de ţinte din Teheran – Război Iran

Piețele urăsc incertitudinea, iar în acest moment investitorii se confruntă cu unul dintre cele mai incerte contexte geopolitice din ultimii ani. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu în weekend a provocat valuri de șoc în toate clasele de active. Conflictul dintre SUA și Iran a declanșat o creștere bruscă a prețurilor petrolului și o fugă a capitalurilor către active sigure, precum aurul și dolarul american. Acum, întrebarea critică pentru traderi și investitori este cât va dura această perturbare. Deși se află departe de conflict, situația din Orientul Mijlociu ar putea aduce unele riscuri pentru economia românească, care deja se confruntă cu o inflație ridicată.