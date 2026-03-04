Equans, parte din gigantul francez Bouygues, deschide un hub IT în România
Economica.net, 4 martie 2026 09:40
Equans, companie a Grupului Bouygues, cu 83.000 de angajați și care operează în 20 de țări, anunță deschiderea noului său IT Hub în România, pentru a susține activitățile Equans, potrivit unui comunicat de presă remis Economica.net.
Acum 30 minute
09:40
09:40
Ministrul israelian al apărării Israel Katz a declarat miercuri că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, va fi "o ţintă" destinată asasinării, potrivit unui comunicat al biroului său, informează AFP.
09:30
Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
09:30
Renault dezvăluie numele unui nou show-car: Bridger Concept este precursorul unui viitor SUV compact # Economica.net
Ca prim pas în noua sa ofensivă internațională, marca Renault a dezvăluit astăzi numele unui nou show-car, precursor al unui vehicul de serie care va fi proiectat în India: Bridger Concept.
Acum o oră
09:20
Dincolo de ecrane și cifre: De ce liderii din business investesc în antrenamentul deciziei sub presiune # Economica.net
În ultimii ani, în mediul executiv din România se observă o schimbare subtilă, dar relevantă: liderii nu mai caută doar relaxare în weekend, ci medii controlate în care își pot testa capacitatea de decizie sub presiune. Dacă în trecut networking-ul se făcea la masă sau pe terenul de golf, astăzi apare o migrare către discipline care combină reacția rapidă, coordonarea și gestionarea riscului în timp real.
09:20
Secretarul american pentru Comerţ, Howard Lutnick, a acceptat să depună mărturie în faţa comisiei parlamentare despre legăturile sale din trecut cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a anunţat marţi preşedintele acesteia, republicanul James Comer, notează AFP.
Acum 2 ore
08:50
Armata israeliană a anunţat miercuri că a atacat zeci de ţinte în Iran, inclusiv centre de comandă din Teheran, conform unui comunicat, citat de AFP.
08:40
China – Începe marea reuniune politică anuală. Ce plan cincinal are „marele popor chinez” şi ce pregăteşte în relaţia cu Europa şi SUA # Economica.net
China deschide miercuri marele eveniment politic anual numit Două Sesiuni, în cadrul căruia va dezvălui obiectivele de creştere pentru a doua cea mai mare economie a lumii şi bugetul său militar, într-un context intern şi internaţional delicat, comentează AFP.
08:20
Legea pentru utilizarea plajei Mării Negre – CCR dezbate sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan # Economica.net
Curtea Constituţională a României (CCR) ia în discuţie, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii privind utilizarea plajei Mării Negre.
08:10
Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ţinte de la începutul războiului cu Iranul, a indicat marţi un responsabil al armatei americane, asigurând că loviturile din primele 24 de ore au fost "de două ori" mai importante decât cele efectuate la începutul invaziei Irakului în 2003, notează AFP.
Acum 4 ore
07:30
Benzina și motorina s-au scumpit masiv azi la benzinăriile din România. Cât costă carburanții azi, 4 martie # Economica.net
Carburanții auto s-au scumpit azi, cu 15 bani pe litru, în stațiile liderului pieței din România, ca urmare a efectelor războiului din Orientul Mijlociu.
07:30
Băncile devin cele mai profitabile afaceri din România. Cele mari lasă în urmă și giganții din energie. Banca Transilvania face istorie # Economica.net
Profitul Băncii Transilvania a răsturnat toate podiumurile, surclasând chiar Romgaz sau OMV Petrom. Totuși, în ciuda profiturilor record din sistemul bancar românesc, rentabilitatea capitalurilor proprii( Return on Equity sau ROE) pe 2025, de 17,63%, rămâne în urma celei din sectorul energetic, care este de 22,6%.
07:30
La doar câteva săptămâni după ce a implementat cu succes un prim proiect-pilot cu roboți umanoizi la uzina sa din Spartanburg (SUA), grupul german BMW anunță un test similar la uzina europeană din Leipzig.
07:20
Penuria de kerosen pe aeroporturile din Cuba va continua cel puţin până în aprilie, potrivit unei notificări a autorităţilor aeroportuare transmise marţi companiilor aeriene, în plină blocadă energetică impusă de Washington insulei comuniste, notează AFP.
06:50
Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, la CCR # Economica.net
Curtea Constituţională a României (CCR) urmează să dezbată, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale.
Acum 6 ore
04:10
La nivel global, segmentul produselor cu potențial de risc redus (Reduced-Risk Products – RRP) a devenit, în mai puțin de un deceniu, principala direcție de dezvoltare a pieței de tutun, așa cum dictează preferințele utilizatorilor adulți de astfel de produse cu nicotină, fapt subliniat și de rapoartele grupului JT și de perspectivele formulate pentru următorii ani. Pentru grupul din care face parte și JTI România, miza este clară: stabilitatea companiei depinde de felul în care va reuși să transforme această tendință într-un model de business de succes, ce răspunde noilor cerințe.
Acum 12 ore
23:10
Furnizorii de energie electrică ar urma să fie incluși într-un clasament, defalcați pe culori, în funcție de nivelul de insatisfacție față de serviciile prestate reclamat de clienți la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), scrie Economedia.
23:00
Administraţia Trump ia în considerare acordarea de protecţie militară petrolierelor şi vaselor pentru gaz lichefiat care traversează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a calma preţurile la energie, care au crescut de când Iranul a avertizat că va ataca navele ce trec prin acest punct strategic, au declarat marţi pentru Politico.com două surse, scrie agenția de presă News.ro.
22:50
Volker Raffel, E.On: Impactul asupra preţului la gaze depinde de perioada în care exporturile din Qatar rămân blocate # Economica.net
Impactul asupra preţului gazelor va depinde de perioada în care exporturile din Qatar către restul lumii rămân blocate, a afirmat, marţi, Volker Raffel, preşedinte AHK România şi CEO al E.ON România, subliniind că, dacă situaţia se prelungeşte, efectele se vor resimţi la nivel global.
22:10
Cum stă Romgaz cu proiectul furnizării de gaze mai ieftine pentru populație: “Suntem pregătiți tehnic, dar nu putem angaja oameni și nu știm câte gaze vom avea” # Economica.net
Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, controlat de stat, este tehnic pregătit să înceapă furnizarea de gaze la casnic, dar afacarea este pusă sub semnul întrebării. Atât de viitoarea ordonanță a Guvernului de reglementare a prețului, care obligă compania să vândă gaze la preț fix, sub cel de piață, celorlalți furnizori ai populației și CET-urilor, cât și de programul de austeritate al Guvernului, care nu-i permite să facă angajări.
22:10
EXCLUSIV Firma care vinde cel mai ieftin RCA din România aduce noi produse, inclusiv în rate fără dobândă. Hellas Direct dă drumul la CASCO și asigurări de locuințe # Economica.net
Hellas Direct (HD), firma supravegheată din Cipru care vinde RCA la cea mai mică primă medie de pe piață, își dezvoltă portofoliul pe piața din România. Deocamdată, a lansat Flexipay, sistem care permite achitarea RCA în până la 12 rate. Urmează inclusiv intrarea pe noi linii de asigurare, mai precis CASCO și asigurări de proprietate. Hellas a fost fondat și este controlat de doi finanțiști greci, Alexis Pantazis (foro stânga) și Emilios Markou.
22:00
Preşedintele american Donald Trump a justificat marţi lansarea operaţiunii militare comune cu Israelul împotriva Iranului ca fiind o acţiune "preventivă", susţinând că altfel Teheranul "urma să atace primul", transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
21:50
Spectral Mobilă a înregistrat o cifră de afaceri de 37,6 milioane de lei în 2025, în creștere cu 2% # Economica.net
Producătorul de mobilă Spectral Mobila S.A., care deține o fabrică în județul Vaslui, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri netă de 37,6 milioane de lei, în creștere cu 2% față de cea din 2024. Conform estimărilor din industrie făcute prin APMR (Asociația Producătorilor de Mobilă din România) producția și vânzările de mobilă în România s-au redus cu 16% în ultimii doi ani (2024 – 2025).
21:40
Investitorii de la BVB au preferat stabilitatea în 2025. Au fost orientați către companiile solide de pe Piața Principală, cu dividende ridicate – studiu # Economica.net
Cornerstone Communications, firmă de consultanță locală specializată în relația cu investitorii și piața de capital, împreună cu MIA Marketing, companie românească de cercetare a pieței, și în colaborare cu BT Capital Partners, au finalizat ediția din 2025 a studiului Market Pulse, dedicat pieței de capital și comportamentului investitorilor de retail din România.
21:10
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis şedinţa de tranzacţionare de marţi în scădere, majoritatea indicilor înregistrând pierderi de peste 3%, în linie cu evoluţiile negative de pe pieţele bursiere externe, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Agerpres.
21:00
Comisia Europeană se implică în evacuarea cetățenilor din statele UE blocați în Orientul Mijlociu de începerea războiului. Italia, Slovacia și Austria au cerut până acum sprijin # Economica.net
Comisia Europeană a început să ajute mai multe state membre la evacuarea unora dintre cetăţenii proprii, blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului declanşat de atacurile americano-israeliene contra Iranului, a anunţat marţi comisarul european pentru Pregătirea şi Gestionarea Situaţiilor de Criză Hadja Lahbib, transmite AFP, citată de Agerpres.
Acum 24 ore
20:40
Trump anunță că SUA vor întrerupe relațiile comerciale cu Spania, după ce Madridul a refuzat să permită folosirea bazelor sale pentru atacuri împotriva Iranului # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că "va întrerupe toate relaţiile comerciale cu Spania" din cauza poziţiei acesteia faţă de ofensiva împotriva Iranului şi a afirmat că "nu vrea să aibă nimic de-a face" cu această ţară, după ce Guvernul spaniol a refuzat să autorizeze utilizarea de către Washington a bazelor militare de pe teritoriul spaniol în operaţiunile militare împotriva Teheranului, transmite EFE, relatează Agerpres.
20:10
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. informează acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că în dată de 02.03.2026, ca urmare a actualizării criteriilor de evaluare a companiilor, Agenția Fitch a confirmat ratingul „BBB-” cu perspectiva pozitivă acordat societății.
20:00
BEI va consilia BID pentru investițiile în modernizarea și extinderea rețelelor de apă din România # Economica.net
Banca Europeană de Investiții (BEI) anunță că va oferi consultanță Băncii de Investiții și Dezvoltare din România (BID) pentru consolidarea rețelelor de apă din întreaga țară. În baza unui nou acord de servicii de consultanță, BEI va furniza sprijin consultativ și activități de consolidare a capacității instituționale pentru Banca de Investiții și Dezvoltare, în vederea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată reziliente la schimbările climatice în România.
19:20
MAE anunță că un zbor de repatriere a românilor aflați în Emiratele Arabe Unite cu Fly Dubai este programat pentru acestă noapte # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat astăzi că transportatorul aerian Fly Dubai a informat Ambasada României la Abu Dhabi că a solicitat autorităților emirateze să opereze un zbor spre România, cu plecare din Dubai, în noaptea aceasta, la 4 martie, ora 03:00
19:00
City Grill raportează o cifră de afaceri de 90 de milioane de euro pentru 2025 și țintește 100 de milioane de euro pentru acest an # Economica.net
City Grill Group, cel mai mare lanț de restaurante cu capital românesc, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:40
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Prețul carburanților ar putea ajunge la 10 lei litrul, dacă barilul de petrol ajunge la 120 de dolari # Economica.net
Preţul carburanţilor în România ar putea ajunge la 10 lei/litru dacă barilul de petrol va depăşi 120 dolari şi dacă va mai creşte în continuare preţul la tona de motorină, a transmis, marţi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, relatează Agerpres.
18:10
Autostrada Unirii A8: UMB și Danlin XXL au preluat amplasamentul loturilor Dintrău – Grințieș și Joseni – Ditrău # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere, prin supervizorii desemnați, a pus, astăzi, la dispoziția antreprenorilor, amplasamentul loturilor 1D Joseni - Ditrău și 2A Ditrău - Grințieș pe Autostrada A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț.
18:10
Iranul nu are nicio intenţie de a negocia cu SUA atât timp cât continuă atacurile aeriene americane şi israeliene, a declarat marţi ambasadorul iranian pe lângă instituţiile ONU de la Geneva, Ali Bahreini, conform căruia "unicul limbaj posibil cu SUA în acest moment este cel al apărării", relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
18:00
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că urmează să fie organizate concursuri pentru posturile de manageri de teatre, anunță Agerpres.
17:40
Ungurii de la MOL denunță tarifele foarte ridicate practicate de compania croată JANAF pentru tranzitul de petrol, de trei ori mai mare decât cele din Italia, Germania și Austria # Economica.net
Compania maghiară MOL a transmis astăzi un comunicat în care susține că vrea să lămurească problema tarifelor de tranzit pe care trebuie să le plătească pentru tranzitul de petrol prin conducta croată JANAF.
17:20
Plățile către beneficiarii de asistență sociale vor fi efectuate mai devreme în luna martie # Economica.net
Beneficiile de asistenţă socială aferente lunii februarie vor fi plătite mai devreme în luna martie, a anunţat marţi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), transmite Agerpres.
17:00
Un număr de 6.025 de şomeri, din care 3.709 femei, erau înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie în evidenţele Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM), iar rata şomajului a coborât la 0,46%, informează instituţia, transmite Agerpres.
16:50
Rusia oprește operațiunile la centrala atomică iraniană de la Bushehr și își evacuează personalul # Economica.net
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi încetarea operaţiunilor la centrala atomoelectrică iraniană de la Bushehr şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene, transmite Reuters, relatează Agerpres.
16:40
Piețele urăsc incertitudinea, iar în acest moment investitorii se confruntă cu unul dintre cele mai incerte contexte geopolitice din ultimii ani. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu în weekend a provocat valuri de șoc în toate clasele de active. Conflictul dintre SUA și Iran a declanșat o creștere bruscă a prețurilor petrolului și o fugă a capitalurilor către active sigure, precum aurul și dolarul american. Acum, întrebarea critică pentru traderi și investitori este cât va dura această perturbare. Deși se află departe de conflict, situația din Orientul Mijlociu ar putea aduce unele riscuri pentru economia românească, care deja se confruntă cu o inflație ridicată.
16:10
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei anunţă prima investiţie în active de energie regenerabilă din SUA # Economica.net
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunţat marţi că a făcut prima investiţie în active de energie regenerabilă din SUA, achiziţionând o participaţie de 33,3% într-un portofoliu de 17 centrale solare şi cinci facilităţi de energie eoliană, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
16:00
Europol semnalează „mii de ore suplimentare nepontate corect” în cazul căutării lui Emil Gânj # Economica.net
Pe fondul acuzaţiilor Sindicatului Europol, potrivit cărora Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş nu ar fi pontat corect şi nu ar fi plătit "mii de ore suplimentare" efectuate de poliţişti pe parcursul operaţiunilor de căutare a criminalului Emil Gânj, conducerea IPJ Mureş a dispus, marţi, constituirea unei comisii care să reanalizeze fiecare caz în parte.
15:40
Trump susţine că Iranul a cerut reluarea negocierilor, dar el i-a răspuns că este „prea târziu” # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că Iranul a dorit să reia discuţiile cu SUA, dar că el i-a răspuns că este prea târziu, în timp ce SUA şi Israelul continuă operaţiunea militară împotriva Iranului, relatează Reuters.
15:40
Investiție majoră la o celebră fabrică din România. Peste 120 de locuri de muncă și un nou centru de cercetare la Antibiotice Iași # Economica.net
Antibiotice Iași (simbol bursier ATB), singurul producător de medicamente controlat de stat, anunță investiții semnificative în dezvoltarea unui centru de cercetare dedicat medicamentelor critice. ATB arată că astfel se vor consolida 125 de locuri de muncă.
15:30
Vicepreşedintele CSM spune că există ‘un nivel de frustrare foarte ridicat’ printre magistraţi în legătură cu pensionarea # Economica.net
- Procurorul Bogdan Staicu, vicepreşedinte al CSM, a declarat marţi că în rândul magistraţilor există "un nivel de frustrare foarte ridicat" în legătură cu noile condiţii de pensionare iar riscurile pentru sistemul judiciar ar fi demotivarea, îndeplinirea mecanică a atribuţiilor şi "generalizarea unei conduite conformiste", scrie Agerpres.
15:30
Dragoş Vlad: Au fost îndeplinite trei dintre jaloanele privind cloudul guvernamental finanţat prin PNRR # Economica.net
Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Dragoş Vlad, a informat, marţi, că trei dintre cele patru jaloane privind cloudul guvernamental finanţat prin PNRR au fost îndeplinite.
15:20
Zborurile Wizz Air în Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită, suspendate până pe 7 martie # Economica.net
Wizz Air îşi ajustează operaţiunile ca răspuns la recentele restricţii ale spaţiului aerian din regiune, în urma escaladării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu şi, ca măsură de precauţie, zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman şi Arabia Saudită rămân suspendate până în data de 7 martie inclusiv, informează compania, printr-un comunicat.
15:20
Băncile nu au participat marţi la sesiunea de oferte necompetitive aferentă licitaţiei de luni # Economica.net
Băncile nu au participat marţi la sesiunile de oferte necompetitive aferente licitaţiilor de luni, când Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat 994 milioane de lei, potrivit datelor transmise de Banca Naţională a României (BNR), scrie Agerpres.
15:10
Turcia nu vede semne că regimul iranian ar putea să cadă în urma bombardamentelor americano-israeliene # Economica.net
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat marţi că, cel puţin deocamdată, nu există semne ale unei situaţii interne în Iran care să conducă la căderea regimului şi a avertizat asupra riscului extinderii războiului declanşat de Israel şi SUA, în timp ce Turcia desfăşoară contacte cu toate părţile pentru revenirea la negocieri, relatează agenţiile EFE şi Reuters.
15:10
Electro-Alfa International a debutat marţi pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti # Economica.net
Electro-Alfa International, companie românească cu peste 35 de ani de experienţă în domeniul echipamentelor electrice şi al soluţiilor de eficienţă energetică, a debutat marţi pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
