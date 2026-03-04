Israelul anunţă că va asasina orice succesor al lui Ali Khamenei – Război Iran

04:10

La nivel global, segmentul produselor cu potențial de risc redus (Reduced-Risk Products – RRP) a devenit, în mai puțin de un deceniu, principala direcție de dezvoltare a pieței de tutun, așa cum dictează preferințele utilizatorilor adulți de astfel de produse cu nicotină, fapt subliniat și de rapoartele grupului JT și de perspectivele formulate pentru următorii ani. Pentru grupul din care face parte și JTI România, miza este clară: stabilitatea companiei depinde de felul în care va reuși să transforme această tendință într-un model de business de succes, ce răspunde noilor cerințe.