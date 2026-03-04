Surpriză mare! Valeriu Iftime a anunţat cine va fi antrenor la FC Botoşani, după ce Leo Grozavu a fost demis: "Poate fi o variantă pe termen lung"
Primasport.ro, 4 martie 2026 10:20
Surpriză mare! Valeriu Iftime a anunţat cine va fi antrenor la FC Botoşani, după ce Leo Grozavu a fost demis: "Poate fi o variantă pe termen lung"
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum o oră
10:30
Nu toată lumea e tristă după ce FCSB a ratat play-off-ul. Rivalul lui Becali jubilează: ”Era chiar culmea, să mai intre Dumnezeu şi pe terenul de fotbal şi să stabilească cine iese campioană” # Primasport.ro
Nu toată lumea e tristă după ce FCSB a ratat play-off-ul. Rivalul lui Becali jubilează: ”Era chiar culmea, să mai intre Dumnezeu şi pe terenul de fotbal şi să stabilească cine iese campioană”
10:30
Patronul Rapidului a anunţat adversara giuleştenilor la titlu: ”Nu ai cum să nu-i iei în calcul!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Patronul Rapidului a anunţat adversara giuleştenilor la titlu: ”Nu ai cum să nu-i iei în calcul!” | VIDEO EXCLUSIV
10:20
Surpriză mare! Valeriu Iftime a anunţat cine va fi antrenor la FC Botoşani, după ce Leo Grozavu a fost demis: "Poate fi o variantă pe termen lung" # Primasport.ro
Surpriză mare! Valeriu Iftime a anunţat cine va fi antrenor la FC Botoşani, după ce Leo Grozavu a fost demis: "Poate fi o variantă pe termen lung"
10:10
Becali s-a reprofilat! Din ”Champions League”, a făcut calculele pentru Conference League: ”Este prea mare înverşunarea, războiul!” # Primasport.ro
Becali s-a reprofilat! Din ”Champions League”, a făcut calculele pentru Conference League: ”Este prea mare înverşunarea, războiul!”
Acum 2 ore
10:00
OUT de la FCSB! Jucătorul care l-a costat pe Gigi Becali jumătate de milion de euro va fi pus pe liber: "N-a jucat nimic" . Fotbalistul care este aşteptat să semneze: "Avem nevoie de el" # Primasport.ro
OUT de la FCSB! Jucătorul care l-a costat pe Gigi Becali jumătate de milion de euro va fi pus pe liber: "N-a jucat nimic" . Fotbalistul care este aşteptat să semneze: "Avem nevoie de el"
10:00
Opt ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
09:50
Caz uluitor în Superliga. Şi-a uitat ghetele acasă şi a intrat pe teren cu încălţări de rugby # Primasport.ro
Caz uluitor în Superliga. Şi-a uitat ghetele acasă şi a intrat pe teren cu încălţări de rugby
09:30
Se destramă FCSB, după ratarea play-off-ului?! Cei mai importanţi jucători îşi fac bagajele şi pot pleca în vară! Gigi Becali vrea reconstrucţie totală la echipă # Primasport.ro
Se destramă FCSB, după ratarea play-off-ului?! Cei mai importanţi jucători îşi fac bagajele şi pot pleca în vară! Gigi Becali vrea reconstrucţie totală la echipă
09:10
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii sunt favoriţi la calificare # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii sunt favoriţi la calificare
09:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
Acum 4 ore
07:50
Cristi Chivu, deznădăjduit după remiza contra lui Como din semifinalele Cupei Italiei: ”Fără antrenament, e dificil! A trebuit să transformăm necesitatea în virtute” # Primasport.ro
Cristi Chivu, deznădăjduit după remiza contra lui Como din semifinalele Cupei Italiei: ”Fără antrenament, e dificil! A trebuit să transformăm necesitatea în virtute”
Acum 12 ore
00:30
Acţionarul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Acţionarul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV
00:20
VIDEO | Atât de aproape! Barcelona a făcut spectacol cu Atletico Madrid, însă nu a fost de ajuns pentru a se califica în finala Cupei Spaniei # Primasport.ro
VIDEO | Atât de aproape! Barcelona a făcut spectacol cu Atletico Madrid, însă nu a fost de ajuns pentru a se califica în finala Cupei Spaniei
00:10
Egal la Como pentru Interul lui Chivu, scor 0-0 în prima manşă din semifinalele Cupei Italiei # Primasport.ro
Egal la Como pentru Interul lui Chivu, scor 0-0 în prima manşă din semifinalele Cupei Italiei
00:00
Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului, iar patronului Rapidului nu s-a abţinut: ”E henţ clar!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului, iar patronului Rapidului nu s-a abţinut: ”E henţ clar!” | VIDEO EXCLUSIV
3 martie 2026
23:30
Ce lovitură! Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski: "Hansi Flick l-a cerut" # Primasport.ro
Ce lovitură! Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski: "Hansi Flick l-a cerut"
22:40
Patronul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Patronul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Prima măsură luată de Rapid, după ce Keita a fugit de la locul accidentului: "Am vorbit cu domnul Şucu, ne-am ocupat" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Prima măsură luată de Rapid, după ce Keita a fugit de la locul accidentului: "Am vorbit cu domnul Şucu, ne-am ocupat" | EXCLUSIV
Acum 24 ore
22:00
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte: ”E cea mai în formă echipă!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte: ”E cea mai în formă echipă!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
Rapid, prima reacţie oficială după accidentul în care a fost implicat Kader Keita: "Vom comunica public orice informaţie oficială relevantă" # Primasport.ro
Rapid, prima reacţie oficială după accidentul în care a fost implicat Kader Keita: "Vom comunica public orice informaţie oficială relevantă"
21:40
Dorinel Munteanu nu a mai suportat şi a răbufnit, după ce FC Hermannstadt a fost eliminată din Cupa României: "N-am pierdut pe teren” # Primasport.ro
Dorinel Munteanu nu a mai suportat şi a răbufnit, după ce FC Hermannstadt a fost eliminată din Cupa României: "N-am pierdut pe teren”
21:40
MLS şi Vancouver Whitecaps vor plăti despăgubiri în valoare de 300.000 de euro pentru un meci în care Messi nu a jucat # Primasport.ro
MLS şi Vancouver Whitecaps vor plăti despăgubiri în valoare de 300.000 de euro pentru un meci în care Messi nu a jucat
21:00
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt 2-1! Trupa lui Bergodi se califică în semifinalele Cupei României # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt 2-1! Trupa lui Bergodi se califică în semifinalele Cupei României
20:50
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Mendy # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Mendy
20:40
Gigi Becali ştie care sunt greşelile care au costat-o pe FCSB calificarea în play-off: ”Trebuia să batem! Erau la 5 puncte distanţă de noi” # Primasport.ro
Gigi Becali ştie care sunt greşelile care au costat-o pe FCSB calificarea în play-off: ”Trebuia să batem! Erau la 5 puncte distanţă de noi”
20:20
Comitetul Olimpic Internaţional solicită garantarea ”siguranţei sportivilor” la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina # Primasport.ro
Comitetul Olimpic Internaţional solicită garantarea ”siguranţei sportivilor” la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina
20:20
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul
20:00
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără prea mari ocazii # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără prea mari ocazii
19:40
Kader Keita a lovit o femeie cu maşina! Jucătorul Rapidului a fost dus la Poliţie
19:40
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu va juca nici la Cupa Mondială # Primasport.ro
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu va juca nici la Cupa Mondială
19:40
Antrenorul Craiovei a făcut anunţul înainte de marele meci contra CFR-ului din cupă: ”Avem câteva probleme!” # Primasport.ro
Antrenorul Craiovei a făcut anunţul înainte de marele meci contra CFR-ului din cupă: ”Avem câteva probleme!”
19:30
E gata! Rapid l-a convins şi a semnat: ”E o responsabilitate şi o mândrie!”
19:30
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu juca nici la Cupa Mondială # Primasport.ro
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu juca nici la Cupa Mondială
19:30
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru trupa lui Bergodi # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru trupa lui Bergodi
19:20
Un jucător de bază de la Rapid a ajuns direct la Poliţie! Acesta a comis un accident rutier extrem de grav # Primasport.ro
Un jucător de bază de la Rapid a ajuns direct la Poliţie! Acesta a comis un accident rutier extrem de grav
19:10
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început primul duel din sferturile Cupei României # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început primul duel din sferturile Cupei României
18:50
Începe revoluţia la FCSB! Primul transfer pe care Gigi Becali îl face după ce a trăit umilinţa ratării play-off-ului # Primasport.ro
Începe revoluţia la FCSB! Primul transfer pe care Gigi Becali îl face după ce a trăit umilinţa ratării play-off-ului
18:50
Schimbări radicale la meciurile din SuperLiga! Ce se întâmplă în play-off şi play-out # Primasport.ro
Schimbări radicale la meciurile din SuperLiga! Ce se întâmplă în play-off şi play-out
18:10
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cum arată echipele de start în primul duel din sferturile Cupei României # Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cum arată echipele de start în primul duel din sferturile Cupei României
18:00
OFICIAL | Lovitură în SuperLiga! Andrei Borza a luat decizia finală şi a pus cerneala pe contract: "New level unlocked" # Primasport.ro
OFICIAL | Lovitură în SuperLiga! Andrei Borza a luat decizia finală şi a pus cerneala pe contract: "New level unlocked"
17:40
Bomba zilei! Dinamo a rămas fără antrenor
17:30
E gata! Preferatul lui Becali, OUT de la FCSB! Patronul a făcut anunţul: ”Nu mai e fotbalist!” # Primasport.ro
E gata! Preferatul lui Becali, OUT de la FCSB! Patronul a făcut anunţul: ”Nu mai e fotbalist!”
17:10
Conducerea lui Hermannstadt i-a decis soarta lui Dorinel Munteanu chiar în ziua meciului cu "U" Cluj! Cine va sta pe banca sibienilor în Cupa României # Primasport.ro
Conducerea lui Hermannstadt i-a decis soarta lui Dorinel Munteanu chiar în ziua meciului cu "U" Cluj! Cine va sta pe banca sibienilor în Cupa României
16:30
Mandatul lui Jurgen Klopp la Red Bull este pus sub semnul întrebării
16:20
Surpriza zilei! UTA i-a transferat înlocuitor lui Valentin Costache
15:50
Scandal cu MM Stoica, la Arad. L-a înjurat la vestiare pe unul dintre jucătorii UTA-ei. ”I-am spus că nu totul se învârte în jurul clubului dumnealui” # Primasport.ro
Scandal cu MM Stoica, la Arad. L-a înjurat la vestiare pe unul dintre jucătorii UTA-ei. ”I-am spus că nu totul se învârte în jurul clubului dumnealui”
14:40
Adrian Ilie i-a dat răspunsul lui Gigi Becali după ce acesta i-a cerut să revină la FCSB. Ce a refuzat din start fostul internaţional # Primasport.ro
Adrian Ilie i-a dat răspunsul lui Gigi Becali după ce acesta i-a cerut să revină la FCSB. Ce a refuzat din start fostul internaţional
14:10
Michail Antonio a semnat cu Al-Sailiya din Qatar, primul său club după gravul accident de maşină din 2024 # Primasport.ro
Michail Antonio a semnat cu Al-Sailiya din Qatar, primul său club după gravul accident de maşină din 2024
14:00
A pierdut la mustaţă titlul în 2012 şi susţine că istoria se repetă: ”După semnalul dat de Vassaras, campioana va fi dată cu ajutorul arbitrilor” # Primasport.ro
A pierdut la mustaţă titlul în 2012 şi susţine că istoria se repetă: ”După semnalul dat de Vassaras, campioana va fi dată cu ajutorul arbitrilor”
13:20
Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul # Primasport.ro
Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.