Cristi Chivu, deznădăjduit după remiza contra lui Como din semifinalele Cupei Italiei: ”Fără antrenament, e dificil! A trebuit să transformăm necesitatea în virtute”

Primasport.ro, 4 martie 2026 07:50

Cristi Chivu, deznădăjduit după remiza contra lui Como din semifinalele Cupei Italiei: ”Fără antrenament, e dificil! A trebuit să transformăm necesitatea în virtute”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum o oră
07:50
Cristi Chivu, deznădăjduit după remiza contra lui Como din semifinalele Cupei Italiei: ”Fără antrenament, e dificil! A trebuit să transformăm necesitatea în virtute” Primasport.ro
Cristi Chivu, deznădăjduit după remiza contra lui Como din semifinalele Cupei Italiei: ”Fără antrenament, e dificil! A trebuit să transformăm necesitatea în virtute”
Acum 8 ore
00:30
Acţionarul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Acţionarul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 12 ore
00:20
VIDEO | Atât de aproape! Barcelona a făcut spectacol cu Atletico Madrid, însă nu a fost de ajuns pentru a se califica în finala Cupei Spaniei Primasport.ro
VIDEO | Atât de aproape! Barcelona a făcut spectacol cu Atletico Madrid, însă nu a fost de ajuns pentru a se califica în finala Cupei Spaniei
00:10
Egal la Como pentru Interul lui Chivu, scor 0-0 în prima manşă din semifinalele Cupei Italiei Primasport.ro
Egal la Como pentru Interul lui Chivu, scor 0-0 în prima manşă din semifinalele Cupei Italiei
00:00
Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului, iar patronului Rapidului nu s-a abţinut: ”E henţ clar!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului, iar patronului Rapidului nu s-a abţinut: ”E henţ clar!” | VIDEO EXCLUSIV
3 martie 2026
23:30
Ce lovitură! Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski: "Hansi Flick l-a cerut" Primasport.ro
Ce lovitură! Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski: "Hansi Flick l-a cerut"
22:40
Patronul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Patronul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Prima măsură luată de Rapid, după ce Keita a fugit de la locul accidentului: "Am vorbit cu domnul Şucu, ne-am ocupat" | EXCLUSIV Primasport.ro
Prima măsură luată de Rapid, după ce Keita a fugit de la locul accidentului: "Am vorbit cu domnul Şucu, ne-am ocupat" | EXCLUSIV
22:00
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte: ”E cea mai în formă echipă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte: ”E cea mai în formă echipă!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
Rapid, prima reacţie oficială după accidentul în care a fost implicat Kader Keita: "Vom comunica public orice informaţie oficială relevantă" Primasport.ro
Rapid, prima reacţie oficială după accidentul în care a fost implicat Kader Keita: "Vom comunica public orice informaţie oficială relevantă"
21:40
Dorinel Munteanu nu a mai suportat şi a răbufnit, după ce FC Hermannstadt a fost eliminată din Cupa României: "N-am pierdut pe teren” Primasport.ro
Dorinel Munteanu nu a mai suportat şi a răbufnit, după ce FC Hermannstadt a fost eliminată din Cupa României: "N-am pierdut pe teren”
21:40
MLS şi Vancouver Whitecaps vor plăti despăgubiri în valoare de 300.000 de euro pentru un meci în care Messi nu a jucat Primasport.ro
MLS şi Vancouver Whitecaps vor plăti despăgubiri în valoare de 300.000 de euro pentru un meci în care Messi nu a jucat
21:00
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt 2-1! Trupa lui Bergodi se califică în semifinalele Cupei României Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt 2-1! Trupa lui Bergodi se califică în semifinalele Cupei României
20:50
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Mendy Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Mendy
20:40
Gigi Becali ştie care sunt greşelile care au costat-o pe FCSB calificarea în play-off: ”Trebuia să batem! Erau la 5 puncte distanţă de noi” Primasport.ro
Gigi Becali ştie care sunt greşelile care au costat-o pe FCSB calificarea în play-off: ”Trebuia să batem! Erau la 5 puncte distanţă de noi”
20:20
Comitetul Olimpic Internaţional solicită garantarea ”siguranţei sportivilor” la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina Primasport.ro
Comitetul Olimpic Internaţional solicită garantarea ”siguranţei sportivilor” la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina
20:20
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul
20:00
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără prea mari ocazii Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără prea mari ocazii
19:40
Kader Keita a lovit o femeie cu maşina! Jucătorul Rapidului a fost dus la Poliţie Primasport.ro
Kader Keita a lovit o femeie cu maşina! Jucătorul Rapidului a fost dus la Poliţie
19:40
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu va juca nici la Cupa Mondială Primasport.ro
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu va juca nici la Cupa Mondială
19:40
Antrenorul Craiovei a făcut anunţul înainte de marele meci contra CFR-ului din cupă: ”Avem câteva probleme!” Primasport.ro
Antrenorul Craiovei a făcut anunţul înainte de marele meci contra CFR-ului din cupă: ”Avem câteva probleme!”
19:30
E gata! Rapid l-a convins şi a semnat: ”E o responsabilitate şi o mândrie!” Primasport.ro
E gata! Rapid l-a convins şi a semnat: ”E o responsabilitate şi o mândrie!”
19:30
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu juca nici la Cupa Mondială Primasport.ro
Cutremur la Real Madrid! Starul brazilian din bandă s-a rupt şi nu juca nici la Cupa Mondială
19:30
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru trupa lui Bergodi Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare pentru trupa lui Bergodi
Acum 24 ore
19:20
Un jucător de bază de la Rapid a ajuns direct la Poliţie! Acesta a comis un accident rutier extrem de grav Primasport.ro
Un jucător de bază de la Rapid a ajuns direct la Poliţie! Acesta a comis un accident rutier extrem de grav
19:10
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început primul duel din sferturile Cupei României Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început primul duel din sferturile Cupei României
18:50
Începe revoluţia la FCSB! Primul transfer pe care Gigi Becali îl face după ce a trăit umilinţa ratării play-off-ului Primasport.ro
Începe revoluţia la FCSB! Primul transfer pe care Gigi Becali îl face după ce a trăit umilinţa ratării play-off-ului
18:50
Schimbări radicale la meciurile din SuperLiga! Ce se întâmplă în play-off şi play-out Primasport.ro
Schimbări radicale la meciurile din SuperLiga! Ce se întâmplă în play-off şi play-out
18:10
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cum arată echipele de start în primul duel din sferturile Cupei României Primasport.ro
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, de la 19:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cum arată echipele de start în primul duel din sferturile Cupei României
18:00
OFICIAL | Lovitură în SuperLiga! Andrei Borza a luat decizia finală şi a pus cerneala pe contract: "New level unlocked" Primasport.ro
OFICIAL | Lovitură în SuperLiga! Andrei Borza a luat decizia finală şi a pus cerneala pe contract: "New level unlocked"
17:40
Bomba zilei! Dinamo a rămas fără antrenor Primasport.ro
Bomba zilei! Dinamo a rămas fără antrenor
17:30
E gata! Preferatul lui Becali, OUT de la FCSB! Patronul a făcut anunţul: ”Nu mai e fotbalist!” Primasport.ro
E gata! Preferatul lui Becali, OUT de la FCSB! Patronul a făcut anunţul: ”Nu mai e fotbalist!”
17:10
Conducerea lui Hermannstadt i-a decis soarta lui Dorinel Munteanu chiar în ziua meciului cu "U" Cluj! Cine va sta pe banca sibienilor în Cupa României Primasport.ro
Conducerea lui Hermannstadt i-a decis soarta lui Dorinel Munteanu chiar în ziua meciului cu "U" Cluj! Cine va sta pe banca sibienilor în Cupa României
16:30
Mandatul lui Jurgen Klopp la Red Bull este pus sub semnul întrebării Primasport.ro
Mandatul lui Jurgen Klopp la Red Bull este pus sub semnul întrebării
16:20
Surpriza zilei! UTA i-a transferat înlocuitor lui Valentin Costache Primasport.ro
Surpriza zilei! UTA i-a transferat înlocuitor lui Valentin Costache
15:50
Scandal cu MM Stoica, la Arad. L-a înjurat la vestiare pe unul dintre jucătorii UTA-ei. ”I-am spus că nu totul se învârte în jurul clubului dumnealui” Primasport.ro
Scandal cu MM Stoica, la Arad. L-a înjurat la vestiare pe unul dintre jucătorii UTA-ei. ”I-am spus că nu totul se învârte în jurul clubului dumnealui”
14:40
Adrian Ilie i-a dat răspunsul lui Gigi Becali după ce acesta i-a cerut să revină la FCSB. Ce a refuzat din start fostul internaţional Primasport.ro
Adrian Ilie i-a dat răspunsul lui Gigi Becali după ce acesta i-a cerut să revină la FCSB. Ce a refuzat din start fostul internaţional
14:10
Michail Antonio a semnat cu Al-Sailiya din Qatar, primul său club după gravul accident de maşină din 2024 Primasport.ro
Michail Antonio a semnat cu Al-Sailiya din Qatar, primul său club după gravul accident de maşină din 2024
14:00
A pierdut la mustaţă titlul în 2012 şi susţine că istoria se repetă: ”După semnalul dat de Vassaras, campioana va fi dată cu ajutorul arbitrilor” Primasport.ro
A pierdut la mustaţă titlul în 2012 şi susţine că istoria se repetă: ”După semnalul dat de Vassaras, campioana va fi dată cu ajutorul arbitrilor”
13:20
Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul Primasport.ro
Risto Radunovic, trimis la Comisia de Disciplină de propria echipă! FCSB a depus o cerere pentru a şi putea amenda jucătorul
13:00
UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. Unde se află România Primasport.ro
UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. Unde se află România
13:00
Ionuţ Chirilă se întoarce după cinci ani în fotbal şi explică eşecul lui FCSB. ”Nu jucătorii sunt problema acolo” Primasport.ro
Ionuţ Chirilă se întoarce după cinci ani în fotbal şi explică eşecul lui FCSB. ”Nu jucătorii sunt problema acolo”
12:50
De necrezut! Echipa a câştigat cu 8-0, dar antrenorul a fost demis imediat după meci Primasport.ro
De necrezut! Echipa a câştigat cu 8-0, dar antrenorul a fost demis imediat după meci
12:40
Au venit banii pentru jucătorii lui FC Argeş! Ce primă vor încasa elevii lui Bogdan Andone pentru calificarea în play-off Primasport.ro
Au venit banii pentru jucătorii lui FC Argeş! Ce primă vor încasa elevii lui Bogdan Andone pentru calificarea în play-off
12:40
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells Primasport.ro
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele din primul tur de la Indian Wells
12:30
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două fane. ”A fost măcel!” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două fane. ”A fost măcel!”
12:10
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două susţinătoare. ”A fost măcel!” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV. Bătaie generală la un meci de fotbal din Cluj. Totul a pornit de la conflictul dintre două susţinătoare. ”A fost măcel!”
12:00
Norvegianca June Cecilie Krogh va juca la SCM Râmnicu Vâlcea Primasport.ro
Norvegianca June Cecilie Krogh va juca la SCM Râmnicu Vâlcea
11:50
Floyd Mayweather va întâlni un luptător de kickboxing grec înainte de revanşa cu Pacquiao Primasport.ro
Floyd Mayweather va întâlni un luptător de kickboxing grec înainte de revanşa cu Pacquiao
11:10
„Nu ştiu dacă va mai juca fotbal!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de jucătorul măcinat de accidentări la Rapid Primasport.ro
„Nu ştiu dacă va mai juca fotbal!” Victor Angelescu a anunţat despărţirea de jucătorul măcinat de accidentări la Rapid
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.