17,3 milioane de lei în plus pentru lucrările la rețelele de apă-canal din două zone ale Brașovului

05:40

Cafeaua scade riscul de diabet de tip 2. Studiile arată că un consum regulat scade considerabil acest risc. Milioane de oameni din întreaga lume obișnuiesc să bea cafea zilnic. Băutura este apreciată nu atât pentru gustul ei, cât pentru efectul ei energizant. Dar pe lângă plăcerea gustului, cercetările recente sugerează că această băutură intens consumată [...]