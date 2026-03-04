Premierul Tusk: Polonia își dorește propriile arme nucleare. Ambițiile Varșoviei se lovesc de un impediment major

23:15

Mesele boierești de odinioară ar putea eclipsa și cel mai îmbelșugat ospăț de secol XXI. Așa cum arată specialiștii, dar și mărturiile vremii, românii erau neîntrecuți în chiolhanurile cu care impresionau ambasadorii străini care ajungeau să petreacă și câteva trei zile.