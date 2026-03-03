Incendiu în apropierea consulatului american în Dubai, în urma unor lovituri de dronă. Marco Rubio a confirmat atacul
Adevarul.ro, 4 martie 2026 00:45
Un atac cu dronă a provocat marţi un incendiu în apropierea consulatului american în Dubai, care a fost controlat, potrivit autorităţilor locale, în timp ce Iranul continuă loviturile sale în Golf ca represalii la atacurile americane şi israeliene, transmite AFP.
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului # Adevarul.ro
Cititul e mult mai mult decât o metodă plăcută de petrecere a timpului liber. Inclusiv pentru copii. Atât atunci când un adult le citește, cât și în momentul în care navighează singuri prin minunata lume a cărților, în creierele lor se petrec schimbări pozitive.
Ministrul Mediului: Toți directorii Apele Române vor avea indicatori clari de performanță # Adevarul.ro
Toți directorii din cele 11 Administrații Bazinale de Apă și din cadrul Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vor avea, începând din această lună, indicatori clari de performanță, a afirmat marţi ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
4 martie: Are loc cutremurul devastator din 1977, în urma căruia peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața # Adevarul.ro
În ziua de 4 martie 1977 are loc cel mai puternic cutremur în România, cu o magnitudine de 7,2 pe scara Richter. Peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața în urma seismului. La 4 martie 1882 s-a născut marele diplomat Nicolae Titulescu.
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari care s-au strâns pentru tratamentul Andreei Anița, tânăra răpusă de cancer. „Lăsați familia să își plângă fiica” # Adevarul.ro
Moartea Andreei Anița, tânăra de 27 de ani care a luptat mai bine de un deceniu cu un sarcom sinovial, a lăsat în urmă nu doar o comunitate îndurerată, ci și întrebări legate de destinația celor 2,3 milioane de dolari, bani strânși pentru tratamentul ei, în urma unei mobilizări uriașe.
Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider suprem iranian Ali Khamenei, a fost ales marți drept liderul suprem al Iranului.
Ce spune Traian Băsescu despre oferta Franței de a intra sub umbrela sa nucleară: „O problemă foarte delicată” # Adevarul.ro
Traian Băsescu a comentat propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a extinde umbrela nucleară a Franței asupra statelor europene. Fostul președinte a evaluat atât oportunitățile, cât și riscurile pe care le-ar implica pentru România aderarea la un astfel de aranjament de securitate.
Marea Finală Eurovision România: 12 artiști, un singur câștigător pentru scena din Austria # Adevarul.ro
Finala selecției naționale Eurovision este programată miercuri, pe 4 martie, de la ora 20:00. Evenimentul va fi transmis în direct pe TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova, dar și online, pe platforma TVR+. Competiția va desemna artistul și piesa care vor reprezenta România la Eurovision.
Ryanair, în centrul unui scandal, după ce un avion a decolat fără 89 de pasageri blocați la control # Adevarul.ro
O aeronavă Ryanair a decolat din Lanzarote (Spania) lăsând în urmă 89 de pasageri care nu au reușit să treacă la timp de controlul pașapoartelor.
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar # Adevarul.ro
Mesele boierești de odinioară ar putea eclipsa și cel mai îmbelșugat ospăț de secol XXI. Așa cum arată specialiștii, dar și mărturiile vremii, românii erau neîntrecuți în chiolhanurile cu care impresionau ambasadorii străini care ajungeau să petreacă și câteva trei zile.
Incident grav la Indian Wells: jucătoarea Lucrezia Stefanini a primit pe WhatsApp fotografia unei arme și numele părinților săi # Adevarul.ro
România are trei jucătoare prezente pe tabloul principal.
Statul Qatar a decis să plătească cazările tuturor celor care au rămas blocați în Doha din cauza suspendării zborurilor Qatar Airways. Hotelierii sunt rugați să le prelungească șederile până la reluarea operațiunilor aeroportuare și redeschiderea spațiului aerian.
Iranul ar putea ataca un stat NATO. Ambasadorul Israelului la București avertizează: „Este vorba de un pericol mondial” # Adevarul.ro
Lior Ben Dor, Ambasadorul Israelului la București, afirmă că riscul ca Iranul să lovească un stat membru NATO nu poate fi exclus, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Explozii puternice au fost auzite marți seară în Doha, Dubai și Abu Dhabi, potrivit jurnaliștilor AFP și martorilor locali, în timp ce Iranul își continuă campania de atacuri cu rachete și drone în regiunea Golfului.
Războiul din Iran, boală lungă, moarte sigură în alegeri pentru Trump. „Fiecare conflict major a dus la o contracție în economie” # Adevarul.ro
Fiecare conflict major în care s-a implicat SUA a avut ca efect o contracție a economiei, explică profesorul Radu Carp. În contextul în care, alegerile din toamnă vor fi decise de starea economiei, durata conflictului din Iran va fi decisivă la scrutin.
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Mesaj pentru Teheran: „Să se abțină de la activități destabilizatoare” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat marți, 3 martie 2026, pe însărcinatul cu afaceri ad interim al Republicii Islamice Iran la București, Javad Karimi, pentru a-i transmite poziția fermă a României în legătură cu evoluțiile tensionate din Orientul Mijlociu. Decizia a fost dispusă de ministrul
Trump anunță măsuri imediate după blocarea Strâmtorii Ormuz: „Marina SUA va escorta petrolierele, dacă va fi necesar” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că Marina SUA va începe să escorteze petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, dacă situația o va impune.
Luptă pentru putere în Iran după uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Zile decisive pentru viitorul regimului de la Teheran # Adevarul.ro
Iranul se confruntă cu o perioadă de incertitudine politică majoră, după moartea liderului suprem Ali Khamenei. Evenimentul a deschis o etapă de tranziție fără precedent în ultimele decenii, în care figuri din interiorul regimului și lideri ai opoziției din exil încearcă să își consolideze pozițiil
Macron: „Loviturile SUA și Israel au fost în afara dreptului internațional”. Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Mediterană # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că loviturile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului au fost efectuate „în afara dreptului internațional”.
Atacurile cu drone paralizează serviciile bancare din Emirate. Centrele de date Amazon, grav afectate # Adevarul.ro
Mai multe aplicații bancare și de plăți din Emiratele Arabe Unite au devenit indisponibile după ce centre de date ale Amazon Web Services au fost lovite în atacuri cu drone
Realitatea Plus, amendată de CNA după ce a ignorat sancțiunile pe rețelele sociale. Cum au fost taxate titlurile România TV # Adevarul.ro
CNA a aplicat mai multe sancțiuni în urma ședinței publice de marți, 3 martie, după analizarea unor rapoarte de monitorizare și a sesizărilor primite privind conținutul difuzat de mai multe posturi TV și platforme online. Realitatea Plus a primit o amendă de 2500 de lei.
Caramitru critică dur pasivitatea României în conflictul SUA-Iran: „Semnalul pe care îl dăm e jalnic” # Adevarul.ro
Analistul Andrei Caramitru critică dur lipsa unei poziții clare a României în actualul conflict dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.
„La Cocoș” vrea să se extindă și în afara țării, după ce a fost preluat de proprietarul Lidl # Adevarul.ro
După ce a anunțat vânzarea către grupul care deține magazinele Lidl și Kaufland, fondatorul brandului românesc „La Cocoș” a anunțat că intenționează să se extindă atât în România, cât și pe alte piețe.
Să așteptăm să vedem ce vor decide politicienii noștri: să vor declara sau nu interesați de spectaculoasa propunere a lui Emmanulel Macron care, spre stupoarea multora, a mers cu un pas mai departe în escaladarea nucleară globală, formulând un nou principiu, cel al „disuadării nucleare avansate”.
Al doilea fiu al Ayatollahului Ali Khamenei este în viaţă: este unul dintre candidaţii la conducerea Iranului # Adevarul.ro
Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider suprem iranian Ali Khamenei, se bucură de o sănătate excelentă şi se ocupă în prezent de chestiuni importante ale ţării, a transmis marţi agenţia de ştiri semi-oficială Mehr.
Milă pe bani mulți. Un cerșetor ridicat de polițiști din Sectorul 6 a dezvăluit cât câștigă: 300 de lei pe oră # Adevarul.ro
Poliția Locală a Sectorului 6 al Capitalei a sancționat un bărbat surprins cerșind în zona podului Grăzăvești. Cerșetorul le-a mărturisit agenților că reușise să strângă aproximativ 300 de lei într-o singură oră.
Un creator de conținut din Statele Unite a ajuns viral pe TikTok după ce a publicat un clip în care gustă mâncarea de la KFC din România.
Armele de ultimă generație cu care SUA lovesc Iranul. Desfășurare militară fără precedent în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Înaintea atacurilor americano-israeliene asupra Iran, Washingtonul a mobilizat în regiune cea mai amplă concentrare de forțe și unele dintre cele mai sofisticate sisteme de armament din ultimele decenii.
Fotbalistul Rapidului Kader Keita, dus la Poliție după ce a lovit o femeie și a fugit de la locul accidentului # Adevarul.ro
Rapid este pe locul 2 în Superliga de fotbal.
Zelenski: „Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur că voi candida” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte.
A murit Jolt Kerestely. Celebrul compozitor avea 91 de ani. Șlagărele pe care le-a lăsat posterității # Adevarul.ro
Compozitorul Jolt Kerestely a murit marţi, 3 martie 2026, la vârsta de 91 de ani. Tragica veste a fost dată de Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”.
Tensiuni în Alianță. Trump amenință Spania: „Putem opri totul chiar azi! Marea Britanie, necooperantă” # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a sosit marți, 3 martie, la Casa Albă, unde președintele Donald Trump a anunțat că discuțiile vor viza și situația din Iran. Președintele SUA a amenințat că va întrerupe „toate schimburile comerciale” cu Spania.
Ce se întâmplă cu următoarea rundă de negocieri Rusia-Ucraina-SUA, programată la Abu-Dhabi # Adevarul.ro
Negocierile de pace între Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, sunt așteptate să aibă totuși loc în această săptămână, deși există o incertitudine privind locul și calendarul acestora, pe fondul intensificării campaniei militare a Washingtonului în Orientul Mijlociu.
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite (EAU) au transmis o serie de poziții oficiale și actualizări privind situația de securitate, în contextul tensiunilor regionale dintre SUA și Iran.
Panica elitelor din Golf: bogații plătesc până la 350.000 de dolari pe avioane private pentru a părăsi regiunea # Adevarul.ro
Persoanele ultra-bogate plătesc până la 350.000 de dolari pentru a părăsi Orientul Mijlociu cu avioane private, după ce SUA și Israel au vizat Iranul în atacuri coordonate în weekend, ceea ce a dus la escaladarea conflictului în regiune.
Adolescent filmat în timp ce trăgea cu un pistol spre un grup de tineri, în parcarea unui mall din Craiova # Adevarul.ro
Un incident grav petrecut în parcarea centrului comercial Mercur din Craiova a stârnit panică și a declanșat o anchetă amplă a poliției. Mai mulți adolescenți au fost surprinși într-o altercație care a degenerat în folosirea unei arme.
Bărbat reţinut după ce a fost prins conducând cu permisul suspendat de patru ori în mai puțin de un an # Adevarul.ro
Un bărbat de 51 de ani din comuna argeșeană Ciofrângeni a fost reţinut marţi, 3 martie, după ce a fost prins a patra oară conducând cu permisul suspendat.
România, invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”. Oana Țoiu: Decizia va fi luată în CSAT # Adevarul.ro
România a primit o invitație oficială din partea Franței pentru a participa la discuții strategice privind extinderea „umbrelei nucleare” franceze.
Putin pregătește 400.000 de soldați noi pentru a acoperi pierderile uriașe. Zelenski: „Este un număr gigantic” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că președintele rus Vladimir Putin intenționează să mobilizeze încă 400.000 de soldați.
Mai bine de o treime din cetăţenii statelor UE care s-au stabilit în Germania se gândesc să plece, mai ales din pricina costurilor de trai ridicate şi fiindcă nu se simt bineveniţi în ţară.
Strategia prin care Ionuț Lupescu vrea să-l scoată din depresie pe Cornel Dinu. Fostul internațional s-a izolat de lume # Adevarul.ro
„Procurorul” este o legendă a clubului Dinamo.
SURSE Ministrul Finanțelor, discuții cu președintele Nicușor Dan privind bugetul de stat pe 2026 # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat marți cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni despre proiectul de buget pe anul 2026, potrivit unor surse „Adevărul”. Proiectul trebuie finalizat până miercuri pentru a fi aprobat în ședință de Guvern până la finalul săptămânii.
Ciprian Ciucu anunță deblocarea concursurilor pentru posturile de manageri de teatre: „Vor fi pe bune” # Adevarul.ro
Primăria Capitalei se pregătește să redeschidă competiția pentru conducerea teatrelor bucureștene, după o perioadă lungă în care posturile de manageri au rămas blocate. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că regulamentul pentru organizarea concursurilor a fost publicat în transparență decizională.
„Termină că îți dau cu telecomanda în cap!”. Femeie din Constanța, cercetată după ce și-a amenințat copiii cu bătaia în timpul unui live pe TikTok # Adevarul.ro
O femeie din Constanța este cercetată de poliţişti marți, 3 martie, după ce i-a ameninţat cu bătaia pe cei doi copii, de doi ani şi de patru ani, în timpul unor transmisiuni pe TikTok.
Putin îl laudă pe Orbán pentru poziția față de Ucraina: Discuții despre prizonieri și criza din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a avut o discuție telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în care au abordat situația din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu.
Gestul făcut de președintele Emiratelor Arabe Unite în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a ales să transmită un semnal puternic de stabilitate printr-un gest neașteptat.
SUA țintesc capacitățile navale ale Iranului. Imagini prin satelit arată o navă în flăcări în cartierul general al Marinei iraniene # Adevarul.ro
Imagini prin satelit captate recent indică distrugeri extinse la baza navală a Iranului din Bandar Abbas, inclusiv ceea ce pare a fi o lovitură directă asupra navei IRINS Makran, una dintre cele mai importante platforme navale ale țării.
„Vrem să ajungem acasă fără să ne vindem un rinichi”. Haosul cu care se confruntă mii de români blocați în Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Blocarea spațiilor aeriene din Orientul Mijlociu ține mii de români captivi între aeroporturi, din cauza rutelor anulate și a prețurilor care explodează de la o oră la alta.
Israelul a bombardat clădirea unde clericii urmau să aleagă noul lider suprem al Iranului # Adevarul.ro
Armata israeliană a lansat un atac aerian asupra unei clădiri din orașul Qom, locație în care înalți oficiali religioși iranieni se reuniseră pentru a desemna succesorul ayatollahului Ali Khamenei.
Scenariul negru confirmat: Ministrul Energiei admite că prețul carburanților poate atinge pragul de 10 lei # Adevarul.ro
Schimbare radicală de discurs: La doar o zi după ce a numit „minciuni sfruntate” previziunile privind benzina la 10 lei, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, admite azi că acest prag este posibil.
