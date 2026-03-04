Primesc sau nu cazare și mâncare românii blocați în Dubai? Iustina Loghin a lămurit situația

13:00

Victorie pentru Chef Richard Abou Zaki la o amuletă de suflet, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public: aseară, juratul a câștigat întrecerea culinară care a avut ca temă bucătăria românească reinterpretată. În ediția acestei seri, de la 20:30, lupta pentru cea de-a treia amuletă nu se va dovedi mai puțin blândă cu jurații, invitatul la degustare fiind Maurice Munteanu.