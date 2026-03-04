Premierul spaniol, într-un discurs în faţa naţiunii, către Trump: Nu te poţi juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni

Primanews.ro, 4 martie 2026 13:50

Premierul spaniol, într-un discurs în faţa naţiunii, către Trump: Nu te poţi juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 10 minute
14:00
Declaraţie a Parlamentelor de la Bucureşti, Chişinău şi Kiev privind Ucraina Primanews.ro
Declaraţie a Parlamentelor de la Bucureşti, Chişinău şi Kiev privind Ucraina
Acum 30 minute
13:50
R. Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic Primanews.ro
R. Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic
13:50
Premierul spaniol, într-un discurs în faţa naţiunii, către Trump: Nu te poţi juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni Primanews.ro
Premierul spaniol, într-un discurs în faţa naţiunii, către Trump: Nu te poţi juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni
13:40
R. Molodva instituie stare de alertă în sectorul energetic Primanews.ro
R. Molodva instituie stare de alertă în sectorul energetic
13:40
ANALIZĂ. Două scenarii pentru conflictul din Orientul Mijlociu: scurt, fără implicaţii economice serioase, sau război „etern” şi petrol de până la 140 de dolari pe baril Primanews.ro
ANALIZĂ. Două scenarii pentru conflictul din Orientul Mijlociu: scurt, fără implicaţii economice serioase, sau război „etern” şi petrol de până la 140 de dolari pe baril
Acum 4 ore
11:50
Piaţa energetică în şoc după blocada din Strâmtoarea Ormuz. Ţările cel mai grav afectate Primanews.ro
Piaţa energetică în şoc după blocada din Strâmtoarea Ormuz. Ţările cel mai grav afectate
11:40
Trump şi Rubio se contrazic în privinţa motivelor pentru care SUA au atacat Iranul Primanews.ro
Trump şi Rubio se contrazic în privinţa motivelor pentru care SUA au atacat Iranul
11:30
Cum blochezi aplicaţiile care te spionează pe Android şi care sunt semnele unui telefon compromis Primanews.ro
Cum blochezi aplicaţiile care te spionează pe Android şi care sunt semnele unui telefon compromis
11:20
Prima scumpire în România a carburanţilor de la declanşarea războiului din Iran. Benzina a sărit de 8 lei/l în toate staţiile Petrom Primanews.ro
Prima scumpire în România a carburanţilor de la declanşarea războiului din Iran. Benzina a sărit de 8 lei/l în toate staţiile Petrom
11:10
Tanczos Barna: Ţinta de deficit bugetar recomandată de Comisia Europeană e de 6.2, dar e foarte greu să ne încadrăm în ea Primanews.ro
Tanczos Barna: Ţinta de deficit bugetar recomandată de Comisia Europeană e de 6.2, dar e foarte greu să ne încadrăm în ea
10:40
SURSE. Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost ales noul lider suprem al Iranului Primanews.ro
SURSE. Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost ales noul lider suprem al Iranului
10:40
VIDEO. Oana Ţoiu, la televiziunea poloneză: România solicită un armistiţiu temporar pentru evacuarea civililor din Orientul Mijlociu Primanews.ro
VIDEO. Oana Ţoiu, la televiziunea poloneză: România solicită un armistiţiu temporar pentru evacuarea civililor din Orientul Mijlociu
10:30
Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz Primanews.ro
Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz
Acum 8 ore
07:40
VIDEO. Ştefan Avramescu (AUR): Reforma mult promisă de actuala guvernare este de fapt " pe unde scot cămaşa". "Era reformă, dar nu e reformă" Primanews.ro
VIDEO. Ştefan Avramescu (AUR): Reforma mult promisă de actuala guvernare este de fapt " pe unde scot cămaşa". "Era reformă, dar nu e reformă"
Acum 24 ore
23:40
VIDEO. Mircea Fechet (PNL), despre draftul de buget de stat: Premierul se bucură de sprijinul total al PNL Primanews.ro
VIDEO. Mircea Fechet (PNL), despre draftul de buget de stat: Premierul se bucură de sprijinul total al PNL
23:30
VIDEO. Sebastian Zachmann, despre numirile pentru şefia Parchetelor: Dacă preşedintele Nicuşor Dan va semna ca fostul primar general Nicuşor Dan aceste propuneri, îşi va dezamăgi o bună parte din electoratul reformist Primanews.ro
VIDEO. Sebastian Zachmann, despre numirile pentru şefia Parchetelor: Dacă preşedintele Nicuşor Dan va semna ca fostul primar general Nicuşor Dan aceste propuneri, îşi va dezamăgi o bună parte din electoratul reformist
23:20
VIDEO. Constantin Rudniţchi: Eu chiar mă bucur că nu avem un buget. Să-l lase pe ăsta de anul trecut Primanews.ro
VIDEO. Constantin Rudniţchi: Eu chiar mă bucur că nu avem un buget. Să-l lase pe ăsta de anul trecut
23:10
VIDEO. Andrei Schwartz: Toată Europa trebuie să fie pregătită pentru posibile acţiuni ale Iranului Primanews.ro
VIDEO. Andrei Schwartz: Toată Europa trebuie să fie pregătită pentru posibile acţiuni ale Iranului
23:00
VIDEO. Andrei Schwartz: China nu se poate implica direct în conflictul din Orientul Mijlociu Primanews.ro
VIDEO. Andrei Schwartz: China nu se poate implica direct în conflictul din Orientul Mijlociu
22:50
VIDEO. Andrei Schwartz, analist de politică externă: Loviturile SUA împotriva Teheranului afectează direct ambiţiile imperiale ale lui Putin. Semnale deja vizibile din Ucraina Primanews.ro
VIDEO. Andrei Schwartz, analist de politică externă: Loviturile SUA împotriva Teheranului afectează direct ambiţiile imperiale ale lui Putin. Semnale deja vizibile din Ucraina
20:20
VIDEO. Simona Spătaru (USR): O posibilă explicaţie pentru dublarea bugetului ICCJ ar fi necesitatea unui nou sediu Primanews.ro
VIDEO. Simona Spătaru (USR): O posibilă explicaţie pentru dublarea bugetului ICCJ ar fi necesitatea unui nou sediu
20:00
VIDEO. Natalia Intotero (PSD): Susţinem un buget de bun simţ pentru Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii. Nu suntem de acord cu bugete mai mici Primanews.ro
VIDEO. Natalia Intotero (PSD): Susţinem un buget de bun simţ pentru Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii. Nu suntem de acord cu bugete mai mici
19:50
VIDEO. Mircea Fechet, despre draftul de buget de stat: Premierul se bucură de sprijinul total al PNL Primanews.ro
VIDEO. Mircea Fechet, despre draftul de buget de stat: Premierul se bucură de sprijinul total al PNL
17:40
Donald Trump spune că Iranul vrea să discute, dar este „prea târziu” Primanews.ro
Donald Trump spune că Iranul vrea să discute, dar este „prea târziu”
17:40
SURSE. România participă la discuţiile privind umbrela nucleară a Franţei Primanews.ro
SURSE. România participă la discuţiile privind umbrela nucleară a Franţei
17:40
Ţoiu: 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară Primanews.ro
Ţoiu: 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară
17:10
Zelenski: Croaţia a oferit Ungariei cantitatea necesară de petrol, dar Orban a refuzat Primanews.ro
Zelenski: Croaţia a oferit Ungariei cantitatea necesară de petrol, dar Orban a refuzat
16:00
UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. Unde se află România Primanews.ro
UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. Unde se află România
15:40
NATO salută voinţa lui Emmanuel Macron de a consolida disuasiunea nucleară. Franţa şi Germania au înfiinţat un ”Grup de Coordonare Nucleară” comun Primanews.ro
NATO salută voinţa lui Emmanuel Macron de a consolida disuasiunea nucleară. Franţa şi Germania au înfiinţat un ”Grup de Coordonare Nucleară” comun
15:10
Armata israeliană anunţă că bombardat preşedinţia şi Consiliul Suprem de Securitate la Teheran Primanews.ro
Armata israeliană anunţă că bombardat preşedinţia şi Consiliul Suprem de Securitate la Teheran
14:40
Guvernul lansează platforma ”Fără hârtie”. Cetăţenii, invitaţi să semnaleze problema birocratică întâlnită Primanews.ro
Guvernul lansează platforma ”Fără hârtie”. Cetăţenii, invitaţi să semnaleze problema birocratică întâlnită
14:10
Radu Burnete, consilier prezidenţial: Să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara. România nu va putea creşte doar cu capital intern Primanews.ro
Radu Burnete, consilier prezidenţial: Să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara. România nu va putea creşte doar cu capital intern
14:10
PSD cere partidelor din Coaliţie să nu blocheze adoptarea Legii bugetului Primanews.ro
PSD cere partidelor din Coaliţie să nu blocheze adoptarea Legii bugetului
Ieri
14:00
Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie Primanews.ro
Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie
14:00
Ministrul Transporturilor: Anul acesta ţintim în jur de 250 de kilometri de autostradă şi drum expres pe care să îi dăm în trafic Primanews.ro
Ministrul Transporturilor: Anul acesta ţintim în jur de 250 de kilometri de autostradă şi drum expres pe care să îi dăm în trafic
13:00
Trump spune că Starmer „nu a fost de ajutor” şi că relaţia „nu mai este ce a fost” Primanews.ro
Trump spune că Starmer „nu a fost de ajutor” şi că relaţia „nu mai este ce a fost”
13:00
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor pentru a-l convinge pe Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului Primanews.ro
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor pentru a-l convinge pe Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului
12:50
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al educaţiei Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al educaţiei
11:20
Trump: Avem o cantitate practic nelimitată de muniţie. ”Somnorosul Joe” i-a dat gratuit lui Zelenski armament de ultimă generaţie şi nu s-a obosit să îl înlocuiască Primanews.ro
Trump: Avem o cantitate practic nelimitată de muniţie. ”Somnorosul Joe” i-a dat gratuit lui Zelenski armament de ultimă generaţie şi nu s-a obosit să îl înlocuiască
11:10
Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa şi vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban” Primanews.ro
Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa şi vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban”
01:00
VIDEO. „Vă invit public să părăsiţi guvernarea!” - Scandal PSD-USR în direct la Prima News Primanews.ro
VIDEO. „Vă invit public să părăsiţi guvernarea!” - Scandal PSD-USR în direct la Prima News
2 martie 2026
23:30
VIDEO. Ce urmăreşte PSD în aceste zile? Jurnalistul Sebastian Zachmann analizează la Prima News Primanews.ro
VIDEO. Ce urmăreşte PSD în aceste zile? Jurnalistul Sebastian Zachmann analizează la Prima News
22:20
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT: Primul lucru care se vede este că partenera lui Nicuşor Dan are un Procuror General Primanews.ro
VIDEO. Cornel Nistorescu, despre nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT: Primul lucru care se vede este că partenera lui Nicuşor Dan are un Procuror General
22:10
VIDEO. Andrei Schwartz, analist politică externă: Lovitura n-ar fi trebuit să surprindă pe nimeni. Iranul ştia Primanews.ro
VIDEO. Andrei Schwartz, analist politică externă: Lovitura n-ar fi trebuit să surprindă pe nimeni. Iranul ştia
19:20
VIDEO. Brian Cristian (USR): Cred că doamna Ţoiu şi Statul Român ar putea să ia în considerare şi alte măsuri pentru românii prinşi în Orientul Mijlociu Primanews.ro
VIDEO. Brian Cristian (USR): Cred că doamna Ţoiu şi Statul Român ar putea să ia în considerare şi alte măsuri pentru românii prinşi în Orientul Mijlociu
19:10
VIDEO. A treia zi de conflict în Orientul Mijlociu. Ştefan Popescu, istoric: Foarte puţine recţii din partea UE. Marele câştigător este Rusia Primanews.ro
VIDEO. A treia zi de conflict în Orientul Mijlociu. Ştefan Popescu, istoric: Foarte puţine recţii din partea UE. Marele câştigător este Rusia
17:40
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect care ar fi trebuit să fie strategic Primanews.ro
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect care ar fi trebuit să fie strategic
17:40
BREAKING. Ministrul Justiţiei a anunţat nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT Primanews.ro
BREAKING. Ministrul Justiţiei a anunţat nominalizările pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT
17:30
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat Primanews.ro
Diana Buzoianu, în plen, despre situaţia Barajului Mihăileni: El va fi realizat în continuare. Suntem în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat
17:30
Natalia Intotero (PSD), la Ora Guvernului: Consecinţele unui scenariu în care barajul Mihăileni ar ceda ar fi dramatice Primanews.ro
Natalia Intotero (PSD), la Ora Guvernului: Consecinţele unui scenariu în care barajul Mihăileni ar ceda ar fi dramatice
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.