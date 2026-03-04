Oradea în şantier: modernizarea semaforizării din intersecţia bulevardelor Dacia cu Decebal se va finaliza duminică (FOTO)
Bihoreanul, 4 martie 2026 13:50
Lucrările de modernizare a semaforizării din intersecţia bulevardelor Dacia cu Decebal din Oradea se vor finaliza cel târziu duminică. Şantierul, care a implicat demontarea semafoarelor şi înlocuirea cablajelor de sub carosabil, afectează traficul în zonă deja de trei săptămâni.
• • •
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:20
Hairstylistă cunoscută din Oradea, victima accidentului de la Aușeu. Se întorcea dintr-o vacanță cu fiica ei, care a împlinit luni 14 ani (FOTO) # Bihoreanul
Femeia care a murit în accident produs marți după-amiază pe DN1, la ieșirea din Aușeu, era o cunoscută hairstylistă din Oradea. Olga Zamfir avea 55 de ani și administra salonul Chic by Olga, de pe Splaiul Crișanei. Când s-a produs tragedia, ea se întorcea dintr-o vacanță împreună cu fiica ei, care a împlinit luni 14 ani și care acum se află internată în stare gravă.
Acum 2 ore
12:40
Martie este luna spectacolelor, printre care două premiere la Teatrul Regina Maria și o nouă ediție a Festivalului Primăverii la Filarmonică. În agenda plină a primei luni de primăvară în Oradea apar și concertele Tudor Gheorghe, Ada Milea & Bobo Burlăcianu și Direcția 5.
Acum 4 ore
11:50
Patronul Semcereal Sălard, trimis în judecată pentru înșelăciune și fals: A încercat să-și plătească datoriile cu bunurile altor firme # Bihoreanul
Patronul și administratorul producătorului de cereale bihorean Semcereal Sălard, Bogdan Tîrpe, a fost trimis în judecată de procurorii bihoreni pentru infracțiunile de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri. Tîrpe este acuzat că a încercat să scape de datoriile adunate la furnizori cu bunuri deja ipotecate sau pe care nu le deținea.
10:50
Luna martie e celebrarea primăverii, dar și a femeii, astfel că mai multe galerii o sărbătoresc prin fotografii. La Galeriile Euro Foto Art din Cetate vor fi nu mai puțin de patru vernisaje de expoziții cu și despre sărbătorita lunii, iar la Galeria Ovi D.Pop Art Photo, din ERA Park, noile lucrările vor surprinde „frumusețea care dă sens lumii”.
Acum 6 ore
10:00
Swimathon Oradea 2026: Fundația Comunitară Oradea a deschis înscrierile pentru proiecte caritabile # Bihoreanul
Fundația Comunitară Oradea (FCO) a dat startul înscrierilor de proiecte în campania de strângere de fonduri Swimathon Oradea 2026. ONG-urile, grupurile de inițiativă și cetățenii activi din Bihor sunt invitați să depună cauze până pe 30 martie, evenimentul caritabil urmând să aibă loc pe 6 iunie, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu" din Oradea.
09:30
Accidentul mortal produs marți pe DN 1, în Aușeu, a avut loc după ce o șoferiță din Oradea a ajuns pe sensul opus de circulație, intrând frontal într-un TIR. Încă două autoturisme au fost avariate.
09:00
Politica, sport național: Concurs cu dedicație pentru șefia Clubul Sportiv Bihorul Beiuș # Bihoreanul
Primăria municipiului Beiuș organizează concurs pentru ocuparea postului de președinte la Clubul Sportiv Bihorul, dar condițiile sunt mai potrivite pentru conducerea unei bănci centrale decât pentru un club sportiv de provincie: studii universitare de licență în științe economice, politice sau juridice, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor și, ca să fie meniul complet, studii de master!
08:10
Tot oamenii primarului: Cum au fost reinstalați în funcții directorii societăților din subordinea Primăriei Oradea # Bihoreanul
Florin Birta a repus pe funcții directorii CAO și OTL, în urma unor concursuri fără concurență. Două dintre cele mai importate societăți locale, cu bugete de zeci de milioane de euro și circa 1.000 de angajați, și-au reînnoit conducerile prin concursuri departe de atenția presei, deși edilul promisese transparență totală pentru a stimula competiția.
Acum 24 ore
20:10
Concerte, teatru și expoziții ale elevilor Școlii de Arte „Francisc Hubic”, în Oradea și județ. Intrarea este gratuită (FOTO) # Bihoreanul
Copiii care urmează cursuri la Școala de Arte Francisc Hubic își vor arăta în martie talentul și în fața orădenilor, dar și în județ. Astfel, curioșii sunt invitați la spectacolul „Mărțișor muzical”, cu momente muzicale clasice și de folclor, la evenimentul „Primăvara în suflet” ce îmbină un concert și o expoziție, precum și la spectacolul de teatru „Scenele meșteșugarilor din Visul unei nopți de vară”. Toate evenimentele sunt cu intrare liberă. Vezi unde și când vor avea loc!
19:40
„Între șoaptă și avânt”: concert plin de emoție, dar și de zbucium, la Filarmonica Oradea # Bihoreanul
Un nou concert condus de dirijorul Filarmonicii Oradea, Andrej Vesel, va putea fi audiat joi, de la ora 19, în Sala Enescu-Bartok. Evenimentul, „Beethoven - între șoaptă și avânt”, îl are în prim-plan pe violonistul Benjamin Herzl.
19:20
Actorii Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit într-o ceremonie secretă, departe de ochii curioșilor. Anunțul a fost făcut de stilistul lui Zendaya, Law Roach, care le-a spus jurnaliștilor că au ratat evenimentul.
18:50
După ce a tergiversat Legea Bugetului, PSD cere partenerilor de coaliție să nu o blocheze și amenință cu... blocarea. PNL pretinde „realism”, pentru că nu sunt bani # Bihoreanul
Legea Bugetului pe 2026 riscă să fie blocată dacă partidele din coaliție nu se înțeleg asupra măsurilor de sprijin pentru pensionari și alte categorii vulnerabile cerute de PSD. După ce Ministerul Finanțelor a transmis că ar putea aloca bani doar pentru jumătate din ele, PSD susține că toate măsurile trebuie incluse în buget pentru a nu se ajunge la „un blocaj politic”, în timp ce poziția PNL este că bugetul, dat fiind deficitul, trebuie să fie unul „realist”.
18:40
Secția de Gastroenterologie a Spitalului Județean Bihor: două decenii de evoluție continuă și excelență medicală în patologia digestivă (FOTO) # Bihoreanul
Mii de pacienți din Bihor și din alte șase județe au beneficiat, la Secția de Gastroenterologie a spitalului orădean, a cărei dezvoltare are loc fără întrerupere de două decenii, de intervenții medicale cu proceduri de vârf, efectuate de o echipă de specialiști de nivel național. Între principalele tipuri de intervenții se numără tratamentul endoscopic al hemoragiilor digestive, stentări digestive, biliare și pancreatice, tratarea stenozelor apărute ca urmare a bolilor inflamatorii sau tumorale, endoscopii digestive superioare (gastroscopii) și endoscopii digestive inferioare (colonoscopii), atât pentru stabilirea diagnosticului, cât și pentru tratament.
17:50
Noul ministru al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a depus jurământul (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Noul ministru al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a depus jurământul marți, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii scurte, la care au fost prezenți președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan. Șeful statului a semnat în aceeași zi decretul de numire.
17:40
„Umbra micului oraș”, roman premiat scris de o profesoară de arte vizuale, va fi lansat la Oradea # Bihoreanul
Iubitorii de literatură sunt invitați vineri, 6 martie, de la ora 18, la Librăria Humanitas Gheorghe Șincai Oradea, unde va avea loc lansarea romanului „Umbra micului oraș”, cel mai nou volum al scriitoarei Claudia Elena Peter. Cartea a apărut recent la imprintul Cișmigiu Books al Editura Universitară.
17:20
Grav accident pe DN 1, în Bihor: două femei au fost descarcerate, una se află stop cardio-respirator și este resuscitată # Bihoreanul
Un grav accident rutier s-a produs marți la ora 16.30, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Aușeu. În eveniment au fost implicate două autoturisme și un autotren, iar un al treilea autoturism, parcat, nu avea ocupanți.
17:00
Admiterea la Universitatea din Oradea: aceleași reguli, dar hârtii în plus în dosarul de înscriere # Bihoreanul
Universitatea din Oradea a pregătit regulile admiterii pentru sesiunea din această vară, păstrând aceleași principii ca în anul trecut: studenții vor fi admiși în baza mediilor de bacalaureat, cu excepția facultăților care introduc și examene, cum ar fi Medicina. O noutate ține de pregătirea birocratică: tinerii cu carte electronică de identitate vor trebui să ducă și un certificat care să le demonstreze domiciliul.
16:30
Guvernul a lansat „Fără hârtie”, o platformă unde cetățenii pot reclama online birocrația și pot urmări public cum se rezolvă sesizările (VIDEO) # Bihoreanul
Guvernul României a anunțat marți că a lansat platforma „Fără hârtie”, disponibilă la fara-hartie.gov.ro, prin care cetățenii sunt invitați să semnaleze situațiile în care au de-a face cu proceduri inutile sau prea complicate atunci când interacționează cu instituțiile statului. Inițiativa aparține viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, iar Executivul spune că scopul platformei este să ajute la reducerea birocrației și la mutarea cât mai multor servicii în online.
16:00
„Oradea este în continuare atrăgătoare”. ADLO negociază atragerea unei mega-investiții peste 50 milioane euro # Bihoreanul
În ciuda contextului de instabilitate de la nivel internațional, proximității războiului din Ucraina și recesiunii economice din România, municipiul Oradea rămâne în continuare atractiv pentru investitori. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, care gestionează zonele industriale dezvoltate de municipalitate, alături de Consiliul Județean Bihor negociază atragerea unei mega-investiții de peste 50 milioane euro în orașul de pe Criș. Cea mai mare investiție atrasă în 2025, de 5,1 milioane euro, a fost inițiată de Emsil Machine Tools.
15:30
Atenție, șoferi! Începe lărgirea la patru benzi a DN 79, de la Aeroportul Oradea până la intersecția cu centura Nojorid și drumul spre Livada (FOTO) # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru lărgirea de la două la patru benzi a porțiunii de șosea națională dintre Aeroportul Oradea și intrarea în Nojorid, la intersecția cu centura comunei și cu drumul comunal DC 77 spre Livada de Bihor. Lucrările, în valoare de peste 23 milioane lei, trebuie finalizate în toamna acestui an.
15:20
Visit Oradea este prezentă la ITB Berlin în perioada 3-5 martie 2026, cel mai important târg internațional de turism. Participarea la acest eveniment de prestigiu reprezintă un pas strategic major pentru promovarea orașului Oradea ca destinație turistică competitivă pe piața internațională.
15:10
C.S. Crișul Oradea triumfă la Cupa Benvenuti: 51 de medalii pentru înotătorii bihoreni (FOTO) # Bihoreanul
100 de sportivi bihoreni ai C.S. Crișul Oradea s-au remarcat la Cupa Benvenuti, cucerind 51 de medalii și demonstrând că înotul de performanță din județul Bihor este pe un culoar excelent. Competiția s-a desfășurat pe două zile și a reunit 358 de sportivi din 21 de cluburi din toată țara, inclusiv Săcueni și Salonta. Scopul principal a fost evaluarea nivelului sportivilor pentru participarea la Campionatele Naționale.
15:00
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Borș, în calitate de lider de proiect, anunță finalizarea proiectului de cooperare transfrontalieră cu titlul „Povești, Gusturi și Tradiții: O incursiune în 4 patrimonii locale”, cod ROHU 00073-4TTT, finanțat prin Programul Interreg VI-A România - Ungaria.
14:40
Performanță remarcabilă: Sportivă din Bihor, campioană națională la lupte școlare U17 (FOTO) # Bihoreanul
Sportiva bihoreană Maia Alexia Vodoileu a cucerit titlul de campioană națională școlară U17 la lupte, după ce a câștigat toate cele patru meciuri la etapa finală a Campionatului Național Școlar desfășurată la Târgu Jiu, între 27 februarie și 1 martie.
14:40
Atenție! Noi restricții pe strada Matei Corvin din Oradea, în zona Lidl. Când și cum se vor aplica # Bihoreanul
O bandă de circulație de pe strada Matei Corvin va fi blocată temporar, în anumite intervale orare, în perioada 6 martie – 6 mai 2026, în zona magazinului Lidl, pentru a permite desfășurarea lucrărilor la podul feroviar din vecinătate.
14:10
Oradea Transport Local S.A. promovează, ȋn rândul tinerilor, utilizarea transportul public prin organizarea unei campanii care se va derula pe tot parcursul anului 2026.
Ieri
13:50
Autostrada în Bihor: Erbașu a ajuns la două treimi pe tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiș, Precon Transilvania la aproape o treime pe Chiribiș - Biharia (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Ninsorile, înghețarea solului, iar apoi ploile și noroaiele au ținut pe loc, aproape două luni, constructorii celor două loturi din Bihor ale Autostrăzii Transilvania, însă primăvara a permis reluarea lucrărilor într-un ritm mai alert. Erbașu Construcții a ajuns la un stadiu de 65% pe cei 26,35 km dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș, iar Precon Transilvania a depășit ușor 30% pe cei 28,55 km dintre Chiribiș și Biharia.
13:20
Fără sirene! Exercițiul „Miercurea Alarmelor” a fost amânat la nivel național, inclusiv în Bihor # Bihoreanul
Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Alarmelor”, programat pentru miercuri, 4 martie, a fost amânat la nivel național, a anunțat marți Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Decizia a fost luată „în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample”.
13:20
Cuvântul „criză” tinde să provoace o reacție de tip „luptă sau fugi” în mintea oricărui investitor. Când ecranele devin roșii, iar titlurile știrilor anunță recesiuni sau conflicte geopolitice, instinctul primar este să vinzi tot și să „te pui la adăpost”. Totuși, istoria piețelor financiare ne-a învățat un lucru esențial: portofoliile inteligente nu se construiesc în momentele de liniște, ci se testează și se călesc în perioadele de furtună.
12:50
Se prelungește așteptarea: Locurile de parcare de domiciliu din Oradea se vor putea rezerva din nou abia din 20 aprilie # Bihoreanul
Atribuirea locurilor de parcare de domiciliu din Oradea, întreruptă în luna noiembrie, se va relua abia după 20 aprilie. Termenul de reluare a împărțirii parcărilor, anunțat inițial pentru luna martie, a fost amânat, pentru ca toți orădenii să aibă timp să își facă un cont pe noua platformă digitală înființată de municipalitate.
12:00
Bărbat atacat la intrarea în bloc, în cartierul Rogerius! Agresorul voia să-i fure banii și să-l lovească cu un box # Bihoreanul
Un bihorean în vârstă de 48 de ani a ajuns în arest, după ce a încercat să tâlhărească un alt bărbat, la intrarea într-o scară de bloc de pe strada Călugăreni din Oradea. Agresorul și-a amenințat victima cu un box, dar și-a abandonat planul, când în zonă au apărut și alte persoane. Ulterior, a fost prins de polițiști.
11:00
Primăvara aduce, de regulă, un ritm diferit în industria de fashion, iar pentru brandurile locale, acest sezon înseamnă adaptare, noutăți și reluarea contactului direct cu clientele. Pentru StarShinerS, brand din Oradea activ din 2008, începutul primăverii marchează lansarea unei noi colecții, gândită pentru sezonul primăvară–vară.
11:00
Agenția Națională de Integritate reușea luna trecută o nouă „captură” în Bihor, anunțând că primarul comunei Husasău de Tinca este vinovat de incompatibilitate pentru că între 2020-2024, ca PFA, a încheiat contracte de 39.000 lei cu Administrația Bazinală de Ape Crișuri.
10:30
Două curse charter ale TAROM, care au decolat din Cairo, au aterizat marţi dimineaţă în siguranţă pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, aducând în ţară 318 cetăţeni români - pelerini şi turişti -, a anunţat ministrul de Externe, Oana Țoiu.
09:50
Incendiu de natură electrică la o gospodărie din Bihor. Recomandările pompierilor (VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu izbucnit luni seara la o gospodărie din localitatea Râpa, comuna bihoreană Tinca, cel mai probabil din cauza unui conductor electric defect, a afectat acoperișul unei anexe din curte.
09:10
Compania de Apă Oradea informează consumatorii că, în data de 4 martie 2026, în intervalul orar 08:00 – 24:00, va fi necesară întreruperea furnizării apei potabile în Oradea, zona viitorului pasaj de pe strada Ogorului, ca urmare a efectuării lucrării de conectare a rețelei noi de apă realizată în cadrul proiectului „Realizare Pasaj Rutier pe Centura Oradea km. 12+320 – Intersecție cu Calea Ferată și Relocare Rețele”.
09:00
Săritor în... scârț: Priviți ce au fost în stare să facă cu basorelieful de pe Bazinul Crișul! (FOTO) # Bihoreanul
Primăria Oradea și-a dat, din nou, cu stângul în dreptul. Lucrările de reabilitare termică a clădirii bazinului acoperit Crișul, atribuite de municipalitate firmei Termoline pentru suma de 8,8 milioane lei, alocați printr-un proiect PNRR, cu finalizare în vara acestui an, aduc a cârpeală.
08:40
Martie aduce răsfăț la Crișul Shopping Center: câștigă o zi de relaxare la The Elite Spa! # Bihoreanul
Luna martie este dedicată feminității și momentelor de răsfăț, iar Crișul Shopping Center vine în întâmpinarea clientelor sale cu o campanie specială, desfășurată în perioada 1-31 martie.
08:30
România a învins Portugalia la Pitești, cu Bobe Nicolescu în rol de căpitan al naționalei # Bihoreanul
România a obținut o victorie dramatică în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2027, 101-96 cu Portugalia, într-un meci decis în ultimele secunde la Pitești. Căpitanul naționalei, orădeanul Bobe Nicolescu, liderul CSM Oradea, a avut o contribuție importantă într-o partidă spectaculoasă, cu răsturnări succesive de scor și un final electrizant.
08:20
Gândește-te la Oradea ideală: străzi strălucitoare fără chiștoace, parcuri perfecte pentru picnicuri și un aer curat care te face să zâmbești la fiecare respirație. Fără a ocoli gunoaie toxice pe trotuar sau a vedea râul Crișul Repede poluat. Campania „STOP CHIȘTOC!” de la RioTabak face asta posibil, luptând cu micul, dar uriașul inamic: mucurile de țigară. Acestea par nevinovate, dar generează tone de deșeuri plastice anual în orașul nostru, afectând solul, animalele, apele și sănătatea tuturor. E timpul să acționăm - Oradea merită mai mult!
08:00
Polițiști cu miros fin: Poliția Bihor a creat o mică „armată” de câini detectivi. Vezi ce știu să facă (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Poliția Bihor a creat o „armată” de detectivi cu patru labe care găsesc persoane, droguri, tutun de contrabandă şi pot fi folosiţi în misiuni de căutare-salvare. Cum ajung câinii de la Criminalistică să prindă infractori și să salveze vieți „după nas”, cum sunt selectați conductorii, cât se antrenează, ce pot, ce nu pot face „asistenții” polițiștilor și cum ajung mirosurile să fie sigilate în borcane, ca probe? BIHOREANUL dezvăluie culisele unei structuri ce transformă urme invizibile în indicii judiciare concrete.
07:50
CSM Oradea își continuă parcursul fără greșeală în Superliga Națională de polo, după o victorie categorică obținută la București. Liderul campionatului a învins clar Sportul Studențesc, scor 17-2, într-un meci controlat de la un capăt la altul, bifând al zecelea succes consecutiv al sezonului.
07:40
Adio, "experimente" ineficiente: Vino şi învaţă cum se transformă AI-ul într-un sistem real de business! # Bihoreanul
Inteligenţa Artificială nu este doar o "jucărie" de testare şi pentru a produce conţinut, ci o necesitate. Eficienţă, timp economisit, responsabilitate managerială. Pentru a ajuta companiile să treacă de la simple teste la sisteme integrate, Termene AI Hub organizează la finalul lunii martie Business AI Workshop, un eveniment intensiv axat pe implementare practică.
2 martie 2026
20:10
Design Expo 2026, ediție aniversară la Oradea: 30 de ani de studii de Design, sărbătoriți printr-o expoziție a studenților # Bihoreanul
Programul de studiu Design al Facultății de Arte din cadrul Universitatea din Oradea marchează, în 2026, 30 de ani de existență, aniversare care va fi celebrată prin ediția a XIII-a a evenimentului Design Expo.
20:00
Universitatea din Oradea va lansa, în perioada următoare, lecții realizate în realitatea virtuală, dezvoltate de studenți în cadrul Living lab VR@UO, inițiativa făcând parte din procesul de digitalizare a activităților educaționale. Platforma online care va integra experiența VR este activă încă de anul trecut, iar proiectele realizate de echipă sunt actualizate constant.
19:40
PNL a validat un nou ministru al Educației. Rectorul USV Mihai Dimian, propunerea premierului Bolojan # Bihoreanul
Biroul Politic Național al Partidul Național Liberal a validat luni, în unanimitate, propunerea ca profesorul universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, să preia funcția de ministru al Educației și Cercetării, la inițiativa președintelui PNL și premierului României, Ilie Bolojan.
19:20
Performanță pentru atletismul orădean: Denis Balaciu, pe podium la Naționalul de aruncări lungi # Bihoreanul
Sportivii de la Clubul Sportiv Crișul Oradea continuă să confirme la nivel național. Denis Balaciu a urcat pe podium la Campionatul Național de aruncări lungi, obținând medalia de argint la categoria U23 în proba de aruncare a ciocanului și o clasare pe locul III la aruncarea discului, într-o competiție desfășurată la București.
19:10
Ministerul Justiției a făcut propunerile pentru șefia marilor parchete: Cristina Chiriac ar urma să devină procuror general, iar Ioan-Viorel Cerbu, șef la DNA # Bihoreanul
Ministerul Justiției a anunțat luni finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea celor mai importante funcții de conducere din parchete, în urma interviurilor desfășurate în perioada 23-26 februarie. Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, ar urma să devină procuror general al României, în timp ce la DNA locul lui Marius Voineag ar urma să vină Ioan-Viorel Cerbu.
18:50
Elevii de clasa a XII-a care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat și vor susține și o probă din chimie au ocazia să se pregătească gratuit, cu profesori universitari. Cadrele didactice ale Departamentului de Chimie din cadrul Universității din Oradea vor organiza trei sesiuni de pregătire, câte una în fiecare din următoarele trei luni.
