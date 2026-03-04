CSM Oradea întâlnește FC Argeș Basketball într-un duel important din Liga Națională

08:00

Poliția Bihor a creat o „armată” de detectivi cu patru labe care găsesc persoane, droguri, tutun de contrabandă şi pot fi folosiţi în misiuni de căutare-salvare. Cum ajung câinii de la Criminalistică să prindă infractori și să salveze vieți „după nas”, cum sunt selectați conductorii, cât se antrenează, ce pot, ce nu pot face „asistenții” polițiștilor și cum ajung mirosurile să fie sigilate în borcane, ca probe? BIHOREANUL dezvăluie culisele unei structuri ce transformă urme invizibile în indicii judiciare concrete.