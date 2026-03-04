1.200 de angajați, concediați de cel mai mare combinat de produse chimice din România. Alți 5.500 vor fi afectați

09:15

Am văzut zilele acestea un videoclip filmat la Londra. Am văzut sute de tineri pe stradă, steaguri iraniene și israeliene împreună, bucurie, emoție și strigăte de speranță. Am văzut o reacție profund umană la ideea că un regim bazat de decenii pe frică, teroare și crimă, se poate prăbuși.