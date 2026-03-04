Criza din Iran ar putea decide alegerile din Ungaria. Viktor Orbán joacă „cartea energiei” în fața amenințării unui nou șoc petrolier
Adevarul.ro, 4 martie 2026 16:00
Premierul ungar Viktor Orbán a adus în prim-plan tema securității energetice în campania pentru alegerile din 12 aprilie, avertizând că războiul din Iran ar putea declanșa un nou șoc al prețurilor la energie, scrie politico.eu.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
16:00
Criza din Iran ar putea decide alegerile din Ungaria. Viktor Orbán joacă „cartea energiei” în fața amenințării unui nou șoc petrolier # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a adus în prim-plan tema securității energetice în campania pentru alegerile din 12 aprilie, avertizând că războiul din Iran ar putea declanșa un nou șoc al prețurilor la energie, scrie politico.eu.
16:00
Iranul, deschis pentru posibile discuții de pace? Demersul agenților de Intelligence din Teheran către CIA # Adevarul.ro
Agenți ai serviciilor de informații iraniene ar fi transmis, pe canale indirecte, semnale de disponibilitate pentru discuții cu CIA în vederea încheierii războiului.
16:00
„Spunem nu războiului”. Premierul spaniol Pedro Sánchez, singurul lider european care îl contestă direct pe Trump # Adevarul.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că amenințările președintelui american Donald Trump nu vor determina Madridul să sprijine ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.
Acum o oră
15:30
Reacția NATO după ce forțele sale au doborât o rachetă lansată de Iran spre Turcia. Ankara anunță că își rezervă dreptul de a răspunde oricărei atitudini ostile # Adevarul.ro
NATO a condamnat ferm Iranul după ce o rachetă balistică lansată de Teheran și îndreptată spre spațiul aerian al Turciei a fost interceptată de sistemele de apărare ale Alianței, au transmis oficialii organizației.
15:30
Fabrică ilegală de țigări, descoperită la periferia Timișoarei. Cum era structurată reţeaua care alimenta piaţa neagră din vestul ţării # Adevarul.ro
Descoperire de amploare la periferia Timișoarei: o fabrică ilegală de țigarete funcționa la capacitate maximă, cu stocuri impresionante de tone de tutun și ambalaje concepute astfel încât să imite mărci cunoscute.
15:30
Nicușor Dan merge în vizită la Varșovia, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Cu cine are programate întâlniri # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va efectua joi, 5 martie 2026, o vizită la Varșovia, la invitația președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki.
15:15
De la revoluție la ruine: moartea lui Khamenei și prăbușirea unui regim (60 de secunde care au schimbat Orientul Mijlociu) # Adevarul.ro
Capacitatea Central Intelligence Agency și a Mossadului de a cunoaște cu precizie agenda și locația liderului suprem sugerează o breșă serioasă în sistemul iranian de contrainformații. Momentul inițial/esențial a fost eliminarea structurii guvernamentale iraniene.
15:15
Italia ia în considerare repornirea centralelor pe cărbune dacă războiul din Orient declanșează o criză energiei # Adevarul.ro
Ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a declarat miercuri, 4 martie, că ţara sa ar putea reporni unele termocentrale pe cărbune dacă conflictul din Orientul Mijlociu va conduce la o criză energetică.
Acum 2 ore
15:00
Forțele NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei. Reacția Ankarei # Adevarul.ro
Ministerul turc al Apărării anunță miercuri, 4 martie, că o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost doborâtă de forțele NATO. Racheta a căzut în Siria, aproape de granița turcă.
15:00
MAE confirmă un zbor de repatriere din Egipt, pentru românii din Israel. Vor fi aduse acasă 174 de persoane, dintre care şi doi cetăţeni din Republica Moldova # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță organizarea unui zbor de repatriere din Egipt, organizat pentru românii din Israel, în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu.
15:00
Artist liric de renume mondial, George Petean și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 50 de ani și a celor 25 de la debutul pe faimoasa scenă a Ring-ului vienez chiar in loco, într-o nouă producție a operei „Luisa Miller” de Verdi.
15:00
Doi dintre adolescenții implicați în crima din Cenei au fost trimiși în judecată. Ce se întâmplă cu minorul de 13 ani care a luat parte la uciderea lui Mario # Adevarul.ro
Doi dintre adolescenții implicați în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din localitatea Cenei, județul Timiș, ucis de prieteni, au fost trimiși în judecată, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Al treilea minor, în vârstă de 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală.
14:45
Războiul din Orient lovește bursele și dobânzile. „Majorarea preţurilor la energie se poate transmite în întreaga economie” # Adevarul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează deja bursele şi dobânzile, iar impactul ar putea deveni mai sever dacă situaţia se prelungeşte, a explicat miercuri Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România.
14:30
Coaliția de guvernare a stabilit ca proiectul de buget pentru anul viitor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice și după avizarea în ședința de Guvern și în Consiliul Economic și Social, potrivit unor surse Adevărul.
14:30
„Ieșirea din comunism a școlii” - Măsuri urgente pe care expertul în Educație, Marian Staș, le cere noului ministru # Adevarul.ro
Ministerul Educației și Cercetării are titular pe post, după aproape două luni de interimat. Profesorul universitar Mihai Dimian, rectorul Universității din Suceava, va avea de răspuns unor provocări majore venite din sistemul preuniversitar care se confruntă cu mari frământări.
14:30
Reacția Moscovei după ce o navă din „flotă fantomă” a Rusiei s-a scufundat în apele Libiei: „Acţiuni criminale, comise cu consimţământul autorităţilor ţărilor UE” # Adevarul.ro
Ministerul Transporturilor din Rusia a denunţat miercuri, 4 martie, un atac comis de drone navale ale Ucrainei în Marea Mediterană împotriva unei nave ruseşti care transporta gaze naturale lichefiate (GNL), informează EFE, citată de Agerpres.
14:30
1.200 de angajați, concediați de cel mai mare combinat de produse chimice din România. Alți 5.500 vor fi afectați # Adevarul.ro
Cel mai mare combinat de produse chimice din România va aplica din aprilie 2026 un scenariu de supraviețuire care prevede oprirea unor secții energo-intensive, disponibilizarea a cel puțin 1.200 de salariaţi şi sistarea a două proiecte de investiţii.
14:30
În mod paradoxal, conflictul dintre guvernul Statelor Unite și unele dintre cele mai avansate companii de inteligență artificială n-a izbucnit în jurul Chinei, al competiției tehnologice globale sau al securității cibernetice.
14:15
Forțele NATO au doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc. Reacția Ankarei # Adevarul.ro
Ministerul turc al Apărării anunță miercuri, 4 martie, că o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost doborâtă de forțele NATO. Racheta a căzut în Siria, aproape de granița turcă.
14:15
Protest în fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Sute de angajați riscă să rămână fără loc de muncă # Adevarul.ro
Circa 300 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) protestează, miercuri dimineața, 4 martie, în fața sediului companiei din municipiul Târgu Jiu, a declarat președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), Gabriel Căldărușe.
Acum 4 ore
14:00
Digitalizare la stat. Senatul a aprobat proiectul platformei unde instituțiile ar urma să comunice cu cetăţenii # Adevarul.ro
Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede înfiinţarea Serviciului Naţional de Comunicare Electronică pentru comunicarea electronică oficială a instituţiilor publice.
13:45
Garda Revoluționară Iraniană anunță „primii săi pași puternici” în război: Lansarea a peste 200 de drone spre mai multe state din Golf # Adevarul.ro
Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a anunțat miercuri, 4 martie, că a lansat 230 de drone asupra mai multor facilități unde sunt staționați militari americani în Orientul Mijlociu.
13:45
Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii la București, și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru exclusivist, la Muzeul de Artă Recentă # Adevarul.ro
Muzeul de Artă Recentă din București a găzduit, în urmă cu câteva zile, un eveniment special. Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii la București, a ales să își sărbătorească ziua de naștere într-un decor rafinat.
13:45
Înmormântarea lui Ali Khamenei a fost amânată din cauza „volumului mare de solicitări de participare” # Adevarul.ro
Ceremonia de înmormântare a fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, care era programată să aibă loc miercuri seară la Teheran, a fost amânată.
13:45
Mercenarul Horațiu Potra scapă de statutul de deținut periculos. Magistrații au decis ridicarea regimului de maximă siguranță # Adevarul.ro
Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au decis ridicarea regimului de maximă siguranță pentru mercenarul Horațiu Potra, după ce instanța a admis contestația formulată de acesta împotriva unei decizii luate anterior în penitenciar, potrivit TVR Info
13:30
Aryna Sabalenka a fost cerută în căsătorie. Iubitul său a îngenuncheat la Indian Wells # Adevarul.ro
Georgios Frangulis este partenerul de mai multă vreme al tenismenei Aryna Sabalenka.
13:15
Evoluția divertismentului digital în România: de la știrile de ultima oră la platformele de analiză # Adevarul.ro
Peisajul media și de divertisment din România a suferit transformări radicale în ultimul deceniu. Dacă în trecut principala sursă de informare era limitată la jurnalele de știri televizate sau la presa scrisă de dimineață, astăzi asistăm la o convergență digitală fără precedent.
13:15
Navă iraniană, lovită într-un atac lansat dintr-un submarin în largul statului Sri Lanka. Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute # Adevarul.ro
Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute, iar alte 78 au fost rănite în urma unui atac submarin asupra unei nave iraniene în largul costei Sri Lankăi, produs miercuri, 4 martie.
13:15
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Dacă statele UE ar trece sub umbrela nucleară a Franței, asta ar însemna desființarea NATO” # Adevarul.ro
Traian Băsescu avertizează că propunerea Franței privind extinderea „umbrelei nucleare” asupra unor state europene reprezintă un risc major și ar putea duce la destrămarea NATO.
13:15
Republica Moldova anunță stare de alertă energetică pentru 60 de zile. Ce presupune măsura # Adevarul.ro
Guvernul Republicii Moldova a instituit miercuri, 4 martie, stare de alertă în domeniul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu situația externă și riscurile regionale.
13:15
Șoc la pompă în Germania: motorina sare de 2 euro, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Preţul motorinei în Germania a trecut miercuri peste pragul de doi euro per litru, ca urmare a războiului din Iran, a anunţat Automobil Clubul German.
13:15
Kylian Mbappé și-a luat permisul de conducere la 27 de ani. O persoană dragă l-a încurajat să ia lecții de pilotaj # Adevarul.ro
Fotbalistul Kylian Mbappé pozează lângă un BMW i7 xDrive 60.
13:00
Flavius Caba Maria, expert în Orientul Mijlociu, explică, la Interviurile Adevărul, de ce a izbucnit războiul cu Iranul # Adevarul.ro
Flavius Caba-Maria, expert în Orientul Mijlociu, a explicat la Interviurile Adevărul implicațiile conflictului din Iran, indicând că situația din prezent este datorată mai multor elemente cumulate.
13:00
Alertă în Dubai după ce dronele iraniene au lovit în apropierea consulatului american, provocând un incendiu # Adevarul.ro
Autoritățile din Dubai au stins un incendiu de proporții reduse izbucnit în apropierea Consulatului SUA, în urma unui atac cu dronă, fără a fi raportate victime, a anunțat marți biroul de presă al emiratului.
12:45
Un F-35 israelian a doborât un avion iranian YAK-130, în prima confruntare aeriană a războiului din Iran. Teheranul are o flotă de avioane de luptă foarte vechi # Adevarul.ro
Un avion de luptă al forțelor aeriene israeliene de tip F-35I „Adir” a doborât un aparat iranian YAK-130, în ceea ce reprezintă prima confruntare directă între avioane de vânătoare de la declanșarea actualului conflict. Anunțul a fost făcut, miercuri dimineață, de către armata israeliană.
12:30
Iranul este aproape de a alege un nou lider suprem, potrivit lui Ahmad Khatami, membru al Adunării Experților din Iran, organismul însărcinat cu desemnarea succesorului, potrivit The Guardian.
12:30
Hezbollah anunță că a trimis „un roi de drone de atac” asupra sediului principalei companii aerospațiale și de aviație din Israel # Adevarul.ro
Gruparea libaneză Hezbollah anunță că a lansat un val de atacuri cu drone asupra sediului Israel Aerospace Industries, principala companie israeliană din domeniul aerospațial și al aviației.
12:15
Mai multe persoane au raportat miercuri, 4 martie, faptul că nu pot folosi Facebook, fiind înregistrate întreruperi majore la nivel global.
12:15
Cluj Running Festival aduce pentru prima dată elitele mondiale ale atletismului pe străzile Clujului # Adevarul.ro
Cluj-Napoca intră oficial în circuitul marilor competiții internaționale de alergare, odată cu lansarea primei ediții Cluj Running Festival, programată în weekendul 27–28 iunie 2026. Evenimentul este certificat World Athletics Label și marchează prima competiție de șosea cu elite mondiale organizată
Acum 6 ore
12:00
Cât costă războiul cu Iranul? Câți bani a cheltuit deja SUA în Israel și Orientul Mijlociu din 2023. Factura războiului crește, iar miza nu mai este doar financiară # Adevarul.ro
Agenția Anadolu estimează că doar în primele 24 de ore ale Operațiunii „Epic Fury” SUA ar fi cheltuit aproximativ 779 de milioane de dolari. La această sumă s-ar adăuga circa 630 de milioane de dolari pentru pregătirea prealabilă – repoziționarea avioanelor, desfășurarea a peste zece nave militare ș
12:00
Viețile luxoase ale influencerilor din Dubai, date peste cap de atacurile Iranului: „Chiar e enervant, pentru că avem întâlniri” # Adevarul.ro
Loviturile iraniene au zdruncinat imaginea Dubaiului ca „oază de siguranță” și au expus contrastul dintre viața de lux afișată de influenceri și realitatea unui conflict care a ajuns, brusc, la ușa lor.
12:00
Mark Carney, despre noul război din Orientul Mijlociu: „Încă un eșec al ordinii internaționale”. Sprijin pentru SUA, dar cu rezerve # Adevarul.ro
Premierul Canadei, Mark Carney, califică escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu drept „un nou exemplu al eșecului ordinii internaționale”, într-o declarație care nuanțează poziția sa anterioară de susținere a acțiunilor militare americane împotriva Iranului.
11:45
Tribunalul București a admis în principiu, miercuri, 4 martie, cererea depusă de Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA.
11:45
Cupa României la fotbal: Universitatea Cluj, prima calificată în semifinale. Două „sferturi” se joacă miercuri # Adevarul.ro
Clujenii au eliminat-o pe Hermannstadt.
11:30
Israelul amenință că îi va ucide pe toți succesorii lui Ali Khamenei. Katz: „Am ordonat armatei să se pregătească” # Adevarul.ro
Israelul a transmis miercuri, 4 martie, că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, va fi „o ţintă” destinată asasinării.
11:30
Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a declarat că deține controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz, unde președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că este pregătit să desfășoare marina pentru a escorta petrolierele.
11:15
Zi de foc pentru Guvernul Bolojan. Coaliția vrea să încheie astăzi discuțiile pe tema bugetului de stat # Adevarul.ro
Liderii coaliției de guvernare s-au reunit din nou miercuri dimineață, 4 martie, pentru discuții privind proiectul bugetului de stat pe 2026. Discuțiile ar urma să fie finalizate astăzi pentru o adoptare în Guvern la finalul săptămânii.
11:15
Noi detalii în cazul femeii care și-a amenințat copiii cu bătaia în timpul unui live pe TikTok: „Prostul pământului, te calc în picioare!” # Adevarul.ro
Femeia din Constanța, care și-a amenințat copiii cu bătaia în timpul unui live pe TikTok, se prezintă pe internet cu o imagine îngrijită, cu gene și unghii false, în timp ce copiii ei cresc într-o casă unde este o mizerie de nedescris.
11:15
Escorta navală promisă de Trump în Strâmtoarea Hormuz nu calmează piețele: investitorii fug de risc # Adevarul.ro
Piețele bursiere globale au înregistrat noi scăderi miercuri, în pofida încercărilor președintelui american Donald Trump de a calma temerile privind o criză energetică în Strâmtoarea Hormuz.
11:00
Premierul Tusk: Polonia își dorește propriile arme nucleare. Ambițiile Varșoviei se lovesc de un impediment major # Adevarul.ro
Polonia analizează opțiunea dezvoltării unei capacități nucleare proprii, pe fondul incertitudinilor privind angajamentele de securitate ale Statelor Unite față de Europa, relatează Bloomberg.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.