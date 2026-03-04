Apar reacţiile: Carburanţii s-au scumpit cu 15 bani pe litru pe o zi pe alta. Motorina rămâne sub pragul de 9 lei, benzina trece de 8 lei
Ziarul Financiar, 4 martie 2026 14:30
Apar reacţiile: Carburanţii s-au scumpit cu 15 bani pe litru pe o zi pe alta. Motorina rămâne sub pragul de 9 lei, benzina trece de 8 lei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
14:30
14:30
Acum 30 minute
14:15
Călin Matei, CEO al Groupama:Anul 2026 va fi anul în care vom continua să investim. Mai mult de 10 mil. lei vor merge doar în investiţii în AI şi în trainingul şi dezvoltarea echipei # Ziarul Financiar
Groupama Asigurări, cel mai mare asigurător de pe piaţa românească, are în plan să îşi continue investiţiile în 2026 şi peste 10 mil. lei vor merge doar în investiţii în AI şi în training-ul şi dezvoltarea echipei, susţine Călin Matei, CEO al Groupama.
14:15
Acum o oră
13:45
13:45
Numărul ucrainenilor care folosesc serviciile prin satelit ale Starlink pe telefoanele lor mobile prin Kyivstar, cel mai mare operator mobil din Ucraina, se va dubla în 2026 la 12 milioane # Ziarul Financiar
Numărul ucrainenilor care accesează internetul prin serviciul de satelit al SpaceX, Starlink, va ajunge probabil la circa 12 milioane până la sfârşitul anului 2026, de la 5 milioane de utilizatori în prezent, a declarat marţi la Mobile World Congress din Barcelona Kaan Terzioglu, CEO-ul grupului de telecomunicaţii VEON. Dacă estimarea se confirmă, ar însemna că aproape jumătate dintre clienţii Kyivstar - cel mai mare operator mobil din Ucraina, deţinut de VEON - vor folosi conectivitatea prin satelit.
13:45
Numărul insolvenţelor a crescut anul trecut cu 3,8%, fiind deschise 7.553 de proceduri noi, cele mai multe în comerţ şi reparaţii auto. Alina Popa, country manager Coface Romania: În 2026 ne aşteptăm la o deteriorare a comportamentului de plată şi o continuare a trendului de creştere a numărului de insolvenţe # Ziarul Financiar
Acum 2 ore
13:30
13:15
Urmează Anuarul Top 1.000 Cele mai mari companii din România. Ce urmează pentru producătorul Ursus după ce a investit 70 mil. euro în cinci ani: abordăm perioada următoare cu un optimism moderat şi cu prudenţă # Ziarul Financiar
Ursus Breweries, liderul pieţei de bere, a investit în perioada 2020–2025 aproximativ 70 de milioane de euro în România, alocând o mare parte dintre aceste resurse către modernizarea şi dezvoltarea operaţiunilor, au spus reprezentanţii companiei într-un răspuns acordat cu ocazia realizării anuarului Top 1.000 cele mai mari companii din România, care va fi lansat pe piaţă în perioada următoare.
13:15
13:15
SpaceX schimbă numele serviciului de conectivitate prin satelit pentru telefoane în Starlink Mobile şi vizează sute de milioane de utilizatori cu o nouă constelaţie de 1.200 de sateliţi care va fi lansată din 2027 # Ziarul Financiar
Compania SpaceX a lansat oficial la Mobile World Congress (MWC) din Barcelona brandul Starlink Mobile, noul nume pentru serviciul de conectivitate satelit-către-telefon cunoscut anterior ca Direct to Cell. Anunţul vine în contextul în care compania lui Elon Musk se pregăteşte pentru un salt tehnologic major: o a doua generaţie de sateliţi care, conform SpaceX, va transforma serviciul dintr-o soluţie de urgenţă pentru zone fără acoperire celulară într-o alternativă de bandă largă directă pe smartphone-uri.
12:45
12:45
12:45
12:45
Acum 4 ore
12:30
12:15
12:15
12:15
12:00
Farlei Kothe, Stefanini: România rămâne nucleul strategiei europene, cu circa 1.000 de angajaţi şi funcţii critice pentru întreaga regiune. Pentru 2026 estimăm o creştere de 15-20% în Europa # Ziarul Financiar
Stefanini Group, companie braziliană de consultanţă IT cu venituri globale de aproximativ 1 miliard de dolari şi 35.000 de angajaţi în 41 de ţări, estimează o creştere de 15-20% în Europa în 2026, iar România rămâne principalul centru operaţional şi de livrare al regiunii, cu circa 1.000 de angajaţi şi funcţii critice pentru întreaga structură europeană.
12:00
12:00
11:45
11:30
11:30
11:30
11:30
11:15
Farlei Kothe, CEO al Stefanini: România rămâne nucleul strategiei europene, cu circa 1.000 de angajaţi şi funcţii critice pentru întreaga regiune. Pentru 2026 estimăm o creştere de 15-20% în Europa # Ziarul Financiar
Stefanini Group, companie braziliană de consultanţă IT cu venituri globale de aproximativ 1 miliard de dolari şi 35.000 de angajaţi în 41 de ţări, estimează o creştere de 15-20% în Europa în 2026, iar România rămâne principalul centru operaţional şi de livrare al regiunii, cu circa 1.000 de angajaţi şi funcţii critice pentru întreaga structură europeană.
11:15
11:00
11:00
Fluxurile globale de aur şi argint, în pericol: Dubai este un hub major pentru transportul de lingouri, reprezentând aproximativ 20% din fluxurile globale de aur anul trecut, iar fluxurile sunt afectate puternic de război. Traderii avertizează că am putea avea o volatilitate şi mai mare a preţurilor, după un an cu fluctuaţii deja uriaşe # Ziarul Financiar
11:00
10:45
10:45
10:45
10:45
Bogdan Badea, CEO, Hidroelectrica: Marea provocare pe care o avem ca şi companie este să identificăm suficienţi parteneri care să poată să execute investiţii complexe, gen Vidraru, şi aici nu este o chestiune foarte uşoară. Nu sunt foarte mulţi parteneri specializaţi la nivel european care pot să facă acest lucru # Ziarul Financiar
Evenimentul ZF Power Summit a avut loc în perioada 23-25 februarie în Bucureşti şi a reunit peste 80 de speakeri naţionali şi internaţionali, lideri în domeniile lor.
Acum 6 ore
10:30
Importurile de motorină, vulnerabilitatea majoră din energia României. Arabia Saudită este a doua cea mai mare sursă, cu peste 20% din importurile totale. România a „scăpat“ de Rusia şi ia acum motorină din Turcia, Arabia Saudită şi India # Ziarul Financiar
Alimentarea cerereii interne de motorină are potenţialul de a deveni o problemă în contextul războiului din Iran. În total, România are un consum de carburanţi de circa 8 milioane de tone din care 5,5-6 milioane de tone este reprezentat de consumul de motorină.
10:30
10:15
Bursă. Primul profit din ultimii trei ani saltă acţiunile Rompetrol Rafinare cu peste 30% în două zile şi creşte capitalizarea companiei care operează Petromidia cu 120 mil. euro. Banii vor fi folosiţi în principal pentru achitarea datoriilor mai vechi # Ziarul Financiar
Acţiunile Rompetrol Rafinare (simbol bursier RRC), companie membră a grupului KMG International, înregistrează un avans de 32% în ultimele două şedinţe de tranzacţionare, ca urmare a publicării raportului financiar preliminar aferent anului 2025, unde operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti a anunţat un profit net de 41 mil. dolari, de la o pierdere de 68,7 mil. dolari în anul precedent.
10:15
10:15
10:00
09:45
Grupul City Grill mizează pe dezvoltări istorice în 2026: de la Cerbul Carpatin la Braşov la Cazinoul din Constanţa şi la Berăria Gambrinus din Bucureşti. Totodată, operatorul preia şi franciza cafenelelor Gloria Jean’s # Ziarul Financiar
Grupul de restaurante City Grill, controlat de antreprenorul Dragoş Petrescu, va miza anul acesta pe dezvoltarea unor noi concepte istorice, e vorba de redeschiderea restaurantului Cerbul Carpatin din Braşov, monument istoric din Piaţa Sfatului, de inaugurarea unei cafenele-bistro în cadrul Cazinoului din Constanţa şi de regândirea conceptelor unor alte localuri cu „greutate“ Gambrinus şi Monte Carlo din Bucureşti.
09:30
Bursă. Cum să cumperi şi să vinzi acţiuni în exerciţiul de investiţii ZF/Estinvest. Cele mai mari randamente vor fi premiate pe 16 martie 2026 la ZF Capital Markets Summit # Ziarul Financiar
O studentă, o asistentă veterinară, un arhitect, un profesor pensionar, un inginer, o infirmieră, un şofer de autobuz, un bucătar – practic oricine a împlinit 18 ani poate participa la exerciţiul de investiţii ZF/Estinvest prin care poate experimenta, cu un buget virtual de 100.000 de lei, cum să cumpere şi să vândă acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti în timp real.
09:15
ZF Live. Dumitru Chisăliţă, Asociaţia Energia Inteligentă: Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra pieţei de energie: „Momentan suntem pregătiţi. Cu cât războiul durează mai mult, cu atât lucrurile vor deveni mai rele“. # Ziarul Financiar
România are stocuri de ţiţei pentru trei luni în situaţia în care s-ar bloca complet importurile din Orientul Mijlociu, care este un adevărat butoi cu pulbere în aceste zile, după ce SUA şi Israel au atacat Iranul. Preţul la pompă poate fi ţinut în frâu chiar de autorităţi, în contextul în care jumătate din el este compus din accize, susţine Dumitru Chisăliţă, directorul Asociaţiei Energia Inteligentă, prezent la emisiunea de business ZF Live pentru a comenta cum se răsfrânge asupra României situaţia de conflict care a escaladat în această săptămână.
09:15
09:15
08:45
Bursă. Pierderi de aproape 6 mil. lei pentru TeraPlast în ultimul trimestru de anul trecut # Ziarul Financiar
Grupul TeraPlast (simbol bursier TRP) a raportat o pierdere de 5,8 mil. lei în T4/2025, rezultat care a urmat profitului de 7,8 mil. lei înregistrat în T3/2025.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.