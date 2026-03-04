Apar reacţiile: Carburanţii s-au scumpit cu 15 bani pe litru pe o zi pe alta. Motorina rămâne sub pragul de 9 lei, benzina trece de 8 lei

09:15

România are stocuri de ţiţei pentru trei luni în situaţia în care s-ar bloca complet importurile din Orientul Mijlociu, care este un adevărat butoi cu pulbere în aceste zile, după ce SUA şi Israel au atacat Iranul. Preţul la pompă poate fi ţinut în frâu chiar de autorităţi, în contextul în care jumătate din el este compus din accize, susţine Dumitru Chisăliţă, directorul Asociaţiei Energia Inteligentă, prezent la emisiunea de business ZF Live pentru a comenta cum se răsfrânge asupra României situaţia de conflict care a escaladat în această săptămână.