Un vas britanic a fost lovit de un „proiectil” necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul a abandonat nava
Gândul, 4 martie 2026 15:20
Un vas britanic a luat foc, miercuri, după ce a fost lovit de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz, forțând echipajul să abandoneze nava, relatează Sky News. „UKMTO a primit un raport privind un incident la două mile marine nord de Oman, în timpul tranzitului spre est în Strâmtoarea Hormuz. O navă container a raportat […]
Acum 5 minute
15:40
„Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian # Gândul
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a transmis, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că „America câștigă”, relatează Sky News. „Suntem abia la patru zile de la începutul conflictului, indicatorii se schimbă, lucrurile se liniștesc și sosesc mai multe forțe”, spune el. „Este foarte devreme și, așa cum a spus președintele Trump, vom lua […]
15:40
Accident teribil în Capitală. Un bărbat care se deplasa cu trotineta a fost lovit în plin de o mașină # Gândul
Un incident teribil a avut loc miercuri după amiază în Capitală! Un bărbat care se deplasa pe trotinetă a fost lovit în plin de o mașină. Accident în Capitală! Un bărbat a fost lovit de o mașină Tragedia a avut loc în jurul ore 15.20, în Piața Romană. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, […]
15:40
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere # Gândul
Visul oricărei fetițe în vremea comunismului era să aibă o păpușă Arădeanca. În zilele noastre un astfel de obiect a ajuns să se vândă la un preț incredibil. Păpușa inspirată de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976 a devenit un obiect extrem de valoros și rar. La aproape 50 de ani de la apariție, […]
Acum 15 minute
15:30
PSD îl acuză direct pe Ilie Bolojan că blochează bugetul pe 2026: „Prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului” # Gândul
PSD îl atacă direct pe premierul Ilie Bolojan și spune că blochează bugetul pe 2026: „Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor […]
Acum 30 minute
15:20
Dosarul lui Mario Iorgulescu, trimis la rejudecare de către Instanța Supremă. Fiul lui Gino Iorgulescu ar putea primi o pedeaspă mai mare # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis, miercuri, recursul în casație formulat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și a decis trimiterea spre rejudecare la CAB a dosarului în care este inculpat Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, condamnat pentru uciderea din culpă a unei persoane într-un groaznic accident […]
15:20
Acum o oră
15:00
Gândul a înștiințat oficial ANI cu privire la contradicțiile din declarația de avere a președintelui Nicușor Dan și a cerut verificări. ANI a transmis redacției Gândul că solicitarea a fost înregistrată # Gândul
Gândul a solicitat oficial, miercuri, Agenției Naționale de Integritate (ANI) să demareze verificări cu privire la acuratețea informațiilor din declarația de avere a președintelui României. Solicitarea vine după ce Gândul a sesizat informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan. În ultima declarație de avere a președintelui apare un teren de […]
15:00
Noul ambasador al Republicii Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan. Ce mesaj i-a transmis din partea Maiei Sandu # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a primit marți, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, mai mulți ambasadori și reprezentanți diplomatici ne-rezidenți în România. Unul dintre diplomații care și-au început misiunea în România este ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mîțu, cu care șeful statului a avut un dialog oficial. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în România, Mihai […]
15:00
Relații tensionate între Sánchez și Trump. Macron confirmă sprijinul „deplin“ al Franței pentru Spania. Bruxellesul avertizează SUA: „Suntem pregătiți să acționăm“ # Gândul
După criticile aduse de Donald Trump la adresa Spaniei și a lui Pedro Sánchez, Emmanuel Macron l-a sunat pe prim-ministrul spaniol pentru a-i confirma sprijinul deplin al Franței, relatează BFMTV. „Președintele tocmai a discutat cu președintele Sánchez pentru a-i transmite solidaritatea europeană a Franței ca răspuns la recentele amenințări de coerciție economică la care a […]
15:00
Prima intervenție NATO în războiul din Iran: Turcia a interceptat o rachetă lansată de iranieni # Gândul
Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO au interceptat și distrus, miercuri, o rachetă basilică lansată din Iran înainte ca aceasta să pătrundă în spațiul aerian al Turciei, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara. Ministerul Apărării de la Ankara Potrivit comunicatului oficial, proiectilul balistic a fost detectat după ce a traversat mai întâi […]
14:50
14:50
Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui # Gândul
Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui. Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image Cașcavalul feliat de la Mega Image, pe bază de ulei de cocos, conține apă, amidon modificat, ulei de cocos (23%), sare de mare, extract de merișor, arome, corector […]
14:50
În România se vinde un kilogram de cotlet de porc cu doar 9.99 de lei. APC a postat pe Facebook o fotografie care dovedește prețul. Într-o perioadă în care ofertele sunt foarte vânate, în contextul problemelor financiare din ultima vreme, Kaufland vinde un kilogram de carne cu 9.99 de lei. Este greu de crezut că […]
Acum 2 ore
14:40
De ce e atât de grea o intervenție terestră în Iran și de ce e printre ultimele scenarii luate în calcul # Gândul
Războiul din Orientul Mijlociu a atins noi cote, odată cu bombardarea Iranului de către Statele Unite, dar cu toate acestea, o intervenție terestră a americanilor rămâne extrem de dificilă din cauza poziției geografice. Iranul este avantajat de lanțurile muntoase care înconjoară regiunea și o transformă într-o adevărată fortăreață. Președintele Donald Trump a anunțat la data […]
14:40
Victor Negrescu solicită o viziune strategică mai clară în politica de securitate: ”România este un aliat credibil și trebuie să își asume acest rol” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Negrescu a solicitat o viziune strategică mai clară în politica de securitate a României. Europarlamentarul PSD a numit extinderea umbrelei nucleare franceze drept o „discuție legitimă” și a pledat pentru un sprijin „ferm și clar” pentru Statele Unite și Iran, relatează Mediafax. „Provocările de politică externă și […]
14:40
Rețetă pentru pâine de casă fără făină și drojdie. Un singur ingredient se folosește, dar gustul va fi de neuitat # Gândul
Pentru cei care vor să înlocuiască pâinea din făină și drojdie cu o variantă mai nutritivă, există o opțiune simplă. Această rețetă de pâine de casă nu conține niciun fel de aditivi, se prepară dintr-un singur ingredient și oferă un gust de neuitat. Pâinea aceasta este potrivită persoanelor care evită glutenul, urmează o dietă sau […]
14:40
20 de deputaţi şi 4 senatori vor să-l schimbe pe Ilie Bolojan şi să scoată USR de la guvernare: „Suntem gata să susținem în Parlament” # Gândul
Un grup de paramentari români transmit un mesaj vehement în contextul unei Românii care are nevoie urgentă de stabilitate politică. Liderul Grupului Parlamentar „Uniți Pentru România”, deputatul Răzvan Mirel Chiriță, cere „coaliției prezentarea imediată a bugetului 2026 și schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, împreună cu scoaterea USR de la guvernare”. În contextul […]
14:20
Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora” # Gândul
Javier Milei a deschis, săptămâna aceasta, sesiunile ordinare ale Congresului argentinian cu un discurs plin de insulte la adresa opoziției și promisiuni vagi. Președintele Argentinei a lansat mai multe atacuri la adresa opoziției prezente în sală. I-a numit: „Fasciști”, „hoți” și „mincinoși”, printre altele. Ceremonia, care a durat în total aproape trei ore, a început […]
14:20
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, în cadrul briefingului de la sediul ministerului, că miercuri, 4 martie, urmează să se întoarcă în ţară aproape 200 de români, printre care şi doi cetăţeni ai Republicii Moldova, din Israel. Zborul de repatraiere asistată din Egipt va avea la bordul aeronavei 174 de […]
14:20
Camelia Mortici, Managing director Morgan Sol, la Gândul HR Power Players: Inteligența artificială, direct proporțională cu inteligența utilizatorului # Gândul
Flexibilitatea și acceptarea vor fi esențiale începând cu 2026, într-un context dominat de inteligența artificială, consideră Camelia Mortici, Managing Director al Morgan Sol. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. Mortici a vorbit despre relația dintre om și tehnologie, dar și despre propria tranziție […]
14:10
Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant # Gândul
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au finalizat ancheta în cazul crimei de la Cenei, unde Mario Berinde (15 ani) a fost ucis cu bestialitate. Principalul suspect, un adolescent de 15 ani, a fost trimis în judecată pentru omor calificat. Cel de 13 ani, implicat și el în crimă, nu răspunde penal. Pe 19 […]
14:10
Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați # Gândul
Coreea de Nord a prezentat public una dintre primele statui cunoscute ale actualului lider, Kim Jong Un. Imaginile au fost difuzate de Televiziunea Centrală Coreeană. O sculptură tip bust, care îl reprezintă pe lider zâmbind, cu mâna dreaptă introdusă în buzunarul hainei. „Este prima dată când a fost identificată” Portretizarea este vizibil diferită față de […]
14:10
O delegație formată din trei aleși locali ai partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), viceprimarul municipiului Piatra-Neamț, Marius Apopei, consilierul județean din Teleorman, Alina Barbu, și consilierul județean din Suceava, Ștefan Cucoradă, a participat la Congresul European al Administrațiilor Locale, eveniment care s-a desfășurat în aceste zile la Mikołajki (Polonia). „Am avut onoarea de a […]
14:10
Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău # Gândul
U Cluj e prima semifinalistă a Cupei României Betano 2025/2026. În primul sfert de finală al acestei ediții, echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus cu 2-1 pe teren propriu în fața celor de la FC Hermannstadt, cu Dorinel Munteanu pe bancă, asta deși sibienii au conduscu 1-0! Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, spune […]
14:00
14:00
„Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au ales să nu intoneze imnul statului înaintea meciului de deschidere de la Cupa Asiei. „Știu bine că pot fi executate îndată ce vor reveni în Iran”, spune jurnalistul. Înaintea partidei din Grupa A împotriva selecționatei Coreei de […]
14:00
„Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei # Gândul
Interul lui Cristi Chivu a scos un 0-0 la Como, în manșa tur a semifinalelor Cupei Italiei, iar cotidianul Gazzetta dello Sport a analizat această partidă, scrie PROSPORT. Concluzia pe care au tras-o jurnaliștii italieni este una clară: gazdele au fost echipa mai incisivă. Totuși, rezultatul final o avantajează pe Inter, care va juca returul […]
13:50
Cel mai mare șantier naval din România scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate # Gândul
Compania Damen Shipyards Mangalia, operatorul șantierului naval de la Mangalia, aflată în insolvență din iunie 2024, a depus un plan de reorganizare prin transfer de business. Mecanismul propus urmărește maximizarea gradului de recuperare a creanțelor și menținerea funcțională a unui activ strategic pentru economia României. Planul propune implementarea unei măsuri de reorganizare prin transfer de […]
13:50
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026 # Gândul
Luni, 9 martie, de la ora 12:00, ProMotor publică un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”. Episodul 93 îl are ca invitat pe Daniel Tomescu, cunoscut în comunitatea auto online sub numele de STACS. Discuția va fi disponibilă pe canalul de YouTube ProMotor România. Cunoscut pentru proiectele sale auto și pentru comunitatea ultrapasionată pe […]
13:50
Războiul din Orientul Mijlociu. Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti, transmite Ministerul de Externe # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că două zboruri operate de FlyDubai sunt programate astăzi, 4 martie 2026, ora 18.35 și pe 5 martie 2026, la ora 03.30, din Dubai spre București. „Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor. Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă […]
13:50
În cazul izbucnirii unui nou război global, doar câteva locuri din lume ar fi sigure pentru trai. După ce președintele american Donald Trump a dus la capăt amenințarea de a ataca Iranul dacă nu va semna acordul privind armele nucleare, oamenii au început să se întrebe care ar fi cele mai potrivite țări în care […]
Acum 4 ore
13:30
Mihaela Bilic este printre cei mai renumiți și apreciați experți în nutriție din România. Sfaturile ei au fost întotdeauna binevenite, mai ales că vorbește despre mâncare sănătoasă, care nu trebuie să fie nici scumpă și nici dificil de gătit. Într-o postare recentă de pe pagina sa de Facebook, Mihaela Bilic publică un video în care […]
13:30
George Butunoiu, consultant executive search, la Gândul „HR Power Players”: Recrutarea nu se mai face pe competențe tehnice # Gândul
George Butunoiu, consultant executive search, a precizat în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” că piața muncii are capacitatea de a se autoregla și, astfel, nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește dispariția locurilor de muncă, o dată cu apariția noilor tehnologii. Antreprenorii rezolvă problemele cel […]
13:10
Vremea bună nu ține mult, urmează răciri bruște în țară. Ce zone sunt vizate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Vreme frumoasă și temperaturi peste media începutului de martie, urmate de o ușoară răcire în est – aceasta este prognoza meteo emisă de meteorologi, exclusiv pentru GÂNDUL, valabilă pentru următoarele zile în România. Temperaturile cresc peste normal, apoi scad în est Meteorolgii au transmis că astăzi, la nivel național, vremea este frumoasă și caldă pentru […]
13:00
Cătălina Ponor, tot mai implicată în afaceri. Fosta mare campioană la gimnastică a făcut anunțul momentului # Gândul
Cătălina Ponor rămâne prima gimnastă română care în epoca modernă a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice. Acum, ea a devenit tot mai implicată în afaceri, după cum remarcă PROSPORT. Fosta mare campioană nu mai este atât de implicată în sportul pe care îl adoră și l-a practicat din copilărie. Ponor, o femeie de […]
13:00
Un submarin necunoscut a atacat o navă iraniană de război lângă Sri Lanka. Peste 100 de dispăruți, zeci de răniți # Gândul
Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute și 78 ar fi fost rănite, după ce un submarin a atacat o navă de război iraniană în largul coastei din Sri Lanka, relatează The Independent, care citează surse Reuters din cadrul marinei și ministerului apărării din Sri Lanka. Un purtător de cuvânt al marinei țării a contestat […]
13:00
Ce vine peste România, potrivit ‘Oracolului din Bălcești’. Dumitru Dragomir: “Stai să vezi în septembrie“ # Gândul
Supranumit ‘Oracolului din Bălcești’ pentru acuratețea predicțiilor sale (una dintre ele fiind aceea că Nicușor Dan va ieși președinte atunci când acesta nu candidase nici măcar pentru al doilea mandat la Primăria Capitalei), Dumitru Dragomir a fost invitat în emisiunea marca Gândul Ai Aflat! Personaj pitoresc, fostul investitor în fotbal a purtat un dialog fără […]
12:50
INS: Rata șomajului din România a scăzut în ianuarie 2026 până la 6%. Mai mult de un sfert dintre tinerii români nu își pot găsi un loc de muncă # Gândul
Rata șomajului în luna ianuarie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,0%, în scădere cu 0,1 față de luna precedentă, dar și față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, nivelul ratei șomajului în rândul tinerilor în perioada octombrie-decembrie 2025 se menține ridicat, […]
12:40
De ce recomandă nutriționiștii semințele de dovleac: susțin masa musculară și reglează digestia # Gândul
Semințele de dovleac au devenit una dintre cele mai recomandate opțiuni de către nutriționiști. Mici ca mărime, dar cu o valoare nutrițională mare, acestea se remarcă prin conținutul lor de magneziu, proteine vegetale și fibre, care sunt nutrienți cheie pentru dezvoltarea musculară și buna funcționare a sistemului digestiv. Semințele de dovleac un aliat nutrițional benefic […]
12:40
Legea Referendumului riscă să nu fie adoptată pentru că parlamentarii nu o introduc pe ordinea de zi a plenului # Gândul
Există riscul ca aproape 10 milioane de lei din bani publici să fie aruncaţi pe apa sâmbetei din cauză că parlamentarii români nu pun pe ordinea de zi a plenului Legea Referendumului, în urma turului de scrutin din 24 noiembrie 2024, iniţiat de fostul primar al Capitalei şi actualmente preşedintele României, Nicuşor Dan. Potrivit referendumului, […]
12:30
Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict # Gândul
Pakistanul a reamintit Iranului de pactul său de apărare reciprocă cu Arabia Saudită pentru a descuraja noi atacuri iraniene pe teritoriul saudit, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanlui, Ishaq Dar, într-o conferință de presă la Islamabad, relatează The Eurasian Times și Financial Times. Teheranul, la rândul său, a cerut „garanții” că teritoriul […]
12:30
Nicușor Dan merge alături de concubină în Polonia, pentru o întrevedere oficială cu președintele Karol Nawrocki. Anul trecut, l-a susținut în stradă pe adversarul lui Nawrocki la prezidențiale # Gândul
Nicușor Dan va efectua o vizită oficială în Polonia, alături de partenera sa Mirabela Grădinaru, unde se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki, potrivit unui anunț al administrației prezidențiale poloneze. Evenimentul va avea loc la data de 5 martie, după vizita ministrului de Externe, Oana Țoiu, la Varșovia. În perioada campaniei prezidențiale din Polonia, de […]
12:30
Tribunalul București a admis în principiu, miercuri, 4 martie, cererea depusă de Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). Voiculescu, fondatorul grupului Intact, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, din care a executat aproape trei ani. Această decizie, de admitere în principiu, duce la rejudecarea întregului dosar. […]
12:20
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“ # Gândul
Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, Dumitru Dragomir, este un personaj autentic, cu multe povești de viață savuroase. Fost milițian înainte de 1989, investitor în fotbal după Revoluție, o scurtă perioadă chiar politician, se mândrește că a reușit să facă primul milion de dolari încă din epoca Ceaușescu. Însă, la Revoluție, a fost […]
12:20
Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional # Gândul
Au apărut primele imagini cu momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, a accidentat grav o femeie pe o trecere de pietoni din Capitală. Fotbalistul a plecat de la locul accidentului și a fost reținut pentru 24 de ore. Imagini din momentul în care Keita lovește o femeie pe trecerea de pietoni Accidentul rutier s-a […]
12:10
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România # Gândul
Meteorologii ANM au anunțat zile cu temperaturi ridicate, de 15-16 grade în România, până pe 8 martie, însă, după această data, mai precis, după 10 martie, temperaturile scad din nou. Tempearturile pe timpul nopții vor redeveni negative, în timp ce temperaturile diurne scad și ele treptat. Iată cum se prezintă vremea până pe 15 martie […]
12:10
Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură # Gândul
Are 50 de partide jucate pentru echipa lui Gigi Becali, așa că știe ce înseamnă să faci parte din familia FCSB. Unul dintre cei mai iubiți mijlocași la începutul anilor 2000 este convins că latifundiarul din Pipera a dat lovitura și va avea rezultate, pe viitor, scrie PROSPORT. Gigi Becali a dat de înțeles că […]
12:00
Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa # Gândul
Un membru al Adunării Experților din Iran a declarat pentru televiziunea de stat că organismul este aproape de a lua o decizie privind numirea unui nou lider, relatează Sky News. Adunarea este formată din 88 de membri care ajută la alegerea persoanei care va prelua funcția după moartea ayatollahului Ali Khamenei, survenită sâmbătă într-un atac […]
12:00
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București # Gândul
Care este comuna din România unde un teren agricol se vinde doar cu doi lei metrul pătrat. O postare făcută în urmă cu două zile pe Storia poate atrage atenția curioșilor. O comună din România are la vânzare un teren agricol de 2.000 de metri pătrați, la un preț incredibil. Locația este la doar o […]
12:00
Primul război „cu ChatGPT la butoane”. Presa internațională sugerează că Trump apelează la inteligența artificială pentru a susține ofensiva militară # Gândul
Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a început după luni de tensiuni și amenințări reciproce. În acest context, presa internațională lansează o ipoteză care, până nu demult, părea desprinsă dintr-un scenariu de film. Pe 28 februarie, Statele Unite și Israel au lansat un atac comun asupra Iranului. Washingtonul a susținut că urmărește […]
