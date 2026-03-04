Un titular al Rapidului și-a PRELUNGIT contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord”
Gândul, 4 martie 2026 16:50
Fundașul Andrei Borza, 20 de ani, și-a prelungit contractul cu Rapid până în 2028. Borza a venit la formația giuleșteană de la Farul Constanța în vara din 2023, când avea doar 17 ani, iar înțelegerea sa expira în 2027. Apărătorul echipei „vișinii” are 88 de meciuri în toate competițiile pentru Rapid, a înscris de trei […]
Acum 5 minute
17:10
Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor” # Gândul
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat cu ironie după depunerea unei moțiuni simple împotriva sa în Parlament, de către grupul PACE. Acesta se alătură astfel listei din care au făcut parte și Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu, Daniel David și chiar Ilie Bolojan. Pîslaru susține că demersul parlamentar, intitulat „Dragoș Pîslaru, tehnocratul lui […]
Acum 15 minute
17:00
Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere # Gândul
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a criticat dur Executivul într-o postare pe rețelele de socializare. Acesta acuză Guvernul pentru lipsa de transparență cu privire la evoluția costurilor de împrumut ale statului, dar și pentru faptul că se laudă doar atunci când dobânzile scad. Potrivit lui Câciu, dobânzile la titlurile de stat pe 10 […]
17:00
Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul așteptat de ani de zile de comunitate # Gândul
Primăria Constanţa a anunţat semnarea contractului pentru realizarea unei pasarele pietonale peste liniile de cale ferată, între cartierele Faleză Sud – Poarta 6 şi Km 4 – 5, proiect în valoare de peste 10,4 milioane de lei fără TVA. Municipalitatea a informat, miercuri, că investiţia răspunde unei nevoi reale a comunităţii, în condiţiile în care […]
Acum 30 minute
16:50
Vivien Untaru, CEO VON Consulting, la Gândul HR Power Players: IMM-urile au nevoie de susținere pentru implementarea de soluții AI dezvoltate intern # Gândul
Inteligența artificială nu mai este o opțiune, ci o realitate care va remodela piața muncii în următorii ani, a declarat Vivien Untaru, fondator și CEO al VON Consulting, în cadrul Conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. În cadrul acestei dezbateri la care au participat și reprezentanți ai autorităților, antreprenoarea […]
16:50
16:50
V-ați gândit vreodată ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt? Sunt două produse des achiziționate de consumatorii români, iar unii dintre nutriționiști nu ar recomanda consumul des al acestora, fiind bogate în grăsimi și sare. Covrigii și merdenelele achiziționate de la patru producători au trecut, de data aceasta, sub „lupă”, în laborator. Iată ce au […]
Acum o oră
16:40
Teodorovici demolează minciuna lui Bolojan cu excedentul bugetar. ”Să ne zică Nazare dacă are obligații de plată. Deficitul nu se va încheia la 6.2, ci la 7” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a desființat anunțul premierului că a reușit primul excedent bugetar din ultimii 7 ani. În viziunea acestuia, este falsă aserțiunea actualului ministru de Finanțe, Alexandru Nazare că măsurile fiscale ale guvernului Bolojan funcționează, deci s-ar fi cheltuit mai puțin pentru prima […]
16:40
Ce recomandă speciliștii în situații de urgență. Ghid și kit de supraviețuire în cazul unui cutremur # Gândul
Specialiștii în situații de urgență recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un rucsac de urgență care să poată fi luat rapid în cazul unei evacuări. În 2026, recomandările sunt mai clare ca niciodată: primele 72 de ore după un cutremur major sunt esențiale pentru supraviețuire. Iată ce trebuie să conțină rucsacul de urgență, potrivit […]
16:40
Autorizația pentru consolidarea blocului distrus de explozie a fost eliberată de Primăria Sectorului 5. Ce etape urmează pentru imobilul avariat # Gândul
Primăria Sectorului 5 anunță că miercuri a fost eliberată Autorizația de Construire necesară pentru începerea lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a imobilului situat pe strada Vicina, din Cartierul Rahova, acolo unde în octombrie 2025 a avut loc o explozie devastatoare. Primăria Sectorului 5 anunță că „a prioritizat avizarea tehnică astfel încât să se […]
16:30
Universitatea Craiova joacă miercuri, de la ora 20:30, cu CFR Cluj în sferturile Cupei României, echipă cu zece victorii consecutive în Superliga și calificată în play-off. U Cluj este prima care s-a calificat în semifinalele Cupei României după ce a învins Hermannstadt, 2-1, iar în sferturi, pe lângă meciul din Bănie, se mai joacă FC […]
16:30
Sistemul de învățământ preuniversitar se confruntă cu un val de plecări după implementarea măsurilor din Legea 141/2005, cunoscută sub numele de „Legea Bolojan”. Potrivit unui răspuns oficial al Ministerului Educației și Cercetării, aproape 370 de cadre didactice au părăsit sistemul în primele module ale anului școlar 2025-2026. Această reacție vine în contextul în care noua […]
16:30
Hegseth, de la Pentagon: „Nu credem că racheta iraniană îndreptată spre Turcia va declanșa articolul 5 din Tratatul NATO“ # Gândul
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat, miercuri, că este puțin probabil ca racheta balistică iraniană, interceptată în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc, să declanșeze clauza de apărare colectivă a NATO. Întrebat despre incident în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, Hegseth a declarat că SUA este la curent cu […]
16:20
Accident teribil în Capitală. O femeie care se deplasa cu trotineta a fost lovită în plin de o mașină # Gândul
Un incident teribil a avut loc miercuri după-amiază în Capitală! O femeie care se deplasa cu trotineta a fost lovită în plin de o mașină. UPDATE: Accident miercuri după-amiază pe Bulevardul Gheorghe Magheru din București, în zona Piața Romană. O femeie a fost lovită de un autoturism și necesită manevre de resuscitare. Pe 4 martie 2026, […]
16:20
O rețea de infractori a utilizat „schema Nordis” pentru a escroca victimele cu sute de mii de euro. Polițiștii au reținut mai mulți inculpați # Gândul
Polițiștii au efectuat miercuri, 4 martie, o percheziție în județul Giurgiu, într-un dosar penal ce vizează o rețea de infractori care a înșelat mai multe persoane, prin achiziționarea de locuințe la cheie. Victimele au achitat avansul pentru imobile, însă clădirile nu au fost finalizate niciodată, iar inculpații nu mai putea fi contactați. Polițiști din cadrul […]
16:20
Numărul insolvențelor din 2025 a crescut cu 15% față de 2019. Specialiștii avertizează că trendul va continua și în 2026 # Gândul
Companiile românești au avut de suferit anul trecut pe fondul măsurilor de reducere a deficitului bugetar și a contextului geopolitic incert. O analiză realizată de Coface România arată că în 2025 s-au deschis 7.553 de proceduri noi de insolvență față de 7.274 în anul precedent, o creștere de 3,8%. De asemenea, numărul insolvențelor din 2025 […]
16:20
Actriţa Annabel Schofield, cunoscută pentru rolul Laurei Ellis din celebrul serial de televiziune „Dallas”, a murit la vârsta de 62 de ani în Los Angeles, a relatat The Hollywood Reporter. Decesul a survenit la Los Angeles din cauza complicațiilor cancerului la creier. Regretata vedetă a fost o legendă a modei anilor ’80 şi a trecut […]
Acum 2 ore
16:00
Având în vedere izbucnirea conflictului armat din Orientul Mijlociu, o întrebare a fost ridicată printre iubitorii de festivaluri: se mai ține sau nu cea de-a treia ediție de Untold Dubai. Economedia a venit cu toate răspunsurile. Untold Dubai este primul mega-festival din Dubai, recunoscut drept „Best Festival of the Year” (t.r. Cel mai bun festival […]
16:00
QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL # Gândul
QatarEnergy, compania națională de petrol și gaze din Qatar, transmite că a declarat „forță majoră pentru cumpărătorii afectați” după ce a anunțat anterior că oprește furnizarea de gaze naturale lichefiate și produse asociate. „Ca urmare a anunțului QatarEnergy privind încetarea producției de gaze naturale lichefiate (GNL) și produse conexe, QatarEnergy a notificat clienții afectați cu […]
16:00
Tăieri masive la Educație în 2026. Bugetul scade cu 3 miliarde de lei și ajunge la mai puțin de jumătate din pragul legal # Gândul
Educația primește o lovitură financiară severă în proiectul de buget pentru anul 2026. Cifrele oficiale indică o scădere de aproximativ 14% față de alocările de anul trecut. Ministerul Educației și Cercetării va beneficia de un buget de 57,3 miliarde de lei. Această sumă este mai mică cu aproape 3 miliarde de lei față de începutul […]
15:50
Cursul valutar a rămas stabil miercuri, în ciuda turbulențelor de pe piețele financiare internaționale pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Banca Națională a României (BNR) a publicat atăzi cursul valutar oficial de referință, iar Euro a scăzut până la 5,0959 lei, de la 5,0981 lei, înregistrat cu o zi înainte. În raport cu fracul elvețian, […]
15:50
Ce este în spatele umbrelei nucleare franceze? Ștefan Popescu: Dacă România ar fi agresată, atunci Franța ar trebui să folosească arma nucleară # Gândul
Potențiala participare a României la proiectul umbrelei nucleare a Franței a fost anunțată de presa poloneză, care a citat-o pe Oana Țoiu, actualul ministru de Externe. Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat cât de fezabil este acest proiect, în care vede mai mult […]
15:40
„Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian # Gândul
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a transmis, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că „America câștigă”, relatează Sky News. „Suntem abia la patru zile de la începutul conflictului, indicatorii se schimbă, lucrurile se liniștesc și sosesc mai multe forțe”, spune el. „Este foarte devreme și, așa cum a spus președintele Trump, vom lua […]
15:40
Accident teribil în Capitală. Un bărbat care se deplasa cu trotineta a fost lovit în plin de o mașină # Gândul
Un incident teribil a avut loc miercuri după amiază în Capitală! Un bărbat care se deplasa pe trotinetă a fost lovit în plin de o mașină. Accident în Capitală! Un bărbat a fost lovit de o mașină Tragedia a avut loc în jurul ore 15.20, în Piața Romană. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, […]
15:40
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere # Gândul
Visul oricărei fetițe în vremea comunismului era să aibă o păpușă Arădeanca. În zilele noastre un astfel de obiect a ajuns să se vândă la un preț incredibil. Păpușa inspirată de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976 a devenit un obiect extrem de valoros și rar. La aproape 50 de ani de la apariție, […]
15:30
PSD îl acuză direct pe Ilie Bolojan că blochează bugetul pe 2026: „Prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului” # Gândul
PSD îl atacă direct pe premierul Ilie Bolojan și spune că blochează bugetul pe 2026: „Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor […]
15:20
Dosarul lui Mario Iorgulescu, trimis la rejudecare de către Instanța Supremă. Fiul lui Gino Iorgulescu ar putea primi o pedeaspă mai mare # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis, miercuri, recursul în casație formulat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și a decis trimiterea spre rejudecare la CAB a dosarului în care este inculpat Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, condamnat pentru uciderea din culpă a unei persoane într-un groaznic accident […]
15:20
Un vas britanic a fost lovit de un „proiectil” necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul a abandonat nava # Gândul
Un vas britanic a luat foc, miercuri, după ce a fost lovit de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz, forțând echipajul să abandoneze nava, relatează Sky News. „UKMTO a primit un raport privind un incident la două mile marine nord de Oman, în timpul tranzitului spre est în Strâmtoarea Hormuz. O navă container a raportat […]
Acum 4 ore
15:00
Gândul a înștiințat oficial ANI cu privire la contradicțiile din declarația de avere a președintelui Nicușor Dan și a cerut verificări. ANI a transmis redacției Gândul că solicitarea a fost înregistrată # Gândul
Gândul a solicitat oficial, miercuri, Agenției Naționale de Integritate (ANI) să demareze verificări cu privire la acuratețea informațiilor din declarația de avere a președintelui României. Solicitarea vine după ce Gândul a sesizat informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal a lui Nicușor Dan. În ultima declarație de avere a președintelui apare un teren de […]
15:00
Noul ambasador al Republicii Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan. Ce mesaj i-a transmis din partea Maiei Sandu # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a primit marți, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, mai mulți ambasadori și reprezentanți diplomatici ne-rezidenți în România. Unul dintre diplomații care și-au început misiunea în România este ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mîțu, cu care șeful statului a avut un dialog oficial. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în România, Mihai […]
15:00
Relații tensionate între Sánchez și Trump. Macron confirmă sprijinul „deplin“ al Franței pentru Spania. Bruxellesul avertizează SUA: „Suntem pregătiți să acționăm“ # Gândul
După criticile aduse de Donald Trump la adresa Spaniei și a lui Pedro Sánchez, Emmanuel Macron l-a sunat pe prim-ministrul spaniol pentru a-i confirma sprijinul deplin al Franței, relatează BFMTV. „Președintele tocmai a discutat cu președintele Sánchez pentru a-i transmite solidaritatea europeană a Franței ca răspuns la recentele amenințări de coerciție economică la care a […]
15:00
Prima intervenție NATO în războiul din Iran: Turcia a interceptat o rachetă lansată de iranieni # Gândul
Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO au interceptat și distrus, miercuri, o rachetă basilică lansată din Iran înainte ca aceasta să pătrundă în spațiul aerian al Turciei, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara. Ministerul Apărării de la Ankara Potrivit comunicatului oficial, proiectilul balistic a fost detectat după ce a traversat mai întâi […]
14:50
14:50
Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui # Gândul
Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui. Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image Cașcavalul feliat de la Mega Image, pe bază de ulei de cocos, conține apă, amidon modificat, ulei de cocos (23%), sare de mare, extract de merișor, arome, corector […]
14:50
În România se vinde un kilogram de cotlet de porc cu doar 9.99 de lei. APC a postat pe Facebook o fotografie care dovedește prețul. Într-o perioadă în care ofertele sunt foarte vânate, în contextul problemelor financiare din ultima vreme, Kaufland vinde un kilogram de carne cu 9.99 de lei. Este greu de crezut că […]
14:40
De ce e atât de grea o intervenție terestră în Iran și de ce e printre ultimele scenarii luate în calcul # Gândul
Războiul din Orientul Mijlociu a atins noi cote, odată cu bombardarea Iranului de către Statele Unite, dar cu toate acestea, o intervenție terestră a americanilor rămâne extrem de dificilă din cauza poziției geografice. Iranul este avantajat de lanțurile muntoase care înconjoară regiunea și o transformă într-o adevărată fortăreață. Președintele Donald Trump a anunțat la data […]
14:40
Victor Negrescu solicită o viziune strategică mai clară în politica de securitate: ”România este un aliat credibil și trebuie să își asume acest rol” # Gândul
Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Negrescu a solicitat o viziune strategică mai clară în politica de securitate a României. Europarlamentarul PSD a numit extinderea umbrelei nucleare franceze drept o „discuție legitimă” și a pledat pentru un sprijin „ferm și clar” pentru Statele Unite și Iran, relatează Mediafax. „Provocările de politică externă și […]
14:40
Rețetă pentru pâine de casă fără făină și drojdie. Un singur ingredient se folosește, dar gustul va fi de neuitat # Gândul
Pentru cei care vor să înlocuiască pâinea din făină și drojdie cu o variantă mai nutritivă, există o opțiune simplă. Această rețetă de pâine de casă nu conține niciun fel de aditivi, se prepară dintr-un singur ingredient și oferă un gust de neuitat. Pâinea aceasta este potrivită persoanelor care evită glutenul, urmează o dietă sau […]
14:40
20 de deputaţi şi 4 senatori vor să-l schimbe pe Ilie Bolojan şi să scoată USR de la guvernare: „Suntem gata să susținem în Parlament” # Gândul
Un grup de paramentari români transmit un mesaj vehement în contextul unei Românii care are nevoie urgentă de stabilitate politică. Liderul Grupului Parlamentar „Uniți Pentru România”, deputatul Răzvan Mirel Chiriță, cere „coaliției prezentarea imediată a bugetului 2026 și schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, împreună cu scoaterea USR de la guvernare”. În contextul […]
14:20
Javier Milei, replică memorabilă la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora” # Gândul
Javier Milei a deschis, săptămâna aceasta, sesiunile ordinare ale Congresului argentinian cu un discurs plin de insulte la adresa opoziției și promisiuni vagi. Președintele Argentinei a lansat mai multe atacuri la adresa opoziției prezente în sală. I-a numit: „Fasciști”, „hoți” și „mincinoși”, printre altele. Ceremonia, care a durat în total aproape trei ore, a început […]
14:20
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, în cadrul briefingului de la sediul ministerului, că miercuri, 4 martie, urmează să se întoarcă în ţară aproape 200 de români, printre care şi doi cetăţeni ai Republicii Moldova, din Israel. Zborul de repatraiere asistată din Egipt va avea la bordul aeronavei 174 de […]
14:20
Camelia Mortici, Managing director Morgan Sol, la Gândul HR Power Players: Inteligența artificială, direct proporțională cu inteligența utilizatorului # Gândul
Flexibilitatea și acceptarea vor fi esențiale începând cu 2026, într-un context dominat de inteligența artificială, consideră Camelia Mortici, Managing Director al Morgan Sol. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței Gândul “HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților”. Mortici a vorbit despre relația dintre om și tehnologie, dar și despre propria tranziție […]
14:10
Procurorii au finalizat ancheta în cazul uciderii lui Mario, băiatul de 15 din Cenei. Ce se întâmplă cu principalul suspect din acest caz șocant # Gândul
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au finalizat ancheta în cazul crimei de la Cenei, unde Mario Berinde (15 ani) a fost ucis cu bestialitate. Principalul suspect, un adolescent de 15 ani, a fost trimis în judecată pentru omor calificat. Cel de 13 ani, implicat și el în crimă, nu răspunde penal. Pe 19 […]
14:10
Fără precedent: Coreea de Nord a dezvelit o statuie a liderului Kim Jong Un. Asemenea onoruri sunt rezervate liderilor decedați # Gândul
Coreea de Nord a prezentat public una dintre primele statui cunoscute ale actualului lider, Kim Jong Un. Imaginile au fost difuzate de Televiziunea Centrală Coreeană. O sculptură tip bust, care îl reprezintă pe lider zâmbind, cu mâna dreaptă introdusă în buzunarul hainei. „Este prima dată când a fost identificată” Portretizarea este vizibil diferită față de […]
14:10
O delegație formată din trei aleși locali ai partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), viceprimarul municipiului Piatra-Neamț, Marius Apopei, consilierul județean din Teleorman, Alina Barbu, și consilierul județean din Suceava, Ștefan Cucoradă, a participat la Congresul European al Administrațiilor Locale, eveniment care s-a desfășurat în aceste zile la Mikołajki (Polonia). „Am avut onoarea de a […]
14:10
Știm prima semifinalistă a Cupei României! Ce zice Zeljko Kopic despre duelul Dinamo – Metalul Buzău # Gândul
U Cluj e prima semifinalistă a Cupei României Betano 2025/2026. În primul sfert de finală al acestei ediții, echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus cu 2-1 pe teren propriu în fața celor de la FC Hermannstadt, cu Dorinel Munteanu pe bancă, asta deși sibienii au conduscu 1-0! Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, spune […]
14:00
14:00
„Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au ales să nu intoneze imnul statului înaintea meciului de deschidere de la Cupa Asiei. „Știu bine că pot fi executate îndată ce vor reveni în Iran”, spune jurnalistul. Înaintea partidei din Grupa A împotriva selecționatei Coreei de […]
14:00
„Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei # Gândul
Interul lui Cristi Chivu a scos un 0-0 la Como, în manșa tur a semifinalelor Cupei Italiei, iar cotidianul Gazzetta dello Sport a analizat această partidă, scrie PROSPORT. Concluzia pe care au tras-o jurnaliștii italieni este una clară: gazdele au fost echipa mai incisivă. Totuși, rezultatul final o avantajează pe Inter, care va juca returul […]
13:50
Cel mai mare șantier naval din România scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate # Gândul
Compania Damen Shipyards Mangalia, operatorul șantierului naval de la Mangalia, aflată în insolvență din iunie 2024, a depus un plan de reorganizare prin transfer de business. Mecanismul propus urmărește maximizarea gradului de recuperare a creanțelor și menținerea funcțională a unui activ strategic pentru economia României. Planul propune implementarea unei măsuri de reorganizare prin transfer de […]
13:50
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026 # Gândul
Luni, 9 martie, de la ora 12:00, ProMotor publică un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”. Episodul 93 îl are ca invitat pe Daniel Tomescu, cunoscut în comunitatea auto online sub numele de STACS. Discuția va fi disponibilă pe canalul de YouTube ProMotor România. Cunoscut pentru proiectele sale auto și pentru comunitatea ultrapasionată pe […]
