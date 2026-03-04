Ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt. Ce arată analizele de laborator

14:00

Gazetarul Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au ales să nu intoneze imnul statului înaintea meciului de deschidere de la Cupa Asiei. „Știu bine că pot fi executate îndată ce vor reveni în Iran”, spune jurnalistul. Înaintea partidei din Grupa A împotriva selecționatei Coreei de […]