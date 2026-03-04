Bill Clinton, răscolit de amintiri în timp ce privea o fotografie cu dosarele Epstein. Detaliul care l-a făcut să zâmbească

10:30

Lumea universitară este în doliu. Prof. univ. dr. Dana Dorohoi, din cadrul Facultății de Fizică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cea care a construit o veritabilă școală de optică și spectroscopie, ale cărei generații sunt astăzi răspândite în universități și centre de cercetare din întreaga lume.