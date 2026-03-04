Revelaţia din Champions League, fără fani la meciul contra grandului din Anglia. Decizia Comisiei de Apel a UEFA
Primasport.ro, 4 martie 2026 15:50
Revelaţia din Champions League, fără fani la meciul contra grandului din Anglia. Decizia Comisiei de Apel a UEFA
• • •
Acum 10 minute
16:00
Revelaţia din Champions League, fără fani la meciul de pe Anfield. Decizia Comisiei de Apel a UEFA
Acum 30 minute
15:50
Revelaţia din Champions League, fără fani la meciul contra grandului din Anglia. Decizia Comisiei de Apel a UEFA
15:50
Schimbări anunţate la Dinamo chiar înainte de Cupa României: ”Va putea juca după meciurile echipelor naţionale!” # Primasport.ro
Schimbări anunţate la Dinamo chiar înainte de Cupa României: ”Va putea juca după meciurile echipelor naţionale!”
15:40
Revelaţia din Champions League, fără fani pe unul dintre cele mai tari stadioane din Anglia. Decizia Comisiei de Apel a UEFA
Acum o oră
15:30
Suspendări ridicole după violenţele de la meciul din Liga a cincea din Cluj. Jucătorul care a scuipat şi a luat roşu stă mai puţin decât cei care au lovit şi au ameninţat cu moartea!
Acum 2 ore
14:30
Cristi Chivu, măcelărit în Italia, după ce Inter a remizat la Como: "Repetă mereu acelaşi refren. Mentalitate voalată de victimă”"
14:20
Florin Prunea a dat cărţile pe faţă când a venit vorba de jucătorul impus de Becali în primul 11: ”S-au trezit târziu!”
14:20
Kader Keita a fost adus cu cătuşele la mâini la audierile de la sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti
14:10
Scaunul lui Arbeloa la Real Madrid se clatină serios! Florentino Perez i-a găsit deja înlocuitor: antrenorul unui gigant din Serie A
14:10
Kader Keita a fost adus cu cătuşele la mâini la audierile de sediul Brigăzii Rutiere Bucureşti
Acum 4 ore
14:00
Arina Sabalenka s-a logodit înaintea turneului de la Indian Wells. Imaginile cererii în căsătorie
13:30
Un fost star al Barcelonei şi a lui Bayern o arată cu degetul pe Real Madrid: ”VAR-ul s-a inventat pentru ca ei să nu mai fure”
12:40
VIDEO | Sferturi Cupa României: FC Argeş - Gloria Bistriţa, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 17:30
12:40
VIDEO | Sferturi Cupa României: U Craiova – CFR, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, ora 20:30
12:20
Baschet | Dispărut de vineri la Chicago, Elijah Hoard a fost găsit
12:20
Becali a făcut anunţul. Fotbaliştii de la FCSB care au scăpat: ”Prelungesc că e fotbalist, avem nevoie de el!”
12:10
Argint european pentru România la schi-alpinism. Matei Petre, pe a doua treaptă a podiumului la Shahdag
Acum 6 ore
12:00
Bomba zilei! Ionuţ Chirilă va prelua o echipă de tradiţie din fotbalul romanesc: "Am contractul pe masă"
11:50
CFR a pregătit noul contract pentru Pancu. Declaraţie ciudată despre patronul Varga: ”Nu-l cunosc, nu l-am văzut”
11:20
Rivalul lui Becali jubilează după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Era chiar culmea să mai intre Dumnezeu şi pe terenul de fotbal şi să stabilească cine iese campioană”
11:10
Arena Naţională sau Giuleşti? Victor Angelescu a anunţat unde va juca Rapid meciurile din play-off: "Ne vom bate la campionat" | EXCLUSIV
10:30
Nu toată lumea e tristă după ce FCSB a ratat play-off-ul. Rivalul lui Becali jubilează: ”Era chiar culmea, să mai intre Dumnezeu şi pe terenul de fotbal şi să stabilească cine iese campioană”
10:30
Patronul Rapidului a anunţat adversara giuleştenilor la titlu: ”Nu ai cum să nu-i iei în calcul!” | VIDEO EXCLUSIV
10:20
Surpriză mare! Valeriu Iftime a anunţat cine va fi antrenor la FC Botoşani, după ce Leo Grozavu a fost demis: "Poate fi o variantă pe termen lung"
10:10
Becali s-a reprofilat! Din ”Champions League”, a făcut calculele pentru Conference League: ”Este prea mare înverşunarea, războiul!”
Acum 8 ore
10:00
OUT de la FCSB! Jucătorul care l-a costat pe Gigi Becali jumătate de milion de euro va fi pus pe liber: "N-a jucat nimic" . Fotbalistul care este aşteptat să semneze: "Avem nevoie de el"
10:00
Opt ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
09:50
Caz uluitor în Superliga. Şi-a uitat ghetele acasă şi a intrat pe teren cu încălţări de rugby
09:30
Se destramă FCSB, după ratarea play-off-ului?! Cei mai importanţi jucători îşi fac bagajele şi pot pleca în vară! Gigi Becali vrea reconstrucţie totală la echipă
09:10
VIDEO | FC Argeş - Gloria Bistriţa, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii sunt favoriţi la calificare
09:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
Acum 12 ore
07:50
Cristi Chivu, deznădăjduit după remiza contra lui Como din semifinalele Cupei Italiei: ”Fără antrenament, e dificil! A trebuit să transformăm necesitatea în virtute”
Acum 24 ore
00:30
Acţionarul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV
00:20
VIDEO | Atât de aproape! Barcelona a făcut spectacol cu Atletico Madrid, însă nu a fost de ajuns pentru a se califica în finala Cupei Spaniei
00:10
Egal la Como pentru Interul lui Chivu, scor 0-0 în prima manşă din semifinalele Cupei Italiei
00:00
Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului, iar patronului Rapidului nu s-a abţinut: ”E henţ clar!” | VIDEO EXCLUSIV
3 martie 2026
23:30
Ce lovitură! Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski: "Hansi Flick l-a cerut"
22:40
Patronul Rapidului a reacţionat, după ce un fotbalist din Giuleşti a fost implicat într-un accident grav rutier: ”Ştiu că persoana accidentată este la spital!” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Prima măsură luată de Rapid, după ce Keita a fugit de la locul accidentului: "Am vorbit cu domnul Şucu, ne-am ocupat" | EXCLUSIV
22:00
Patronul Rapidului nu s-a ferit de cuvinte: ”E cea mai în formă echipă!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
Rapid, prima reacţie oficială după accidentul în care a fost implicat Kader Keita: "Vom comunica public orice informaţie oficială relevantă"
21:40
Dorinel Munteanu nu a mai suportat şi a răbufnit, după ce FC Hermannstadt a fost eliminată din Cupa României: "N-am pierdut pe teren”
21:40
MLS şi Vancouver Whitecaps vor plăti despăgubiri în valoare de 300.000 de euro pentru un meci în care Messi nu a jucat
21:00
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt 2-1! Trupa lui Bergodi se califică în semifinalele Cupei României
20:50
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb marcat de Mendy
20:40
Gigi Becali ştie care sunt greşelile care au costat-o pe FCSB calificarea în play-off: ”Trebuia să batem! Erau la 5 puncte distanţă de noi”
20:20
Comitetul Olimpic Internaţional solicită garantarea ”siguranţei sportivilor” la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina
20:20
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul
20:00
VIDEO | "U" Cluj – FC Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără prea mari ocazii
19:40
Kader Keita a lovit o femeie cu maşina! Jucătorul Rapidului a fost dus la Poliţie
