Elon Musk, acuzat în instanță că a prăbușit intenționat acțiunile Twitter înainte de a cumpăra compania
Digi24.ro, 4 martie 2026 18:50
Elon Musk depune mărturie miercuri într-un proces intentat de acționari la un tribunal federal din San Francisco, unde este acuzat că a făcut declarații false despre numărul conturilor false de pe Twitter pentru a reduce prețul acțiunilor companiei înainte de a o cumpăra în 2022 pentru 44 de miliarde de dolari. Reclamanții susțin că afirmațiile miliardarului au influențat piața și i-au făcut pe investitori să vândă acțiuni la prețuri mai mici.
Acum 5 minute
19:10
Până la cinci nave rusești din Flota Mării Negre au fost avariate în Novorossiisk. Fregata Amiral Grigorovici, posibil distrusă # Digi24.ro
Mai multe canale Telegram afirmă că până la cinci nave ale Flotei Mării Negre au fost lovite într-un atac cu drone asupra Novorossiysk, dar niciuna dintre aceste informații nu a fost confirmată în mod independent.
Acum 15 minute
19:00
Programul „Made in EU”. Propunerile CE pentru reindustrializarea Europei, în lupta cu China: „20% din PIB-ul european până în 2035” # Digi24.ro
Comisia Europeană a prezentat miercuri propuneri în favoarea „Made in Europe”, în vederea unei reindustrializări a continentului şi în vederea unei rezistenţe mai bune concurenţei Chinei, după ani de negocieri între Cei 27, relatează AFP.
19:00
Scott Bessent intervine în tensiunile SUA - Spania, după ce Trump a amenințat cu ruperea relațiilor comerciale: „Foarte necooperanți” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a reiterat miercuri amenințarea președintelui Donald Trump de a opri comerțul cu Spania, argumentând că Madridul „a pus în pericol viețile americanilor” prin interzicerea utilizării de către Washington a bazelor militare operate în comun în Spania pentru a ataca Iranul, relatează Politico.
Acum 30 minute
18:50
18:50
Forțele ucrainene au eliberat mai mult teritoriu decât au pierdut în ultimele două săptămâni ale lunii februarie 2026, pentru prima dată de la contraofensiva din vara anului 2023, care s-a oprit în septembrie 2023.
Acum o oră
18:40
PNL, reacție la atacul PSD privind blocarea negocierilor pe buget: „Dacă vrea stabilitate și reforme, să vină cu soluții” # Digi24.ro
Partidul Național Liberal a reacționat miercuri seară la acuzațiile aduse de PSD într-un comunicat publicat anterior tot pe rețelele de socialziare, în care social democrații spun că Ilie Bolojan a inflexibil și ar fi provocat un blocaj în negocierile din coaliție privind bugetul. Liberalii spun că „dacă PSD dorește într-adevăr stabilitate și reforme, să vină cu soluții. A respinge orice propunere nu ține loc de viziune” și îi acuză pe social-democrați că sunt cei care frânează toate măsurile de reformă. „PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se așteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate”, scrie în comunicatul PNL.
18:40
Rachete moderne cu rază lungă de acțiune, lansate în premieră de SUA. Armele balistice, folosite în timpul Operațiunii „Epic Fury” # Digi24.ro
Rachetele de ultimă generație cu rază lungă de acțiune (PrSM) - de peste 400 de kilometri - au fost utilizate, în premieră istorică, de către SUA în războiul din Iran. Proiectilele balistice au fost lansate în timpul Operațiunii Epic Fury, oferind o capacitate de lovire la mare distanță de neegalat, anunță Forbes.
18:40
Avertizări cu 25 de secunde înainte de un cutremur. INFP: Nu putem prezice seismele, dar dezvoltăm sisteme de reducere a efectelor # Digi24.ro
Sistemul de alertare seismică dezvoltat de Institutul Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele unui cutremur să ajungă în Bucureşti, interval care permite oprirea unor infrastructuri critice pentru reducerea efectelor asupra populaţiei, a afirmat miercuri directorul general al institutului, Constantin Ionescu, potrivit Agerpres.
18:20
Lovitura de 1 miliard de dolari. Momentul în care Ucraina distruge un sistem rusesc S-400 în Belgorod # Digi24.ro
Trupele ucrainene ar fi distrus un sistem rus de apărare aeriană S-400 „Triumf” (NATO: SA-21 „Growler”) în regiunea Belgorod din Rusia, complexul având o valoare estimată la 1 miliard de dolari.
18:20
De ce a atacat acum Israelul Iranul. Ministrul Israel Katz: „Operațiunea fusese planificată pentru mijlocul anului” # Digi24.ro
La cinci zile de la debutul războiului în Orientul Mijlociu, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a dezvăluit că țara a accelerat campania militară planificată împotriva Teheranului de la jumătatea anului 2026 la luna februarie, din cauza circumstanțelor în schimbare și a noilor capacități de informații, conform Times of Israel.
18:20
România și alte 5 state UE cer activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierea propriilor cetățeni din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
România și alte cinci state membre cer sprijinul UE și activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu, în contextul războiului din regiune. Roxana Mînzatu, vicepreşedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, la Digi24 că Uniunea Europeană poate să deconteze o parte din costuri, maxim 75%, pentru repatriere, cu anumite condiții pe care fiecare stat membru le le cunoaște.
Acum 2 ore
18:10
Nicu Ștefănuță: Cum era de așteptat, Rusia sprijină Iranul. Spioni ai Moscovei prinși azi în apropierea bazelor militare europene # Digi24.ro
Așa cum era de așteptat, Rusia sprijină Iranul. Mai mulți cetățeni ruși, considerați spioni, au fost prinși în apropierea bazelor militare europene - a spus la Digi24 Nicu Ștefănuță - vicepreședinte al Parlamentului European. Acesta a avertizat că Europa trebuie să fie atentă și la rețeaua de teroriști ruși care vor ajuta Iranul să se răzbune după atacurile inițiate de SUA și Israel.
18:00
Adrian Chesnoiu a fost condamnat la patru ani de închisoare în dosarul angajărilor trucate de la Ministerul Agriculturii # Digi24.ro
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat miercuri, 4 martie, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la patru ani de închisoare în dosarul în care a fost acuzat că a aranjat concursuri de angajare la Ministerul Agriculturii. Decizia poate fi atacată cu apel în următoarele zece zile.
18:00
Anunțul președintelui Emmanuel Macron că Franța este pregătită să-și extindă umbrela nucleară asupra aliaților europeni, a trimis un semnal care a traversat continentul, a ajuns până la București, dar nu a găsit, deocamdată, un răspuns clar. România nu era pe lista inițială a celor opt state invitate la discuții, iar autoritățile române ezită să se poziționeze față de o propunere care promite protecție suplimentară, dar vine la pachet cu costuri, riscuri și întrebări la care nimeni nu are încă răspunsuri ferme. Ce presupune „umbrela nucleară" propusă de Paris și de ce Bucureștiul alege, din nou, calculul lent în fața unei decizii istorice?
17:50
Avertismentul Teheranului privind ambasada sa din Beirut: cum se va răzbuna dacă e atinsă # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate ale Republicii Islamice Iran, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, a declarat miercuri că, dacă Israelul va decide să atace ambasada Iranului din Beirut, toate ambasadele Israelului din întreaga lume vor deveni ţinte, potrivit agenţiei semi-oficiale Tasnim News, citate de Jerusalem Post.
17:40
„Un risc real”. Atacarea programului nuclear al Iranului ar putea împinge țara către fabricarea unei bombe, avertizează experții # Digi24.ro
Atacul SUA-Israel împotriva Iranului are ca scop rezolvarea unui impas de 24 de ani privind programul nuclear al Teheranului, dar riscă să aibă efectul invers și să împingă regimul să fabrice o bombă secretă, au avertizat experții în proliferare, notează The Guardian.
17:40
Arestări în Bahrein pentru „trădare”, după manifestările online de simpatie faţă de Iran # Digi24.ro
Guvernul din Bahrein a transmis miercuri că toţi rezidenţii se pot înscrie într-un registru naţional de voluntariat pentru a participa la efortul de război, după ce marţi a anunţat identificarea şi arestarea mai multor persoane pentru implicarea în „infracţiuni grave care ameninţă securitatea şi stabilitatea societăţii”, cum ar fi distribuirea de videoclipuri şi conţinuturi pe reţelele de socializare care exprimă „simpatie” pentru „atacul atroce” efectuat de Iran împotriva obiectivelor americane în Bahrein ca represalii în urma bombardamentelor americano-israeliene, relatează agenţiile AFP şi EFE.
17:40
Dragoș Pîslaru ironizează depunerea în Parlament a unei moțiuni simple care il vizează: „O mare bucurie pentru mine” # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat miercuri după depunerea în Senat a unei moțiuni simple împotriva sa și a ironizat inițiativa opoziției. El susține că documentul a fost „scris cu ChatGPT” și afirmă că acuzațiile privind lipsa de rezultate sunt contrazise de cifrele privind absorbția fondurilor europene.
17:40
Scandal la Slatina după alunecarea de teren care a afectat mai multe locuințe: o casă s-a prăbușit. Localnicii acuză Primăria # Digi24.ro
Tensiuni și acuzații la Slatina după alunecarea de teren care a afectat mai multe locuințe. O casă s-a prăbușit, alta este grav avariată, iar alte cinci sunt în pericol. Autoritățile au decis evacuarea a 25 de persoane, însă unii dintre localnici refuză să își părăsească locuințele și spun că lucrările începute de Primărie în zonă ar fi provocat dezastrul.
17:30
Imagini de la înmormântarea liderului celui mai important cartel de droguri din Mexic. „El Mencho”, pus într-un sicriu aurit # Digi24.ro
„El Mencho”, liderul celui mai important cartel de droguri din Mexic, a fost înmormântat într-un sicriu aurit. Interlopul de 59 de ani a murit în urma rănilor suferite într-un schimb de focuri cu forțele speciale, la sfârșitul lunii februarie. Moartea sa a provocat un val uriaș de violențe în Mexic.
17:30
CSM a stabilit când va audia procurorii propuși de ministrul Justiției pentru conducerile Parchetului General, DIICOT și DNA # Digi24.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit calendarul interviurilor pe care urmează să le organizeze cu procurorii propuși de ministrul Justiției pentru conducerea Parchetului General, DIICOT și DNA.
17:30
O rachetă iraniană a căzut pe o pășune pentru oi din Siria. Imagini cu proiectilul înfipt în pământ # Digi24.ro
O rachetă balistică iraniană, lansată în urma războiului din Orientul Mijlociu, s-a înfipt în pământ, pe o pășune pentru oi din Siria. Proiectilul a explodat la impact, însă, din fericire, nu se afla nimeni în zonă.
17:20
Ciprian Ciucu vrea să schimbe fața Bucureștiului. Ce bulevarde și zone are în vedere, după ce a discutat cu arhitecți și urbaniști # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că pregăteşte din timp proiectele de regenerare urbană a Centrului Bucureştiului, el afirmând că a discutat cu un grup de arhitecţi şi urbanişti din PMB, dar şi profesionişti independenţi, despre aproximativ 40 de zone, din care să prioritizeze 10 pentru proiecte de regenerare urbană în centrul oraşului. Ciucu a menţionat că îl interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piaţa Amzei, Piaţa Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviţei. Primarul mai afirmă că bugetul este foarte important pentru ca aceste lucruri să se întâmple.
Acum 4 ore
17:10
Remus Ștefureac: Evacuarea cetățenilor români din Orientul Mijlociu a prilejuit o nouă etalare a poziționărilor extreme # Digi24.ro
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, spune că evacuarea cetățenilor români din Orientul Mijlociu a prilejuit o nouă etalare a poziționărilor extreme animate de limbajul violent. „Nu înjurăm statul pentru orice, mai ales atunci când chiar se mobilizează și mai ales când știm că este un stat lipsit de resurse, oricum mult sub capacitatea statelor mari care le transmit propriilor cetățeni că trebuie să se descurce singuri, cel puțin în primele zile ale crizei”, arată acesta.
17:10
Ministrul de externe al Ungariei, în vizită la Moscova. Între necesitata aprovizionării cu energie și retorica electorală # Digi24.ro
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a sosit la Moscova pentru a se asigura că petrolul și gazele necesare pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei vor rămâne disponibile în timpul crizei.
17:00
Avertismentul lui Le Pen: „Europenii să cumpere produse franceze dacă vor protecție nucleară”. Ce spune despre politica lui Macron # Digi24.ro
Lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a declarat că aliații europeni ai Franței trebuie să cumpere echipamente franceze dacă doresc să beneficieze de protecția forței de descurajare nucleară a Parisului. Liderul de extremă dreapta s-a abținut să amenințe cu anularea noii doctrine nucleare a lui Emmanuel Macron, arată Politico.
17:00
„Ziua Judecății” tip Zaharova: „De ce Moldova interzice filmele rusești de propagandă, dar nu și Terminatorul” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova, a utilizat legendarul film ”Terminatorul” pentru a ataca Republica Moldova. Aceasta a criticat Chișinăul pentru interdicția difuzării filmelor rusești despre război, folosite de Moscova pentru propaganda agresiunii în Ucraina, și s-a întrebat de ce autoritățile Republica Moldova permit vizionarea filmului cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal.
16:50
Lecții pentru Europa din războiul contra Iranului: informații, arme, rază de acțiune și ceva posibil mai important decât toate # Digi24.ro
Având în vedere că războiul continuă pe flancul estic al Uniunii Europene și noul conflict americano-israelian împotriva Iranului ajunge în estul Mediteranei, liderii europeni se gândesc și mai atent la apărarea continentului, scrie Euractiv.
16:40
Accident grav în Piața Romană din centrul Bucureștiului. O femeie a fost lovită de o mașină în timp ce traversa # Digi24.ro
O femeie a fost grav rănită în urma unui accident de circulaţie produs miercuri, în zona centrală a Capitalei. Femeia a fost lovită de o maşină în timp ce traversa, în zona Piaţa Romană.
16:40
Cântăreaţa Kesha, ironizată după ce l-a numit pe Trump „infractor prădător”. Casa Albă: „Artiștii sunt luați în râs” # Digi24.ro
Cântăreaţa Kesha a criticat administraţia Trump după ce Casa Albă a folosit piesa sa „Blow”, lansată în 2010, într-un videoclip promoţional publicat pe TikTok cu imaginile unui atac militar. Artista a denunţat utilizarea muzicii sale pentru a promova violenţa şi l-a numit pe Donald Trump „infractor prădător”, în timp ce oficialii americani au ironizat reacţia sa, adăugând că „toţi aceşti «artişti» sunt luaţi în râs”.
16:40
Europa se pregătește pentru un atac iranian: cele mai vulnerabile ținte, expuse dronelor și rachetelor. România, pe lista Teheranului # Digi24.ro
Pe măsură ce autoritățile întăresc măsurile de securitate, Europa se află în pericol din cauza dronelor, rachetelor, atacurilor cibernetice și asasinatelor iraniene.
16:30
„Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump”. Pentagonul susține că liderul iranian implicat în complot a fost eliminat # Digi24.ro
Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, relatează Reuters.
16:20
Primăria Sectorului 5 a emis autorizația de construire pentru consolidarea blocului afectat de explozia din Rahova # Digi24.ro
Primăria Sectorului 5 a emis autorizaţia de construire pentru lucrările de punere în siguranţă şi consolidare a blocului de pe strada Vicina, din cartierul Rahova, afectat de explozia produsă pe 17 octombrie, în urma căreia au murit trei persoane, iar alte 15 au fost rănite.
16:10
Vaticanul avertizează asupra chirurgiei estetice. „Isus vă va iubi în continuare, chiar dacă îmbătrâniți” # Digi24.ro
Isus vă va iubi în continuare în timp ce îmbătrâniţi, chiar dacă veţi avea câteva riduri în plus pe feţele voastre, precizează un document publicat, miercuri, de Vatican.
16:10
De la prelucrare manuală la drone, linii automate de analiză și AI: cum a dinamizat MedLife medicina de laborator din România # Digi24.ro
Piața laboratoarelor medicale din România a cunoscut o evoluție spectaculoasă în ultimul deceniu, marcând trecerea de la infrastructura tradițională la rețele moderne, automatizate și orientate spre soluții personalizate. Dezvoltarea sectorului privat a jucat un rol crucial, aducând investiții semnificative în tehnologii de ultimă generație și extinderea rețelelor naționale, precum în cazul Grupului MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, care numără peste 40 de laboratoare în portofoliu. Aceste transformări alimentează cererea tot mai mare pentru diagnostic rapid și analize precise, adaptând trendurile globale la specificul local.
16:00
PSD îl acuză pe Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare” după ședința Coaliției: „A provocat astăzi un nou blocaj” # Digi24.ro
Social-democrații îl acuză pe Ilie Bolojan că a provocat blocaj în Coaliția de guvernare, pentru că nu ar fi inclus în buget fonduri pentru toate măsurile de sprijin cerute de PSD, a oferit mai puțini bani pentru investiții, dar și pentru autoritățile locale.
16:00
„Epic Fury” pe internet: Un site satiric declanşează o campanie virală pentru trimiterea lui Barron Trump pe front în Iran # Digi24.ro
O campanie virală care cere trimiterea lui Barron Trump, fiul cel mai mic al preşedintelui american Donald Trump, pe front în Iran a apărut după lansarea unui site satiric creat de un scenarist al serialului „South Park”, în contextul atacurilor lansate de SUA şi Israel asupra Iranului şi al criticilor la adresa declaraţiilor preşedintelui despre conflict şi victimele militare.
16:00
CIA ar fi primit o ofertă de la agenți de informații iranieni. Dezvăluiri făcute de oficiali din Orientul Mijlociu (NYT) # Digi24.ro
„Operativi” ai Ministerului de Informaţii din Iran ar fi trimis semnale privind deschiderea unor discuţii cu Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) pentru a se pune capăt războiului, a relatat miercuri publicaţia The New York Times, citând oficiali la curent cu problema.
15:50
Zeci de mii de fișiere din dosarele Epstein au fost scoase discret de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA # Digi24.ro
După eliminarea a zeci de mii de dosare, Departamentul de Justiție face publice în prezent aproximativ 2,7 milioane de pagini de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, potrivit unei analize realizate de CBS News, un număr inferior celui inițial declarat de Departament, de 3 milioane, și un total care continuă să fluctueze.
15:50
15:30
Iranul vrea condoleanțe de la Ucraina după moartea lui Khamenei: „Fiecare criminal primește ceea ce merită” # Digi24.ro
Ambasada Iranului în Africa de Sud a transmis Ambasadei Ucrainei în această țară o notificare privind deschiderea unei cărți de condoleanțe pentru fostul lider suprem de la Teheran, ayatollahul Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în urma unor atacuri cu rachete lansate de SUA și Israel. Răspunsul diplomatului ucrainean, Oleksandr Șcerba, a fost publicat pe Facebook.
15:20
Președintele Nicușor Dan va efectua joi o vizită la în polonia, la invitația omologului său polonez, Karol Nawrocki, anunță Administrația Prezidențială.
15:20
Oana Gheorghiu: Peste 1.000 de sesizări pe platforma „Fără hârtie”, în prima zi de funcționare # Digi24.ro
Oana Gheorghiu a anunțat, miercuri, că platforma fara-hartie.gov.ro a înregistrat peste 1.000 de sesizări în primele 24 de ore de la lansare. Vicepremierul consideră că numărul record reflectă nevoia mare de debirocratizare și digitalizare în România.
Acum 6 ore
15:10
Români înșelați după ce au plătit în avans pentru case „la cheie”. Polițiștii au făcut percheziții într-un dosar de 1,6 milioane de lei # Digi24.ro
Mai mulți români din București și din județele Ilfov, Giurgiu și Dolj au rămas fără economii după ce au plătit în avans pentru construcția unor case „la cheie” care nu au mai fost finalizate. Trei reprezentanți ai unor firme ar fi încheiat contracte la prețuri avantajoase, ar fi început lucrările și apoi ar fi abandonat șantierele, devenind de negăsit. Prejudiciul este estimat la peste 1,6 milioane de lei, iar polițiștii au făcut miercuri o percheziție în Giurgiu, unde au depistat un bărbat bănuit de implicare în acest caz.
15:10
Poliţist din București acuzat că a primit mită de la un traficant de droguri, pentru a-i facilita întâlnirea în arest cu o femeie # Digi24.ro
Un poliţist din București a fost trimis în judecată de procurori sub acuzaţia că a primit mită de la un traficant de droguri, aflat în arest preventiv, pentru a-i facilita o întâlnire intimă cu o femeie, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
15:10
Cristian Păun, profesor de economie, despre draftul bugetului pe 2026: „Este mult mai realist. Se încearcă temperarea cheltuielilor” # Digi24.ro
Redacția Digi24.ro a intrat în posesia unui draft al bugetului de stat pentru 2026, document care arată cum ar urma să fie împărțiți banii între principalele ministere și programe guvernamentale. Proiectul este însă încă în lucru, iar forma finală ar urma să fie trimisă în Parlament abia la finalul săptămânii viitoare, după noi discuții în coaliția de guvernare. Cristian Păun, profesor de economie, spune pentru Digi24.ro că actuala construcție bugetară pleacă de la „premise mult mai realiste” decât cele folosite în ultimii ani, atât în privința creșterii economice, cât și a veniturilor estimate la buget.
15:00
Prima reacție a NATO după ce apărarea aeriană a Alianței a doborât o rachetă balistică iraniană îndreptată spre Turcia # Digi24.ro
NATO a venit cu o primă reacție, prin vocea purtătorului de cuvânt, după ce miercuri Iranul a lansat o rachetă balistică care se îndrepta către Turcia. Oficialii au transmis: „Condamnăm vizarea Turciei”
14:50
Anul 2025 a fost un alt an record pentru turismul din Uniunea Europeană, cu aproape 3,1 miliarde de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică din întregul bloc comunitar. Este o creştere de 2,2%, sau cu 66,4 milioane de nopţi, comparativ cu 2024, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Totuși, România este printre țările care au înregistrat scădere.
14:50
Românii pot aplica pentru 121 de joburi în Europa, prin rețeaua EURES. Câte posturi sunt vacante în țară # Digi24.ro
Angajatorii din Spațiul Economic European oferă 121 de locuri de muncă, prin intermediul rețelei EURES România, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
14:40
Pedro Sanchez răspunde dur la amenințările lui Donald Trump: „Aşa încep marile catastrofe ale omenirii” # Digi24.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez a răspuns, miercuri, amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump la adresa țării sale, reiterând că Madridul se plasează de partea dreptului internațional în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu.
