Zeci de mii de fișiere din dosarele Epstein au fost scoase discret de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA

Mai mulți români din București și din județele Ilfov, Giurgiu și Dolj au rămas fără economii după ce au plătit în avans pentru construcția unor case „la cheie” care nu au mai fost finalizate. Trei reprezentanți ai unor firme ar fi încheiat contracte la prețuri avantajoase, ar fi început lucrările și apoi ar fi abandonat șantierele, devenind de negăsit. Prejudiciul este estimat la peste 1,6 milioane de lei, iar polițiștii au făcut miercuri o percheziție în Giurgiu, unde au depistat un bărbat bănuit de implicare în acest caz.