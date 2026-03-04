Vaticanul avertizează asupra chirurgia estetică. „Isus vă va iubi în continuare, chiar dacă îmbătrâniți”
Digi24.ro, 4 martie 2026 15:50
Isus vă va iubi în continuare în timp ce îmbătrâniţi, chiar dacă veţi avea câteva riduri în plus pe feţele voastre, precizează un document publicat, miercuri, de Vatican.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
16:00
PSD îl acuză pe Bolojan de „atitudine inflexibilă și sfidătoare” după ședința Coaliției: „A provocat astăzi un nou blocaj” # Digi24.ro
Social-democrații îl acuză pe Ilie Bolojan că a provocat blocaj în Coaliția de guvernare, pentru că nu ar fi inclus în buget fonduri pentru toate măsurile de sprijin cerute de PSD, a oferit mai puțini bani pentru investiții, dar și pentru autoritățile locale.
16:00
„Epic Fury” pe internet: Un site satiric declanşează o campanie virală pentru trimiterea lui Barron Trump pe front în Iran # Digi24.ro
O campanie virală care cere trimiterea lui Barron Trump, fiul cel mai mic al preşedintelui american Donald Trump, pe front în Iran a apărut după lansarea unui site satiric creat de un scenarist al serialului „South Park”, în contextul atacurilor lansate de SUA şi Israel asupra Iranului şi al criticilor la adresa declaraţiilor preşedintelui despre conflict şi victimele militare.
16:00
CIA ar fi primit o ofertă de la agenți de informații iranieni. Dezvăluiri făcute de oficiali din Orientul Mijlociu (NYT) # Digi24.ro
„Operativi” ai Ministerului de Informaţii din Iran ar fi trimis semnale privind deschiderea unor discuţii cu Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) pentru a se pune capăt războiului, a relatat miercuri publicaţia The New York Times, citând oficiali la curent cu problema.
Acum 30 minute
15:50
Zeci de mii de fișiere din dosarele Epstein au fost scoase discret de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA # Digi24.ro
După eliminarea a zeci de mii de dosare, Departamentul de Justiție face publice în prezent aproximativ 2,7 milioane de pagini de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, potrivit unei analize realizate de CBS News, un număr inferior celui inițial declarat de Departament, de 3 milioane, și un total care continuă să fluctueze.
15:50
Vaticanul avertizează asupra chirurgia estetică. „Isus vă va iubi în continuare, chiar dacă îmbătrâniți” # Digi24.ro
Isus vă va iubi în continuare în timp ce îmbătrâniţi, chiar dacă veţi avea câteva riduri în plus pe feţele voastre, precizează un document publicat, miercuri, de Vatican.
Acum o oră
15:30
Iranul vrea condoleanțe de la Ucraina după moartea lui Khamenei: „Fiecare criminal primește ceea ce merită” # Digi24.ro
Ambasada Iranului în Africa de Sud a transmis Ambasadei Ucrainei în această țară o notificare privind deschiderea unei cărți de condoleanțe pentru fostul lider suprem de la Teheran, ayatollahul Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în urma unor atacuri cu rachete lansate de SUA și Israel. Răspunsul diplomatului ucrainean, Oleksandr Șcerba, a fost publicat pe Facebook.
15:20
Președintele Nicușor Dan va efectua joi o vizită la în polonia, la invitația omologului său polonez, Karol Nawrocki, anunță Administrația Prezidențială.
15:20
Oana Gheorghiu: Peste 1.000 de sesizări pe platforma „Fără hârtie”, în prima zi de funcționare # Digi24.ro
Oana Gheorghiu a anunțat, miercuri, că platforma fara-hartie.gov.ro a înregistrat peste 1.000 de sesizări în primele 24 de ore de la lansare. Vicepremierul consideră că numărul record reflectă nevoia mare de debirocratizare și digitalizare în România.
15:10
Români înșelați după ce au plătit în avans pentru case „la cheie”. Polițiștii au făcut percheziții într-un dosar de 1,6 milioane de lei # Digi24.ro
Mai mulți români din București și din județele Ilfov, Giurgiu și Dolj au rămas fără economii după ce au plătit în avans pentru construcția unor case „la cheie” care nu au mai fost finalizate. Trei reprezentanți ai unor firme ar fi încheiat contracte la prețuri avantajoase, ar fi început lucrările și apoi ar fi abandonat șantierele, devenind de negăsit. Prejudiciul este estimat la peste 1,6 milioane de lei, iar polițiștii au făcut miercuri o percheziție în Giurgiu, unde au depistat un bărbat bănuit de implicare în acest caz.
15:10
Poliţist din București acuzat că a primit mită de la un traficant de droguri, pentru a-i facilita întâlnirea în arest cu o femeie # Digi24.ro
Un poliţist din București a fost trimis în judecată de procurori sub acuzaţia că a primit mită de la un traficant de droguri, aflat în arest preventiv, pentru a-i facilita o întâlnire intimă cu o femeie, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
15:10
Cristian Păun, profesor de economie, despre draftul bugetului pe 2026: „Este mult mai realist. Se încearcă temperarea cheltuielilor” # Digi24.ro
Redacția Digi24.ro a intrat în posesia unui draft al bugetului de stat pentru 2026, document care arată cum ar urma să fie împărțiți banii între principalele ministere și programe guvernamentale. Proiectul este însă încă în lucru, iar forma finală ar urma să fie trimisă în Parlament abia la finalul săptămânii viitoare, după noi discuții în coaliția de guvernare. Cristian Păun, profesor de economie, spune pentru Digi24.ro că actuala construcție bugetară pleacă de la „premise mult mai realiste” decât cele folosite în ultimii ani, atât în privința creșterii economice, cât și a veniturilor estimate la buget.
Acum 2 ore
15:00
Prima reacție a NATO după ce apărarea aeriană a Alianței a doborât o rachetă balistică iraniană îndreptată spre Turcia # Digi24.ro
NATO a venit cu o primă reacție, prin vocea purtătorului de cuvânt, după ce miercuri Iranul a lansat o rachetă balistică care se îndrepta către Turcia. Oficialii au transmis: „Condamnăm vizarea Turciei”
14:50
Anul 2025 a fost un alt an record pentru turismul din Uniunea Europeană, cu aproape 3,1 miliarde de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică din întregul bloc comunitar. Este o creştere de 2,2%, sau cu 66,4 milioane de nopţi, comparativ cu 2024, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Totuși, România este printre țările care au înregistrat scădere.
14:50
Românii pot aplica pentru 121 de joburi în Europa, prin rețeaua EURES. Câte posturi sunt vacante în țară # Digi24.ro
Angajatorii din Spațiul Economic European oferă 121 de locuri de muncă, prin intermediul rețelei EURES România, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
14:40
Pedro Sanchez răspunde dur la amenințările lui Donald Trump: „Aşa încep marile catastrofe ale omenirii” # Digi24.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez a răspuns, miercuri, amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump la adresa țării sale, reiterând că Madridul se plasează de partea dreptului internațional în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu.
14:30
Deputații din Duma de Stat din Rusia s-au confruntat cu blocarea conturilor personale Apple. Trei reprezentanți ai camerei inferioare a parlamentului au declarat acest lucru pentru „Vedomosti” sub condiția anonimatului.
14:20
Bursele europene cresc uşor după informaţii despre „demersuri secrete” iniţiate de Iran pentru încheierea războiului # Digi24.ro
Pieţele bursiere europene au înregistrat creşteri după apariţia unui raport potrivit căruia Iranul ar fi iniţiat „demersuri secrete” pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, după mai multe zile de pierderi pe bursele din întreaga lume, scrie The Guardian.
14:20
Legea care transpune referendumul pe buget din București a trecut tacit de Senat. Drulă, apel la PSD și PNL să voteze proiectul # Digi24.ro
Fostul președinte USR Cătălin Drulă anunță că legea care transpune referendumul din București privind alocările bugetare a trecut tacit de Senat și cere aleșilor PSD și PNL să voteze de urgență proiectul, o dată ajuns la Camera Deputaților.
14:10
Fabrică ilegală de țigarete, descoperită în Timișoara. DIICOT a găsit sute de baxuri și tone de tutun # Digi24.ro
Procurorii DIICOT au făcut, miercuri ,trei percheziții în județul Timiș și au descoperit o fabrică ilegală de țigarete care funcționa la periferia municipiului Timișoara. Anchetatorii au găsit sute de baxuri de țigarete și tone de tutun, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă.
Acum 4 ore
14:00
O rachetă balistică lansată din Iran a fost neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia, anunță Ministerul Apărării de la Ankara # Digi24.ro
O rachetă balistică detectată ca fiind lansată din Iran și îndreptată către spațiul aerian turc după ce a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei a fost neutralizată de unitățile de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mediteranei, a declarat Ministerul Apărării Naționale din Turcia într-un comunicat, relatează APA.
14:00
Momentul accidentului provocat de jucătorul echipei Rapid. Kader Keita află astăzi dacă va fi arestat preventiv # Digi24.ro
Au apărut imagini cu accidentul provocat de Kader Keita, mijlocaș defensiv care a bifat 26 de meciuri în acest sezon pentru echipa de fotbal Rapid București. Jucătorul, care ar fi fugit de la locul accidentului, potrivit surselor Digi24.ro, urmează să afle pe parcursul zilei de miercuri, 4 martie, dacă va fi arestat preventiv.
14:00
Funeraliile ayatollahului Khamenei au fost amânate. Ce motiv invocă autoritățile iraniene # Digi24.ro
Iranul a decis miercuri să amâne funeraliile naţionale ale liderului său suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prevăzute iniţial să aibă loc în cursul serii la Teheran, în timp ce ţara se confruntă cu atacuri masive israeliano-americane.
13:50
O femeie din localitatea Costişa a fost înşelată prin telefon cu aproape 50.000 de lei de un bărbat care i-a spus că pe numele ei a fost făcut un credit bancar, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.
13:40
Regimul iranian exclude negocieri cu SUA: „Nu avem încredere în americani. Putem continua războiul cât timp dorim” # Digi24.ro
Iranul nu are intenţia de a negocia cu SUA şi este pregătit pentru un război îndelungat, a declarat miercuri principalul consilier al defunctului ghid suprem Ali Khamenei, în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, relatează France Presse, potrivit Agerpres.
13:30
Percheziții în București, Ilfov și Vrancea după ce mai multe firme au fost înșelate cu peste 3,6 milioane de lei # Digi24.ro
Polițiștii au făcut, marți, opt percheziții domiciliare în București, județele Ilfov și Vrancea, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată și tăinuire, prejudiciul estimat depășind 3.656.000 de lei. Mai multe firme au fost înșelate, timp de un an, de către reprezentanții unei firme care s-au folosit de nume și identități false pentru a achiziționa bunuri, materiale de construcții și autoturisme, pretinzând că le vor plăti prin bilete la ordin, fără a asigura însă disponibilul în conturi. Persoanele suspectat au fost conduse la audieri, iar autoritățile au ridicat mai multe bunuri ca probe.
13:20
Turcia critică strategia Iranului de a bombarda ţările din Golf „fără a face nicio diferenţă”: „Este incredibil de greșită” # Digi24.ro
Ministrul turc de Externe Hakan Fidan a declarat marţi că strategia Iranului de a bombarda toate ţările din Golf „fără a face nicio diferenţă” este „o strategie incredibil de greşită”. El a mai remarcat că, atunci când Teheranul percepe o ameninţare existenţială, adoptă abordarea „Dacă eu cad, trag regiunea după mine”, vizând alte state din zonă, în special infrastructura lor energetică.
13:10
Prima reacție a Rusiei după atacul asupra navei care transporta gaz lichefiat în Marea Mediterană # Digi24.ro
Ministerul transporturilor din Rusia a denunţat miercuri un atac cu drone navale comis împotriva unei nave ruseşti care transporta gaze naturale lichefiate (GNL) în Marea Mediterană și a dat vina pe Ucraina.
13:10
Rușii și-au doborât propriul elicopter trimis să intercepteze drone lansate de către ucraineni # Digi24.ro
Un elicopter militar rus s-a prăbușit în regiunea Rostov la începutul lunii martie, după ce a decolat pentru a intercepta drone ucrainene, canalele rusești de pe Telegram susținând că a fost doborât de „foc prietenos”.
13:10
Doi dintre băieţii implicaţi în uciderea lui Mario Berinde, trimişi în judecată. Cel de-al treilea se află în plasament într-un centru # Digi24.ro
Doi dintre cei trei băieţi implicaţi în uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, judeţul Timiş, au fost trimişi în judecată. Cel de-al treilea băiat implicat în aceeaşi crimă, un adolescent de 13 ani nu răspunde penal, el fiind acum în plasament într-un centru specializat.
13:00
Medic iranian stabilit în România: „Mojtaba Khamenei este mai fanatic decât tatăl său”. Ce spune despre răsturnarea regimului din Iran # Digi24.ro
Reza Heidari, medic, traducător şi activist iranian stabilit în România, a declarat la Digi24 că Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al liderului suprem iranian Ali Khamenei, este „mai fanatic” decât tatăl său şi ar avea un rol important în mecanismele de putere ale regimului de la Teheran, adăugând că mulţi iranieni speră la o răsturnare completă a regimului islamic.
13:00
Ministerul Dezvoltării alocă 5,6 miliarde de lei pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Ce construcții pot fi reabilitate # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării alocă 5,6 miliarde de lei pentru consolidarea seismică a clădirilor, iar 418 contracte de finanţare sunt deja în derulare, a anunţat miercuri ministrul Cseke Attila, la 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977. Fondurile sunt asigurate integral de la bugetul de stat şi vizează lucrări de consolidare pentru şcoli, spitale, clădiri publice şi blocuri de locuinţe.
13:00
Două zboruri organizate din Dubai către România ar trebui să decoleze în această seară, anunță Ministerul de Externe. Mii de români sunt blocați în regiune, după ce SUA și Israelul au declanșat operațiunea împotriva Iranului.
12:40
Efectele măsurilor luate de Ilie Bolojan în educație: Peste 350 de profesori au plecat din învățământ în patru luni # Digi24.ro
Peste 350 de profesori din învăţământul preuniversitar au demisionat, în ultimele patru luni ale anului trecut, ca urmare a Legii Bolojan, majoritatea fiind cadre didactice angajate pe perioadă determinată şi „pe durata viabilităţii postului”, arată Ministerul Educaţiei într-un răspuns la interpelarea deputatului AUR Cristina Dascălu.
12:40
Martie, sub semnul curajului: pășește dincolo de limite cu peliculele Film Now
12:30
Turiști români blocați în Dubai: „De la consulat spun că pot să ne ajute doar cu terapii. Nu avem nevoie de terapie acum” # Digi24.ro
Peste 3.000 de români au cerut ajutor autorităților pentru a se întoarce în țară, de la începutul războiului din Iran. Cei mai mulți dintre aceștia sunt turiști. Câțiva dintre aceștia, blocați într-un hotel din Dubai, se plâng că sunt „lăsați de izbeliște” atât de agenția de turism prin care au făcut excursia, cât și de reprezentanții Consulatului din Dubai. „Nu ne bagă nimeni în seamă”, a spus la Digi24 Cosmina Andreea Marin, o turistă care trebuia să revină în țară încă de sâmbătă.
12:30
La vârstnici, o cădere aparent banală poate avea consecințe majore, iar fracturile din zona șoldului sunt printre cele mai severe prin impactul asupra mobilității. Tratamentul rapid și recuperarea bine condusă pot face diferența între reluarea mersului și pierderea independenței.
12:30
Camera Deputaților a adoptat legea care definește oficial „resortul turistic”. Ce înseamnă și ce condiții trebuie să îndeplinească # Digi24.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, cu majoritate de voturi, un proiect de lege care introduce pentru prima dată în legislația din România o definiție clară pentru „resortul turistic”. Până acum, termenul era folosit frecvent în industria turismului, însă nu exista o definiție distinctă în lege, diferită de cea a hotelului.
12:20
Cea mai amplă infrastructură digitală dezvoltată în România – Cloudul Privat Guvernamental – intră în etapa operațională # Digi24.ro
Cea mai amplă infrastructură digitală dezvoltată în România – Cloudul Privat Guvernamental – intră în etapa operațională
12:20
Cine sunt primii soldați americani care au murit în războiul cu Iranul. Armata SUA a identificat patru din șase militari morți # Digi24.ro
Cine sunt primii soldați americani care au murit în războiul cu Iranul. Armata SUA a identificat patru din șase militari morți
12:20
Peste 100 de oameni sunt dați dispăruți după ce o navă iraniană a fost atacată de un submarin lângă Sri Lanka # Digi24.ro
Cel puțin 101 de persoane sunt date dispărute și 78au fost rănite, în urma unui atac efectuat de un submarin asupra unei nave iraniene în largul coastelor Sri Lankăi, au declarat surse pentru Reuters.
12:10
CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan care obligă cluburile să aibă cel puțin 40% sportivi români într-o echipă # Digi24.ro
Curtea Constituţională a amânat, pentru 25 martie, discuţiile pe sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competiţiile naţionale oficiale, să fie români.
Acum 6 ore
12:00
CCR a amânat sesizările lui Nicușor Dan privind plajele de la Marea Neagră și legea prosumatorilor. Când vor fi discutate # Digi24.ro
Curtea Constituțională a amânat, miercuri, pentru data de 25 martie, pronunțarea pe două sesizări formulate de președintele Nicușor Dan, care vizează modificări legislative privind utilizarea plajelor de la Marea Neagră și legea energiei electrice și a gazelor naturale. La aceeași dată, CCR va discuta și sesizarea Avocatului Poporului privind modificarea Codului de procedură civilă care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești în materie civilă.
12:00
China a respins miercuri ideea utilizării comerţului ca instrument de presiune politică, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va întrerupe relaţiile comerciale cu Spania din cauza poziţiei Madridului faţă de războiul din Iran, informează Xinhua şi EFE.
11:50
Stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova din cauza războiului din Orientul Mijlociu, anunță Chișinăul # Digi24.ro
Cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat miercuri, 4 martie, instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile. Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, „ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit”, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) din Rpublica Moldova.
11:40
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta # Digi24.ro
Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria devansează partidul Fidesz al premierului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, în timp ce partidul de extremă dreapta Our Homeland câștigă teren, potrivit două sondaje de opinie publicate miercuri.
11:40
Gazele continuă să se scumpească în Europa, deși Trump a anunțat un plan privind Strâmtoarea Ormuz # Digi24.ro
Preţurile de referinţă la gaze în Europa şi-au continuat creşterea miercuri dimineaţa, după ce marţi au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani din cauza războiului din Orientul Mijociu, ceea ce eclipsează un plan american destinat protejării transporturile maritime în zona crucială a Strâmtorii Ormuz, transmite Bloomberg.
11:30
Ungaria organizează primul zbor de repatriere din Iordania: 87 de persoane, inclusiv doi români, vor reveni acasă # Digi24.ro
Primul zbor de repatriere care va aduce acasă cetăţeni ungari blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului a plecat spre Iordania, a anunţat miercuri ministerul de externe ungar, Peter Szijjarto, într-un mesaj video postat pe Facebook.
11:20
Premieră: Kim Jong Un și-a făcut statuie la Phenian. Doar liderii morți primeau până acum această onoare # Digi24.ro
Coreea de Nord a prezentat recent o statuie a liderului său, Kim Jong Un, a anunţat miercuri Ministerul Unificării din Coreea de Sud, o onoare rezervată de obicei membrilor decedaţi ai dinastiei.
11:00
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale # Digi24.ro
Spania va face față consecințelor unui eventual blocaj comercial din partea SUA, a cărui introducere a fost admisă anterior de președintele Donald Trump, a declarat guvernul spaniol.
11:00
Chiar dacă un zbor e programat, nu există certitudinea că va fi realizat. Avertisment MAE pentru românii blocați în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Mii de români, blocați în țările din Orientul Mijlociu, au cerut ajutor pentru revenirea în țară. În total, în zona de conflict se află 16.000 de români, mare parte dintre ei rezidenți în Emiratele Arabe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a transmis, la Digi24, un mesaj pentru românii blocați în zonele afectate și avertizează că, chiar dacă un zbor este programat, nu există certitudinea că acel zbor va fi realizat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.