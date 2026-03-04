Cine este iubitul Alexandrei Stan. Cântăreața trăiește o poveste de dragoste ca în filme
SpyNews, 4 martie 2026 19:50
Alexandra Stan trăiește o poveste de iubire ca în filme! Cântăreața are o relație cu toboșarul ei, bărbatul care o însoțește la concerte și este alături de ea, pe scenă. Artista este îndrăgotită până peste cap și a împărtășit acest lucru și cu fanii de pe rețelele de socializare.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:40
Alex Bodi este una dintre persoanele publice din România care au reușit să scape din Dubai, acolo unde situația e destul de tensionată. Afaceristul s-a fotografiat direct din avion, în timp ce se afla în drum spre casă.
Acum 2 ore
19:10
O vloggeriță cunoscută din România, la un pas de a-și pune capăt zilelor! Ce a făcut-o să ajungă în impas # SpyNews
O tiktokeriță cunoscută de la noi și-a îngrijorat profund urmăritorii, după ce a anunțat că a fost la un pas de a-și pune capăt zilelor. Tânăra a mărturisit cum a ajuns în acea situație, dar și de ce a ales să se retragă din mediul online.
18:40
Cornel Luchian de la Insula Iubirii face haz de necaz, în Dubai! Iustina Loghin l-a pus imediat la punct: "Vorbești doar prostii" # SpyNews
Iustina Loghin și Cornel Luchian sunt captivi în Dubai, din cauza situației conflictuale din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, soțul șatenei a încercat să facă o glumă, dar Iustina a reacționat rapid! Iată ce i-a spus!
18:40
Alexandra Stan este însărcinată! Cântăreața a postat primele imagini cu burtica de gravidă # SpyNews
Veste bombă în showbiz! Alexandra Stan este însărcinată pentru prima dată! Cântăreața a postat primele imagini cu burtica de gravidă! Celebra artistă trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale alături de iubitul ei!
18:30
Ema Oprișan, reacție explozivă după ce s-a speculat că l-a dat afară din casă pe Răzvan Kovacs: ”E omul care nu discută” # SpyNews
Ema Oprișan a reacționat după ce s-a zvonit că l-ar fi dat afară din casă pe Răzvan Kovacs. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a clarificat situația și a dezvăluit ce relație are, în prezent, cu tatăl fetiței sale.
Acum 4 ore
18:10
Bogdan Mocanu și Cătălin Cazacu s-au întâlnit în Zanzibar! Influencerul și-a primit doza de insulină de care avea nevoie # SpyNews
Zis și făcut! Cătălin Cazacu s-a oferit să-l ajute pe Bogdan Mocanu cu insulina, întrucât influencerul era cât pe ce să rămână fără. Așadar, cei doi s-au întâlnit în Zanzibar, acolo unde Cătălin Cazacu i-a înmânat lui Bogdan Mocanu doza care îi era necesară.
17:50
Coincidența stranie în accidentul din București. Ce s-a întâmplat cu fiica victimei fotbalistului Keita Kader # SpyNews
Informații tulburătoare despre accidentul din București, care ar fi fost provocat de Keita Kader. Fiica victimei fotbalistului ar fi avut parte de același incident, în același loc, în urmă cu mai mult timp.
17:40
Alex Bodi are cu ce să se mândrească! Anca, iubita lui, a ajuns din nou în centrul atenției, după ce s-a fotografiat în ipostaze extrem de sexy. Frumoasa șatenă are un corp foarte bine lucrat!
17:20
Povestea Alinei Mădălina, românca internată la un spital de psihiatrie din Germania. Ce nu știu oamenii despre ea # SpyNews
Alina Mădălina este unul dintre numele sonore de pe TikTok în această perioadă. Românca este stabilită în Germania și traversează o perioadă grea, după ce ar fi fost internată la un spital de psihiatrie. Povestea ei, însă, este mult mai complexă.
17:10
Profesorii care au schimbat viața Andrei Gogan. Artista susține campania „Liga Profesorilor Excepționali” # SpyNews
Profesorii care aprind curiozitatea, dau încredere și pot schimba direcția unei vieți merită să fie văzuți și recunoscuți. Acesta este mesajul transmis de artista și creatoarea de conținut Andra Gogan, care susține campania națională „Liga Profesorilor Excepționali”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Prin această inițiativă, fundația aduce în prim-plan acei profesori care nu predau doar lecții din manual, ci inspiră, provoacă și lasă o amprentă reală asupra parcursului elevilor.
17:00
Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au împlinit 10 ani de la cununia civilă! Imagini rare cu cei doi # SpyNews
Ziua de 4 martie este una extrem de importantă pentru Georgiana Lobonț și soțul ei. Cei doi au împlinit un deceniu de la cununia civilă, iar artista nu a lăsat evenimentul să treacă neobservat. A publicat imagini emoționante!
17:00
Chef Horia Manea vă propune o nouă varianta de meniu complet, format din: starter, fel principal și desert. Iată cum poți prepara o mâncare de legume cu orez ca la carte!
16:40
Gest disperat pentru a o ajuta pe Alina Mădălina. Incredibil cât de departe au mers românii # SpyNews
Alina Mădălina trece printr-o situație dificilă, după ce ar fi ajuns la un spital de psihiatrie, iar copilul ei ar fi fost luat de autorități. Oamenii s-au mobilizat să o ajute pe românca stabilită în Germania și au făcut un gest disperat.
16:30
Elevii și profesorii din Suceava blocați în Dubai vor avea asigurată masa și cazarea! O persoană cunoscută din România le-a sărit în ajutor # SpyNews
Elevii și profesorii din Suceava care au rămas captivi în Dubai vor primi ajutor din partea unui bărbat extrem de cunoscut de la noi din țară. Acesta le va asigura atât cazarea, cât și mâncarea. Iată despre cine e vorba!
16:20
După Alina Mădălina, o altă româncă povestește cum era să îi fie luat copilul, în Norvegia: „Știam că...” # SpyNews
După Alina Mădălina, o altă femeie a povestit cum era să îi fie luat copilul, pe când se afla în Norvegia. Românca locuia acolo alături de părinții și sora ei, însă fetița ei ar fi putut să ajungă în grija statului, după un conflict dintre femeie și fostul soț.
Acum 6 ore
16:10
Maria Dinulescu, pusă la zid după conflictul din Orient! De ce i-a înfuriat actrița pe fani # SpyNews
Maria Dinulescu a fost dur criticată! Actrița i-a înfuriat pe internauți cu cele mai recente afirmații pe care le-a făcut. Iată ce a povestit vedeta și cum au reacționat toți cei care au urmărit declarațiile sale!
15:30
Ruxandra Luca a făcut, în urmă cu câteva minute, o postare pe contul ei de Instagram, în care a vorbit despre ultima perioadă din viața ei. Iată ce mesaj a transmis frumoasa prezentatoare TV.
15:30
Astăzi, 4 martie 2026, Ministerul Apărării din Turcia, stat membru NATO, a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană și antirachetă ale Alianței, aflate în estul Mediteranei, au interceptat o rachetă balistică lansată din Iran. Potrivit presei turce, proiectilul a fost detectat în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turcesc, după ce a traversat teritoriul Irakului și Siriei.
15:00
Cum a apărut fotbalistul celor de la Rapid la audieri, după ce a spulberat o femeie pe trecerea de pietoni. Imagini incredibile cu Kader Keita # SpyNews
Kader Keita (25 de ani), fotbalistul celor de la Rapid, se află în centrul unui scandal de proporții. Mijlocașul din Coasta de Fildeș a lovit puternic o femeie, marți dimineața, chiar pe trecerea de pietoni. Și mai grav este faptul că acesta a părăsit locul accidentului. Iată cum a apărut, astăzi, la audieri!
14:50
Caz tulburător în Iași. O fetiță a fost găsită în casă, lângă mama moartă. Cine a alertat poliția # SpyNews
Un caz tulburător a avut loc într-o localitate din Iași, acolo unde o fetiță de șapte ani se afla în casă, lângă mama moartă, o femeie în vârstă de 26 de ani. Soțul tinerei este plecat la muncă, în Germania, și nu ar fi putut să mai ia legătura cu ea.
14:30
Lumea filmului este în doliu după ce o actriță celebră, îndrăgită pentru apariția sa în serialul de succes „Dallas”, s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani. Vestea a întristat fanii din întreaga lume.
14:20
Sfecla roșie este un aliment cu extrem de multe beneficii. Aceasta are un conținut bogat de nutrienți și compuși activi, care ajută la scăderea tensiunii, îmbunătățirea performanței fizice, detoxifierea ficatului, dar și la digestie. Tocmai din acest motiv, o salată de sfeclă roșie, răcoritoare, este rețeta perfectă care te va face să înghiți în sec de fiecare dată când te gândești la ea. Iată cum pregătește Gabriela Cristea acest preparat, care îți va bucura papilele gustative!
Acum 8 ore
14:00
Adolescentul de 15 ani, implicat în crima din Cenei, trimis în judecată. Cel de 13 ani nu răspunde penal # SpyNews
Adolescentul de 15 ani, acuzat că este implicat în crima din Cenei, va fi trimis în judecată pentru omor calificat și profanare de cadavru. Principalul suspect, cel în vârstă de 13 ani, nu va răspunde penal.
14:00
Interesul publicului pentru stilul de viață al persoanelor cunoscute nu se rezumă la apariții televizate sau vacanțe exotice. Spațiul în care acestea locuiesc a devenit, în ultimii ani, un subiect constant de atenție. De la cartierele alese până la tipul de proprietate, locuințele vedetelor oferă indicii despre preferințe, investiții și tendințe din piața rezidențială premium.
13:40
Adrian Petre regretă plecarea de la Survivor. Ce scandal l-a așteptat acasă pe fostul concurent # SpyNews
Adrian Petre regretă eliminarea de la Survivor! Fostul concurent din tribul Războinicilor a postat un mesaj pe rețelele de socializare, prin care și-a exprimat părerea de rău, dar și ce l-a așteptat acasă după experiența din Dominicană. Iată mai multe detalii!
13:30
Start în noul sezon Formula 1! Marele Premiu al Australiei se vede duminică, de la 06:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
Motoarele pornesc din nou, iar spectacolul Formulei 1 revine în acest weekend, odată cu startul noului sezon. Prima etapă a Campionatului Mondial, Marele Premiu al Australiei, va putea fi urmărită în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, duminică, de la ora 06:00.
13:30
Noul lider suprem al Iranului, vizat de o primă tentativă de asasinat. Mojtaba Khamenei este al doilea fiu al lui Khamenei # SpyNews
Mojtaba Khamenei, cel de-al doilea fiu al lui Ali Khamenei, care a devenit acum liderul suprem al Iranului, a supraviețuit unei tentative de asasinat la începutul atacurilor, potrivit unor surse iraniene citate de agenția Reuters.
13:20
Fiul Ozanei Barabancea iubește din nou? Cum a apărut Andrew Barabancea alături de o brunetă # SpyNews
Andrew Barabancea și fosta iubită, Naomi Hedman, s-au despărțit în urmă cu câteva luni, iar de atunci, fiul Ozanei Barabancea nu a mai apărut alături de o altă femeie, până de curând, când s-a afișat alături de o brunetă, presupusa nouă iubită.
13:00
Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, acum 13 ani, în ziua nunții. Fotografie rară cu cei doi # SpyNews
Imagine cum rar mai vezi cu Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, din ziua nunții! Au trecut mai bine de 13 ani de la fericitul eveniment, iar fostul fotbalist și partenera sa de viață sunt la fel de fericiți împreună! Iată cum au arătat în ziua cea mare!
13:00
Ediția Chefi la cuțite de ieri, lider de audiență. Chef Richard a câștigat amuleta. Maurice Munteanu vine azi la degustarea următoarei amulete, într-o seară cu tensiuni puternice # SpyNews
Victorie pentru Chef Richard Abou Zaki la o amuletă de suflet, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider detașat de audiență pe toate segmentele de public: aseară, juratul a câștigat întrecerea culinară care a avut ca temă bucătăria românească reinterpretată. În ediția acestei seri, de la 20:30, lupta pentru cea de-a treia amuletă nu se va dovedi mai puțin blândă cu jurații, invitatul la degustare fiind Maurice Munteanu.
13:00
Au apărut primele imagini de la accidentul în care a fost implicat fotbalistul de la Rapid. Kader Keita a lovit o femeie pe trecerea de pietoni # SpyNews
Au apărut primele imagini cu accidentul în care a fost implicat fotbalistul ivorian de la Rapid. Pe data de 3 martie 2026, Kader Keita a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul faptei. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore și va ajunge azi la Tribunalul București.
12:20
Primesc sau nu cazare și mâncare românii blocați în Dubai? Iustina Loghin a lămurit situația # SpyNews
Iustina Loghin a făcut lumină! Fosta concurentă de la Insula Iubirii se află blocată în Dubai, alături de familie. În contextul conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu, numeroase persoane au rămas captive peste hotare, iar în mediul online a circulat informația, potrivit căreia toți turiștii primesc mâncare și cazare gratuită. Iată ce mărturisiri a făcut tânăra referitor la acest subiect!
12:20
Descoperire șocantă. Mai multe bucăți de corp uman, găsite în Bali. Cine ar fi tânărul ucis # SpyNews
Un tânăr de 28 de ani ar fi avut parte de o moarte îngrozitoare, după ce a fost răpit, torturat și mutilat. Bărbatul, care se afla în vacanță cu iubita, ar fi murit cu trei zile înainte ca o parte din corpul său să fie descoperit într-o zonă frecventată din Bali.
Acum 12 ore
11:50
Primăvara îți schimbă automat ritmul. Renunți la ghete, alegi piese mai lejere și cauți încălțăminte comodă, dar potrivită pentru birou, ieșiri în oraș sau weekenduri active. Balerinii rămân printre cele mai practice opțiuni: ocupă puțin spațiu, îi porți ore întregi și îi asortezi rapid cu rochii, blugi sau pantaloni office.
11:50
Văru' Săndel, victima unei escrocherii online! Ce a pățit celebrul artist. Informații exclusive pentru Știrile Antena Stars # SpyNews
Văru' Săndel a trecut prin momente de coșmar! Artistul a fost victima unei escrocherii online, iar acum trage un semnal de alarmă pentru toți românii. Cântărețul a povestit prin ce a trecut și a detaliat, cu lux de amănunte, cum s-a petrecut totul. Iată dezvăluirile făcute, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars!
11:50
Un cutremur de 4,5 grade a fost resimțit astăzi, 4 martie 2026, în sudul Italiei. La doar doua minute, seismul a fost urmat de o replică. Școlile au fost închise preventiv pentru siguranța elevilor și a personalului.
11:40
Andreea Anița a murit la 27 de ani, după o lungă perioadă în care s-a luptat cu o formă rară de cancer. Tânăra urma să facă tratamentul în America, după ce românii au donat 2,2 milioane de dolari. Familia ei este în stare de șoc și se pregătește pentru înmormântare.
11:30
Cine e concurentul de la Chefi la cuțite care a gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt. Ce spune despre celebra actriță # SpyNews
În ediția cu numărul 2 a sezonului 17 „Chefi la cuțite”, difuzată pe 3 martie 2026, George Mirancea, un român în vârstă de 38 de ani, care lucrează în Anglia, a povestit despre una dintre cele mai speciale experiențe din cariera sa. A gătit pentru Angelina Jolie și Brad Pitt.
11:20
Irina Rimes, acuzată că i-ar fi furat piesa unei artiste cunoscute din România? Tânăra a făcut declarații impresionante # SpyNews
Irina Rimes este în mijlocul unui scandal! În mediul online, o artistă cunoscută din România a făcut afirmații, potrivit cărora piesa pe care artista a prezentat-o în urmă cu câteva zile ar fi aproape identică cu melodia pe care ea deja a lansat-o. Spynews.ro are mai multe informații despre acest subiect!
11:10
Mama Andreei Anița, mesaj îngrijorător, după ce fiica sa a pierdut lupta cu boala. Femeia și-a strigat durerea # SpyNews
Andreea Anița a murit de ziua de naștere a mamei sale. Familia ei este în stare de șoc. Mama ei nu își poate reveni din șocul pierderii și și-a strigat durerea pe rețelele de socializare. Femeia a transmis un mesaj îngrijorător, după ce a spus că „ne vom întâlni curând”.
11:00
Insula Iubirii Spania revine în AntenaPLAY cu sezonul 9: surprize, tensiune și cupluri gata să-și testeze limitele # SpyNews
Reality show-ul care a cucerit milioane de telespectatori din întreaga lume revine în AntenaPLAY cu un nou capitol spectaculos. Sezonul 9 din „Insula Iubirii | Spania” promite răsturnări de situație încă din primele minute, reguli noi și momente care pot schimba definitiv destinele celor cinci cupluri curajoase.
10:50
Accident în lanț pe autostradă. Nouă mașini au fost implicate, 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale # SpyNews
Un accident în lanț a avut loc pe autostradă. Nouă autoturisme au fost implicate. Din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a suferit răni grave, însă 13 oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului.
10:50
Iasmina a făcut lumină! Bruneta a vorbit despre despărțirea de Bogdan Mocanu și a mărturisit care a fost motivul carea dus la separare. Tânăra și influencerul au avut o relație năbădăioasă, plină de suișuri și coborâșuri, însă, de această dată, ambii și-au asumat ruptura dintre ei. Iată ce a spus aceasta!
10:40
Unde s-ar afla, de fapt, fiica tiktokeriței Alina Mădălina. Fostul soț neagă că fetița lor a ajuns în grija statului # SpyNews
Un scandal a izbucnit, de curând, pe TikTok, după ce Alina Mădălina, o tiktokeriță, ar fi ajuns la Psihiatrie, la un spital din Germania. S-a vehiculat inclusiv varianta că fetița ei a ajuns în grija statului, lucru negat de fostul soț al româncei.
10:30
Răzvan Kovacs, înțepătură la adresa Emei Oprișan! Fostul concurent de la Insula Iubirii nu îi dă pace brunetei # SpyNews
Răzvan Kovacs nu are stare! Fostul concurent de la Insula Iubirii a aruncat o nouă săgeată către fosta sa parteneră, Ema Oprișan. Cei doi au ajuns la divorț, după ani buni de relație, iar dj-ul pare-se să fi fost deranjat de declarațiile pe care le-a făcut bruneta, în urma despărțirii. Iată cum a înțepat-o de această dată!
10:20
Filmările pentru noul sezon „Insula Iubirii” au început în paradisul thailandez, iar primele imagini făcute publice surprind deja vibe-ul exotic. Soarele și plajele promit deja un sezon plin de surprize și momente memorabile.
10:10
Halima de la Mireasa, prima reacție după ce a fost eliminată. Ce spune despre Claudia, cu care a avut un conflict de proporții # SpyNews
Halima de la Mireasa a fost eliminată în ediția din 25 februarie, după ce a sunat AdrenaLinia. Fosta concurentă a vorbit despre Claudia, cu care a avut un conflict de proporții pe parcursul competiției și s-a arătat dezamăgită de Giulia, cea pe care o consideră, cândva, apropiată.
09:50
O tiktokeriță celebră a intrat pe fir! Cazul Alinei Mădălina a stârnit un val de controverse în mediul online, iar influencerii români, de peste tot de prin lume, încearcă să afle mai multe detalii despre starea tinerei. Iată ce a dezvăluit Adinuța, o influenceriță stabilită în Anglia, după ce a luat legătura cu părinții Alinei Mădălina!
09:40
Un băiat de 14 ani, din Botoșani, a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Nu era cunoscut cu vreo problemă de sănătate # SpyNews
Tragedie într-o școală din Botoșani! Un elev de 14 ani a murit după ce i s-a făcut rău în timpul orei de sport. Potrivit primelor informații, adolescentul nu era cunoscut cu probleme de sănătate.
