Primanews.ro, 4 martie 2026 19:50

Acum 30 minute
20:00
VIDEO. Iulian Lorincz (USR): Votul pe buget va avea loc în aproximativ 12 zile, cel târziu în două săptămâni Primanews.ro
19:50
VIDEO. Iulian Lorincz (USR): Votul pe buget va fi în vreo 12 zile, maxim două săptămâni maxim Primanews.ro
Acum o oră
19:40
VIDEO. Claudiu Manta (PSD): Dacă vom adopta bugetul în Martie, primele cheltuilei se vor putea face abia în Mai. Lucrurile deja devin grave Primanews.ro
Acum 6 ore
15:50
NATO interceptează o rachetă balistică trasă de Iran, care se îndrepta către Turcia Primanews.ro
15:50
Valentin Jucan, propus Parlamentului de membrii CNA pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Primanews.ro
15:50
Directorii din domeniul apărării se vor întâlni la Casa Albă pentru a discuta despre accelerarea producţiei de arme Primanews.ro
15:40
Nicuşor Dan va face o vizită în Polonia, unde se va întâlni cu Nawrocki şi Tusk Primanews.ro
15:40
NATO interceptează, în estul Mediteranei, o rachetă balistică trasă de Iran, care se îndrepta către Turcia Primanews.ro
15:30
Trei prim-miniştri, înalţi oficiali europeni, miniştri şi lideri de business discută viitorul şi securitatea Europei la Bucureşti, la Economist Romania Government Roundtable Primanews.ro
15:20
Merz, după întâlnirea cu Trump de la Casa Albă: Nu suntem pregătiţi să acceptăm un acord negociat fără consultarea noastră Primanews.ro
Acum 8 ore
14:00
Declaraţie a Parlamentelor de la Bucureşti, Chişinău şi Kiev privind Ucraina Primanews.ro
13:50
R. Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic Primanews.ro
13:50
Premierul spaniol, într-un discurs în faţa naţiunii, către Trump: Nu te poţi juca ruleta rusească cu destinul a milioane de oameni Primanews.ro
13:40
R. Molodva instituie stare de alertă în sectorul energetic Primanews.ro
13:40
ANALIZĂ. Două scenarii pentru conflictul din Orientul Mijlociu: scurt, fără implicaţii economice serioase, sau război „etern” şi petrol de până la 140 de dolari pe baril Primanews.ro
Acum 12 ore
11:50
Piaţa energetică în şoc după blocada din Strâmtoarea Ormuz. Ţările cel mai grav afectate Primanews.ro
11:40
Trump şi Rubio se contrazic în privinţa motivelor pentru care SUA au atacat Iranul Primanews.ro
11:30
Cum blochezi aplicaţiile care te spionează pe Android şi care sunt semnele unui telefon compromis Primanews.ro
11:20
Prima scumpire în România a carburanţilor de la declanşarea războiului din Iran. Benzina a sărit de 8 lei/l în toate staţiile Petrom Primanews.ro
11:10
Tanczos Barna: Ţinta de deficit bugetar recomandată de Comisia Europeană e de 6.2, dar e foarte greu să ne încadrăm în ea Primanews.ro
10:40
SURSE. Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost ales noul lider suprem al Iranului Primanews.ro
10:40
VIDEO. Oana Ţoiu, la televiziunea poloneză: România solicită un armistiţiu temporar pentru evacuarea civililor din Orientul Mijlociu Primanews.ro
10:30
Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz Primanews.ro
07:40
VIDEO. Ştefan Avramescu (AUR): Reforma mult promisă de actuala guvernare este de fapt " pe unde scot cămaşa". "Era reformă, dar nu e reformă" Primanews.ro
Acum 24 ore
23:40
VIDEO. Mircea Fechet (PNL), despre draftul de buget de stat: Premierul se bucură de sprijinul total al PNL Primanews.ro
23:30
VIDEO. Sebastian Zachmann, despre numirile pentru şefia Parchetelor: Dacă preşedintele Nicuşor Dan va semna ca fostul primar general Nicuşor Dan aceste propuneri, îşi va dezamăgi o bună parte din electoratul reformist Primanews.ro
23:20
VIDEO. Constantin Rudniţchi: Eu chiar mă bucur că nu avem un buget. Să-l lase pe ăsta de anul trecut Primanews.ro
23:10
VIDEO. Andrei Schwartz: Toată Europa trebuie să fie pregătită pentru posibile acţiuni ale Iranului Primanews.ro
23:00
VIDEO. Andrei Schwartz: China nu se poate implica direct în conflictul din Orientul Mijlociu Primanews.ro
22:50
VIDEO. Andrei Schwartz, analist de politică externă: Loviturile SUA împotriva Teheranului afectează direct ambiţiile imperiale ale lui Putin. Semnale deja vizibile din Ucraina Primanews.ro
20:20
VIDEO. Simona Spătaru (USR): O posibilă explicaţie pentru dublarea bugetului ICCJ ar fi necesitatea unui nou sediu Primanews.ro
Ieri
20:00
VIDEO. Natalia Intotero (PSD): Susţinem un buget de bun simţ pentru Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii. Nu suntem de acord cu bugete mai mici Primanews.ro
19:50
VIDEO. Mircea Fechet, despre draftul de buget de stat: Premierul se bucură de sprijinul total al PNL Primanews.ro
17:40
Donald Trump spune că Iranul vrea să discute, dar este „prea târziu” Primanews.ro
17:40
SURSE. România participă la discuţiile privind umbrela nucleară a Franţei Primanews.ro
17:40
Ţoiu: 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară Primanews.ro
17:10
Zelenski: Croaţia a oferit Ungariei cantitatea necesară de petrol, dar Orban a refuzat Primanews.ro
16:00
UEFA a publicat radiografia financiară a fotbalului european. Unde se află România Primanews.ro
15:40
NATO salută voinţa lui Emmanuel Macron de a consolida disuasiunea nucleară. Franţa şi Germania au înfiinţat un ”Grup de Coordonare Nucleară” comun Primanews.ro
15:10
Armata israeliană anunţă că bombardat preşedinţia şi Consiliul Suprem de Securitate la Teheran Primanews.ro
14:40
Guvernul lansează platforma ”Fără hârtie”. Cetăţenii, invitaţi să semnaleze problema birocratică întâlnită Primanews.ro
14:10
Radu Burnete, consilier prezidenţial: Să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara. România nu va putea creşte doar cu capital intern Primanews.ro
14:10
PSD cere partidelor din Coaliţie să nu blocheze adoptarea Legii bugetului Primanews.ro
14:00
Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie Primanews.ro
14:00
Ministrul Transporturilor: Anul acesta ţintim în jur de 250 de kilometri de autostradă şi drum expres pe care să îi dăm în trafic Primanews.ro
13:00
Trump spune că Starmer „nu a fost de ajutor” şi că relaţia „nu mai este ce a fost” Primanews.ro
13:00
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul fac presiuni în mod privat asupra aliaţilor pentru a-l convinge pe Donald Trump să găsească o soluţie care să limiteze operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului Primanews.ro
12:50
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al educaţiei Primanews.ro
11:20
Trump: Avem o cantitate practic nelimitată de muniţie. ”Somnorosul Joe” i-a dat gratuit lui Zelenski armament de ultimă generaţie şi nu s-a obosit să îl înlocuiască Primanews.ro
11:10
Israelul afirmă că trupele terestre vor „avansa şi vor ocupa zone strategice suplimentare în Liban” Primanews.ro
