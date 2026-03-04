Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de miercuri. Rulajul a fost de aproape 172 de milioane de lei
Economica.net, 4 martie 2026 19:50
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis miercuri în creştere pe toţi indicii, cu un rulaj total de 171,92 de milioane de lei (33,74 de milioane de euro), relatează Agerpres.
India schimbă regulile de evaluare a aurului. Care este impactul asupra cererii globale # Economica.net
India, una dintre cele mai mari piețe de aur din lume, a adoptat o nouă reglementare care modifică modul în care fondurile de investiții din această țară pot calcula valoarea aurului și a argintului.
Ministerul energiei de la Bagdad a anunţat miercuri că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie electrică, din motive încă necunoscute, transmite Reuters, citată de Agerpres.
Guvernul fedeal american a concediat 386.826 de angajaţi în primul an din cel de-al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, arată datele oficiale publicate miercuri, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, astăzi, 04 martie 2026, o echipă mixtă ARF-PESA a efectuat recepția preliminară și recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice regionale RE-R PESA 655-5 051, activitate derulată în incinta Atelierelor CFR Grivița SA.
Finalizarea centurii ocolitoare Comarnic, estimată pentru mijlocul verii, rămâne una dintre prioritățile Consiliului Județean Prahova, anunță miercuri preşedintele instituției, Virgiliu Daniel Nanu.
Family Market Tomești, cel mai recent proiect de retail de proximitate dezvoltat de compania IULIUS, va găzdui și o locație KFC, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri internaționale de restaurante quick-service.
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, anunță că SUA l-au lichiat pe comandantul unei unități iraniene care avea misiunea să-l asasineze pe Trump # Economica.net
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a afirmat miercuri că forţele Statelor Unite l-au ucis pe un oficial iranian care comanda o unitate pentru asasinarea preşedintelui Donald Trump, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Banca Transilvania este cea mai puternică și mai valoroasă marcă bancară din România, urmată de Revolut Bank și ING Bank – Banking 500 # Economica.net
Banca Transilvania ocupă primul loc în ceea ce privește puterea mărcii în rândul clienților români; Revolut și ING ocupă locul al doilea și al treilea, potrivit Banking 500, realizat de Brand Finance. Banca Transilvania este cea mai valoroasă marcă bancară din România, cu o valoare de 1 miliard de dolari. Valoarea totală a mărcilor din topul Banking 500 ajunge la 1,8 trilioane de dolari, marcând cinci ani consecutivi de creștere.
Mario Iorgulescu va fi rejudecat pentru consum de droguri şi alcool la volan, a decis ICCJ # Economica.net
Instanţa Supremă a admis, miercuri, o cale extraordinară de atac introdusă de procurori şi a decis ca Mario Iorgulescu să fie rejudecat pentru consum de droguri şi alcool la volan, după ce Curtea de Apel Bucureşti stabilise iniţial că fapta s-a prescris.
BNS cere comisiilor parlamentare convocarea de urgență a unei ședințe comune în care să fie analizate efectele reducerilor de cheltuieli de la ANAF și CNAS # Economica.net
Blocul Naţional Sindical (BNS) a transmis o solicitare oficială preşedinţilor comisiilor parlamentare de specialitate pentru convocarea de urgenţă a unei şedinţe comune dedicate analizării efectelor generate de reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, relatează Agerpres.
Costul asigurării unei nave care tranzitează Strâmtoarea Oormuz a crescut de 12 ori, chiar și după ce președintele american Donald Trump a promis că va sprijini comerțul prin acest punct strategic pentru petrol, scrie Financial Times.
Bulgaria a finalizat efectiv perioada de tranziţie pentru adoptarea euro, bancnotele euro sunt pe deplin integrate în circulaţie, procesul este securizat şi bine organizat, informează Novinite, relatează Agerpres.
Fostul ministru PSD al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat la patru ani de închisoare. În prezent, el ocupă funcția de director general al AFIR # Economica.net
Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a fost condamnat miercuri de Instanţa Supremă la 4 ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de fraudarea unor concursuri de angajare în minister, transmite Agerpres.
Grupul hotelir global Accor anunță astăzi semnarea unui contract de franciză cu investitorul român MKS PROD pentru deschiderea unui nou hotel Mercure în Craiova, al doilea cel mai mare oraș din sudul României. Mercure Craiova va fi un hotel nou, construit de la zero, urmând să fie amplasat în apropierea centrului orașului, cu acces facil către zona de shopping și principalele atracții locale, la doar 10 minute de Aeroportul Internațional Craiova.
Rezultatul fuziunii Altex-Brico Depot. Retailerul electroIT vinde zeci de bucătării pe comandă în magazinele Altex # Economica.net
Altex, cel mai mare retailer electroIT din România, deschide la Drobeta-Turnu Severin unul dintre cele mai mari magazine din rețea și testează integrarea unei noi categorii – bucătăriile care se vând împreună cu servicii de consultanță pentru configurare și design personalizat, precum și de livrare și montaj,
ASF a aprobat modificarea Regulamentul privind autorizarea şi funcţionarea OPCVM, prin care ar urma să fie simplificate și debirocratizate procedurile impuse acestor companii # Economica.net
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa de luni, forma finală a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, transmite Agerpres.
Economia Israelului s-ar putea confrunta cu pierderi de 3 miliarde de dolari pe săptămână ca urmare a războiului cu Iranul # Economica.net
Pagubele aduse economiei Israelului de războiul aerian cu Iranul ar putea ajunge la peste nouă miliarde de shekeli (2,93 de miliarde de dolari) pe săptămână, a anunţat miercuri Ministerul de Finanţe, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Bursele globale reacționează la războiul din Iran. Care sunt sectoarele performante și cele vulnerabile # Economica.net
Escaladarea recentă a conflictului din Iran a readus geopolitica în centrul piețelor financiare globale. După luni în care investitorii au urmărit aproape exclusiv indicatori precum dobânzile, inflația și dinamica economică, atacurile din 28 februarie și blocajele din Strâmtoarea Hormuz au schimbat rapid perspectiva. Reacția piețelor a fost previzibilă: petrolul a urcat abrupt, aurul s-a apreciat, iar contractele futures pe indici bursieri au indicat scăderi.
Record – Cel mai mic nivel din istorie pentru şomajul din zona euro. Unde sunt cei mai mulţi şomeri şi cine are cei mai puţini (date oficiale) # Economica.net
Rata şomajului în zona euro s-a redus la 6,1% în ianuarie, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, de la 6,2% luna precedentă, în timp ce în Uniunea Europeană a scăzut, de asemenea, la 5,8%, de la 5,9% luna precedentă, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Inteligenţa artificială (AI) poate crea deocamdată locuri de muncă, şi nu concedieri – Blog BCE # Economica.net
Extinderea utilizării inteligenţei artificiale (AI) de către firme ar putea crea unele locuri de muncă în zona euro, în loc să provoace concedieri, aşa cum se tem mulţi, se arată într-o postare pe blogul Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters.
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a cerut miercuri la Moscova ca Rusia să nu crească preţul hidrocarburilor pentru Ungaria, deşi cursul internaţional al materiilor prime respective a urcat de la începutul loviturilor americano-israeliene împotriva Iranului, transmite AFP.
Libra Bank a încheiat o înțelegere de garantare cu BERD pentru acordarea de finanțări verzi de 50 de milioane de euro # Economica.net
Libra Internet Bank anunță că a semnat un acord de risk sharing de până la 40 de milioane de euro cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul programului InvestEU. Parteneriatul permite Libra Internet Bank să acorde finanțări verzi în valoare totală de 50 de milioane de euro, cu o garanție de 80% asigurată de BERD, aplicabilă la nivel național, indiferent de locație, zonă sau regiune, în special pentru eficiență energetică și transport sustenabil.
Risc ridicat de terorism în Europa – Avertismentul serviciilor de informaţii din Italia după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Riscul de terorism în Italia şi în străinătate este în creştere în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului şi a represaliilor Teheranului, se arată miercuri în raportul anual al serviciilor de informaţii italiene, citat de ANSA.
Scăpăm de recesiune în 2026? Conflictul din Iran loveşte România într-un moment în care deja suntem vulnerabili – analiză Coface # Economica.net
Creşterea economică a României în 2026 va depinde de durata conflictului din Orientul Mijlociu, însă probabil că va fi undeva sub 1%, consideră specialiştii Coface România.
CEC Bank lansează în premieră o aplicație pentru minori. Educație financiară cu CEC app Junior # Economica.net
CEC Bank lansează CEC app Junior, aplicația de Mobile Banking creată special pentru copiii și adolescenții între 10 și 18 ani (neîmpliniți). Platforma le oferă utilizatorilor tineri acces la funcționalități digitale de bază, într-un cadru securizat și controlat de părinți, facilitând astfel învățarea principiilor de educație financiară și integrarea firească în economia digitală.
Europa se prăbuşeşte – Modelul economic al UE se apropie de sfârşit. Colapsul demografic ameninţă vechiul continent ( Preşedinte Eurogrup) # Economica.net
Modelul economic al Europei, vechi de câteva decenii, care s-a bazat în mare măsură pe o forţă de muncă în expansiune, se apropie de sfârşit, a declarat miercuri preşedintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, care a subliniat că este nevoie să fie mobilizate economiile din depozitele bancare pentru a finanţa investiţiile şi inovarea, informează Reuters.
„România nu poate” – Turismul din ţara noastră e în scădere. UE a înregistrat un alt an record # Economica.net
Anul 2025 a fost un alt an record pentru turismul din Uniunea Europeană, cu aproape 3,1 miliarde de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică din întregul bloc comunitar, o creştere de 2,2%, sau cu 66,4 milioane de nopţi, comparativ cu 2024, arată datele publicate miercuri de Eurostat.
Comisia Europeană a prezentat planurile sale de stimulare a competitivității sectorului manufacturier al UE # Economica.net
Comisia Europeană (CE) a dezvăluit pe 4 martie propunerile sale de stimulare a competitivității sectorului manufacturier al UE în cadrul eforturilor de decarbonizare și de evitare a dependenței de importurile din China.
Nicușor Dan merge în Polonia. Președintele României se întâlneşte cu premierul Tusk şi cu președintele Nawrocki # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan va efectua joi o vizită la Varşovia, la invitaţia omologului său polonez, Karol Nawrocki. Cu prilejul vizitei, şeful statului român va mai avea întrevederi cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, precum şi cu Mareşalul Seimului Republicii Polone, Wlodzimierz Czarzasty, şi Mareşalul Senatului, Malgorzata Kidawa-Blonska.
Apartamente de închiriat în București: analiză a zonelor cu cel mai bun potențial de dezvoltare # Economica.net
Piața chiriilor din Capitală a traversat în ultimii ani o perioadă de ajustări succesive, pe fondul creșterii costurilor de construcție, al modificărilor demografice și al extinderii infrastructurii urbane.
Turcia a reuşit să distrugă o rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spaţiul aerian turc # Economica.net
O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spaţiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staţionate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.
Tânăr şi neliniştit – Situaţie gravă la şomajul tineretului, nivel de peste 28%. Câţi şomeri sunt în România # Economica.net
Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6% în ianuarie, în scădere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna decembrie 2025, însă rata şomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de 28,2%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Imaginea necosmetizată a sănătăţii dentare a românilor: aproape un sfert dintre ei au nevoie de implant dentar – studiu reprezentativ la nivel naţional # Economica.net
Puţin peste jumătate dintre români au ajuns la stomatolog cel puțin o dată în ultimul an. Nevoia de implant dentar este raportată de 24% dintre români, iar nevoia de proteză dentară - de 12% dintre români; în același timp, 8% dintre respondenţi indică nevoia de aparat dentar. Sensibilitatea dentară este adesea subestimată ca problemă stomatologică - cel puțin 1 din 10 persoane o experimentează, dar nu o consideră o problemă reală, arată barometrul stomatologiei, studiu național comandat de Clinicile Dentare Dr. Leahu, reprezentativ la nivel naţional.
Angajări masive în România. Oferte de muncă – Firmele caută 32.056 de oameni, la nivel naţional # Economica.net
Agenţii economici oferă, la nivel naţional, un număr de 32.056 de locuri de muncă în această perioadă, conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), publicate miercuri.
Criză Rusia – Deficitul bugetar este cu 30 de miliarde de dolari peste cifra oficială (serviciul de informaţii german) # Economica.net
Serviciul Federal de Informaţii al Germaniei (BND) a acuzat miercuri Moscova că ascunde costul real al războiului din Ucraina, spunând că în 2025 deficitul bugetar al Rusiei a fost cu 2.360 miliarde de ruble (30,45 miliarde de dolari) mai mare decât cifra oficială, informează Reuters.
Peste 60% din cumpărăturile din hypermarketurile Auchan sunt realizate cu cardul de fidelitate care are 2 milioane de membri activi. În cinci ani de la lansarea serviciului, clienții au economisit, în total, 500 de milioane de lei.
Prețurile motorinei cresc rapid în toată lumea, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Prețurile globale ale motorinei au urcat la maxime ale ultimilor ani, pe fondul extinderii conflictului cu Iranul în Orientul Mijlociu, ceea ce pune presiune pe piețele deja afectate de niveluri scăzute ale stocurilor și crește povara asupra consumatorilor, scrie Bloomberg, citată de presa de energie din Ucraina.
Criză planetară – Prelungirea războiului din Orientul Mijlociu poate însemna un impact mai sever în Europa (CFA România) # Economica.net
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează deja bursele şi dobânzile, iar impactul ar putea deveni mai sever dacă situaţia se prelungeşte, a explicat miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România.
Criză carburanţi – Preţul la motorină a spart pragul de doi euro pe litru, în Germania. Ce se întâmplă în România # Economica.net
Criză carburanţi - Preţul motorinei în Germania a trecut miercuri peste pragul de doi euro per litru, ca urmare a războiului din Iran, a anunţat Automobil clubul german (ADAC), transmite DPA. Carburanții auto s-au scumpit azi, cu 15 bani pe litru, în stațiile liderului pieței din România, ca urmare a efectelor războiului din Orientul Mijlociu. Este posibil să fie doar începutul unei perioade de scumpiri.
Republica Moldova a instituit stare de alertă în sistemul energetic, exporturile se limitează # Economica.net
Guvernul a instituit astăzi stare de alertă în domeniul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu situația externă și riscurile regionale, arată un comnunicat de presă al Executivului de la Chișinău.
Nouă conducere la Salt Bank: Robert Anghel devine CEO, Gabriela Nistor rămâne membru al Consiliului de Administrație # Economica.net
Robert Anghel preia conducerea Salt Bank într-un proces pregătit din timp, care reflectă continuitatea unui proiect construit cu sens. Gabriela Nistor rămâne aproape de Salt, din poziția de membru al Consiliului de Administrație, contribuind în continuare la direcția strategică și la următoarele etape de creștere ale băncii, arată un comunicat de presă al băncii,
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va avea un departament propriu de farmacoeconomie, a anunţat, marţi, preşedintele instituţiei, dr. Horaţiu Moldovan.
Accenture va achiziționa Ookla, lider mondial în domeniul informațiilor de rețea, benchmarking și analize de conectivitate, de la Ziff Davis, într-o tranzacție în valoare de 1,2 miliarde de dolari.
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov anunță miercuri finalizarea lucrărilor de convertire la cea de-a opta locomotivă pe baterii din cadrul proiectului cu CFR Călători, pentru 20 de locomotive de manevră, finanțat prin PNRR.
O companie românească anunță lansarea unui sistem autonom de contracarare a dronelor. „Obiectivul nostru este să oferim forțelor de apărare un instrument eficient” # Economica.net
Qognifly, companie românească de deep-tech specializată în sisteme autonome de contracarare a dronelor (C-UAS), își anunță lansarea publică și intrarea într-o nouă etapă de consolidare pentru Drone Wall, o arhitectură integrată de detecție, urmărire și interceptare, dezvoltată de ingineri români și validată în condiții operaționale în Ucraina.
Proiectul gigant al statului român, Cloudul Guvernamental, a intrat în etapa operaţională, la nivel naţional # Economica.net
Peste o mie de echipamente şi patru centre regionale de date au fost implementate în Cloudul Privat Guvernamental, proiect coordonat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).
FOTO Începe construcției bateriei de 120 MWh pe care danezii de la Eurowind o pun la Teiuș # Economica.net
Eurowind Energy România, prin compania afiliată Teiuș Solar S.R.L., anunță că echipamentele principale pentru sistemul de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) de la Teiuș au ajuns pe șantier, iar proiectul intră în faza de instalare și integrare, potrivit unui comunicat al companiei.
We As Web din Cluj-Napoca a încheiat anul 2025 cu venituri de peste 66 de milioane de euro, o creștere de peste 6 ori față de 2022 # Economica.net
Compania românească de dezvoltare software We As Web a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate de peste 66 de milioane de euro, o creștere accelerată de peste 6 ori față de 2022 și EBITDA estimată la aproximativ 10 milioane de euro.
Metrorex anunță miercuri că scutul de forare „Sfânta Ana” a străpuns peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, marcând un nou moment important în realizarea Magistrala 6.
