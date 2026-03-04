Mario Iorgulescu va fi rejudecat pentru consum de droguri şi alcool la volan, a decis ICCJ

14:40

Puţin peste jumătate dintre români au ajuns la stomatolog cel puțin o dată în ultimul an. Nevoia de implant dentar este raportată de 24% dintre români, iar nevoia de proteză dentară - de 12% dintre români; în același timp, 8% dintre respondenţi indică nevoia de aparat dentar. Sensibilitatea dentară este adesea subestimată ca problemă stomatologică - cel puțin 1 din 10 persoane o experimentează, dar nu o consideră o problemă reală, arată barometrul stomatologiei, studiu național comandat de Clinicile Dentare Dr. Leahu, reprezentativ la nivel naţional.