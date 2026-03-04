„Joaca cu focul”: Trump și Netanyahu pariază pe kurzi pentru răsturnarea regimului de la Teheran. Alarmă la nivel regional
Digi24.ro, 4 martie 2026 21:20
SUA și Israelul lucrează pentru a înarma forțele kurde din Irak și Iran pentru a confrunta regimul de la Teheran, ceea ce stârnește temeri privind un conflict sectar și o extindere a războiului regional în Siria și Turcia, scrie The Times.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
21:50
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile # Digi24.ro
Bombardarea unei școli iraniene, soldată cu moartea a aproximativ 165 de persoane, cea mai mare parte dintre ele eleve, a inclus mai multe ținte în apropierea instituției de educație decât s-a raportat inițial, conform unei analize a imaginilor din satelit comerciale realizate de NPR.
Acum 30 minute
21:30
Aleșii locali AUR au primit ordin de partid să depună proiecte pentru scăderea taxelor locale. Ce propun în privința păcănelelor # Digi24.ro
Potrivit unei circulare interne, conducerea AUR își îndeamnă aleșii locali, adică primarii și consilierii, să depună proiecte pentru scăderea taxelor și impozitelor locale. Alianța are doar 30 de primari la nivel național și aproximativ 3.700 de consilieri locali.
21:20
Serviciile secrete iraniene au semnalizat disponibilitatea pentru negocieri cu CIA, deși oficial Teheranul neagă # Digi24.ro
Agenții din cadrul Ministerului Informațiilor din Iran au indicat în mod discret că sunt deschiși la discuții cu Agenția Centrală de Informații (CIA) privind încheierea războiului, a raportat miercuri The New York Times, citând oficiali familiarizați cu problema, în timp ce Teheranul a respins rapid afirmația ca fiind „război psihologic”.
Acum o oră
21:20
„Joaca cu focul”: Trump și Netanyahu pariază pe kurzi pentru răsturnarea regimului de la Teheran. Alarmă la nivel regional # Digi24.ro
SUA și Israelul lucrează pentru a înarma forțele kurde din Irak și Iran pentru a confrunta regimul de la Teheran, ceea ce stârnește temeri privind un conflict sectar și o extindere a războiului regional în Siria și Turcia, scrie The Times.
21:20
Anunțul lui Ilie Bolojan despre bugetul Capitalei: de când va împărți Consiliul General banii către primăriile de sector # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că bugetul pe 2026 va avea o prevedere prin care începând de anul viitor veniturile către primării vor fi împărţite de către Consiliul General a Capitalei, el menţionând că, anul acesta, o astfel de prevedere este greu de pus în practică.
21:10
Prețul petrolului și prețul carburanților: cât din scumpirea de la pompă vine din baril și cât din percepție # Digi24.ro
În ultimele săptămâni, evoluția prețului petrolului a revenit în centrul dezbaterii economice. Cotația internațională a țițeiului Brent – reperul pentru piața europeană – a crescut semnificativ, apropiindu-se din nou de niveluri care ridică întrebări legitime pentru consumatori și companii: cât din această creștere se va regăsi în prețul benzinei și motorinei la pompă?
21:10
De ce Rusia nu vine în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran # Digi24.ro
Regimul iranian asediat, cu foarte puțini aliați internaționali, a mizat pe sprijinul Moscovei în contextul atacurilor americane și israeliene în curs, dar până acum a fost profund dezamăgit, arată o analiză DW.
21:10
După amenințarea cu un embargo, Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA, susține Casa Albă: „Au auzit mesajul clar și răspicat” # Digi24.ro
Spania a acceptat să coopereze cu armata americană, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, la o zi după ce președintele Donald Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu Madridul din cauza poziției sale împotriva atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, relatează Reuters și BBC.
21:10
Pană de curent generală în întregul Irak. SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească teritoriul „acum” # Digi24.ro
Ministerul energiei de la Bagdad a anunţat miercuri că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie electrică, din motive încă necunoscute, transmite Reuters. Pana de curent este în curs în toate provinciile ţării.
Acum 2 ore
20:50
Macron îl susține pe Sanchez în disputa cu Trump și vrea ca UE să se mobilizeze împotriva măsurilor care ar putea fi luate de SUA # Digi24.ro
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez nu mai este singurul lider al UE care îl confruntă pe președintele american Donald Trump pe tema războiului din Iran. Președintele francez Emmanuel Macron se alătură acestuia, relatează POLITICO.
20:50
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat miercuri o anchetă în urma informaţiilor privind un atac asupra unei şcoli de fete din sudul Iranului, soldat cu peste 160 de morţi, informează dpa, preluat de Agerpres.
20:40
Criza energetică ar putea escalada: Moscova ia în calcul suspendarea imediată a exporturilor de gaz către Europa. Mesajul lui Putin # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa şi s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare, transmite Reuters. Avertismentul vine în condițiile în care Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia pe 15 aprilie, la trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE.
20:40
Noi date în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner: de unde susține că a primit „pontul” unul dintre condamnații în primă instanță # Digi24.ro
Cosmin Zuleam, bărbatul condamnat la 30 de ani închisoare în dosarul privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, susţine că a primit un „pont”, de la un bărbat din Ploieşti, care locuieşte în Sibiu, cu privire la faptul că omul de afaceri ar fi avut în casă o sumă mare, de aproximativ două-trei milioane de euro. Zuleam a spus în faţa judecătorilor numele bărbatului, fiind pentru prima dată când acest nume este invocat în dosarul care s-a judecat pe fond.
20:20
Apariția unui „Iran democratic” este un rezultat departe de a fi sigur, susține Kaja Kallas. „Pentru Europa, este un moment periculos” # Digi24.ro
Apariția unui Iran democratic ca urmare a atacurilor lansate de Statele Unite și Israel este „departe de a fi sigură”, a declarat miercuri Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Kaja Kallas, avertizând asupra unui „război în expansiune” în regiune și a unui „moment periculos” pentru Europa, conform Euronews.
20:10
Bolojan, despre majorarea preţurilor la carburanți: Depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre majorarea preţurilor la combustibil, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că speră să nu se întâmple asta, dar va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului. El a precizat că ne putem aştepta la creşterea preţului pe piaţa globală, şi toţi cei care importă şi în România se vor aproviziona, începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la preţuri ceva mai mari.
20:00
Ilie Bolojan, după atacul PSD de azi: În şedinţa de coaliţie ne-am închis în bună regulă. Comunicatul e în contradicție cu realitatea # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în şedinţa de coaliţie de dimineaţă s-au închis în bună regulă şi a rămas că se vor face ultimele corecturi şi se va trimite bugetul către toate partidele, până la sfârşitul săptămânii, el arătând că a văzut comunicatul PSD şi este „în contradicţie cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea”. „Asta nu cred că ajută nici Partidul Social-Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta”, a mai spus premierul.
Acum 4 ore
19:40
Kanye West provoacă tensiuni în Franța. Primarul din Marsilia vrea să blocheze concertul din iunie: „Nu este binevenit” # Digi24.ro
Primarul orașului francez Marsilia, Benoît Payan, se opune concertului pe care Kanye West ar urma să îl susțină pe 11 iunie pe stadionul Vélodrome și spune că artistul „nu este binevenit” în oraș. Edilul îl acuză pe rapper că promovează „ura și nazismul fără rezerve”, în contextul controverselor generate în ultimii ani de declarațiile sale antisemite.
19:40
Senatul SUA votează o rezoluție privind puterile militare ale lui Trump, în timp ce conflictul din Iran continuă # Digi24.ro
Senatul SUA urmează să voteze o rezoluție privind puterea militară în caz de război, menită să limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a ordona noi acțiuni militare în Iran, informează BBC.
19:30
Radu Miruţă a vorbit cu Roberta Metsola despre nevoia unui SAFE 2: „Statul român poate contribui la strategia militară europeană” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Mirţă, afirmă că a discutat cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, despre nevoia unui SAFE 2, despre includerea direct în regulamentul unui potenţial nou program SAFE a contribuţiei industriilor naţionale de apărare. „Statul român are multe fabrici cu tehnologie de ultimă generaţie, are platforme ale vechilor fabrici, deja certificate, poziţionate strategic, cu depozite, buncăre, poligoane care pot fi o parte componentă a unei noi strategii europene de extindere a capacităţilor de producţie a armamentului”, susţine el.
19:20
Polonia restricționează traficul aerian de-a lungul frontierei cu Ucraina și Belarus. Când va expira interdicția impusă de Varșovia # Digi24.ro
Agenția poloneză pentru servicii de navigație aeriană (PANSA) a prelungit restricțiile privind zborurile nocturne în estul Poloniei cu încă trei luni, până pe data de 9 iunie. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al PANSA, Marcin Hadaj, la Radio Polonia, conform Ukrinform.
19:20
Soţul unei deputate laburiste din Marea Britanie şi alţi doi bărbaţi, arestaţi pentru spionaj în favoarea Chinei # Digi24.ro
Trei bărbaţi au fost arestaţi miercuri de poliţia britanică în diferite locaţii din Anglia şi Ţara Galilor, sub suspiciunea de spionaj în favoarea Chinei, unul dintre ei fiind soţul unei deputate laburiste membră a Camerei Comunelor, relatează agenţia EFE.
19:20
China trimite un emisar special în Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului din regiune: „Toate părțile să revină la dialog” # Digi24.ro
China va trimite un trimis special pentru problemele din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul de externe Wang Yi, în contextul în care războiul declanșat de atacurile SUA-Israel asupra Iranului continuă să se extindă în regiune, conform Times of Israel.
19:10
Până la cinci nave rusești din Flota Mării Negre au fost avariate în Novorossiisk. Fregata Amiral Grigorovici, posibil distrusă # Digi24.ro
Mai multe canale Telegram afirmă că până la cinci nave ale Flotei Mării Negre au fost lovite într-un atac cu drone asupra Novorossiysk, dar niciuna dintre aceste informații nu a fost confirmată în mod independent.
19:00
Programul „Made in EU”. Propunerile CE pentru reindustrializarea Europei, în lupta cu China: „20% din PIB-ul european până în 2035” # Digi24.ro
Comisia Europeană a prezentat miercuri propuneri în favoarea „Made in Europe”, în vederea unei reindustrializări a continentului şi în vederea unei rezistenţe mai bune concurenţei Chinei, după ani de negocieri între Cei 27, relatează AFP.
19:00
Scott Bessent intervine în tensiunile SUA - Spania, după ce Trump a amenințat cu ruperea relațiilor comerciale: „Foarte necooperanți” # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a reiterat miercuri amenințarea președintelui Donald Trump de a opri comerțul cu Spania, argumentând că Madridul „a pus în pericol viețile americanilor” prin interzicerea utilizării de către Washington a bazelor militare operate în comun în Spania pentru a ataca Iranul, relatează Politico.
18:50
Elon Musk, acuzat în instanță că a prăbușit intenționat acțiunile Twitter înainte de a cumpăra compania # Digi24.ro
Elon Musk depune mărturie miercuri într-un proces intentat de acționari la un tribunal federal din San Francisco, unde este acuzat că a făcut declarații false despre numărul conturilor false de pe Twitter pentru a reduce prețul acțiunilor companiei înainte de a o cumpăra în 2022 pentru 44 de miliarde de dolari. Reclamanții susțin că afirmațiile miliardarului au influențat piața și i-au făcut pe investitori să vândă acțiuni la prețuri mai mici.
18:50
Forțele ucrainene au eliberat mai mult teritoriu decât au pierdut în ultimele două săptămâni ale lunii februarie 2026, pentru prima dată de la contraofensiva din vara anului 2023, care s-a oprit în septembrie 2023.
18:40
PNL, reacție la atacul PSD privind blocarea negocierilor pe buget: „Dacă vrea stabilitate și reforme, să vină cu soluții” # Digi24.ro
Partidul Național Liberal a reacționat miercuri seară la acuzațiile aduse de PSD într-un comunicat publicat anterior tot pe rețelele de socialziare, în care social democrații spun că Ilie Bolojan a inflexibil și ar fi provocat un blocaj în negocierile din coaliție privind bugetul. Liberalii spun că „dacă PSD dorește într-adevăr stabilitate și reforme, să vină cu soluții. A respinge orice propunere nu ține loc de viziune” și îi acuză pe social-democrați că sunt cei care frânează toate măsurile de reformă. „PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se așteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate”, scrie în comunicatul PNL.
18:40
Rachete moderne cu rază lungă de acțiune, lansate în premieră de SUA. Armele balistice, folosite în timpul Operațiunii „Epic Fury” # Digi24.ro
Rachetele de ultimă generație cu rază lungă de acțiune (PrSM) - de peste 400 de kilometri - au fost utilizate, în premieră istorică, de către SUA în războiul din Iran. Proiectilele balistice au fost lansate în timpul Operațiunii Epic Fury, oferind o capacitate de lovire la mare distanță de neegalat, anunță Forbes.
18:40
Avertizări cu 25 de secunde înainte de un cutremur. INFP: Nu putem prezice seismele, dar dezvoltăm sisteme de reducere a efectelor # Digi24.ro
Sistemul de alertare seismică dezvoltat de Institutul Naţional pentru Fizica Pământului (INFP) poate transmite avertizări cu aproximativ 25 de secunde înainte ca undele unui cutremur să ajungă în Bucureşti, interval care permite oprirea unor infrastructuri critice pentru reducerea efectelor asupra populaţiei, a afirmat miercuri directorul general al institutului, Constantin Ionescu, potrivit Agerpres.
18:20
Lovitura de 1 miliard de dolari. Momentul în care Ucraina distruge un sistem rusesc S-400 în Belgorod # Digi24.ro
Trupele ucrainene ar fi distrus un sistem rus de apărare aeriană S-400 „Triumf” (NATO: SA-21 „Growler”) în regiunea Belgorod din Rusia, complexul având o valoare estimată la 1 miliard de dolari.
18:20
De ce a atacat acum Israelul Iranul. Ministrul Israel Katz: „Operațiunea fusese planificată pentru mijlocul anului” # Digi24.ro
La cinci zile de la debutul războiului în Orientul Mijlociu, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a dezvăluit că țara a accelerat campania militară planificată împotriva Teheranului de la jumătatea anului 2026 la luna februarie, din cauza circumstanțelor în schimbare și a noilor capacități de informații, conform Times of Israel.
18:20
România și alte 5 state UE cer activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierea propriilor cetățeni din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
România și alte cinci state membre cer sprijinul UE și activarea mecanismului de protecție civilă pentru repatrierea cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu, în contextul războiului din regiune. Roxana Mînzatu, vicepreşedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, la Digi24 că Uniunea Europeană poate să deconteze o parte din costuri, maxim 75%, pentru repatriere, cu anumite condiții pe care fiecare stat membru le le cunoaște.
18:10
Nicu Ștefănuță: Cum era de așteptat, Rusia sprijină Iranul. Spioni ai Moscovei prinși azi în apropierea bazelor militare europene # Digi24.ro
Așa cum era de așteptat, Rusia sprijină Iranul. Mai mulți cetățeni ruși, considerați spioni, au fost prinși în apropierea bazelor militare europene - a spus la Digi24 Nicu Ștefănuță - vicepreședinte al Parlamentului European. Acesta a avertizat că Europa trebuie să fie atentă și la rețeaua de teroriști ruși care vor ajuta Iranul să se răzbune după atacurile inițiate de SUA și Israel.
18:00
Adrian Chesnoiu a fost condamnat la patru ani de închisoare în dosarul angajărilor trucate de la Ministerul Agriculturii # Digi24.ro
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat miercuri, 4 martie, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) la patru ani de închisoare în dosarul în care a fost acuzat că a aranjat concursuri de angajare la Ministerul Agriculturii. Decizia poate fi atacată cu apel în următoarele zece zile.
18:00
Anunțul președintelui Emmanuel Macron că Franța este pregătită să-și extindă umbrela nucleară asupra aliaților europeni, a trimis un semnal care a traversat continentul, a ajuns până la București, dar nu a găsit, deocamdată, un răspuns clar. România nu era pe lista inițială a celor opt state invitate la discuții, iar autoritățile române ezită să se poziționeze față de o propunere care promite protecție suplimentară, dar vine la pachet cu costuri, riscuri și întrebări la care nimeni nu are încă răspunsuri ferme. Ce presupune „umbrela nucleară" propusă de Paris și de ce Bucureștiul alege, din nou, calculul lent în fața unei decizii istorice?
Acum 6 ore
17:50
Avertismentul Teheranului privind ambasada sa din Beirut: cum se va răzbuna dacă e atinsă # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate ale Republicii Islamice Iran, generalul de brigadă Abolfazl Shekarchi, a declarat miercuri că, dacă Israelul va decide să atace ambasada Iranului din Beirut, toate ambasadele Israelului din întreaga lume vor deveni ţinte, potrivit agenţiei semi-oficiale Tasnim News, citate de Jerusalem Post.
17:40
„Un risc real”. Atacarea programului nuclear al Iranului ar putea împinge țara către fabricarea unei bombe, avertizează experții # Digi24.ro
Atacul SUA-Israel împotriva Iranului are ca scop rezolvarea unui impas de 24 de ani privind programul nuclear al Teheranului, dar riscă să aibă efectul invers și să împingă regimul să fabrice o bombă secretă, au avertizat experții în proliferare, notează The Guardian.
17:40
Arestări în Bahrein pentru „trădare”, după manifestările online de simpatie faţă de Iran # Digi24.ro
Guvernul din Bahrein a transmis miercuri că toţi rezidenţii se pot înscrie într-un registru naţional de voluntariat pentru a participa la efortul de război, după ce marţi a anunţat identificarea şi arestarea mai multor persoane pentru implicarea în „infracţiuni grave care ameninţă securitatea şi stabilitatea societăţii”, cum ar fi distribuirea de videoclipuri şi conţinuturi pe reţelele de socializare care exprimă „simpatie” pentru „atacul atroce” efectuat de Iran împotriva obiectivelor americane în Bahrein ca represalii în urma bombardamentelor americano-israeliene, relatează agenţiile AFP şi EFE.
17:40
Dragoș Pîslaru ironizează depunerea în Parlament a unei moțiuni simple care il vizează: „O mare bucurie pentru mine” # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat miercuri după depunerea în Senat a unei moțiuni simple împotriva sa și a ironizat inițiativa opoziției. El susține că documentul a fost „scris cu ChatGPT” și afirmă că acuzațiile privind lipsa de rezultate sunt contrazise de cifrele privind absorbția fondurilor europene.
17:40
Scandal la Slatina după alunecarea de teren care a afectat mai multe locuințe: o casă s-a prăbușit. Localnicii acuză Primăria # Digi24.ro
Tensiuni și acuzații la Slatina după alunecarea de teren care a afectat mai multe locuințe. O casă s-a prăbușit, alta este grav avariată, iar alte cinci sunt în pericol. Autoritățile au decis evacuarea a 25 de persoane, însă unii dintre localnici refuză să își părăsească locuințele și spun că lucrările începute de Primărie în zonă ar fi provocat dezastrul.
17:30
Imagini de la înmormântarea liderului celui mai important cartel de droguri din Mexic. „El Mencho”, pus într-un sicriu aurit # Digi24.ro
„El Mencho”, liderul celui mai important cartel de droguri din Mexic, a fost înmormântat într-un sicriu aurit. Interlopul de 59 de ani a murit în urma rănilor suferite într-un schimb de focuri cu forțele speciale, la sfârșitul lunii februarie. Moartea sa a provocat un val uriaș de violențe în Mexic.
17:30
CSM a stabilit când va audia procurorii propuși de ministrul Justiției pentru conducerile Parchetului General, DIICOT și DNA # Digi24.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit calendarul interviurilor pe care urmează să le organizeze cu procurorii propuși de ministrul Justiției pentru conducerea Parchetului General, DIICOT și DNA.
17:30
O rachetă iraniană a căzut pe o pășune pentru oi din Siria. Imagini cu proiectilul înfipt în pământ # Digi24.ro
O rachetă balistică iraniană, lansată în urma războiului din Orientul Mijlociu, s-a înfipt în pământ, pe o pășune pentru oi din Siria. Proiectilul a explodat la impact, însă, din fericire, nu se afla nimeni în zonă.
17:20
Ciprian Ciucu vrea să schimbe fața Bucureștiului. Ce bulevarde și zone are în vedere, după ce a discutat cu arhitecți și urbaniști # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că pregăteşte din timp proiectele de regenerare urbană a Centrului Bucureştiului, el afirmând că a discutat cu un grup de arhitecţi şi urbanişti din PMB, dar şi profesionişti independenţi, despre aproximativ 40 de zone, din care să prioritizeze 10 pentru proiecte de regenerare urbană în centrul oraşului. Ciucu a menţionat că îl interesează cu precădere Bulevardul Magheru, Calea Victoriei în zona extinsă a Palatului, Piaţa Amzei, Piaţa Lahovari, zona Brezoianu, culoarul Dâmboviţei. Primarul mai afirmă că bugetul este foarte important pentru ca aceste lucruri să se întâmple.
17:10
Remus Ștefureac: Evacuarea cetățenilor români din Orientul Mijlociu a prilejuit o nouă etalare a poziționărilor extreme # Digi24.ro
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, spune că evacuarea cetățenilor români din Orientul Mijlociu a prilejuit o nouă etalare a poziționărilor extreme animate de limbajul violent. „Nu înjurăm statul pentru orice, mai ales atunci când chiar se mobilizează și mai ales când știm că este un stat lipsit de resurse, oricum mult sub capacitatea statelor mari care le transmit propriilor cetățeni că trebuie să se descurce singuri, cel puțin în primele zile ale crizei”, arată acesta.
17:10
Ministrul de externe al Ungariei, în vizită la Moscova. Între necesitata aprovizionării cu energie și retorica electorală # Digi24.ro
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a sosit la Moscova pentru a se asigura că petrolul și gazele necesare pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei vor rămâne disponibile în timpul crizei.
17:00
Avertismentul lui Le Pen: „Europenii să cumpere produse franceze dacă vor protecție nucleară”. Ce spune despre politica lui Macron # Digi24.ro
Lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a declarat că aliații europeni ai Franței trebuie să cumpere echipamente franceze dacă doresc să beneficieze de protecția forței de descurajare nucleară a Parisului. Liderul de extremă dreapta s-a abținut să amenințe cu anularea noii doctrine nucleare a lui Emmanuel Macron, arată Politico.
17:00
„Ziua Judecății” tip Zaharova: „De ce Moldova interzice filmele rusești de propagandă, dar nu și Terminatorul” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE rus, Maria Zaharova, a utilizat legendarul film ”Terminatorul” pentru a ataca Republica Moldova. Aceasta a criticat Chișinăul pentru interdicția difuzării filmelor rusești despre război, folosite de Moscova pentru propaganda agresiunii în Ucraina, și s-a întrebat de ce autoritățile Republica Moldova permit vizionarea filmului cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal.
16:50
Lecții pentru Europa din războiul contra Iranului: informații, arme, rază de acțiune și ceva posibil mai important decât toate # Digi24.ro
Având în vedere că războiul continuă pe flancul estic al Uniunii Europene și noul conflict americano-israelian împotriva Iranului ajunge în estul Mediteranei, liderii europeni se gândesc și mai atent la apărarea continentului, scrie Euractiv.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.