Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile

18:40

Partidul Național Liberal a reacționat miercuri seară la acuzațiile aduse de PSD într-un comunicat publicat anterior tot pe rețelele de socialziare, în care social democrații spun că Ilie Bolojan a inflexibil și ar fi provocat un blocaj în negocierile din coaliție privind bugetul. Liberalii spun că „dacă PSD dorește într-adevăr stabilitate și reforme, să vină cu soluții. A respinge orice propunere nu ține loc de viziune” și îi acuză pe social-democrați că sunt cei care frânează toate măsurile de reformă. „PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se așteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate”, scrie în comunicatul PNL.